La vaccination de masse a-t-elle causé la deuxième vague de COVID-19 mutant en Inde?

L’Inde a connu une augmentation de près de 750% des cas de COVID-19 en moins d’un mois. Ce pic était-il logique? L’État ou la ville de Mumbai a-t-il fait quelque chose de différent pour inviter cette poussée soudaine? Le prochain arrêt pour ce mutant était Delhi, la capitale nationale. Ce nouveau double mutant est-il très particulier et pointilleux sur l’endroit où il frappe? Il semble que ce soit le cas; sinon, pourquoi devrait-il sauter de Mumbai à Delhi, puis à Bengaluru en contournant de nombreux autres États et villes en cours de route? Est-ce que la campagne de vaccination de masse dans ces villes métropolitaines a-t-elle provoqué la deuxième vague de COVID-19 en Inde? Ou y a-t-il autre chose?

L’Inde est frappée par le nouveau virus double mutant baptisé «Indian Double Mutant». Où ce nouveau mutant a-t-il commencé son attaque contre la nation indienne – dans l’État du Maharashtra, mais pour être plus précis, c’était à Mumbai, la capitale financière de la nation.

Voyons comment nous sommes arrivés ici en ce qui concerne la croissance en termes de nombres cumulés fournie par Saroj Chadha.

Le dernier jour de 2020, l’État (du Maharashtra) n’avait que 1754 cas. Le 10 mars, ce chiffre est passé à 13 659 et le 6 avril, il a signalé 102 754 cas, soit une augmentation de près de 750% en moins d’un mois.

Ce pic était-il logique? L’État ou la ville de Mumbai a-t-il fait quelque chose de différent pour inviter cette poussée soudaine?

Les restrictions en vigueur sont assouplies de manière progressive sur plusieurs mois. L’État n’a rien fait de radical ou de différent qui ait conduit à cette augmentation du nombre de cas.

En peu de temps, cette augmentation soudaine était attribuée à un nouveau double mutant qui se propageait plus rapidement que n’importe quel avatar antérieur du coronavirus.

Le prochain arrêt pour ce mutant était Delhi, la capitale nationale. Au 31 décembre 2020, Delhi n’avait que 287 cas. Le 10 mars 2021, il était de 370, puis le 20 avril, le chiffre est passé à 28 395, soit une augmentation énorme de 7674% en environ 40 jours.

Après Delhi, c’était au tour du Karnataka et de la ville de Bengaluru, la capitale du soft power de l’Inde. L’État n’avait que 476 cas à la fin de l’année dernière. Le chiffre est passé à 760 le 10 mars et le 5 mai 2021, il était de 50 112, une augmentation stupéfiante de 6594% en seulement deux mois.

Ce nouveau double mutant est-il très particulier et pointilleux sur l’endroit où il frappe? Il semble que ce soit le cas; sinon, pourquoi devrait-il sauter de Mumbai à Delhi, puis à Bengaluru en contournant de nombreux autres États et villes en cours de route?

Cela ne suggère-t-il pas un modèle où le nouveau mutant frappe d’abord la capitale financière de la nation, puis la capitale politique et ensuite la capitale du soft power?

La seule chose différente que ces capitales de l’Inde ont faite était la vaccination de masse.

Regardez ce graphique ci-dessous par le ministère indien de la Santé et du Bien-être de la famille (données au 13 mai). Le graphique montre clairement comment la campagne de vaccination contre la COVID-19 [en anglais Coronavirus Desease 2019 ou en français Maladie à Coronavirus de 2019 – MIRASTNEWS] est suivie de près par l’augmentation des cas.

La question de savoir dans quelle mesure la vague d’infections suivait la campagne de vaccination de masse en a irrité beaucoup, y compris le professeur Shamika Ravi, ancien membre du Conseil consultatif économique du Premier ministre.

Cela m’intrigue depuis un certain temps. La deuxième vague d’infections en Inde semble suivre de près la campagne de vaccination – avec un court laps de temps. Cela a-t-il été l’expérience ailleurs?

Amis scientifiques: veuillez partager de la littérature, des données qui peuvent expliquer ces tendances. pic.twitter.com/2fC4RWbI38

– Prof Shamika Ravi (@ShamikaRavi) 9 mai 2021

Pendant ce temps, les scientifiques préviennent que l’utilisation croissante et excessive du plasma et du remdesivir pour le traitement aide le virus Covid à muter.

Le Dr Raman Gangakhedkar, ancien scientifique de l’ICMR, a déclaré lors des briefings de Covid que si l’Inde ne suivait pas un traitement basé sur des preuves, elle pourrait bientôt devenir le terreau de nombreuses variantes du coronavirus.

L’un des effets secondaires observés est le champignon noir. Les patients guéris de la COVID-19 souffrent de symptômes post-viraux de la mucormycose (MM) également connue sous le nom de champignon noir, ce qui les rend aveugles.

Les experts en santé disent que le champignon noir est causé par l’utilisation de stéroïdes lors d’une infection au [SRAS-CoV-W de la – MIRASTNEWS] Covid-19.

De plus, il a été récemment révélé lors de l’audition du comité du Sénat du Texas que les essais de vaccin COVID-19 chez les animaux avaient été arrêtés parce qu’ils continuaient à mourir.

Comme rapporté par GreatGameIndia, plus de 100 patients sont décédés après avoir pris la première ou même la deuxième injection du vaccin COVID-19 dans un seul hôpital en Inde.

C’était le cas d’un seul hôpital en Inde. Même la nouvelle de ces cas est sortie parce qu’elle a été rapportée par un journal régional. Aucun média national grand public n’a osé toucher à l’histoire.

Il n’existe aucun mécanisme pour signaler les effets indésirables des vaccins en Inde. Même si elles sont suivies, les données sont gardées secrètes.

Une pétition a été déposée devant la Cour suprême de l’Inde pour obtenir la divulgation publique des données secrètes des essais cliniques sur les vaccins et des données sur les événements indésirables post-vaccination, comme l’exigent les normes médicales internationales.

Cependant, il y a un autre aspect à cette théorie. Des vaccinations de masse ont également été effectuées dans d’autres pays. Pourquoi alors, aucun mutant mortel comme cela a été observé en Inde n’a été vu dans ces pays?

Comme le dit Saroj Chadha:

Le nouveau mutant n’a heureusement touché aucun des voisins de l’Inde comme le Pakistan, le Bangladesh ou le Sri Lanka, qui fait partie du sous-continent indien. L’histoire est la même pour les autres pays du Sud-Est et du Moyen-Orient. Les États-Unis et le Brésil, les pays qui ont occupé les deux premières positions en nombre de cas quotidiens pendant de nombreux mois, n’ont signalé aucun mutant digne de ce nom.

(Même,) la Chine, où le coronavirus est originaire, n’a aucun mutant à signaler depuis près d’un an et demi. Mais l’Inde, qui semblait avoir efficacement contrôlé le virus jusqu’à la fin de 2020, trouve soudainement un nouveau double mutant en son sein, qui est plus mortel et se propage beaucoup plus rapidement.

Il est vraiment fascinant de voir comment une nation entière est amenée à croire en une vague où un virus était capable de frapper de manière sélective le pays où il fait le plus mal.

Oui, il existe une corrélation entre la vaccination de masse et la vague d’infections et d’effets secondaires observés. Plus tôt le gouvernement indien reconnaîtra ce fait, meilleure sera notre réponse atténuante.

Cependant, le fait que de telles mutations n’aient pas été observées dans d’autres pays qui pratiquaient également une vaccination de masse conduit à une autre série de questions inconfortables.

Ces mutations ont-elles également été conçues en laboratoire, tout comme le virus [SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] COVID [en anglais Coronavirus Desease ou en français Maladie à Coronavirus]? Ces virus mutés ont-ils été lâchés dans certaines capitales indiennes par des acteurs étrangers? Y a-t-il plus de virus qu’un, contrairement à ce que nous sommes amenés à croire?

Quoi qu’il en soit, l’Inde est au milieu d’une guerre biologique active; et plus tôt nous le réalisons, mieux nous pouvons le combattre.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Les essais de vaccins COVID chez les animaux ont été arrêtés parce qu’ils sont restés mourants, révélés lors d’une audience au Sénat du Texas

Il a été récemment révélé lors de l’audition du comité du Sénat du Texas que les essais de vaccin COVID-19 chez les animaux avaient été arrêtés parce qu’ils continuaient de mourir.

Les essais de vaccins COVID-19 chez les animaux ont été arrêtés parce qu’ils sont restés mourants, révélés lors d’une audience au Sénat du Texas

La semaine dernière, le Comité sénatorial des affaires d’État du Texas a recueilli le témoignage de médecins du Texas concernant la vaccination obligatoire et les passeports de vaccins au Texas – le projet de loi du Sénat SB 1669: Arrêtez la vaccination forcée et les passeports de vaccins au Texas.

Une révélation choquante a été faite au cours de l’audience du Sénat selon laquelle les tests sur les animaux contre [le SRAS-CoV-2 de – MIRASTNEWS] la COVID-19 ont été arrêtés parce qu’ils continuaient de mourir.

Voici ce qui a été révélé lors de l’audience du 6 mai 2021.

Avez-vous vu un autre vaccin mis à la disposition du public qui a sauté les tests sur les animaux?

Jamais avant. Surtout pour les enfants.

Et comme je l’ai lu, ils ont en fait commencé les tests sur les animaux et, comme les animaux mouraient, ils ont arrêté les tests.

Mes amis, je pense qu’il est important de comprendre que ce dont nous parlons, c’est que les Américains sont désormais les cobayes. Ceci est le programme de test, qui est en cours.

Ils n’ont pas fait les tests sur les humains et ils ont arrêté les tests sur les animaux parce que les animaux étaient en train de mourir. Et puis ils l’ont tourné pour le pubic.

Et nous examinons maintenant les entreprises qui veulent exiger que ce vaccin expérimental soit administré aux personnes comme condition de leur emploi.

La plupart d’entre nous n’ont entendu parler des «passeports de vaccins» qu’après la pandémie, lorsque différents gouvernements ont commencé à insister sur l’exigence de «passeports pour les vaccins» pour voyager dans d’autres pays ou même pour se rendre dans des lieux publics.

Cependant, la planification de l’exécution du concept de «passeport de vaccins» a commencé 20 mois avant le déclenchement de la pandémie. Ce dont parlent ces feuilles de route, ce n’est pas seulement un document qui restreindrait votre entrée ou votre mouvement à certains endroits.

Ce qu’ils envisagent est un écosystème COVID complet, un avenir où chaque aspect de votre vie est surveillé et réglementé selon les caprices et la fantaisie de ces Pharma Overlords.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia