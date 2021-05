Le CDC supprime les données sur les décès et les blessures suite aux armes biologiques à injections COVID – Combien meurent réellement des injections COVID?

Les barres rouges représentent les effets indésirables que le CDC a ajoutés à la base de données VAERS. Les barres bleues représentent le nombre de doses de Vaccins COVID injectées dans le public. Image fournie par Albert Benavides.

Dates et doses administrées. Source: CDC

Le CDC a effectué son dernier vidage de données dans la base de données VAERS le vendredi 14 mai 2021.

Ils signalent maintenant un total de 4 057 décès, 2 475 incapacités permanentes, 25 603 visites aux urgences et 11 572 hospitalisations.

Il est de notoriété publique maintenant que les rapports soumis au VAERS pour les blessures et les décès dus aux vaccins représentent historiquement moins de 1% des décès et blessures réels. La plupart ne sont pas signalés.

Mais que se passe-t-il si les données des nouvelles injections d’armes biologiques COVID expérimentales qui sont signalées au CDC ne sont même pas entièrement publiées et montrées au public?

Combien de morts réels pourraient réellement se produire peu de temps après avoir reçu l’un de ces vaccins expérimentaux? Des dizaines de milliers, cent mille?

Albert Benavides a une chaîne Bitchute appelée WelcomeTheEagle88. Chaque semaine, il fait une plongée approfondie dans les données publiées par le CDC dans VAERS. Il enregistre et stocke tout, et a même constaté que le CDC supprime les enregistrements de décès des semaines précédentes. Voici sa dernière analyse de vendredi dernier.

Une autre personne qui effectue une analyse approfondie des vidages de données VAERS du CDC est Tim Truth. Voici sa dernière vidéo sur le vidage de données VAERS du vendredi 14 mai 2021.

Le CDC est une organisation criminelle

Le CDC détient plus de 56 brevets sur les vaccins, et bon nombre de leurs scientifiques perçoivent des redevances sur la vente de vaccins. (Source.)

Le CDC a une longue histoire de corruption, et au fil des ans, nombre de leurs propres scientifiques ont tenté de dénoncer cette corruption pour être réduits au silence. Voir une partie de notre couverture précédente sur la corruption CDC:

Pouvons-nous faire confiance au CDC? Le British Medical Journal révèle que le CDC ment sur ses liens avec les grandes entreprises pharmaceutiques

Les dénonciateurs scientifiques du CDC confirment la corruption au sein du CDC

Lanceur d’alerte du CDC: Le CDC a dissimulé le lien entre le vaccin ROR et l’autisme chez les garçons afro-américains

L’histoire de la fraude à la recherche du CDC concernant les vaccins et l’autisme

En outre, de nombreux directeurs qui dirigent le CDC continuent de travailler pour Big Pharma développant des vaccins après avoir terminé leur mandat au CDC. Voir:

L’ancienne directrice du CDC qui a approuvé le vaccin Gardasil et est devenue chef de la division des vaccins de Merck nommée «Femme de l’année»

Chelsea Handler se plaint qu’un vaccin expérimental l’a détruite

La femelle a son propre Fauci Ouchie. Cela ne pouvait pas arriver à un POS menteur plus satanique.

Mise à jour! Shawn Skelton a empiré – Victime de la thérapie génique Moderna

Beaucoup d’entre vous se souviennent peut-être de l’histoire de Shawn. Elle est devenue virale sur les réseaux sociaux il y a 4 mois, racontant son expérience avec le vaccin Moderna qui impliquait des paralysies partielles, des tremblements constants et des convulsions. Son histoire a ensuite été supprimée par Facebook.

Shawn Skelton première expérience:

Mise à jour de Shawn Skelton après avoir pris le vaccin ARNm-1273 de Moderna!

Les «crimes contre l’humanité» du CDC pour avoir permis à des enfants de 12 à 15 ans d’être injectés avec des tirs d’armes biologiques COVID

De nombreux médecins et scientifiques honnêtes se sont maintenant manifestés pour expliquer que les nouvelles injections COVID expérimentales sont des «armes biologiques», et c’est le terme que je vais commencer à utiliser pour y faire référence.

Comme nous l’avons signalé au cours des derniers mois, ces vaccins ne répondent pas à la définition légale d’un «vaccin». Voir:

Ils ont reçu une autorisation d’utilisation d’urgence illégalement pour tester sur le public, parce que le «virus» COVID-19, ou du moins les personnes qui tombent malades avec des symptômes liés à la définition de «COVID-19», ont plusieurs options de traitement pour guérir avec succès cette maladie, rendant un nouveau produit pharmaceutique nouveau à tester sur le public complètement inutile. Voir:

Cette nouvelle technologie utilisée dans les armes biologiques à injections COVID-19 est appelée «le logiciel de la vie», où des mises à jour fréquentes sont déjà prévues pour être injectées dans la population. Voir:

Et maintenant, nous observons que ceux qui ont été injectés par les injections d’armes biologiques infectent en quelque sorte ceux qui n’ont pas reçu une des injections. Voir:

Non seulement les injections sont considérées comme des «armes biologiques» par de nombreux médecins et scientifiques, mais le «virus» original de Wuhan Sars-CoV-2 est également maintenant appelé «arme biologique» par certains médecins et scientifiques, car il existe des preuves accablantes que c’était créé dans un laboratoire en Chine avec un financement du NIH américain et du meurtrier de masse Anthony Fauci.

J’ai vu ces preuves et je les connais depuis le début de la plandémie, et de nombreuses personnes m’ont demandé pourquoi Health Impact News n’a pas couvert cette histoire sur les origines du [SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] COVID-19.

La raison est simple. Que cela ait été créé intentionnellement dans un laboratoire, ou développé seul sans pré-connaissance malveillante, cela n’a vraiment pas d’importance au fait qu’il n’est en grande partie pas dangereux, et selon les estimations de certains médecins, encore moins dangereux que les souches de grippe auxquelles nous sommes exposés à chaque année.

Donc, la peur dominant les médias depuis un an et plus, je me suis plutôt concentré sur la lutte contre cette peur avec des faits et la vérité, et toute l’histoire de l’origine du Sars-CoV-2 n’était tout simplement pas si importante, comme je le craignais, en les premières étapes en particulier, que si nous le couvrions, le résultat serait une augmentation de la peur, dont nous n’avons certainement pas besoin.

Comme j’ai couvert le sujet des maladies infectieuses au cours de la dernière décennie et plus, la plupart des «virus dangereux» et agents pathogènes que les mondialistes ont essayé d’utiliser pour instiller la peur dans le public sont le résultat de recherches sur les armes biologiques, généralement menées par l’armée américaine.

Ebola est un bon exemple. Et tandis qu’Ebola était mortel dans certaines parties de l’Afrique, la peur que les mondialistes ont essayé d’inculquer au public ici aux États-Unis ne s’est jamais matérialisée, car elle était pour la plupart inoffensive une fois qu’elle a atteint les États-Unis. L’Afrique a le temps de développer un vaccin pour cela. Voir cet article de 2014:

Si vous êtes intéressé par la façon dont le [SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] COVID-19 a été développé en tant qu’arme biologique, Del Bigtree du Highwire a interviewé le cardiologue et chercheur de renommée mondiale le Dr Richard Fleming la semaine dernière, et vous pouvez regarder cette interview ici à Rumble.

Alors que l’arme biologique du «virus» COVID-19 s’est avérée être principalement un raté lorsqu’il s’agit de faire des victimes massives (plus de personnes sont probablement mortes de la [Coronavirus Desease 2019 ou Maladie à Coronavirus de 2019 – MIRASTNEWS] COVID-19 à cause d’erreurs [volontaires dictatoriales – MIRASTNEWS] commises dans le système médical en ne faisant pas la promotion de traitements à domicile, puis en mettant les gens sur les ventilateurs en fin de vie où le taux de réussite était inférieur à 10%), les injections COVID-19 d’armes biologiques sont beaucoup plus graves, car à travers le monde des dizaines de milliers de décès ont déjà été enregistrés suite aux injections, et le nombre réel des décès, dont la plupart ne sont PAS enregistrés, pourraient bien être des centaines de milliers à l’heure actuelle, et ce n’est qu’après 5 mois d’injections de masse.

Et maintenant, l’organisation criminelle connue sous le nom de CDC a recommandé de commencer à injecter des enfants entre 12 et 15 ans, et a même recommandé de donner ce vaccin avec d’autres vaccins pour enfants – quelque chose qui n’a évidemment jamais été testé.

Bernadette Pajer, directrice des politiques publiques de l’ICWA, a écrit un excellent article mettant en garde les parents contre le danger auquel font maintenant face les enfants de notre nation.

L’ACIP expose nos enfants à un plus grand risque en permettant la co-administration de vaccins C-19 avec d’autres vaccins

Le 12 mai 2021, le Comité consultatif des États-Unis sur les pratiques d’immunisation (ACIP) a voté en faveur de l’injection de Pfizer à titre expérimental d’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) pour les enfants âgés de 12 à 15 ans.

L’ACIP a également voté pour mettre fin aux restrictions concernant la co-administration avec d’autres vaccins, même s’il n’y a pas eu un seul essai clinique administrant l’un des vaccins avec un autre vaccin. Plus d’informations ci-dessous.

LES INJECTIONS COVID-19 N’empêchent pas l’hospitalisation ou la mort chez les adultes

Pourquoi les jeunes adolescents sont-ils ciblés par des injections EUA?

Il s’agit d’un groupe d’âge qui n’a pas tendance à être sensible aux infections graves, et le CDC affirme que de mars 2020 à avril 2021, les personnes âgées de 12 à 17 ans ne représentaient que 9% des cas signalés et très peu d’hospitalisations. Comme pour les adultes, les enfants ayant des problèmes de santé sous-jacents sont plus à risque. La plupart des enfants présentent peu ou pas de symptômes et développent probablement une immunité robuste de longue durée.

La FDA déclare à propos de l’essai clinique de Pfizer avec des enfants de 12 à 15 ans:

Une analyse des cas de COVID-19 survenant chez des participants âgés de 12 à 15 ans, sept jours après la deuxième dose, a également été menée. Dans cette analyse, parmi les participants sans preuve d’infection antérieure par le SRAS-CoV-2, aucun cas de COVID-19 n’est survenu chez 1 005 vaccinés et 16 cas de COVID-19 sont survenus chez 978 receveurs du placebo; le vaccin était efficace à 100% dans la prévention de la COVID-19. À l’heure actuelle, les données sont limitées pour déterminer si le vaccin peut empêcher la transmission du virus d’une personne à l’autre. De plus, à l’heure actuelle, les données ne sont pas disponibles pour déterminer pendant combien de temps le vaccin assurera la protection.

Tout comme chez les adultes, les études n’ont pas été conçues pour déterminer si les vaccins préviennent l’infection ou la transmission, mais seulement s’ils préviennent des symptômes légers à modérés, et on ne sait pas combien de temps la protection personnelle offerte pourrait durer.

Il est très clair que les injections n’empêchent pas les infections, les maladies graves ou les décès. Dans un geste alarmant et hautement non scientifique, le CDC a décidé de cesser de dire au public le nombre complet de cas révolutionnaires signalés et de ne transmettre que le nombre de personnes entièrement vaccinées qui contractent la COVID-19 de toute façon et qui sont hospitalisées ou meurent.

Ces chiffres datent de près d’un mois (26 avril 2021) et les plus récents ont été fournis.

Le CDC admet:

«Il est important de noter que les cas signalés de percée vaccinale représenteront un sous-dénombrement. Ce système de surveillance est passif et repose sur des rapports volontaires des services de santé des États qui peuvent ne pas être complets. En outre, tous les cas de percée du monde réel ne seront pas identifiés en raison du manque de tests. Cela est particulièrement vrai dans les cas de maladie asymptomatique ou bénigne. Ces données de surveillance sont un instantané et aident à identifier les tendances et à rechercher des signaux parmi les cas de percée vaccinale.»

Le CDC ne voit-il pas ces chiffres comme des signaux de défaillance du produit?

DÉCEPTION INTENTIONNELLE AVEC RRR PLUTÔT QUE ARR

Pour cette dernière EUA, l’affirmation de Pfizer, répétée par le CDC, selon laquelle le vaccin est efficace à «100%» chez les 12-15 ans pourrait être exacte pour le résultat de l’étude (bien que le terme «efficacité» soit plus approprié), mais c’est aussi très trompeur. 100% est le RRR – la réduction du risque relatif. C’est le nombre d’enfants qui ont montré des «signes d’infection» dans le groupe de vaccination Pfizer par rapport au groupe placebo avec une solution saline, à partir de 7 jours après la deuxième injection jusqu’à la date limite (la durée varie selon les participants, selon le moment où ils ont reçu le vaccin).

Mais le risque de contracter la COVID-19 était déjà très faible. Dans quelle mesure le vaccin a-t-il réduit le risque de tomber malade? C’est le RRA – la réduction absolue du risque. Alors que la FDA conseille à l’ARR de toujours être signalée avec RRR afin que les décisions de politique individuelle et publique puissent être prises de manière judicieuse, l’ARR est rarement mentionnée.

Dans ce cas, entre 7 jours après la deuxième dose et la date limite, le groupe témoin comptait 16 cas sur 978 enfants, soit 0,016 des enfants. Le groupe de tir n’a eu aucun cas, donc 0,00 des enfants. Pour obtenir l’ARR, vous soustrayez le numéro de prise du numéro de contrôle et vous obtenez 0,016. Exprimé en pourcentage, soit 1,6%.

Ainsi, le coup de feu – dans cette étude courte et limitée – a réduit le risque de contracter la COVID de 1,6%.

Si nous pouvons faire confiance aux données. Le grand public n’a aucune idée que toutes les études sont menées par les fabricants qui en font des bénéfices, et ils transmettent leurs données à la FDA. C’est un système d’honneur parmi les entités qui ont des antécédents de fraude criminelle.

DANGERS DE CO-ADMINISTRATION

Aussi contraire à l’éthique que cela est d’exposer les enfants qui ne présentent pas un risque élevé de conséquences graves à l’infection à des produits expérimentaux sans responsabilité pour lesquels un niveau sans précédent de réactions indésirables et de décès a été signalé, lorsque l’ACIP a ouvert les injections à co-administrer avec d’autres vaccins, y compris ceux contenant des adjuvants, ils sont entrés pleinement dans des crimes contre l’humanité.

Aucun essai clinique n’a été réalisé sur l’administration des injections de COVID-19 avec un autre vaccin. Il n’y a aucune donnée de sécurité. La fiche d’information Pfizer EUA indique:

Ci-dessous, l’image d’une diapositive capturée lors de la réunion ACIP en direct. Les deux derniers points ont été ajoutés par le comité après avoir entendu les graves préoccupations dans plusieurs commentaires publics.

Regardez cette vidéo pour entendre les commentaires du public.

Après le vote 14-0 avec une abstention pour recommander l’injection Pfizer EUA aux 12-15 ans, sans restriction sur la co-administration avec d’autres plans, certains membres de l’ACIP ont donné leur raison.

Ils n’en avaient qu’un.

Ils ne veulent pas rater une occasion de se faire vacciner.

C’est ça. La science soit pendue, la sécurité inconnue, par Dieu, ils ne voulaient pas que les médecins ratent une occasion d’administrer d’autres vaccins.

Je vais répéter. Aucune étude de sécurité.

Que se passe-t-il lorsqu’un enfant de 12 ans reçoit une injection de Gardasil avec son adjuvant aluminium AAHS hautement réactogène dans un bras et l’ARNm de Pfizer injecté dans l’autre?

Nous n’avons aucune idée.

Que diable pensaient les membres de l’ACIP? Pourquoi feraient-ils une recommandation basée sur une science zéro sécurité?

FiercePharma, le magazine en ligne d’initiés de l’industrie pharmaceutique, a probablement fourni une réponse dans les heures suivant le vote de l’ACIP:

Alors que les revenus de plusieurs acteurs de Big Pharma ont chuté au début de l’année, les dirigeants ont imputé une partie du problème à l’accélération du déploiement du vaccin COVID-19. Le CDC avait recommandé aux gens de ne pas se faire vacciner dans les deux semaines suivant leur vaccin COVID-19, ce qui a atteint les ventes de produits clés. Maintenant, le CDC supprime entièrement cette suggestion dans le but de stimuler les vaccinations de routine chez les adolescents. Cette décision pourrait être synonyme de récompenses financières pour les principales sociétés de vaccins telles que Merck, GlaxoSmithKline et Pfizer. Lors de la réunion du Comité consultatif des CDC sur les pratiques d’immunisation (ACIP) mercredi, les experts ont approuvé le vaccin COVID-19 de Pfizer et BioNTech chez les adolescents âgés de 12 à 15 ans et ont en outre rejeté la restriction de deux semaines de l’agence sur l’administration d’autres vaccins. https://www.fiercepharma.com/pharma/cdc-throws-out-covid-19-vaccine-coadministation-rule-to-boost-routine-immunizations-but

Au cours des dernières années, la réforme de la sécurité des vaccins et les défenseurs de la liberté médicale ont tenté de montrer au public et aux agences de santé publique locales des exemples de votes ACIP qui ont mis le public en danger. Rien n’a été proche de l’atrocité de cette remise flagrante du public américain et des enfants américains à l’industrie pharmaceutique.

APPEL À L’ACTION

Nous avons besoin de votre aide pour faire savoir aux parents que la recommandation de l’EUA aux enfants est basée sur des données très limitées et que la co-administration des injections d’EUA avec d’autres vaccins ne comporte aucune étude de sécurité. Merci de partager cet article partout. Envoyez-le à vos législateurs et principaux médias, fournissez le lien dans les commentaires vers les publications des médias sociaux pour les agences de presse locales et nationales. Publiez partout où les parents peuvent être trouvés.

Dites au monde, et à ACIP, nos enfants ne sont pas à vendre.

12 mai 2021 Page de la réunion de l’ACIP: https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/slides-2021-05-12.html

Contacter le Secrétariat de l’ACIP

1600, chemin Clifton, N.E., arrêt postal A27

Atlanta, Géorgie 30329-4027

acip@cdc.gov

Lisez l’article complet sur InformedChoiceWA.org.

