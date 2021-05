Les NIH ont établi une échappatoire en matière d’«urgence de santé publique», permettant aux scientifiques chinois d’exploiter le moratoire sur la recherche sur les coronavirus à gain de fonction

Lors d’une audience du 11 mai au Sénat, le Dr Rand Paul a interrogé le Dr Anthony Fauci sur le rôle des National Institutes of Health (NIH) dans l’avancement de la recherche sur le gain de fonction des coronavirus. En tant que directeur des National Institutes of Allergy and Infectious Disease (NIAID) au NIH, le Dr Fauci a tenté de dissocier le NIH, son directeur, le Dr Francis Collins, et lui-même d’avoir un lien avec la recherche sur le gain de fonction des coronavirus. Un moratoire a été imposé sur cette expérimentation de virus contraire à l’éthique en 2014, mais les NIH ont établi une faille dans le moratoire, permettant aux scientifiques américains et chinois de poursuivre ces dangereuses expériences virales, animales et humaines.

Le Dr Fauci nie l’implication du NIH dans la recherche sur le gain de fonction, mais le NIH a créé l’échappatoire qui exploite le moratoire

Le Dr Fauci a catégoriquement affirmé lors de l’audience du Sénat que les NIH n’étaient pas impliqués dans cette dangereuse expérimentation médicale, même si les NIH ont approuvé et financé cette recherche à l’Institut de virologie de Wuhan grâce à des subventions distribuées au Dr Daszak à Eco Health Alliance. En vérité, soit Fauci, Collins, soit les deux hommes ont contribué à créer une échappatoire pour que l’argent continue à circuler vers les virologues chinois et les scientifiques américains pour faire avancer la recherche sur le gain de fonction.

Le moratoire de 2014 sur la recherche sur l’acquisition de fonctions contenait une note de bas de page à la page deux, accordant une exception à l’interdiction. «Une exception à la pause de recherche peut être obtenue si le chef de l’agence de financement du gouvernement américain détermine que la recherche est nécessaire de toute urgence pour protéger la santé publique ou la sécurité nationale.» Ceci est encore un autre exemple de fonctionnaires du gouvernement utilisant l’excuse «protéger la santé publique» pour expérimenter sur les humains et menacer leur vie, leur liberté et leur quête du bonheur. Chaque ordre d’urgence et décret médical pendant le scandale de la Covid-19 est fondé sur cette excuse grandiose.

Dans une interview accordée à Independent Science News, le biologiste moléculaire, le Dr Richard H. Ebright, a déclaré: «Malheureusement, le directeur du NIAID et le directeur du NIH ont exploité cette faille pour accorder des exemptions aux projets soumis à la Pause – affirmant de manière absurde que la recherche exemptée était «de toute urgence nécessaire pour protéger la santé publique ou la sécurité nationale»- annulant ainsi la Pause.» Ebright fait partie d’une équipe d’enquête de vingt-six membres qui mène une analyse médico-légale sur les origines du [SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] Covid-19 [en anglais Coronavirus Desease 2019 ou en français Maladie à Coronavirus de 2019].

SARS-CoV-2 montre tous les signes d’être un produit d’expérimentation financée par les NIH

L’expert en biotechnologie, Yuri Deigin, a disséqué la biologie moléculaire du SRAS-CoV-2 et a évoqué la possibilité que le virus ait été manipulé. Un immunologiste de renom, Nikolai Petrovsky, a documenté la capacité de liaison inhabituelle du SRAS-CoV-2 aux récepteurs ACE2 sur les cellules pulmonaires humaines. En juin 2020, des chercheurs chinois ont révélé le modèle de souris modifié utilisé pour exploiter les récepteurs ACE2 dans les cellules pulmonaires humaines. Les scientifiques chinois ont utilisé l’outil d’édition de gènes CRISPR pour équiper les souris de récepteurs ACE2 provenant de cellules pulmonaires humaines afin de comprendre comment concevoir des protéines de pointe de coronavirus infectieuses.

En utilisant la technique du passage en série, les virologues sont capables de créer un super virus sans laisser d’empreinte moléculaire ni d’indication d’interférence de laboratoire. Les virologues transfèrent un gène viral à la fois, permettant à la sélection naturelle de suivre son cours, dissimulant les améliorations de gain de fonction du super virus. Les super virus sont enrichis d’une séquence génique précise et soumis à des pressions sélectives pour produire les gènes les plus appropriés, permettant finalement au super virus de se lier aux récepteurs ACE2 des cellules pulmonaires humaines.

Le SRAS-CoV-2 n’est pas seulement «le virus chinois». En fait, les origines de cette souche hautement mutée de coronavirus montrent tous les signes d’être le produit des nombreuses années de recherche sur le gain de fonction des coronavirus qui ont eu lieu dans les universités américaines, en collaboration entre des virologues américains et chinois.

«Au moment où le SRAS-CoV-2 a été détecté pour la première fois à la fin de 2019, il était déjà pré-adapté à la transmission humaine dans une mesure similaire à l’épidémie tardive du SRAS-CoV», a écrit Alina Chan du Broad Institute. La protéine de pointe du SRAS de 2003 a subi vingt-quatre changements naturels avant de pouvoir se fixer aux cellules pulmonaires humaines. Le SRAS-CoV-2, en revanche, était déjà génétiquement adapté pour se fixer aux cellules pulmonaires humaines dès le début de la pandémie en 2019.

Ralph S.Baric, un chercheur sur les coronavirus à l’Université de Caroline du Nord a exploité la faille des NIH et a travaillé sur un projet qui examinait la capacité des virus de chauve-souris à attaquer les cellules humaines. En 2015, Ralph Baric a travaillé avec la dame chinoise de la chauve-souris, Shi Zheng-li, pour «examiner le potentiel d’émergence» des coronavirus de chauve-souris en circulation. Shi Zheng-li, de l’Institut de virologie de Wuhan, a collecté des dizaines de coronavirus de chauves-souris dans les grottes du Yunnan, en Chine. En novembre 2015, ils ont développé un nouveau coronavirus en prenant l’épine dorsale du virus SARS1 et en remplaçant sa protéine de pointe par celle d’un virus de chauve-souris (connu sous le nom de SHC014-CoV). Lorsque ce virus fabriqué a été testé contre des cellules pulmonaires humaines in vitro, il était capable de se fixer et de provoquer une infection.

Des scientifiques américains ont financé l’Institut de virologie de Wuhan avec six versements de plus d’un demi-million de dollars chacun. Le Dr Peter Daszak de l’Eco Health Alliance a pris ses 7 millions de dollars en subventions des NIH et les a dispersés en Chine pour faire avancer les expériences sur le coronavirus du Dr Shi Zheng-li. Daszak était également un collaborateur et co-auteur de projets de recherche au laboratoire chinois, et il a fait rapport à son ami, le Dr Fauci.

Le Dr Collins et Fauci sont coupables dans cette piste d’argent, alors pourquoi Fauci nierait-il toute implication? Pourquoi Fauci renoncerait-il à la transparence lors d’une audience du Sénat, alors qu’il a une connaissance approfondie de ce type de recherche? Pourquoi Fauci n’est-il pas franc au sujet de la faille conçue par les NIH, qui a permis à cette recherche dangereuse de se poursuivre? Une enquête pluriannuelle sur le NIH, le NIAID et l’Eco Health Alliance est justifiée. Tous les directeurs des NIH doivent être interrogés et tous les co-conspirateurs dans la recherche sur les armes biologiques doivent être inculpés, jusqu’à ce que le monde puisse obtenir plus de réponses.

EXPLOSIF: Les inspecteurs de la FDA documentent les conditions horribles dans l’usine de vaccins COVID-19 Johnson & Johnson

Plus de 15 millions de doses de vaccins Covid-19 ont été arrêtées et détruites après que les inspecteurs de la FDA ont trouvé des ingrédients d’autres vaccins dans les injections Johnson & Johnson et découvert des «résidus bruns» sur les sols et les murs, et des sacs ouverts de déchets médicaux traînés dans l’établissement. Parlez de vaccins sales, c’est au-delà de toute compréhension. Cela ressemble à une usine de transformation de poulet (de restauration rapide), où les animaux se vautrent dans leurs propres excréments, sont infectés par des agents pathogènes et finissent dans la bouche de tout le monde, sauf dans ce cas, ce sont des vaccins sales qui finissent par tuer des gens. Pas étonnant que certains vaccins mentionnent E. coli et l’urée comme «ingrédients».

Voilà pour «la sécurité et l’efficacité» – la «science» des vaccins est maintenant juste sale et dangereuse

Cette usine de Baltimore pour la fabrication de vaccins Covid-19 J&J a été documentée par les inspecteurs de la FDA comme étant au mépris total des procédures mises en place pour la sécurité et l’efficacité. Dommage que tous ces Américains épris de masques ne puissent pas regarder les séquences vidéo de leurs scientifiques et médecins bien-aimés en matière de vaccins traînant des sacs ouverts de déchets médicaux là où ils concoctent les inoculations. Paranoïa des germes.

Les inspecteurs de la FDA ont également noté l’écaillage de la peinture, un nettoyage inadéquat et des employés contaminant les zones en ne suivant pas les procédures. Jusqu’à présent, rien de ce qui a été créé dans cette usine septique n’a encore été injecté dans des bras de mouton (cela ne veut pas dire qu’ils ne vendront pas ces vaccins sales à un autre pays). Pas de soucis ici cependant, car les huit millions de doses du vaccin J&J administrées aux Américains provenaient d’Europe, bien que l’on ne sache pas combien de sacs ouverts de déchets biomédicaux ils traînent dans leurs cachots de vaccins, avec des excréments répartis sur tous les sols et des murs.

D’une manière ou d’une autre, les «responsables» du laboratoire de Johnson & Johnson ont même réussi à contaminer de manière croisée les ingrédients de leur propre injection avec ceux du vaccin toxique d’AstraZeneca. Maintenant, comment diable cela aurait-il pu arriver? Pourquoi sont-ils même au même endroit? Travaillent-ils simplement les deux côte-à-côte, avec des béchers ouverts et des toilettes à débordement partout?

L’une des informations d’inspection a-t-elle été expurgée ou non divulguée, parce que la publication par la FDA et par les médias de masse (oui, cela vient des nouvelles de CBS eux-mêmes) est inconcevable.

Laboratoires sales, vaccins sales et politique sale

Tout est sale, tout l’établissement médical américain. La FDA est sale. Le CDC est sale. Les fabricants de vaccins – sales. Maintenant, ils jouent tous le jeu sale d’essayer de convaincre tous les passionnés de santé pro-science et pro-naturelle de se faire vacciner. Ils utilisent des tactiques de propagande et de coercition (pensez aux passeports vaccinaux) pour nous forcer à injecter des vaccins sales dans notre sang et nos tissus. Vaccins contaminés par des agents pathogènes. Vaccins contenant de l’ARNm qui créent des «prions» de protéines qui provoquent des caillots sanguins et la démence.

Bienvenue à nouveau dans le Nouvel Ordre Mondial. Ils veulent votre santé et votre argent. Ils veulent votre terre et vos armes. Ils veulent que vos droits humains soient effacés. Ils veulent que vous soyez malade et mourant. C’est le communisme [et le capitalisme des milliardaires-libéraux-eugénistes-mondialistes aussi – MIRASTNEWS].

Cela dure depuis un demi-siècle aux États-Unis. Même le vaccin antipoliomyélitique était sale. L’inventeur n’avait aucune idée de ce qu’il faisait, se contentant d’incuber différentes combinaisons de souches de polio dans des tissus de singe. C’est un jeu d’escroquerie depuis le début, et la laine a définitivement été tirée sur les yeux du Sheeple. Le vaccin à ARNm est le plus sale de tous car il contrôle la fonction de votre système immunitaire et peut l’arrêter en appuyant simplement sur un interrupteur (le deuxième et le troisième cycle de piqûres Covid).

Réglez votre fréquence Internet sur ChemicalViolence.com pour des mises à jour sur la façon dont les vaccins SONT la pandémie.

Gates – Achète la presse pour cacher sa vraie nature

On sait depuis longtemps derrière la façade des médias honnêtes que Bill Gates n’était pas exactement le nerd silencieux. Les informations entourant son arrestation ont été nettoyées, il ne reste donc que le fait qu’il a été arrêté pour une infraction au code de la route sans autres détails. Il est peu probable qu’il ait été arrêté pour excès de vitesse. Gates se cache en Californie depuis peut-être trois mois. Cela fait de lui un résident, et il devrait être frappé des impôts sur le revenu de l’État de Californie, car ils ont besoin de beaucoup d’argent ces jours-ci.

Le rêve de Gates d’étendre son monopole au secteur privé (c’est-à-dire Microsoft) et de se transformer en dictateur ou maître marionnettiste du monde commence à faire surface. Il souhaite réaliser le rêve de son père de réduire la population des indignes pour sauver la planète de sa crise climatique imaginaire. Notre modèle prévient toujours que son rêve et celui de Klaus Schwab de réduire la population viendra à cause de leur stupidité en essayant de forcer la Chine et la Russie à se soumettre à leur grand plan de la Grande réinitialisation. Leur temps restant dans cette façade de contrôle est court. Cela ne semble pas durer au-delà de 2022, mais ils ont soudoyé des politiciens qui penseront à tort que le vert est la voie, et cela ne mènera qu’à la troisième guerre mondiale après 2024.

La féminisation de Gates commence à faire surface, tout comme le passé nazi de Schwab. Honnêtement, si c’est ce qui conduit l’humanité, nous pouvons certainement voir pourquoi elle est vouée à être un nouveau monde qui est tout sauf VERT. C’est une chose d’être un coureur de jupons comme Bill Clinton, qui n’essaie pas d’être le prochain Adolf opposé à Gates, qui pense qu’il est si intelligent que seule sa vision de la façon dont le monde devrait fonctionner est valable – très marxiste. J’ai été invité en 1996 au dîner de la Maison Blanche. Je me suis assis avec tous les journalistes conservateurs, y compris George Will. Clinton a prononcé un discours fantastique. Ils grognaient et disaient, allez, tu dois le lui donner; il sait prononcer un discours. Tout comme FDR et Adolf Hitler. Il faut du charisme pour prononcer un bon discours, et cela a également été un talent chez les coureurs de jupons.

Rondelle-Evil-Press-1988-Nove-21

La presse protège Gates depuis très longtemps. Ils ont reçu des subventions de sa fondation, y compris la BBC britannique. J’ai toujours offert des conseils GRATUITS aux gouvernements, car une fois que vous aurez accepté un sou, ils vous posséderont. Ironiquement, j’ai été appelé parce qu’ils savent également que les conseils que je vais donner sont intacts. Gates a acheté la presse comme il possède l’OMS et tire les ficelles à l’intérieur des Nations Unies avec Klaus Schwab.

Voici une illustration tirée du magazine hebdomadaire Puck, «Les mauvais esprits de la presse moderne», publiée le 21 novembre 1888. Vous voyez, l’histoire se répète parce que les passions de l’homme ne changent jamais. Vous l’avez deviné – c’était l’élection présidentielle américaine qui s’est tenue le mardi 6 novembre 1888. Elle a vu le sortant Grover Cleveland (démocrate), défié par le républicain Benjamin Harrison qui l’a emporté. Ensuite, les élections générales ont été assez serrées avec Cleveland remportant le vote populaire tout comme Hillary, mais de près de 1%, tandis que Harrison a réussi à remporter le vote électoral 233 contre 168.

Ici, vous avez Harper’s Weekly qui se moquait des fausses nouvelles à l’époque, appelant les médias grand public en 1888 «diaboliques». Il n’y a pas non plus de miroirs dans le Washington Press Core. La presse suppose qu’ils sont importants et sont également au-dessus des gens ordinaires qu’ils essaient de manipuler avec leurs histoires. Il a toujours été question de manipuler le public. Ryan Holiday a écrit pour Forbes, assumant le rôle d’un dénonciateur des médias. Il a écrit:

«Je le sais parce que je suis un manipulateur des médias. Mon travail consistait à utiliser les médias pour amener les gens à faire ou à penser des choses qu’ils ne feraient pas autrement. Des gens comme moi sont là, derrière le rideau, tirant les ficelles de la marionnette. Mais c’est sur le point de devenir plus difficile: je vous dévoile mes secrets et je détourne mes talents de l’exploitation des vulnérabilités des médias pour les exposer – à votre avantage.»

Pour en savoir plus: ArmstrongEconomics.com

