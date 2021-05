Les propagandistes désespérés sur les vaccins créent maintenant des groupes anti-vaccin DECOY «pot de miel» pour mener une guerre psychologique contre les sceptiques en matière de vaccins

Alors que Facebook et d’autres géants des médias sociaux suppriment des groupes et interdisent les utilisateurs qui s’opposent au programme de vaccination, les infiltrés mettent tranquillement en place de faux groupes de «pot de miel» à leur place pour mener une guerre psychologique contre les «anti-vaccinés».

Un de ces groupes de pot de miel rapporté par la BBC comprend une photo modifiée de Bill Gates tenant une seringue, un peu comme celle du titre de cet article. Il est présenté aux utilisateurs des médias sociaux comme un groupe «anti-vax» alors qu’en réalité c’est tout sauf cela.

Un psychologue de formation du nom de «Richard» a mis sur pied le groupe leurre [- on voit bien ici en utilisant ce genre de tactique basée sur le mensonge qu’il s’agit d’une véritable guerre biologique, éloignée de la sphère thérapeutique – MIRASTNEWS] pour ne pas répandre le scepticisme vis-à-vis des vaccins, mais plutôt pour essayer d’«aider» ceux qui rejettent l’idée que tous les vaccins sont sûrs et efficaces simplement parce que le gouvernement dit qu’ils le sont.

«Dave», l’ami de Richard – ils utilisent tous de faux noms parce qu’ils ont peur des anti-vaccinés – prétend croire aux «théories du complot» du scepticisme des vaccins pour essayer d’attirer les autres dans le groupe afin de les manipuler.

«Si je devais créer un groupe en disant: «Je vais vous rééduquer»… alors je n’aurai aucun preneur», dit Richard à propos du projet.

«Donc, je dois le faire de manière furtive, ce qui est un peu sournois, je suppose. Mais les intentions sont bonnes.

La bannière de Richard de Gates est suivie d’informations affirmant que lui et Microsoft complotent pour tuer des millions de personnes par le biais d’un génocide – ce qu’ils sont d’ailleurs – qui vise à attirer ceux qui rejettent le récit officiel de l’État profond entourant la vaccination.

Tout cela est conçu pour lutter contre le sentiment anti-vaccin sur Facebook, qui au cours des dernières années a ciblé de manière agressive les personnes qui remettent en question les vaccins comme autre chose qu’un médicament parfait pour les masses.

Les verrouillages plandémiques ont incité de nombreuses personnes à commencer à rechercher des vaccins

Vous voyez, le gouvernement, Big Tech et Big Pharma sont profondément préoccupés par le fait que les gens du monde entier se réveillent à la vérité sur les vaccins.

En Ukraine, par exemple, le contenu anti-vaccins a augmenté de 157% rien qu’en 2020, atteignant près de 26 000 pages « J’aime », soit le double par rapport à l’année précédente.

Au Mexique, au Brésil et en Inde, les pages anti-vaccins ont également augmenté d’environ 50 pour cent chacune au cours de l’année écoulée, un taux de croissance plus rapide que les deux années précédentes combinées.

La plandémie a gardé de nombreuses personnes à la maison sur leurs ordinateurs et téléphones, période pendant laquelle ils ont commencé à rechercher des choses sur lesquelles ils n’avaient jamais pris le temps de faire des recherches auparavant. Cela a conduit beaucoup d’entre eux à réaliser que les vaccins sont des «médicaments» de la mort dont ils ne veulent pas pour eux-mêmes ou pour leur famille.

Les gens ont également commencé à apprendre comment les injections d’ARNm modifient définitivement l’ADN tout en ne faisant absolument rien pour se protéger contre le coronavirus de Wuhan (Covid-19). Ils ont également des effets secondaires graves qui sont largement minimisés par les médias d’entreprise.

Selon les faux médias d’information, quiconque découvre le simulacre de vaccin est un «extrémiste» qui doit être empêché d’en parler aux autres en ligne. Il est également interdit de parler aux autres du génocide des vaccins qui est provoqué par des mandats obligatoires.

Jusqu’à présent, Richard et Dave ont attiré plusieurs milliers de membres du monde entier. Ils travaillent maintenant à «convertir» ces membres dans la secte du vaccin, qui à toutes fins utiles est une religion.

«C’était horrible d’avoir à mentir pour commencer», a admis Richard à propos de la tromperie.

Maintenant, cependant, Richard s’est convaincu que supprimer les messages des gens et remettre en question leur scepticisme est bon pour la société et le monde. Il prétend même avoir sauvé la vie de personnes en les empêchant de tomber dans des «endroits sombres» de peur des injections de virus chinois [– et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS].

«Je suis dans un meilleur endroit», a déclaré un membre prétendument converti à la BBC.

«Je suis dans un environnement familial approprié maintenant, j’ai à nouveau des rats de tapis qui courent autour de mes pieds», a-t-il ajouté, faisant référence à ses petits-enfants.

Ce même membre, qui s’opposait aux vaccins, s’est récemment fait injecter le virus chinois après s’être opposé à lui quelques mois auparavant.

Selon Richard, c’est une bonne chose et cela montre simplement que les médias sociaux «doivent être beaucoup mieux surveillés». Jusqu’à ce que cela se produise, dit-il, «les complots vont continuer à se multiplier».

Facebook est d’accord, c’est pourquoi il étend rapidement son département de censure pour «s’assurer que les gens voient des informations exactes». Le géant des médias sociaux supprime activement les groupes, les pages et même les comptes d’utilisateurs qui «découragent délibérément les gens de prendre des vaccins, que les informations puissent être vérifiées comme fausses ou non».

C’est l’état de police médicale semblable à la Stasi dont nous mettons en garde depuis des années, seulement pour se faire dire que nous étions des «théoriciens du complot». Ironiquement, nous étions des fact-istes du complot qui ont eu raison.

Même ainsi, Facebook a pour mission de supprimer autant de vérité que possible de la plate-forme. À ce jour, plus de 160 millions de «contenus trompeurs» ont été extraits depuis le début de la plandémie. Il a également «connecté» plus de deux milliards de personnes à des informations provenant «d’autorités sanitaires de confiance».

De manière hilarante, le groupe de Richard et Dave a été récemment suspendu car il contient des publications que Facebook a qualifiées de «mensonges». Encore plus hilarant, ils font appel de la décision au motif qu’ils ont été ciblés pour une censure injuste.

Vous trouverez plus d’informations sur les efforts du gouvernement pour éradiquer la vérité sur les vaccins par la manipulation, la tromperie et le piétinement des libertés sur Propaganda.news.

