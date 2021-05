ACTIVE NEWS – ROUMANIE – LA BOMBE de FRANCE – NOUVEAU VACCIN pour COVID 19 – LE CRIME PARFAIT !!!

SOYEZ CONSCIENT – Les États-Unis et le reste de la planète – ils planifient cela pour tout le monde!

AMIGOS – AMIS – FRÈRES et ainsi de suite … – Si vous croyez ceux QUI COMMENCENT CETTE FAUSSE PANDÉMIE – alors aidez un homme riche (BILL GATES et le reste de ses idiots) à devenir plus riche!

ILS ONT DÉJÀ VIOLÉ la loi sur toute la PLANÈTE, le code de NUREMBERG de 1947 !!!

https://en.wikipedia.org/wiki/Nuremberg_Code

Partie 034 – 4 REICH!

Je répète ici 2 INFO NUCLEAIRES plus critiques – l’un d’eux est que le RAPPORT OFFICIEL de ROUMANIE ne montre que 227 DÉCÈS PAR COVID !!! à partir de 26k en un an !!!

https://www.activenews.ro/stiri/STIREA-ANULUI.-Ministerul-Sanatatii-recunoaste-ca-NUMAI-227-DE-OAMENI-AU-MURIT-cu-adevarat-DE-COVID-in-Romania-in -toata-plandemia-Raportul-MS-Diagnosticele-codificate-ca-principale-nu-au-fost-DE-COVID-conform-OMS-infarct-ulcer-hernii-fracturi-166881

DEUXIÈME, c’est que beaucoup de Roumains VACCINÉS supposent être morts – près de 488 ROUMAINS qui ont pris LE VACCIN MEURENT !!! MAIS il n’y a aucune preuve provenant de VACCIN – il en est de même pour les citoyens malchanceux dans les rapports officiels … et d’autres personnes qui ont reçu LE VACCIN ont été infectées par Covid comme – plus de 27k personnes !!!

https://www.activenews.ro/stiri/E-OFICIAL-488-de-romani-au-murit-dupa-vaccinarea-cu-prima-sau-ambele-doze-ale-serurilor-experimentale-Covid.-INSP -27.274-romani-au-facut-boala-dupa-ce-s-au-vaccinat-impotriva-ei.-Cine-raspunde-pentru-mortii-de-dupa-vaccin-166838

CELLES-CI sont d’énormes nouvelles à la BOMBE pour toute l’humanité – cela prouve que les nouveaux VACCINS ne sont pas SÛR COMME ILS ONT DIT sans arrêt sur la plupart des MÉDIAS PRINCIPAUX – donc pour une simple compréhension – en environ 4 mois ou plus meurent au-dessus de 450 personnes dans notre pays – rapide ou retardé morts – aucune preuve, comme la source le dit, provient de nouveaux VACCINS, MAIS QU’EN pensez-vous ????

CETTE vidéo est faite par des patriotes de FRANCE (je pense) – il en est de même en FRANÇAIS avec des sous-marins roumains …. malheureusement.

LE TITRE est simple à comprendre j’espère …. une gestion catastrophique de cette crise, même criminelle (sur la photo il y a une personne clé – AGNES BUZYN – semble de mèche avec BIG TECH et reste …) pourquoi n’obtenez-vous pas des mesures normales depuis le début? Toutes les mesures pour arrêter l’épidémie à la racine? Je veux dire que le virus est apparu après un certain temps en CHINE, nous pourrions le faire.

De manière étrange, le gouvernement à cette époque (comme le nôtre et le reste du monde – à quelques exceptions près), ILS NE PRENNENT AUCUNE mesure contre le virus! (cet ANGES B. est l’ancien ministre de la Santé de la FRANCE et ment le peuple) – il était au courant de notre situation, du danger et ainsi de suite …

Il était tellement préoccupé par son peuple, qu’il va se démettre de ses fonctions JUSTE avant la frappe pandémique! Le même ministre a déclaré dans un communiqué officiel le 20 janvier 2020 – «le risque de prendre le virus de WUHAN est de 0»! (c’est la même chose que nos personnes clés disent en ROUMANIE avant que Covid ne nous frappe trop plus tard …!) – il a dit cela et l’autre jour, il a tourné à 180 degrés avec une autre déclaration – une grande honte pour une femme comme celle-ci (AGNES B.) qui a GUTS à présenter comme ça, il cite: «Je suis transparent et sincère, comme un livre ouvert. Ma conviction me fait dépasser les émotions que j’ai»! c’est agréable à entendre (vraiment? dire quoi ??) – un tel degré d’amateurisme, la marchandise est incroyable .. (il dit qu’il y a des mensonges partout sur ses actions …)

Quelques mois plus tard, à la demande du président de la FRANCE, Mme. il a déjà été propulsé à l’OMS à l’ambassadeur près de la fondation BILL GATES !! (quelle étrange coïncidence, omg je veux dire qu’ils ont du cran, je l’admets). – ce qui donne à cette dame une IMMUNITÉ DIPLOMATIQUE! , très utile et un salaire médiocre de 15k euros par mois. De quoi acheter le SILENCE de ce que le gouvernement va faire! (cela vous semble familier?)

Comme en MACRONIA (MACRON FRANCE) – ce n’est pas la roue de la justice qui tourne, mais les portes qui tournent qui bougent (cela veut dire que la justice ne fonctionne pas et les personnes clés avec de l’argent sont ouvertes à tout lors des réunions, etc.)!

Aussi pourquoi ne pas fermer les frontières immédiatement? pourquoi ne pas emmener toutes les personnes infectées par Covid dans d’autres zones où personne n’était contaminé? et pendant tout ce temps, la CLINIQUE privée était vide et pouvait s’occuper des personnes infectées!

Pourquoi s’accompagnent-ils d’événements sportifs publics – un match entre la FRANCE et l’ITALIE avec 60k participants, alors que l’ITALIE a déjà été affectée par Covid? étant à cette époque le principal point d’infection d’EUROPE!

Pourquoi une élection a-t-elle été faite – qui peut avoir lieu plus tard? le vote est-il PLUS IMPORTANT que la santé des français?

C’était peut-être tout avant de penser stratégie pour créer de plus en plus de points d’infection?

Au début de la pandémie – il n’y avait pas de masques, pas de désinfectants, pas de tests – rien à préparer!

3 min 20 – la femme qui parle – à l’urgence nous avons improvisé des costumes pour se protéger des sacs poubelles! Dommage pour un pays aussi développé que la FRANCE! (les patriotes partagent et sous cette vidéo si vous le souhaitez !!!)

Traduction : MIRASTNEWS

NASUL TV – ROUMANIE – BOMBSHELL NEWS – 488 roumains ayant pris de NOUVEAUX VACCINS sont morts en 4 mois !!!

Source : BIT CHUTE

