FDA exposée – Quand la science est contrôlée par le complexe industriel pharmaceutique

Au cours des quatre dernières décennies, les patients ont souffert d’une épidémie largement cachée d’effets secondaires de médicaments qui ont généralement peu d’avantages compensatoires. L’industrie pharmaceutique a corrompu la pratique de la médecine par son influence sur les médicaments développés, la manière dont ils sont testés et la manière dont les connaissances médicales sont créées. C’est ce qui se passe lorsque la science est contrôlée par le complexe industriel pharmaceutique.

Depuis cette semaine, plus de 194 millions de doses de vaccins Covid-19 ont été administrées aux États-Unis. Par conséquent, une majorité croissante d’Américains sont ravis que la vie puisse revenir à la normale, car la plupart pensent qu’ils sont désormais protégés contre les infections. Clairement ce n’est pas le cas.

Bill Maher a été testé positif pour Covid la semaine dernière et a dû annuler son émission de télévision pour la première fois depuis 1993. C’était malgré le fait que Maher ait été complètement vacciné. De plus, les effets indésirables graves des vaccins sont minimisés par les responsables de la santé et les médias.

Qui subira un effet indésirable semble arbitraire; par conséquent, c’est un jeu de roulette russe pour savoir si une personne sera gravement blessée ou protégée contre le virus. L’un des musiciens de guitare rock les plus accomplis au monde, Eric Clapton, a reçu les deux doses du vaccin Covid d’AstraZeneca (CoviShield) et a eu des réactions si graves qu’il craignait de ne plus jamais jouer de la guitare. Clapton a publié un message:

«Environ six semaines plus tard [après avoir reçu la première dose], on m’a proposé et j’ai pris la deuxième dose de feu AZ, mais avec un peu plus de connaissances sur les dangers. Inutile de dire que les réactions ont été désastreuses, mes mains et mes pieds étaient soit gelés, engourdis ou brûlants, et pratiquement inutiles pendant deux semaines, j’avais peur de ne plus jamais jouer (je souffre de neuropathie périphérique et je n’aurais jamais dû m’approcher de l’aiguille.) Mais la propagande a déclaré que le vaccin était sans danger pour tout le monde.»

Cependant, il ne s’agit pas simplement d’un petit nombre de personnes souffrant d’événements indésirables liés au vaccin Covid tels que caillots sanguins et autres complications cardiovasculaires, anaphylaxie, réactions allergiques sévères, diverses neuropathies, saignements menstruels anormaux et fausses couches suspectées, faiblesse musculaire extrême, fatigue, etc.

Si tel était le cas, un argument pourrait être avancé pour se ranger du côté des avantages par rapport aux risques. Les vaccins Covid ne sont administrés que depuis moins de six mois et il devient de plus en plus clair que les risques peuvent l’emporter sur les avantages.

Le nombre suspect de fausses couches après les vaccins Covid est particulièrement inquiétant. Une étude gouvernementale publiée dans le New England Journal of Medicine a tenté d’analyser et de minimiser le risque. Pourtant, dans le même temps, l’étude a observé une tendance de 11,6% des avortements spontanés survenant moins de 13 semaines après la vaccination à l’ARNm.

Il devient de plus en plus évident que les profils de sécurité de ces vaccins sont bien inférieurs à ce qu’Anthony Fauci, la FDA et le CDC vantent

Plus d’adultes plus jeunes éprouvent des symptômes de vaccin indésirables que des risques liés à l’acquisition d’un coronavirus sauvage. Les effets indésirables et les décès signalés dans le monde augmentent considérablement.

Dans le Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) des CDC, les décès signalés par le vaccin Covid-19 ont maintenant atteint 4 434 au 13 mai 2021, ce qui représente davantage de décès liés aux vaccins dus aux vaccins conventionnels enregistrés dans le VAERS au cours des 21 dernières années.

Étant donné que VAERS est un système de notification passif, le taux réel d’effets indésirables graves peut atteindre 1 injection sur 10. Aucun autre vaccin figurant dans le calendrier de vaccination du CDC n’a un si mauvais bilan de sécurité.

Comme avec Bill Maher, les personnes entièrement vaccinées sont toujours infectées et testées positives. Les jeunes adultes en bonne santé, qui avaient auparavant un risque insignifiant de tomber malade ou de mourir du virus SRAS-CoV-2, sont maintenant blessés et, dans certains cas, meurent des vaccins.

Une étude récente publiée dans JAMA a observé des réactions vaccinales d’hypersensibilité retardées bien après les injections. L’Université de Pennsylvanie estime qu’entre 5 et 10 pour cent des receveurs des vaccins à ARNm ont des «réactions indésirables graves» – un pourcentage excessivement élevé par rapport à tous les autres vaccins non Covid.

Et un groupe d’institutions médicales, dont la Faculté de médecine de l’Université de Greifswald et l’Université de médecine de Vienne, propose une nouvelle condition médicale, la «thrombopénie immunitaire prothrombotique induite par le vaccin», désormais associée aux vaccins AstraZeneca et Johnson et Johnson.

Un article récent met en garde contre les dangers de la maladie à prions induite par la vaccination. La liste des effets indésirables continue de s’allonger.

Un document Pfizer fait référence à la possibilité d’une excrétion du vaccin Covid chez les non-vaccinés. Les médecins se manifestent et accusent les CDC d’avoir effacé les statistiques des décès réels liés aux vaccins.

Les risques étaient tout à fait évidents dans les documents d’essais cliniques des fabricants de vaccins avant que la FDA n’accorde aux vaccins Covid une autorisation d’utilisation d’urgence pour lancer un programme de vaccination à l’échelle nationale. La question de savoir si les responsables de la santé au CDC ou à la FDA ont délibérément délibéré sur les nombreux avertissements ou simplement les ignorer est sujette à débat. Mais l’évidence penche fortement vers ce dernier.

Auparavant, nous avons présenté les preuves historiques de la corruption généralisée au CDC; cependant, la FDA est beaucoup plus influente car elle est le dernier chien de garde qui détermine le profil d’efficacité et d’innocuité d’un médicament.

Dans le scénario le plus pervers, la FDA s’appuie sur des experts extérieurs pour siéger à ses comités consultatifs afin d’examiner la sécurité d’un médicament ou d’un vaccin. Beaucoup de ces experts ont un grave conflit d’intérêts avec l’industrie pharmaceutique. Ce dilemme institutionnel est ancré dans l’ADN même de la FDA.

Dès 2006, Public Citizen a découvert que 1 sur 3 des consultants externes et membres consultatifs de la FDA avait des conflits financiers. La situation n’a fait qu’empirer au fil des ans.

Une enquête Pogo en octobre de l’année dernière a mis au jour plusieurs conseillers du Comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques connexes de la FDA qui avaient des liens directs avec les sociétés de vaccins Covid, y compris des paiements directs pour les frais de consultation.

Le Dr Archana Chatterjee, par exemple, a reçu plus de 200 000 $ d’ententes avec ces entreprises. Il en va de même pour le président du Comité, le Dr Arnold Monto de l’Université du Michigan, qui a reçu des honoraires des plus grandes sociétés de vaccins, notamment Pfizer, Sanofi, GlaxoSmithKline et Novartis. L’ancienne présidente, le Dr Hana El Sahly de l’université de Baylor, a dû se récuser en raison de son rôle dans la supervision des essais cliniques du vaccin Covid-19 de Moderna.

Auparavant, Monto était le principal chercheur du vaccin antigrippal de Sanofi. Un autre est le président du Meharry Medical College, où des essais cliniques sur les coronavirus ont été menés. Trois autres membres du Comité ont également entretenu des relations de conflit d’intérêts étroites avec les fabricants de vaccins.

Peu de temps avant de délivrer une autorisation d’utilisation d’urgence, une deuxième analyse Pogo a conclu que le comité de la FDA avait blanchi les avertissements indiqués par les essais du vaccin Covid-19. La réunion a été ajournée par le directeur de la FDA pour le Bureau de la recherche et de la revue des vaccins en faveur du feu vert des vaccins avant que les membres du Comité soupçonneux des résultats cliniques puissent peser.

Le professeur Carl Elliott, éthicien médical à l’Université du Minnesota, a résumé le problème de la partialité des entreprises qui sévit actuellement à la FDA. «Vous faites quelque chose de positif pour une entreprise dont vous êtes convaincu qu’elle vous remboursera plus tard», a déclaré Elliot. «Et ils le font.»

Les règles actuelles de la FDA concernant les conflits d’intérêts sont strictement limitées au système de l’honneur. En Europe, en revanche, l’Agence européenne des médicaments interdit strictement aux experts ayant des liens avec le secteur privé de siéger dans ses comités consultatifs.

Même avec les efforts de la FDA pour réprimer les conflits d’intérêts dus à la pression du Congrès, l’industrie a trouvé d’autres moyens de faire participer ses représentants à des comités consultatifs. Et les responsables de l’agence ferment volontiers les yeux.

Un exposé scientifique a rendu compte de la stratégie croissante de «payer après» les conflits d’intérêts. Les conseillers extérieurs ne déclareront aucun conflit mais statueront en faveur d’un médicament ou d’un vaccin uniquement pour être remboursé par la suite. L’examen des dossiers d’indemnisation par la revue a mis au jour des systèmes de «paiement après» pour l’approbation de 28 médicaments psychopharmacologiques, arthritiques, cardiaques et rénaux.» L’enquête a également révélé:

«Sur les plus de 24 millions de dollars en paiements personnels ou en soutien à la recherche de l’industrie aux 16 conseillers les mieux rémunérés – qui ont reçu plus de 300 000 dollars chacun -, 93% provenaient des fabricants de médicaments que ces conseillers avaient déjà examinés ou de concurrents.»

Pensant encore plus profondément, la Pacific Legal Foundation a publié un examen analytique de 2 952 règles publiées par le ministère de la Santé et des Services sociaux sur une période de 17 ans. La Fondation a déterminé que 75% de ces règles étaient inconstitutionnelles et «émises par des fonctionnaires et des employés de bas niveau n’ayant aucune autorité pour édicter des règles». En ce qui concerne la FDA, des dizaines n’avaient aucun contrôle démocratique et impliquaient des dizaines de millions de dollars dirigés par des bureaucrates de carrière.

Tout Américain à qui un médecin a prescrit un médicament a la conviction que la pilule a subi des essais rigoureux pour vérifier son innocuité et qu’elle sera efficace. Et lorsqu’il existe des effets indésirables potentiels connus, nous supposons aveuglément que le médecin traitant connaît ces dangers. Cependant, il s’agit d’un mythe perpétué non seulement par les fabricants de médicaments, mais aussi par nos propres agences fédérales de santé.

Comme nous l’avons signalé à de nombreuses reprises, les décès iatrogènes, les décès causés par une erreur médicale et les médicaments prescrits sont désormais la troisième cause de mortalité aux États-Unis.

L’Institut de médecine a mis en garde contre «l’épidémie d’erreurs médicales dans le pays». Un pourcentage élevé de ces erreurs est lié à des événements indésirables médicamenteux (EIM). Selon la FDA, «les effets indésirables sont l’une des principales causes de morbidité et de mortalité dans les soins de santé.»

Le Dr Curt Furburg a publié un article dans les Archives of Internal Medicine proposant des changements radicaux dans l’ensemble de la FDA. Furburg et ses collègues ont écrit: «Nous voyons huit problèmes majeurs avec le système actuel d’évaluation et d’assurance de la sécurité des médicaments à la FDA.»

Un problème fondamental est l’examen initial de l’approbation des médicaments par la FDA, qui souvent ne parvient pas à détecter les effets indésirables graves: «Une étude du General Accountability Office (GAO) des États-Unis a conclu que 51% de tous les médicaments approuvés avaient au moins un effet indésirable grave qui n’a pas été reconnu pendant le processus d’approbation.»

Une enquête de 2003 publiée dans The Independent au Royaume-Uni a rapporté que «sous la pression de l’industrie pharmaceutique, la FDA dissimule régulièrement des informations qu’elle considère comme commercialement sensibles, laissant les médecins spécialistes incapables d’évaluer les risques réels [des médicaments approuvés]».

Un cas concernait un médicament en vente libre très populaire, l’ibuprofène, un analgésique. La recherche des enquêteurs a révélé des données dissimulées montrant que l’ibuprofène augmentait les risques de crise cardiaque de 25%. Même les déclarations d’accès à l’information (FOI) à la FDA ne produisent pas toutes les informations demandées.

Par exemple, un groupe d’enquêteurs suisses a déposé une FOI pour obtenir des données d’essai sur le médicament contre la douleur musculo-squelettique Celecoxib et n’a reçu en retour que 16 des 27 essais menés sur celui-ci. Une FOI distincte concernant un médicament similaire, le valdécoxib, avait des pages et des paragraphes supprimés parce que des sections du document étaient marquées comme «secrets commerciaux».

Un cas encore pire impliquant une fuite de rapport concernant des mémos internes et des rapports secrets de la FDA a fourni des preuves détaillées que la FDA a approuvé 9 antidépresseurs différents, représentant un total de 22 études recrutant 4 250 enfants, tout en sachant très bien que le risque «d’événements liés au suicide» était deux fois plus élevé que les enfants prenant un placebo.

Ce ne sont là que quelques exemples parmi de nombreux autres, qui peuvent être mieux résumés par un article de Forbes intitulé «La FDA approuve fondamentalement tout».

N’est-il pas temps de dire la vérité? La FDA, dont le budget était de 5,9 milliards de dollars pour l’exercice 2019, est dirigée et gouvernée par un petit groupe de politologues qui ont abdiqué leurs responsabilités éthiques en tant que médecins et professionnels de la santé.

Avec toute la controverse et le débat sur l’efficacité et l’innocuité des nouveaux vaccins à ARNm et l’approbation d’urgence agressive du remdesivir médicamenteux anti-Covid inefficace, nous pouvons considérer un article de l’Université de Harvard publié dans le Journal of Law, Medicine and Ethics intitulé «Institutional Corruption des produits pharmaceutiques et le mythe des médicaments sûrs et efficaces.» Au cours des quatre dernières décennies, le journal déclare,

«Les patients ont souffert d’une épidémie largement cachée d’effets secondaires des médicaments qui ont généralement peu d’avantages compensatoires. L’industrie pharmaceutique a corrompu la pratique de la médecine par son influence sur les médicaments développés, la manière dont ils sont testés et la manière dont les connaissances médicales sont créées.

Depuis 1906, une forte influence commerciale a compromis la législation du Congrès visant à protéger le public contre les médicaments dangereux. L’autorisation des frais d’utilisation en 1992 a fait des sociétés pharmaceutiques les principaux clients de la FDA, renforçant ainsi la capture réglementaire et culturelle de l’agence.»

Nous voyons l’industrie pharmaceutique augmenter ses demandes de délais plus courts que la moyenne pour que la FDA examine les présentations de nouveaux médicaments; alternativement, ils ont la possibilité de payer les frais coûteux de la FDA pour que ces médicaments soient accélérés dans le cadre de son programme d’approbation accélérée, sautant ainsi par-dessus de nombreux obstacles réglementaires pour mettre leurs produits sur le marché plus rapidement.

Selon une revue de 2019 du programme, menée par l’Institut de recherche opérationnelle de l’Université du Nebraska, «de 1992 à 2008, 36% des études post-commercialisation n’avaient pas été achevées et 50% des études non achevées prenaient en moyenne 5 ans pour même commencer.

Pourtant, tout au long des années, ces médicaments ont continué à être prescrits et rapportent d’énormes profits aux entreprises bénéficiant des lacunes de la FDA.

En conséquence, l’ensemble du protocole de réglementation de la FDA s’est constamment détérioré d’année en année. D’un système initialement mandaté pour fonctionner en tant que gardien pour protéger les patients contre les intérêts commerciaux douteux de l’industrie, il a été transformé en un pipeline anti-préventif favorisant les résultats financiers des sociétés pharmaceutiques et leurs actionnaires.

En 2013, l’Union of Concerned Scientists a publié son rapport d’enquête, quatre ans après que l’administration Obama a lancé un processus visant à accroître la transparence dans les agences scientifiques fédérales – une autre initiative bien intentionnée d’Obama qui n’a pas réussi à apporter de changement fondamental. L’Union a conclu que la FDA avait créé une culture dépourvue d’intégrité scientifique, sans procédure formelle pour enquêter sur les fautes scientifiques.

Les graves manquements de la FDA à s’acquitter de ses obligations de surveillance et de réglementation des sociétés pharmaceutiques sont bien illustrés dans le cas de la société d’externalisation de Caroline du Nord, Cetero. Après plusieurs années de négligence grave pour examiner en profondeur les médicaments pharmaceutiques, principalement des contrefaçons génériques soumises à l’homologation, l’agence a finalement découvert les cinq ans d’histoire de Cetero en matière de faux documents et de données ou d’essais cliniques et de bioanalytiques précoces.

Alors que nous nous attendons à ce que les entrepreneurs qui réalisent des essais cliniques pour de grandes sociétés pharmaceutiques soient occupés à effectuer des recherches sur les données d’essais enregistrées, à plus de 1 900 reprises, il n’y avait pas de personnel dans les installations de Cetero.

Environ 1 400 essais portant sur une centaine de médicaments ont été truqués. Alors que la FDA n’a pas fait grand-chose pour mener une enquête approfondie, l’Agence européenne des médicaments a en revanche découvert que Cetero et ses partenaires Big Pharm, dont Roche et Genentech, n’avaient pas soumis 80 000 rapports sur des médicaments approuvés par les États-Unis qui ont tué plus de 15 000 Européens.

Nous devons considérer que la clinique Mayo a déclaré publiquement que les dix dernières années de recherche sur le cancer sont totalement inutiles en raison de la fraude systémique.

Pour comprendre la pourriture systémique qui ronge la FDA, nous pouvons prendre note des recherches du Dr Charles Seife et de ses étudiants à l’Université de New York. Seife et son équipe ont entrepris la tâche d’enquêter et d’analyser dans quelle mesure la FDA dissimule les preuves de fraude et de corruption dans les essais de médicaments médicaux.

Ils ont examiné les documents de la FDA pour environ 600 essais cliniques. L’une des principales questions de Seife était la fréquence à laquelle les responsables de la FDA découvrent une inconduite flagrante et intentionnelle et décident par la suite d’enterrer les preuves et de les empêcher de devenir publiques pour la communauté médicale. Il a découvert que de telles actions étaient un modèle officiel au sein de l’agence.

Étant donné le taux élevé de contenu supprimé ou masqué des documents fournis par la FDA, les enquêteurs n’ont pu déterminer que la société pharmaceutique ou le médicament impliqué dans 1 des 6 essais examinés. Pour un seul essai, où les inspecteurs de la FDA ont trouvé des fraudes et des fautes importantes, 78 publications médicales différentes ont imprimé des articles basés sur cette seule étude. Dans un article pour Slate, Seife écrit:

«Personne ne sait jamais quelles données sont fausses, quelles expériences sont corrompues et quels médicaments pourraient être sur le marché sous de faux prétextes. La FDA a caché à plusieurs reprises des preuves de fraude scientifique non seulement auprès du public, mais également auprès de ses conseillers scientifiques les plus fiables, alors même qu’ils décidaient si un nouveau médicament devait ou non être autorisé sur le marché. Même un panel du Congrès enquêtant sur un cas de fraude concernant une drogue dangereuse ne pouvait pas obtenir de réponses claires.»

Dans un cas, un nouveau médicament anti-coagulant, le rivaroxaban, impliquait quatre grands essais recrutant des milliers de patients dans des sites cliniques dans plus d’une douzaine de pays. Selon Seife, l’un des procès «a été un fiasco».

Dans la moitié des seize sites cliniques, la FDA a découvert «une inconduite, une fraude, un comportement de poisson ou d’autres pratiques si répréhensibles que les données ont dû être rejetées». Un site du Colorado a falsifié des données. Sur le site mexicain, il y a eu «élimination systématique des dossiers médicaux».

Malgré ces problèmes accablants, l’essai sur le médicament a été publié favorablement dans la prestigieuse revue britannique The Lancet. La FDA a trouvé des problèmes similaires dans les trois autres essais; dans un cas, les données ont été jugées «sans valeur». Le comité consultatif des examinateurs «experts» de la FDA a seulement été informé que les inspecteurs n’ont découvert que des «problèmes importants» sur deux sites dans l’un des essais. Le rivaroxaban a néanmoins été approuvé en 2011. Depuis lors, les poursuites pour décès injustifié de la drogue continuent d’augmenter.

L’une des failles les plus profondes du mode de fonctionnement de la FDA est qu’elle repose uniquement sur les études et les essais cliniques menés par les fabricants de médicaments sans mener d’études propres. Par conséquent, ces entreprises privées ont un contrôle total sur les données cliniques et peuvent fournir ces données ou non à leur propre discrétion.

Par exemple, si une entreprise mène 20 essais cliniques sur un nouveau médicament potentiel et que 15 essais concluent qu’il est absolument inutile ou qu’il entraîne des réactions graves et des décès, l’entreprise n’est tenue de soumettre la documentation que pour les 5 essais favorables.

Au fil des ans, les sous-comités du Congrès ont émis des avertissements aux responsables de la FDA pour qu’ils nettoient leur acte. Un comité de réforme du gouvernement de la Chambre a signalé que les comités consultatifs des CDC et de la FDA pour les vaccins étaient complètement compromis avec des conflits d’intérêts pharmaceutiques.

L’un des exemples les plus flagrants d’inconduite, de tromperie et de dissimulation de la FDA pour protéger les intérêts pharmaceutiques dans l’histoire de l’agence a été l’affaire fédérale contre Merck et son anti-inflammatoire Vioxx.

Le Dr David Graham, ancien directeur associé pour la science et la médecine au Bureau de la sécurité des médicaments de la FDA, a témoigné devant le Sénat américain. Le Dr Graham a des références impeccables qui le qualifient d’expert sur les échecs des médicaments pharmaceutiques. Il est diplômé de la Johns Hopkins University School of Medicine et a suivi une formation en médecine interne à Yale et en neurologie pour adultes à l’Université de Pennsylvanie.

Le Dr Graham a dit au Sénat:

«Au cours de ma carrière, je crois avoir fait une réelle différence pour la cause de la sécurité des patients. Mes recherches et mes efforts au sein de la FDA ont conduit au retrait du marché américain d’Omniflox, un antibiotique qui a causé l’anémie hémolytique; Rezulin, un médicament contre le diabète qui a provoqué une insuffisance hépatique aiguë; Fen-Phen et Redux, médicaments de perte de poids qui ont causé des lésions valvulaires cardiaques; et PPA (phénylpropanolamine), un produit décongestionnant et amaigrissant en vente libre qui a causé un accident vasculaire cérébral hémorragique chez les jeunes femmes.

«Mes recherches ont également conduit au retrait de l’utilisation ambulatoire de Trovan, un antibiotique qui a provoqué une insuffisance hépatique aiguë et la mort. J’ai également contribué à l’effort d’équipe qui a conduit au retrait de Lotronex, un médicament contre le syndrome du côlon irritable qui cause la colite ischémique; Baycol, un médicament hypocholestérolémiant qui a causé de graves lésions musculaires, une insuffisance rénale et la mort; Seldane, un antihistaminique qui a provoqué des arythmies cardiaques et la mort; et Propulsid, un médicament contre les brûlures d’estomac nocturnes qui ont provoqué des arythmies cardiaques et la mort…

«J’ai effectué un travail approfondi sur la question de l’exposition pendant la grossesse à l’Accutane, un médicament utilisé pour traiter l’acné mais qui peut provoquer des malformations congénitales chez certains enfants qui sont exposés in utero si leurs mères prennent le médicament au cours du premier trimestre. Au cours de ma carrière, j’ai recommandé le retrait du marché de douze médicaments. Seuls deux d’entre eux restent sur le marché aujourd’hui: Accutane et Arava, un médicament pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde qui, selon moi et un collègue, entraîne un risque inacceptablement élevé d’insuffisance hépatique aiguë et de décès.

Le Los Angeles Times a rapporté que des témoins ont déclaré au comité sénatorial que Merck et la FDA avaient sciemment des données bien avant l’approbation et l’homologation de l’analgésique Vioxx de Merck, qui prouvaient les risques graves pour la santé cardiovasculaire du médicament. Néanmoins, la FDA lui a accordé son approbation sans résoudre les risques et le Vioxx a été commercialisé de manière agressive.

Témoignant du Vioxx de Merck, le Dr Graham déclare:

Aujourd’hui . . . vous, nous, sommes confrontés à ce qui pourrait être la plus grande catastrophe de la sécurité des médicaments de l’histoire de ce pays ou de l’histoire du monde. Nous parlons d’une catastrophe qui, je crois fermement, aurait pu, aurait dû être largement ou complètement évitée. Mais ce n’était pas le cas, et plus de 100 000 Américains ont payé cher cet échec. À mon avis, la FDA a laissé tomber le peuple américain et, malheureusement, a trahi la confiance du public.

Selon le Dr Graham. «Non seulement la FDA a ignoré les risques connus du Vioxx et des médicaments connexes, mais aussi. . . il a tenté d’empêcher Graham et d’autres de publier leurs propres recherches qui prouvaient l’ampleur de ces risques.»

Les membres du Congrès ont fait écho aux préoccupations de Graham. Charles Grassley (R – Iowa) s’est dit préoccupé par le fait que la FDA «entretient une relation trop chaleureuse avec les sociétés pharmaceutiques». Le sénateur Jeff Bingaman (D-Nouveau-Mexique) a déclaré que le problème relevait de la propre culture de la FDA. «Cette culture est celle où l’industrie pharmaceutique, que la FDA est chargée de réglementer, est le client le plus favorisé et le plus lucratif de la FDA.

Seize ans se sont écoulés depuis les déclarations publiques du Dr Graham exposant les politiques potentiellement mortelles et la corruption qui infestent la FDA. Il est difficile de comprendre pourquoi l’agence n’a pas été en mesure de nettoyer son acte. Au lieu de cela, la culture de tromperie de la FDA n’a fait qu’empirer.

Néanmoins, les preuves montrent clairement que nos responsables gouvernementaux de la santé préfèrent soutenir le profit pharmaceutique que la santé et la sécurité et les citoyens américains. En fait, 45% ou 2,7 milliards de dollars de son budget proviennent des «frais d’utilisation» des produits pharmaceutiques privés.

Les données inquiétantes suggèrent que l’évaluation par la FDA des produits pharmaceutiques pour la sécurité et l’efficacité peut être si imparfaite que seulement 4% de tous les résultats des essais sont identifiés comme tels. En conséquence, les scientifiques de la FDA et les fonctionnaires responsables de l’approbation des médicaments sur le marché sont largement ignorés de l’inconduite scientifique flagrante impliquée dans l’obtention des données d’étude.

De plus, ces études erronées et frauduleuses sont publiées dans des publications scientifiques évaluées par des pairs et acceptées comme science valide. Le public américain est «pratiquement sans défense» si un autre médicament s’avère dangereux après son approbation.

Mais ça empire. L’agence a mis en garde contre les médicaments hautement efficaces non brevetés pour traiter les infections précoces du SRAS-CoV-2 telles que l’hydroxychloroquine (HCQ) et l’ivermectine.

Peu de temps après l’annonce officielle de la pandémie, et sans traitement prometteur en vue, la FDA a recommandé HCQ, mais a ensuite annulé sa décision en juin après qu’Anthony Fauci a annoncé publiquement l’arrivée prochaine du nouveau médicament de Gilead, le remdesivir.

L’approbation du remdesivir par la FDA a déconcerté de nombreux scientifiques, selon la revue Science, qui surveillait de près les rapports cliniques du médicament, qui a montré un «nombre disproportionnellement élevé de rapports de problèmes hépatiques et rénaux». Le remdesivir n’a pas non plus réduit les séjours à l’hôpital ni abaissé les taux de mortalité.

Il y a deux mois, l’agence a publié une mise en garde contre l’utilisation de l’ivermectine. «Dès le lendemain», a rapporté l’Alliance for Natural Health, «Merck a annoncé les résultats positifs d’un essai clinique sur un nouveau médicament appelé molnupiravir pour éliminer le virus chez les patients infectés.»

Encore une fois, la FDA avait travaillé de concert avec l’industrie pharmaceutique pour faire progresser des médicaments expérimentaux coûteux plutôt que des médicaments moins chers et éprouvés avec des décennies de recherche pour étayer leurs dossiers de sécurité.

En outre, la FDA mène une guerre contre les systèmes médicaux alternatifs depuis de nombreuses décennies, y compris les suppléments naturels. En septembre dernier, l’agence a tenté d’interdire la N-acétylcystéine (NAC) après avoir montré qu’elle promettait de réduire les tempêtes de cytokines associées à l’infection par le SRAS-CoV-2. Il a déjà été démontré que le supplément améliore les problèmes pulmonaires dus aux infections respiratoires telles que la pneumonie et les symptômes de détresse respiratoire aiguë.

Il y a trois ans, un comité consultatif de la FDA s’est réuni pour envisager d’interdire cinq suppléments fabriqués par des pharmacies de préparation spécialisées: l’acide alpha-lipoïque, la CoQ10, le pyridoxal-5-phosphate, la créatine monohydratée et la quercétine déshydratée. Auparavant, la FDA avait interdit la curcumine, la boswellia et l’aloe vera de la composition pharmacologique.

L’un des principaux exécuteurs de l’attaque revitalisée de l’agence contre les suppléments et l’industrie de la santé naturelle a été la nomination par Trump de Scott Gottlieb au poste de commissaire de la FDA. Après ses deux années à la tête de la FDA, Gottlieb a démissionné et a rejoint le conseil d’administration de Pfizer.

L’argument de la FDA est plutôt simple, quoique douteux; étant donné que les suppléments, y compris la vitamine C et D, les acides gras oméga-3 et même les minéraux tels que le magnésium et le zinc n’ont pas été officiellement soumis à la FDA pour évaluation afin d’être enregistrés comme «médicaments approuvés», il est illégal d’en faire allégations de santé concernant leurs bienfaits pour la santé. Ceci malgré les milliers d’études évaluées par des pairs dans la National Library of Medicine pour soutenir leur efficacité.

Le coût médian moyen pour mener des essais cliniques pour répondre aux normes d’approbation de la FDA, selon une évaluation de l’Université Johns Hopkins, est de 19 millions de dollars et plus de 2 à 3 milliards de dollars. En d’autres termes, pour que la vitamine D soit officiellement recommandée comme défense préventive viable contre Covid-19, il faudrait un minimum de 19 millions de dollars en plus de nombreux frais et autres frais juridiques avant et après la soumission.

Et cela ne résout même pas le problème de la propriété puisque la vitamine D est une substance naturelle et exclue du brevetage. En attendant, il est interdit aux fabricants de suppléments de déclarer les bienfaits de la vitamine au public, contribuant ainsi à un mauvais service.

« De toute évidence, ce sont les actions d’une agence qui cherche à restreindre le marché des suppléments », selon l’Alliance for Natural Health, « et à supprimer autant de produits que possible de toutes les manières possibles. »

Une des raisons est que si une vitamine ou un supplément devait passer par le tapis roulant d’homologation de la FDA, l’agence pourrait éventuellement exiger l’accès à un supplément sur ordonnance uniquement. Il ne serait plus disponible au comptoir. Et ce serait à son tour une autre aubaine pour l’industrie pharmaceutique, qui développe déjà des contrefaçons supplémentaires synthétiques brevetables.

Une grande partie du blâme repose sur les épaules des politiciens des deux côtés de l’allée et des médias grand public qui ont permis à la FDA et au CDC de se déchaîner et de propager les absurdités de l’industrie pharmaceutique. Une récente enquête de l’Université Harvard et de la Robert Wood Johnson Foundation a rapporté que la confiance du public dans le système de santé américain a rapidement chuté pendant la pandémie à 34%. Seuls 37% ont déclaré qu’ils avaient une grande confiance dans la FDA.

Cette tendance pourrait très probablement se poursuivre alors qu’un nombre croissant de médecins et d’experts médicaux tirent la sonnette d’alarme sur l’incompétence flagrante de nos fonctionnaires fédéraux menant les efforts nationaux contre Covid-19 et les vaccins d’approbation avec des dossiers de sécurité très discutables et de nouveaux médicaments coûteux qui ne parviennent pas à justifier l’utilisation.

Dans le monde entier, des dizaines de milliers de professionnels de la santé par ailleurs orthodoxes accusent Anthony Fauci, le CDC, la FDA et l’Organisation mondiale de la santé d’une mauvaise gestion flagrante de la pandémie. Des poursuites sont en cours contre les ministères nationaux de la santé du monde entier pour avoir trompé leurs populations avec des tests PCR frauduleux, de faux taux de mortalité et des politiques de santé publique injustifiées qui ont causé des dommages et des souffrances extrêmes. Au fur et à mesure que la situation se détériore, d’autres combinaisons seront attendues.

Malheureusement, il n’y a aucune raison de s’attendre à ce que la FDA subisse un changement structurel. Pendant des décennies, les comités du Congrès ont averti l’agence qu’elle ignorait la santé publique des Américains et ses politiques de porte tournante avec les fabricants de médicaments. Pourtant, les choses continuent de s’aggraver.

Une refonte complète en adoptant des politiques similaires à celles de l’Agence européenne des médicaments, telles qu’un leadership indépendant séparé du complexe pharmaceutique et un financement public complet, serait un bon début. Une autre solution pourrait être la création d’un Conseil national de la sécurité des médicaments distinct et indépendant, sans liens avec le secteur privé ni conflits d’intérêts qui se chevauchent avec les agences de santé existantes qui ont un besoin urgent de réforme. Cependant, ce point de basculement n’a pas été atteint pour s’attendre à ce qu’aucun de nos politiciens change de camp et serve pour une fois les intérêts de santé publique.

Richard Gale et Gary Null PhD, Progressive Radio Network, 17 mai 2021

Richard Gale est le producteur exécutif du Progressive Radio Network et un ancien analyste de recherche principal dans les industries de la biotechnologie et de la génomique.

Le Dr Gary Null est l’animateur de la plus longue émission de radio publique du pays sur la santé alternative et nutritionnelle et un réalisateur de films documentaires primé à plusieurs reprises, notamment Poverty Inc et Deadly Deception.

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia