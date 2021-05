La légende du rock and roll Eric Clapton regrette le vaccin COVID, tandis que d’autres meurent peu à peu après les injections

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Les pertes tragiques en vies humaines et les effets paralysants des injections COVID expérimentales sont vraiment déchirants.

Ces armes biologiques faussement appelées «vaccins» sont injectées sans discernement dans des populations du monde entier, principalement chez des personnes qui n’ont pas besoin de tout type de vaccin COVID pour commencer, car tant de personnes ont déjà contracté quel que soit le [SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] COVID-19 [en anglais Coronavirus Desease 2019 ou en français Maladie à Coronavirus de 2019], et se sont développés immunité naturelle, comme ce qui se passe chaque année avec la grippe saisonnière.

De nombreux médecins se sont prononcés sur ces crimes contre l’humanité, car des traitements efficaces contre la COVID existent déjà, et les patients se voient injecter sans discernement ces armes biologiques alors que beaucoup ont déjà une immunité naturelle.

Le nombre de personnes signalées comme mourantes ou gravement blessées ou paralysées est maintenant si grand que Health Impact News ne peut même plus les suivre toutes.

Mais nous voulons mettre des visages et des histoires sur ces statistiques d’événements indésirables pour montrer au public ce qui se passe réellement avec ces clichés expérimentaux.

Nous devrons donc commencer à faire des histoires de groupe pour la plupart, et aujourd’hui nous vous présentons les histoires de 8 personnes qui sont décédées ou ont été estropiées suite à l’un des piqûres expérimentales de la COVID-19, et l’effet dévastateur que cela a sur leurs familles.

Et pourtant, même avec ces 8 histoires, elles ne sont qu’un échantillon des nombreuses histoires publiées en dehors des médias d’entreprise et de la censure Big Tech.

Jesse Hamm: un artiste de bande dessinée développe des caillots sanguins, morts après une injection expérimentale d’ARNm Moderna

Par le blog COVID

PORTLAND, OREGON – Le monde de la bande dessinée a été stupéfait par la nouvelle du décès d’un membre populaire de leur communauté. Mais la cause du décès n’est pas mentionnée dans de nombreux messages commémoratifs sur les réseaux sociaux.

Mme Anna Sahrling-Hamm, épouse de M. Jesse Hamm, a annoncé sur Twitter que son mari était décédé. Son annonce indiquait spécifiquement qu’il était mort d’un «caillot de sang dans le poumon».

Un utilisateur de Twitter a répondu à la publication et a demandé si M. Hamm avait reçu l’un des injections COVID-19 expérimentales. Mme Sahrling-Hamm a répondu: « Il avait eu une dose de Moderna. »

On ne sait pas exactement quand il a reçu la première dose d’ARNm expérimental. Mais il a toujours été très actif sur Twitter jusqu’au mardi 11 mai. Il semble donc qu’il soit décédé très soudainement hier. Nous savons que son anniversaire était le 30 juillet et qu’il était dans la quarantaine.

Qui était Jesse Hamm?

M. Hamm a publié ses premières bandes dessinées alors qu’il était encore adolescent. Il a travaillé comme écrivain professionnel et dessinateur / illustrateur depuis les années 1990. M. Hamm a travaillé pour tous les grands noms du monde de la bande dessinée, notamment Marvel, DC Comics et Dark Horse Comics, basé dans l’Oregon. Son prochain livre, intitulé «Plants vs. Zombies Volume 18: Constructionary Tales», sera mis en vente le 27 juillet.

De nombreux fans, collègues et collaborateurs ont offert leurs condoléances et partagé des souvenirs au sujet de M. Hamm.

Lisez l’histoire complète sur le blog COVID.

Kimberley Anne Lockwood est décédée 9 jours après le vaccin Astra Zeneca

Par The Empowerer

Le mari de Kimberley, Damien, a annoncé sa mort sur Facebook. Il déclare qu’elle est décédée le 24 mars 2021 et seulement neuf jours après son vaccin AstraZeneca.

Damien a publié un article supplémentaire le 12 mai 2021 indiquant qu’il a été confirmé par le coroner que le vaccin a causé la mort de Kimberley.

Kimberly laisse derrière elle un mari et deux fils. C’était une jeune mère, qui a été enlevée trop tôt de ce monde.

Lisez l’article complet sur The Empowerer.

Eric Clapton après la vaccination COVID: «Je n’aurais jamais dû m’approcher de l’aiguille.»

Par Mordechai Sones

Médecins de première ligne américains

Le producteur du protocole Monotti, Robin Monotti Graziadei, a transmis aujourd’hui un message qu’il a reçu du chanteur Eric Clapton dans lequel Clapton rapporte les réactions indésirables qu’il a subies après s’être soumis au tir, regrette d’avoir subi la procédure et demande: «Où sont passés tous les rebelles?»

Le message se lit comme suit:

Je suis un ancien, j’ai survécu, avec une grande aide, à la dépendance et à l’alcoolisme, et je me trouve maintenant dans le plus grand dilemme de ma vie …

Je me suis opposé à nos «dirigeants élus» depuis le Brexit, doutant intuitivement de leur intégrité et de leur caractère…

Avec l’arrivée du C-19, j’espérais que C Henegan, S Gupta et Jay B montreraient la voie, mais lorsque le collège impérial a intensifié ses efforts avec la clé de ses geôliers, je savais que nous avions de gros problèmes …

Je suis un homme de foi, quoique abstrait, et ce que j’ai ressenti et vu se dérouler en mars 20 a commencé à m’éloigner de la rhétorique gouvernementale et de la dévotion du grand public envers le Premier ministre et ses copains…

J’ai cherché des héros dans la maison et j’ai trouvé C Walker, Desmond Swayne et, dans une malheureuse retraite, Lord Sumption …

Sur YouTube, j’ai trouvé Hugotalks et Talk Radio… c’était tout….

Puis j’ai été dirigé vers Van M, c’est là que j’ai trouvé ma voix, et même si je chantais ses paroles, elles résonnaient dans mon cœur…

J’ai enregistré «stand and delivery» en 2020, et j’ai été immédiatement régalé de mépris et de mépris …

En février de cette année, avant d’apprendre la nature des vaccins (et d’avoir 76 ans avec l’emphysème), j’étais à l’avant-garde. J’ai pris le premier vaccin d’AZ et j’ai tout de suite eu des réactions sévères qui ont duré dix jours, j’ai finalement récupéré et on m’a dit que ce serait douze semaines avant le second…

Environ six semaines plus tard, on m’a proposé et j’ai pris la deuxième dose AZ, mais avec un peu plus de connaissances sur les dangers. Inutile de dire que les réactions ont été désastreuses, mes mains et mes pieds étaient soit gelés, engourdis ou brûlants, et pratiquement inutiles pendant deux semaines, j’avais peur de ne plus jamais jouer (je souffre de neuropathie périphérique et je n’aurais jamais dû m’approcher de l’aiguille.) Mais la propagande a dit que le vaccin était sans danger pour tout le monde….

Puis j’ai rencontré un membre de ce groupe, qui m’a conseillé d’être prudent et de regarder ce qui se passe avec vous les gars…

J’avais l’impression qu’un voile s’était levé, que je n’étais plus seule, qu’il était normal, en fait essentiel, de garder mon intuition et de suivre mon cœur…

Je continue de suivre le chemin de la rébellion passive et d’essayer de tracer la ligne pour pouvoir aimer activement ma famille, mais c’est difficile de me mordre la langue avec ce que je sais maintenant…

J’ai enregistré et publierai ici une autre chanson de Van intitulée « The Rebels ». Elle n’est ni agressive ni provocante, elle demande simplement;

«Où sont passés tous les rebelles?

Se cacher derrière leurs écrans d’ordinateur

Où est l’esprit, où est l’âme

Où sont passés tous les rebelles?

J’ai été une rebelle toute ma vie, contre la tyrannie et l’autorité arrogante, ce que nous avons maintenant, mais j’ai aussi soif de camaraderie, de compassion et d’amour, et que je trouve ici…

Je crois qu’avec ces choses nous pouvons vaincre

CE «

Lisez l’article complet sur America’s Frontline Doctors

Dave Mears: Un Britannique de 58 ans a été amputé d’une jambe après une infection sanglante suite à une injection d’AstraZeneca

Par le blog COVID

STAMFORD, LINCOLNSHIRE – Un ancien champion d’arts martiaux, voyageur du monde et propriétaire de bar, âgé de 58 ans, est sur un long chemin vers la récupération et l’ajustement après une réaction indésirable extrême à des tirs expérimentaux de COVID-19.

M. Dave Mears a reçu le vaccin AstraZeneca le 4 mars, selon le Rutland & Stamford Mercury. Il a immédiatement souffert de symptômes pseudo-grippaux et d’une fièvre très élevée. M. Mears a supposé qu’il s’agissait de symptômes «normaux» et a tenté de mener sa vie normalement. Mais son état s’est progressivement aggravé au cours des semaines suivantes.

Vers le 10 avril, M. Mears a appelé son médecin chez lui. Le médecin «est devenu balistique» à la vue du pied enflé de M. Mears et l’a conduit à l’hôpital de Peterborough. Le personnel médical a immédiatement reconnu que son état dépassait ses capacités. M. Mears a été transporté à l’hôpital Addenbrooke à Cambridge. C’est là que l’impensable est arrivé.

M. Mears a déclaré que son pied avait littéralement «explosé», éclaboussant du sang partout dans la chambre d’hôpital. Les médecins lui ont dit qu’il perdrait quelques orteils. Cela s’est transformé en une perte de la moitié de son pied, avant qu’ils ne l’informent que sa jambe gauche devait être amputée du genou vers le bas.

Crédit photo: Dave Mears / SWNS

Les médecins commencent leur campagne de mensonge

La bonne nouvelle est que ces soi-disant médecins ont probablement sauvé la vie de M. Mears. Mais ils ont immédiatement fait irruption dans leurs grands scripts pharmaceutiques et ont déclaré que la cause de cet épisode mettant la vie en danger était «inconnue». M. Mears n’en a rien. Il a déclaré au journaliste Andrea Scholes:

Je trouve juste étrange que je sois tombé malade pendant des semaines la nuit du vaccin, ce qui m’a fait perdre ma jambe. Je pense que cela doit être lié. Cela m’a découragé d’avoir le deuxième. Les médecins disent qu’il est difficile de prouver qu’il est lié au vaccin COVID et que l’infection pourrait être là depuis un certain temps, mais je ne pense pas que ce soit une coïncidence.

M. Mears souffrait probablement de thrombose veineuse profonde (TVP). Il est bien établi que ces injections de vecteurs viraux expérimentaux AstraZeneca et Johnson & Johnson provoquent des caillots sanguins. La TVP se produit lorsqu’un caillot sanguin se forme dans une veine profondément dans la jambe. Si les gros caillots sanguins dans les jambes ne sont pas immédiatement traités, des amputations sont nécessaires.

Lisez l’article complet sur le blog COVID.

L’expérience du vaccin Pfizer Covid d’Amanda est la façon dont les ex-Vaccinés sont nés

Par The Empowerer

L’histoire d’Amanda est comme beaucoup d’autres en ce qui concerne les vaccins contre les Covid. Son histoire raconte exactement la naissance des ex-vaccinés. C’est un autre exemple de la raison pour laquelle les expériences et la médecine expérimentale devraient rester dans les laboratoires au lieu d’être commercialisées auprès du grand public.

J’ai regardé plusieurs vidéos d’Amanda aujourd’hui et j’ai regardé les preuves qu’elle a publiées sur sa chronologie. Elle a enregistré des vidéos pendant son hospitalisation et à la maison. L’une de ses vidéos avait pour titre «S’il vous plait Aidez-moi à sauver ma vie».

Dans une autre vidéo en direct postée, elle donne aux autres des connaissances sur son expérience aux urgences et les conseils qui lui ont été donnés. On lui a conseillé de contacter des spécialistes au lieu de passer par l’urgence. Elle a été informée qu’à moins que votre vie ne menace et que vous mourriez autrement, l’urgence ne peut pas vous admettre à l’hôpital.

Amanda est maintenant à la recherche d’un médecin au Texas qui peut l’aider. Si vous pouvez aider Amanda, s’il vous plait faites-le lui savoir. Elle demande de l’aide.

Lisez l’histoire complète sur The Empowerer.

Steve Koek est décédé après son vaccin Covid

Par The Empowerer

Steve Koek de Chicago, dans l’Illinois, a reçu son vaccin vers le 24 avril 2021. Il a eu une crise cardiaque le 29 avril 2021 et s’est retrouvé aux soins intensifs où il est resté insensible pendant plusieurs jours.

Malheureusement, Steve ne s’est pas remis de cette expérience. Hospice a été appelé récemment et Steve Koek est décédé le vendredi 11 mai 2021.

Betty Stevenson a organisé une collecte de fonds pour Steve et a déclaré ce qui suit:

«Le jeudi matin 29 avril, la vie d’Andi et de Steve a changé à jamais. Steve a subi une crise cardiaque qui a conduit à un arrêt cardiaque. La police et le service d’incendie de Naperville ont réagi rapidement et les ambulanciers ont travaillé pour garder Steve respirer jusqu’à ce qu’ils l’amènent à l’hôpital Edward. Là, le personnel des urgences a pu insérer une voie respiratoire et stabiliser quelque peu son rythme cardiaque, après avoir connu un rythme cardiaque dangereusement rapide. Aujourd’hui, nous sommes le mardi 4 mai et Steve ne répond toujours pas aux soins intensifs. Il a développé une pneumonie et la grippe et subit des crises d’épilepsie. L’IRM actuelle de Steve montre une légère lésion cérébrale. Son neurologue a déclaré que le rétablissement de Steve comprendra des millions de pas de bébé sur de très nombreux mois. »

Le 14 mai 2021, Ken Koek, le frère de Steve, a publié ce qui suit sur Facebook:

Lisez l’article complet sur The Empowerer.

Une jeune mère souffre d’une hémorragie cérébrale après le vaccin Johnson & Johnson

Par The Empowerer

Melanie est une jeune mère qui vivrait à Seattle ou dans les environs de Seattle, dans l’État de Washington. Sa réaction au vaccin a été mentionnée par son frère Leonard Jones, qui a organisé une collecte de fonds gofundme en son nom.

Leonard déclare:

Lisez l’histoire complète sur The Empowerer.

La réaction d’Adriana au vaccin Covid Pfizer lui a laissé 180 000 factures médicales

Par The Empowerer

L’expérience d’Adriana Caponte avec son vaccin contre le covid Pfizer le 25 janvier 2021 est devenue son pire cauchemar. Sa réaction au vaccin l’a amenée à l’unité de soins intensifs et elle est sans travail depuis.

Dans sa collecte de fonds, elle écrit:

«J’ai 32 ans et je suis mère célibataire d’un fils de 12 ans. J’ai récemment eu un terrible incident qui m’a laissé me battre pour ma vie après avoir reçu ma première dose du vaccin Pfizer au travail. J’ai dû subir des tests et des procédures majeurs et être intubé et ramené à la vie. J’ai passé quelque temps dans le coma puis aux soins intensifs et depuis que j’ai été libéré et que j’ai récupéré à la maison, je suis en physiothérapie et en ergothérapie. J’ai dû réapprendre à marcher, parler à nouveau, écrire à nouveau et tout réapprendre. J’ai également perdu la mémoire pendant un certain temps, j’ai retrouvé ces souvenirs quotidiennement.

Malheureusement, les soins médicaux dus à sa réaction au vaccin Pfizer lui ont laissé de lourdes factures médicales. Même si elle avait une couverture d’assurance, pour une raison quelconque, son assurance ne couvrira pas une partie substantielle des dépenses.

Selon la campagne gofundme d’Adriana, elle se bat toujours avec sa compagnie d’assurance maladie au sujet de ces factures médicales. Dans une mise à jour de collecte de fonds effectuée en avril 2021, Adriana a écrit:

«Mes factures médicales sont impayées et sont maintenant supérieures à 160 000 et augmentent. Je continue d’appeler et de faire appel, mais je continue d’être refusé. En fait, j’ai une assurance GHI pour être exact que je reçois de mon travail au service correctionnel de New York, donc j’ai du mal à comprendre pourquoi tout est refusé à gauche et à droite.»

Lisez l’histoire complète sur The Empowerer.

Notes de l’éditeur: Parce que ces injections ne sont PAS approuvées par la FDA et sont volontaires, les blessures résultant des injections en général ne seront PAS couvertes par l’assurance.

Au lieu de cela, le gouvernement américain a mis en place un programme distinct qui est en vigueur pendant les pandémies appelé le Programme d’indemnisation des contre-mesures des blessures (CICP).

En savoir plus ici:

Comment les blessures et les décès causés par des centaines de millions de vaccins COVID expérimentaux seront-ils compensés?

Cependant, il peut y avoir une exception à cela: si vous vous blessez en raison de l’obligation d’obtenir l’un de ces vaccins expérimentaux comme condition d’emploi, l’OHSA a maintenant mis à jour ses lignes directrices et déclaré que les employeurs pourraient être obligés de couvrir ces dépenses s’ils avaient besoin des vaccins comme condition d’emploi. Voir:

Les employeurs peuvent être tenus responsables de «toute réaction indésirable» des vaccins obligatoires contre le coronavirus: OSHA

Il est également possible que les employeurs exigeant les injections soient tenus légalement responsables d’infraction à la loi fédérale.

Votre meilleur pari: éviter les coups !! Même si cela signifie perdre votre emploi. De nombreuses poursuites seront engagées contre ces entreprises qui exigent un produit médical non approuvé par la FDA que la FDA déclare clairement comme étant à 100% volontaire.

