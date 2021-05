Connaissez-vous quelqu’un qui a été blessé par un «vaccin contre le coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [, en anglais de da Coronavirus Desease 2019 ou en français Maladie à Coronavirus de 2019 (Covid-19)]?» Il y en a au moins 25 000 autres comme eux sur Reddit qui ont créé un sous-groupe entier dédié à la comparaison des contrastes et à la discussion de leurs divers effets indésirables induits par le vaccin.

Le subreddit r / CovidVacciné contient des milliers d’articles sur les règles irrégulières, les problèmes de vue, la déshydratation extrême, les douleurs abdominales atroces, les saignements excessifs, les problèmes auto-immunes, l’acné, les kystes et d’autres problèmes de santé post-injection résultant de l’obéissance à Anthony Fauci.

De nombreux utilisateurs du sous-programme cherchent du réconfort auprès des autres tout en essayant de trouver des réponses à leurs problèmes. C’est en quelque sorte un groupe de soutien pour les personnes blessées par les vaccins, ce qui, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), n’arrive jamais.

«Le groupe est un dépositaire de réactions indésirables anecdotiques sauvages post-vaccinales, mais malgré les innombrables histoires d’horreur, les vaccins sont toujours promus dans le groupe comme sûrs et efficaces», écrit Adan Salazar pour Infowars.

Un utilisateur du groupe a signalé des «acouphènes pulsatiles», ou un sifflement constant ou des battements dans les oreilles, après avoir reçu la première dose de l’injection de Moderna. En demandant aux autres si oui ou non il ou elle devrait recevoir la deuxième dose, beaucoup ont recommandé de «suivre la science» et de l’obtenir.

« Une autre note secondaire est que j’ai eu un test d’anticorps Covid et il est positif à 217 au / ml », a écrit le même utilisateur, admettant que l’injection lui a également donné le virus chinois [et/ou français, américain, britannique et alliés – MIRASTNEWS].

«Avec Moderna étant 80% efficace après une dose et ayant des anticorps Im [sic] avoir du mal à rationaliser le risque de perte d’audition ou d’aggraver la condition pour 10% plus d’efficacité. Toute expérience similaire, en particulier en ce qui concerne les pulsations après la deuxième dose, serait appréciée.

Trop orgueilleux pour admettre qu’ils ont commis une énorme erreur, les personnes blessées par les vaccins contre la Covid se disent toujours «heureuses» d’avoir été vaccinées

Un autre utilisateur a signalé un gonflement massif au site d’injection après avoir reçu un traitement d’acupuncture après l’injection. Cette personne avait déjà ressenti des douleurs au cou et a oublié de dire à l’acupuncteur qu’elle avait récemment reçu une injection.

«Je suis allé mettre ma veste et j’ai senti une énorme passe sur mon bras comme une grosse piqûre d’insecte», a révélé cette personne. «Je pensais que c’était là où une aiguille d’acupuncture avait été et j’ai remarqué que c’était si étrange parce que je n’avais jamais eu une telle réaction auparavant.

«Eh BIEN, il est clair pour moi maintenant (et probablement pour vous) que c’était en fait le site de vaccination qui avait gonflé! Je me suis senti bizarre, anxieux et activé pour le reste de la journée, et un ami massothérapeute a dit: « Eh bien OUAIS – vous venez de diriger toute l’énergie de votre corps vers cet endroit! »»

D’autres utilisatrices du groupe ont rapporté que leurs cycles menstruels sont devenus complètement irréguliers après avoir été injectés. De la fièvre, des frissons et d’autres effets secondaires ont également accompagné ces changements, bien que les destinataires disent que cela valait la peine de «rester en sécurité».

«J’espère que si quelqu’un lit ceci, il pourra peut-être calmer ses nerfs s’il vit une peur de la grossesse comme moi!» l’un d’eux a écrit. «Je suis content d’avoir reçu le vaccin, mais j’aurais aimé être prévenu de la partie menstruelle.»

D’autres rapports ont cité des ganglions lymphatiques enflés, des douleurs au bras, des amygdales et des luettes sensibles, des maux de tête, des éruptions cutanées, une fatigue extrême, un épais brouillard cérébral, une fièvre constante, des sensations de picotements, une faiblesse persistante des poignets et des mains, et bien plus encore. Il semble presque que risquer la Covid sans le vaccin soit un pari beaucoup plus sûr.

« Des histoires comme celles-ci pourraient-elles être la raison pour laquelle des millions d’Américains ne reviennent pas pour leur deuxième dose de vaccin? » demande Salazar.

Vous trouverez plus d’informations sur les blessures et les décès dus au vaccin contre le coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [, en anglais de da Coronavirus Desease 2019 ou en français Maladie à Coronavirus de 2019 (Covid-19)] sur ChemicalViolence.com.

