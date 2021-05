Un étudiant en médecine de 21 ans à Cincinnati décède un jour après avoir reçu le vaccin J&J

Un étudiant de l’Université de Cincinnati (UC) dans l’Ohio est décédé un jour après avoir reçu le vaccin à dose unique contre le coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 ou en français Maladie à Coronavirus de 2019 (COVID-19)] de Johnson & Johnson.

John Foley, 21 ans, était un étudiant junior en sciences médicales à l’UC. Il s’est fait vacciner avec le vaccin Johnson & Johnson contre le coronavirus le samedi 10 avril. Il est décédé le lendemain. Son corps a été découvert peu de temps après sa mort par ses colocataires dans leur logement étudiant hors campus. Les colocataires de Foley ont appelé la police immédiatement après avoir découvert le corps.

Les responsables de l’UC ont publié une déclaration disant qu’il était incapable de commenter les détails du cas de Foley, mais qu’il pleure son décès et présente ses condoléances à sa famille et à ses amis.

Le cas de Foley intervient alors que les Centers for Disease Control and Prevention et la Food and Drug Administration ont annoncé le mardi 13 avril qu’ils recommandaient une pause dans la distribution du vaccin Johnson & Johnson contre le coronavirus après des rapports de graves problèmes de coagulation sanguine. Au moins neuf personnes ont été identifiées avec cette condition, dont une femme décédée. (Connexes: un homme du New Jersey dans un état critique avec un coronavirus moins d’un mois après avoir reçu le vaccin Johnson & Johnson.)

Le coroner nie le lien entre la mort et le vaccin Johnson & Johnson

Le coroner Lakshmi Kode Sammarco du bureau du coroner du comté de Hamilton a été en contact avec le ministère de la Santé de l’Ohio (ODH) au sujet de la terrible situation. L’ODH a déclaré qu’il suivait de près la situation et que Sammarco avait déjà informé le médecin en chef de l’ODH, le Dr Bruce Vanderhoff, des conclusions préliminaires de son bureau.

Sammarco a déclaré que la cause du décès de Foley n’avait pas encore été déterminée, mais un rapport d’autopsie préliminaire déposé par son bureau indiquait que certaines des preuves indiquaient un problème cardiaque ou respiratoire.

Sammarco a également nié tout lien entre le vaccin et la mort de Foley.

«Je peux vous dire que nous ne voyons pas de lien direct entre l’administration du vaccin la veille de son décès», a déclaré Sammarco lors d’une conférence de presse virtuelle. «Nous avons trouvé des résultats supplémentaires sur l’autopsie qui sont plus susceptibles d’être sa cause de décès. Nous ne voyons pas de connexion directe, mais nous recherchons pour voir s’il existe une connexion indirecte.»

Au cours de la conférence de presse, Sammarco a été interrogé à plusieurs reprises pour offrir des détails précis. Elle a refusé, affirmant qu’elle souhaitait que son bureau termine d’abord son enquête.

Sammarco a également nié toute preuve de caillots sanguins ou d’embolies pulmonaires dans le système de Foley. «Lors de l’autopsie, nous n’avons trouvé aucune preuve de cela», a-t-elle déclaré.

Sammarco a également exhorté les gens à ne pas laisser cet incident leur faire peur de prendre le vaccin contre le coronavirus, même si elle a également souligné que cela reste un choix individuel.

Le service commémoratif de Foley a eu lieu vendredi à Columbus, sa ville natale. Sa famille a déclaré par l’intermédiaire d’un porte-parole qu’elle demandait la vie privée pendant cette période difficile. La famille a également publié une déclaration, qui se lit comme suit:

«Notre fils bien-aimé John Francis Foley est parti, et notre famille pleure la perte de cette merveilleuse et douce joie de nos vies. Bien que les faits ne soient pas clairs sur la façon dont il est mort, nous nous réjouissons de la façon dont il a vécu: prendre soin des autres, éclairé par la grâce de Dieu et généreux envers tous. Nous savons que les médecins concernés font de leur mieux. Nous devons être patients et nous demandons à tous d’être patients aussi. John allait devenir médecin, c’est donc ce qu’il voudrait. «Nous comprenons que beaucoup veulent en savoir plus sur sa mort – nous aussi – mais nous demandons aux gens de comprendre que c’est le moment pour notre famille de pleurer en privé. Merci. »

En savoir plus sur les personnes qui ont souffert après avoir pris les vaccins contre le coronavirus en lisant les derniers articles sur Vaccines.news.

Le vaccin Moderna provoque des caillots sanguins chez un résident du Colorado

Un habitant de Brighton, âgé de 49 ans, a affirmé que le vaccin Moderna contre la COVID-19 l’avait amené à développer des caillots sanguins dans sa jambe. Il a dit qu’il craignait de mourir à cause des caillots sanguins, ce qui a fait gonfler sa jambe gauche et devenir douloureuse. Les médecins ont finalement déclaré que le Coloradien était atteint de thrombose veineuse profonde (TVP), dans laquelle un caillot sanguin se forme dans un vaisseau sanguin éloigné tel que la cuisse ou la jambe.

Jeff Johnson, un habitant de Brighton, a déclaré à la station locale KDVR qu’il avait reçu pour la première fois le vaccin à ARNm Moderna dans les centres de santé familiale Salud de la ville. Il n’a trouvé aucun problème jusqu’à environ une semaine après son inoculation. Johnson a déclaré qu’il ressentait un gonflement, de la douleur et de la sensibilité dans sa jambe gauche. «J’étais inquiet, naturellement. Je sais que les caillots sanguins sont mauvais et j’avais peur de mourir», a-t-il déclaré.

L’homme de 49 ans s’est ensuite rendu aux urgences, où les médecins ont trouvé deux caillots sanguins dans sa jambe gauche. Johnson a ensuite été informé qu’il avait une TVP: son médecin a déclaré que les caillots sanguins dans sa jambe gauche auraient pu être causés par le vaccin Moderna, mais il n’y a aucune preuve pour cette affirmation. L’état de Johnson s’est amélioré après un traitement médical et il est sur le point de retourner au travail. Le résident de Brighton a exprimé l’espoir qu’il n’avait aucun autre problème – en dehors des caillots sanguins qui se sont développés dans sa jambe gauche – après avoir reçu le vaccin.

Johnson a déclaré qu’il était devenu plus préoccupé par les caillots sur sa jambe gauche après avoir entendu des nouvelles similaires du vaccin COVID-19 Janssen à dose unique. Cependant, les caillots sanguins liés au vaccin Janssen sont différents de celui que le résident de Brighton a connu. La probabilité de développer une TVP au cours d’une vie varie de 2 à 5%. En revanche, le risque d’en mourir est inférieur à 0,01%.

Des rapports de caillots sanguins ont été liés à différents types de vaccins contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] en cours d’utilisation

Les rares caillots sanguins liés au vaccin Janssen, fabriqué par Johnson & Johnson, sont connus sous le nom de thrombose du sinus veineux cérébral (CVST). Elle survient lorsque des caillots sanguins obstruent les canaux sinusaux du cerveau responsables du drainage du sang, ce qui peut provoquer des hémorragies. Sur les neuf patients qui ont développé une CVST après avoir reçu le vaccin J&J, un est décédé et deux étaient dans un état critique.

Pendant ce temps, le vice-président des services médicaux de Salud, le Dr Pradeep Dhar, a précisé que CVST n’a pas été lié au vaccin Moderna à deux doses. S’adressant à KDVR, il a déclaré qu’il n’avait vu que trois rapports de TVP sur au moins 18 millions de rendez-vous pour le vaccin. «Le risque de contracter une infection [COVID-19] et des complications est bien plus élevé que le risque d’avoir un caillot avec n’importe quelle vaccination», a commenté Dhar.

En raison des risques associés au vaccin J&J, la Food and Drug Administration et les Centers for Disease Control and Prevention recommandent la suspension du vaccin. Les agences ont déclaré que le déploiement du vaccin devrait être suspendu jusqu’à ce que davantage de données puissent être obtenues. (Connexes: plus de personnes développent des caillots sanguins après avoir reçu le vaccin Janssen COVID-19.)

Le Wall Street Journal (WSJ) a rapporté le 16 avril que J&J avait contacté AstraZeneca, Pfizer et Moderna pour mener une étude examinant le lien entre les vaccins COVID-19 et les caillots sanguins. Les responsables fédéraux de la santé approchés par le WSJ à ce sujet ont déclaré que les fabricants de vaccins à ARNm avaient décliné l’offre, affirmant que les vaccins Pfizer et Moderna «semblaient sûrs». Seule la société pharmaceutique britannique a accepté l’invitation de J&J pour une étude conjointe – selon laquelle les personnes qui contractent le COVID-19 sont huit à 10 fois plus susceptibles de souffrir de caillots sanguins que celles qui ont terminé les doses de vaccin.

Les rapports de caillots sanguins ont également entaché le vaccin d’AstraZeneca contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] en mars de cette année. De nombreux pays européens ont rapidement suspendu l’utilisation du vaccin après que deux personnes originaires du Danemark aient souffert de caillots sanguins. Alors que ces pays ont repris l’utilisation, mais avec des limitations, Copenhague a suspendu définitivement l’utilisation du vaccin AstraZeneca le 14 avril. (En relation: De nouvelles recherches indiquent un lien entre le vaccin AstraZeneca et les caillots sanguins.)

Le directeur général de l’autorité sanitaire danoise, Søren Brostrøm, a expliqué la suspension permanente: «Sur la base des résultats scientifiques, notre évaluation globale est [qu’il] existe un risque réel d’effets secondaires graves… [du] vaccin COVID-19 d’AstraZeneca. Nous avons donc décidé de retirer le vaccin de notre programme de vaccination.» Le directeur général a poursuivi: «La décision de poursuivre notre programme de vaccination sans un vaccin efficace et facilement disponible contre la COVID-19 a été une décision difficile. Cependant, nous avons d’autres vaccins à notre disposition.»

Visitez VaccineInjuryNews.com pour en savoir plus sur les risques des vaccins COVID-19 tels que les caillots sanguins.

Jacques Attali en 1981: « Nous allons euthanasier le vieux, le faible l’inutile et le stupide »

Jacques Attali en 1981, alors conseiller du président François Mitterrand:

«L’avenir sera de trouver un moyen de réduire la population. Nous commençons par les vieux, car dès qu’ils dépassent les 60-65 ans, les gens vivent plus longtemps qu’ils ne produisent et cela coûte cher à la société. Ensuite, les faibles, puis les inutiles qui n’aident pas la société car il y en aura toujours plus, et surtout, en fin de compte, les stupides. Euthanasie ciblant ces groupes;

L’euthanasie devra être un outil essentiel dans nos sociétés futures, dans tous les cas. Bien sûr, nous ne pourrons pas exécuter des personnes ou construire des camps.

Nous nous en débarrassons en leur faisant croire que c’est pour leur bien. La surpopulation, et surtout inutile, est quelque chose de trop coûteux économiquement.

Sur le plan social aussi, c’est bien mieux lorsque la machine humaine s’arrête brusquement que lorsqu’elle se détériore progressivement.

Nous ne pourrons pas non plus tester des millions et des millions de personnes pour leur intelligence, vous pariez que! On va trouver ou provoquer quelque chose, une pandémie ciblant certaines personnes, une vraie crise économique ou pas, un virus affectant l’ancien ou le gras, peu importe, le faible y succombera, le craintif et le stupide y croiront et chercher un traitement. Nous aurons fait en sorte que le traitement soit en place, un traitement qui sera la solution. La sélection des idiots se fait alors d’elle-même: vous allez à l’abattoir par vous-même. »

[L’avenir de la vie – Jacques Attali, 1981] Entretiens avec Michel Salomon, collection Les Visages de l’avenir, éditions Seghers.

Téléchargez son livre « Une brève histoire du futur » et obtenez une vision du monde du point de vue du 1%:

https://dlsharefile.com/file/YzAwMjY0ZmEt

en 2009, Attali a déclaré qu’une pandémie «un peu plus grave» pourrait déclencher une restructuration économique mondiale (NOM). Mais c’est ce que nous avons maintenant: un non-événement majeur qualifié à tort de pandémie mortelle est utilisé pour écraser l’économie mondiale pour inaugurer une nouvelle économie dans laquelle nous (à l’exclusion des élites) serons des esclaves, ne possédant rien.

Inutile de dire qu’Attali est juif et franc-maçon. Et Snopes dit que c’est faux.