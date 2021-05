Dissimulation du PCC: le laboratoire de Wuhan efface toutes les preuves de la trahison de Fauci de ses serveurs

Maintenant que le château de cartes du coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Maladie du Coronavirus de 2019 en français ou Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) en anglais] s’effondre, la Chine communiste essaie frénétiquement de nettoyer toutes les preuves liant Anthony Fauci au gain illicite de la recherche fonctionnelle qui a finalement conduit à la plandémie.

De nouveaux rapports indiquent que l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) a été surpris en train de supprimer toutes les mentions de Fauci, des National Institutes of Health (NIH) et de gagner de la recherche fonctionnelle à partir d’anciennes pages Web, à partir du début de 2021.

Alors qu’il commençait à devenir clair qu’il n’y avait plus de sauvetage de cette farce, et que Fauci était dans une sérieuse eau chaude concernant sa trahison contre notre pays, ses copains en Chine communiste ont commencé à faire des heures supplémentaires pour effacer toute preuve de sa complicité sur l’Internet.

Fauci, comme vous le savez peut-être, a menti à plusieurs reprises sous serment lorsqu’il a été interrogé sur son implication dans le gain de recherche fonctionnelle. L’autre jour, en fait, il a menti à plusieurs reprises au sénateur Rand Paul en affirmant que les NIH n’avaient jamais envoyé de dollars des contribuables américains en Chine pour travailler sur la recherche sur le gain de fonction.

Nous savons maintenant que Fauci est un menteur et qu’il a acheminé des quantités d’argent des contribuables vers la Chine, ce qui a permis au pays communiste de libérer des coronavirus génétiquement modifiés (OGM) dans le monde, entraînant des verrouillages, des mandats de masque et maintenant des «vaccins».

L’une des pages Web désormais nettoyées contenait une mise à jour de la recherche intitulée « Le SRAS reviendra-t-il? » qui décrivait l’amélioration de la recherche fonctionnelle financée par l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses de Fauci (NIAID). Un autre a énuméré d’autres partenaires basés aux États-Unis, notamment l’Université de l’Alabama, EcoHealth Alliance et l’Université de Harvard, qui ont tous également contribué au gain de recherche fonctionnelle en Chine.

Au fil du temps, beaucoup de ces partenaires ont commencé à disparaître du site jusqu’à ce que le seul qui reste soit EcoHealth Alliance, qui est géré par l’actif et partenaire de longue date du Parti communiste chinois (PCC), Peter Daszak, qui semble être le «mec de la chute» imminente et la débâcle du laboratoire de Wuhan.

Fauci a commis une trahison contre les États-Unis avec son stratagème plandémique

L’omission la plus importante de la liste des partenaires américains de WIV est peut-être le NIH, qui a lourdement financé la recherche fonctionnelle à la demande de Fauci. Cette révélation met en lumière les mensonges récents de Fauci au sénateur Paul, alors que Fauci tentait désespérément de se sortir de la situation.

Il est trop tard, cependant, car le monde sait maintenant que Fauci était le chef de file de toute cette opération et doit maintenant être tenu pour responsable.

« Au-delà de l’établissement d’une relation de travail entre le NIH et l’Institut de virologie de Wuhan, les messages désormais supprimés du site détaillent également des études portant les caractéristiques de la recherche sur le gain de fonction menée avec le laboratoire basé à Wuhan », a rapporté The National Pulse.

« Fauci, cependant, a affirmé au sénateur Paul que « le NIH n’a jamais financé et ne finance pas actuellement la recherche sur l’acquisition de fonctions à l’Institut de virologie de Wuhan. » »

L’Université de Caroline du Nord (UNC) est une autre entité qui doit être tenue responsable de son implication dans le programme plandémique du Fauci, où les scientifiques «généraient et caractérisaient un virus chimérique» dans le but d’apprendre à le faire «se répliquer efficacement dans les cellules des voies respiratoires humaines primaires et atteindre des titres in vitro équivalents aux souches épidémiques de SRAS-CoV».

«Sur la base de ces découvertes, ils ont dérivé synthétiquement un virus recombinant SHC014 infectieux pleine longueur et démontrent une réplication virale robuste à la fois in vitro et in vivo», révèle un article sur cette recherche.

Le Dr Ralph Baric de l’UNC, qui a travaillé sur ces recherches, a reçu quelque 173 subventions de l’agence Fauci au fil des ans. Fauci, cependant, a menti au sénateur Paul en affirmant que le Dr Baric «ne fait pas de recherche sur les fonctions».

Plus d’informations sur Fauci et sa tromperie sur le coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Maladie du Coronavirus de 2019 en français ou Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) en anglais] peuvent être trouvées sur Pandemic.news.

Les sources de cet article incluent:

TheNationalPulse.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Rapport: Géorgie, mère de deux enfants décédée après avoir reçu le vaccin COVID

Une Géorgienne, mère de deux enfants, est considérée comme une victime de la vaccination contre la Covid-19 après avoir semblé être décédée peu de temps après avoir reçu le vaccin.

(Article par Adan Salazar republié de NewsWars.com)

Une nécrologie présentée en ligne par un salon funéraire basé en Alabama pour Brittany Hall Perez, 39 ans, résidente d’Atlanta, déclare qu’elle est décédée le 13 janvier, corroborée par une collecte de fonds GoFundMe avec les mêmes informations.

Selon la page Facebook de Perez, elle a mis à jour son statut pour la dernière fois un jour avant le 12 janvier, échangeant sa photo de profil contre l’une d’elle portant un masque tout en affichant une «Fiche de vaccination Covid-19».

Un modèle entourant la photo indique: «Sauvez des vies. Dites oui au vaccin Covid-19.»

On ne sait pas quelle entreprise a fabriqué le vaccin administré à Perez, ni si une réaction négative au vaccin a été la cause du décès.

Infowars a signalé des cas d’effets indésirables graves, allant de crises à la mort, dus au vaccin Covid-19 de Pfizer. La société a révélé que 6 personnes étaient décédées lors d’essais dans un rapport de la FDA.

La mort de Hall et un lien potentiel avec le vaccin Covid-19 n’ont jamais été signalés par les médias grand public.

On se demande combien d’autres décès sont ignorés depuis que le HSH tente délibérément de garder le public non informé.

En savoir plus sur: NewsWars.com

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

La Chine et les États-Unis se sont engagés l’un et l’autre dans la recherche sur les armes biologiques militarisées

Les États-Unis et la Chine communiste sont dans une impasse sur qui est responsable de la libération du coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Maladie du Coronavirus de 2019 en français ou Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) en anglais] dans le monde, et la réalité est que les deux sont responsables.

Alors que la Chine communiste a certainement facilité sa création, comme l’a fait l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Anthony Fauci et d’autres rats de l’État profond ici au «pays du libre» ont financé et encouragé le «gain de fonction» et d’autres recherches dangereuses qui ont conduit à la plandémie.

Dans un communiqué, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a contesté l’idée selon laquelle son pays est de quelque manière que ce soit responsable du virus chinois, accusant les États-Unis d’être «le coupable qui a porté plainte en premier».

«Ce sont les États-Unis qui mènent la guerre biologique et le bioterrorisme en utilisant la technologie du génie génétique, plutôt que la Chine», a-t-elle ajouté, exhortant les États-Unis à être plus transparents avec leurs bio-laboratoires et autres projets de recherche impliquant des armes biologiques.

Citant un document prétendument «divulgué» obtenu par le département d’État américain, l’Australien a accusé la Chine d’avoir militarisé le coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Maladie du Coronavirus de 2019 en français ou Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) en anglais] cinq ans avant sa sortie. Le document a également présenté un document comme preuve pour montrer que la Chine communiste s’intéresse depuis longtemps au développement des armes biologiques.

Il est allégué que les États-Unis revendiquent actuellement la propriété de laboratoires biologiques dans quelque 25 pays à travers le monde, y compris au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie du Sud-Est et même dans l’ex-Union soviétique. Il y a 16 bio-laboratoires américains rien qu’en Ukraine, dit la Chine communiste.

«Certains des endroits où les laboratoires sont basés ont été témoins d’épidémies à grande échelle de maladies infectieuses et d’autres maladies infectieuses dangereuses», affirment les rapports.

La Chine communiste [à économie de marché libérale – MIRASTNEWS] veut savoir pourquoi les États-Unis ont autant de ces laboratoires biologiques dans le monde et pour quoi ils sont utilisés.

«Quelle quantité de ressources et d’informations biologiques sensibles les États-Unis ont-ils obtenus d’autres pays? Quel type d’activités les États-Unis ont-ils menés dans leur laboratoire de Fort Detrick et d’autres biolabs, et quelle est la relation entre ces bio-laboratoires et ses «armes biologiques de nouvelle génération?»

Le meurtrier de masse Anthony Fauci a conspiré avec la Chine communiste pour créer un [SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] Covid

Tout cela est venu du Global Times of China, au fait, ce qui signifie qu’il ne s’agit que d’accusations du Parti communiste chinois (PCC). Dans le même temps, il y a des preuves qui suggèrent que les accusations sont correctes maintenant que nous savons ce que Fauci a fait pendant toutes ces années.

[Il est aussi possible que sachant que la Chine avait ce genre de programme , que les Etats-Unis aient élaborés seuls le SRAS-CoV-2 avec l’aide des capitalistes et des mondialistes et les échanges scientifiques et technologiques avec la Chine et, ont essayé de camoufler leur méfait en le diffusant malicieusement à Wuhan pour transférer les responsabilités. Cela se révèle tout au long de crise par l’observation du comportement des dirigeants occidentaux qui ont tout fait pour cacher la vérité scientifique et d’interdire la contradiction même sur ce qu’il vendaient comme traitement préventif, les vaccins. – JDDM – MIRASTNEWS].

Aussi mauvais que soit la Chine communiste en termes de dissimulation des programmes d’armes biologiques et de répression de la tyrannie, les États-Unis sont coupables à peu près de la même manière. C’est pourquoi il semble évident que certains éléments au sein de notre gouvernement se sont alignés sur le PCC pour promouvoir des intérêts mutuels.

La Chine communiste a également la réputation de mentir sur les maladies mortelles qui «s’échappent» de ses laboratoires. Le président de l’époque Hu Jintao a menti au sujet de l’épidémie de SRAS de 2003, par exemple, qui a pris naissance là-bas. En 2019, la Chine communiste a également été surprise en train de censurer, de harceler et d’arrêter des médecins qui tentaient de mettre en garde contre le coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Maladie du Coronavirus de 2019 en français ou Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) en anglais].

Certains médias affirment que les États-Unis doivent maintenir une forte présence de bio-laboratoires dans le monde entier afin de garder la Chine communiste sous contrôle. Telle est la perspective de Watts Up With That, qui affirme que les États-Unis «ne peuvent pas faire confiance aux gouvernements de pays comme la Chine pour dire la vérité lorsqu’ils ont une épidémie qui menace la sécurité des citoyens américains et de leurs alliés.

D’un autre côté, pouvons-nous vraiment faire confiance aux «États-Unis», quel que soit ce nom, pour dire la vérité sur leur implication dans la création des armes biologiques mêmes qui sont plus tard «fuites» des laboratoires communistes chinois?

Anthony Fauci, a assassiné en masse, a conspiré avec la Chine communiste pour à la fois créer la plandémie et mentir à ce sujet.

Judicial Watch et la Daily Caller News Foundation (DCNF) ont obtenu plus de 300 pages d’e-mails montrant des communications entre Fauci et d’autres responsables impliqués dans la création du virus chinois. Dans ces courriels, Fauci a accepté de garder le silence sur une analyse épidémiologique du PCC qui devait rester «strictement confidentielle».

Tout cela s’est produit pendant les premiers jours de la plandémie, lorsque personne ne savait vraiment ce qui se passait ni pourquoi. Les informations ont été étouffées, censurées et supprimées, et Fauci a accepté de participer à l’arnaque car c’est lui qui a aidé à libérer le virus en premier lieu.

Comme Joseph Goebbels l’a dit un jour, si vous faites un mensonge assez grand, assez simple et que vous le répétez fréquemment, la plupart des gens finiront par le croire. Cela semble être la tactique des responsables américains et chinois en ce qui concerne les questions relatives au virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS].

«Question simple: on ne peut faire confiance à la Chine sur rien», a écrit un commentateur de Watts Up With That. « Écoutez ce qu’ils disent et croyez exactement le contraire. »

D’autres ont souligné que la famille du crime Biden est un autre atout du PCC qui fait maintenant l’offre du régime directement depuis la Maison Blanche. Comment les Américains qui soutiennent Biden sont incapables de voir ce qui se passe reste un mystère.

«Aucun gouvernement ne peut faire confiance», a écrit un autre commentateur. « Faites confiance mais vérifiez » était un vieux dicton. La confiance est rare, alors allons-y directement pour vérifier. »

« Certes, la religion communiste est basée sur des mensonges, mais est-ce que quelqu’un fait confiance au gouvernement américain, en particulier au gouvernement illégal actuel? » a demandé encore un autre commentateur, soulignant le fait que notre propre gouvernement n’est vraiment pas plus digne de confiance que le PCC.

Pour en savoir plus sur les programmes d’armes biologiques chinois et américains, assurez-vous de consulter Genocide.news.

Les sources de cet article incluent:

WattsUpWithThat.com

NaturalNews.com

NaturalNews.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News