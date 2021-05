LA BOMBE: le gouvernement du Connecticut dit secrètement aux agents de santé que les vaccins Covid sont MORTELS, mais cache la même information au public

Aujourd’hui, nous vous apportons une histoire vraie et choquante sur les vaccins Covid-19, le gouvernement du Connecticut et un aveu ouvert que les vaccins contiennent des substances dangereuses, voire mortelles (protéines de pointe) qui sont documentées et connues pour causer des dommages vasculaires aux êtres humains.

Tout est admis au grand jour, dans ces documents du gouvernement du Connecticut ci-dessous, qui admettent que ces vaccins peuvent être mortels. Les documents originaux utilisés dans cette recherche peuvent être trouvés aux liens suivants: (tous les documents PDF)

Formulaire de dépistage pré-vaccination – V20 – Site Web du gouvernement du Connecticut

Liste des ingrédients du vaccin Covid-19 et propagande sur les protéines de pointe – Site Web du gouvernement du Connecticut

Étant donné que le Connecticut peut supprimer ces documents afin de cacher la vérité, nous mettons également ces documents en miroir sur les serveurs de NaturalNews.com:

Formulaire de dépistage pré-vaccination – V20 – Miroir Natural News

Liste des ingrédients du vaccin Covid-19 et propagande sur les protéines de pointe – Natural News Mirror

Le Connecticut admet que les vaccins Covid contiennent des protéines de pointe, puis affirme qu’ils sont inoffensifs même si le Salk Institute confirme qu’ils peuvent être mortels

Dans ces documents, vous trouverez des admissions étonnantes du gouvernement du Connecticut. Pour commencer, examinez le graphique ci-dessous qui montre que le gouvernement du Connecticut prétend à tort que la protéine de pointe du vaccin est «une protéine inoffensive», même si les propres recherches publiées du Salk Institute révèlent que «la protéine endommage les cellules».

La recherche, publiée dans la revue Circulation Research, conclut: «… nous montrons que la protéine de pointe seule peut endommager les cellules endothéliales vasculaires en régulant à la baisse l’ACE2 et par conséquent en inhibant la fonction mitochondriale.»

Comme l’explique en outre l’Institut Salk, «… il s’agit de la première étude à montrer que les dommages se produisent lorsque les cellules sont exposées seules à la protéine de pointe.»

Ainsi, le gouvernement du Connecticut ment à ses propres citoyens et les encourage à se faire injecter quelque chose qui causera des dommages étendus et même la mort:

(Voir l’image plus grande ci-dessous et ici.)

Les ingrédients du vaccin Covid-19 comprennent le SM-102, une substance toxique connue pour être nocive pour les humains et les animaux

Ce prochain morceau de propagande du gouvernement du Connecticut révèle que le vaccin à ARNm Moderna contient un ingrédient connu sous le nom de «SM-102», qui est bien documenté pour être toxique pour les humains et les animaux.

Vous pouvez rechercher n’importe quel moteur de recherche pour trouver des détails sur la toxicité du SM-102. Recherchez les documents MSDS dessus. Nous publierons plus de détails dans un prochain article:

(Voir l’image plus grande ci-dessous et ici.)

Le document «Liste de contrôle des vaccins» avertit secrètement les professionnels de la santé que le vaccin contre la Covid pourrait les TUER, mais cache cette information au public

Dans ce troisième exemple choquant de ce qui sort du gouvernement du Connecticut en termes de propagande sur le vaccin contre la Covid-19, le gouvernement fait signer aux professionnels de la santé un avertissement / déni de responsabilité détaillé qui admet que le vaccin peut les tuer. Voir le document complet ci-dessous:

Je crois que les avantages l’emportent sur les risques et j’assume volontairement l’entière responsabilité de toute réaction pouvant résulter de la réception de la ou des vaccinations … Ni le centre de vaccination de masse d’approvisionnement ni aucune des parties libérées ne pourra, à aucun moment ou à aucun dans quelque mesure que ce soit, être responsable, responsable ou de quelque manière que ce soit responsable de toute perte, blessure, décès ou dommage subi ou subi par toute personne à tout moment en relation avec ou à la suite de ce programme de vaccination ou de l’administration des vaccins décrits ci-dessus.

Ce même document avertit les professionnels de santé que le risque de réactions anaphylactiques est si élevé, qu’un «traitement médical des réactions allergiques sévères» doit être mis à disposition dans tous les centres de vaccination de masse.

De plus, ce document révèle les effets indésirables connus des vaccins Covid-19, expliquant qu’ils comprennent:

Sentiment de malheur imminent

Perte de conscience

Désorientation, confusion, faiblesse

Diarrhée, nausées, vomissements

Lumières scintillantes, vision tunnel.

Modifications de l’audition / perte d’audition

Le même tableau révèle que pour la plupart de ces effets indésirables répertoriés, l’État du Connecticut recommande de continuer avec une deuxième dose du vaccin, même si la première dose a provoqué ces réactions indésirables.

Voici le graphique:

(Voir l’image plus grande ici et ci-dessous.)

J’ai couvert tout cela dans l’époustouflant podcast Situation Update d’aujourd’hui, qui révèle ces vérités choquantes qui sont ouvertement admises par le gouvernement du Connecticut:

Brighteon.com/15564ea8-2041-4523-856a-00f0da68d8a1

https://www.brighteon.com/embed/15564ea8-2041-4523-856a-00f0da68d8a1

Apprenez la vérité chaque jour de la semaine dans mes podcasts et interviews de mise à jour de la situation, disponibles à l’adresse:

https://www.brighteon.com/channels/hrreport

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Les chercheurs trouvent 1 000 protéines différentes dans le vaccin Covid d’AstraZeneca liées à des caillots sanguins mortels

Un scientifique allemand a découvert pourquoi les «vaccins» contre le coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Maladie du Coronavirus de 2019 en français ou Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) en anglais] fabriqués par AstraZeneca et Johnson & Johnson (J&J) provoquent le développement de caillots sanguins mortels chez certains receveurs.

Selon le professeur Andreas Greinacher, un expert en sang de l’Université de Greifswald, les deux vaccins vecteurs viraux contiennent des virus du rhume génétiquement modifiés (OGM) qui, lors de l’injection, déclenchent une réponse auto-immune.

Les protéines parasites, dit Greinacher, ainsi qu’un conservateur utilisé spécifiquement dans le vaccin AstraZeneca connu sous le nom d’acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA), sont directement responsables de la formation de caillots sanguins, dit-il.

Greinacher et son équipe ont identifié plus de 1000 protéines cellulaires d’origine humaine dans les injections qui, selon eux, pénètrent dans la circulation sanguine des personnes et se fixent sur un composant sanguin connu sous le nom de facteur plaquettaire 4, ou PF4, où elles forment des complexes qui activent la production d’anticorps.

Cela génère alors une réponse inflammatoire dans tout le corps, car le système immunitaire est amené à croire qu’il a été infecté par des bactéries. Le système immunitaire réagit alors de manière excessive et devient fou, ce qui provoque des saignements mortels et une coagulation.

Greinacher compare la façon dont les injections déclenchent cette réponse immunitaire autrement dormante à «réveiller un dragon endormi». Et tout cela pour un virus avec un taux de survie de plus de 99,9%.

Les vaccins Covid tuent, mais l’establishment veut toujours que vous vous injectiez

Le professeur John Kelton de l’Université McMaster au Canada dit que lui et son équipe ont reproduit et confirmé les découvertes de Greinacher, bien qu’ils ne soient pas sûrs de l’exactitude de sa théorie causale.

Greinacher, quant à lui, espère que les deux fabricants de vaccins respectifs coopéreront pour déterminer si sa théorie causale est correcte ou non.

«Nous soutenons fermement la sensibilisation aux signes et symptômes de cet événement très rare, et nous explorons actuellement une collaboration potentielle avec le Dr Greinacher», a déclaré un porte-parole de J&J.

De nombreuses autres études évaluées par des pairs ont également confirmé les conclusions de Greinacher, réitérant que le type de coagulation sanguine observée à partir des injections de J&J et d’AstraZeneca est connu sous le nom de thrombopénie thrombotique immunitaire induite par le vaccin, ou VITT.

La plupart des centres scientifiques enquêtant sur le problème de la coagulation, qui a été identifié pour la première fois en mars, se concentrent sur une affection similaire connue sous le nom de thrombocytopénie induite par l’héparine, ou HIT, qui présente des symptômes et des résultats presque identiques à ceux du VITT.

« Avec HIT », a rapporté le Wall Street Journal, « l’héparine, un médicament anticoagulant, provoque des caillots associés à une diminution anormale des agents de coagulation naturels du sang. »

D’autres scientifiques ont émis l’hypothèse que les adénovirus du vaccin eux-mêmes pourraient déclencher directement la coagulation sanguine, tandis que d’autres encore accusent les «prédispositions génétiques» des receveurs afin de détourner le blâme des Big Pharma.

Le professeur Eric van Gorp de l’Université Erasmus aux Pays-Bas a également déclaré que les symptômes pseudo-grippaux de nombreux receveurs de vaccins après l’injection pourraient également être le résultat d’une inflammation auto-immune.

La raison pour laquelle rien de tout cela n’a jamais été signalé dans le passé est que la technologie du vaccin à vecteur viral n’a jamais été administrée à grande échelle. En d’autres termes, ces vaccins, tout comme leurs homologues à ARNm, sont entièrement expérimentaux.

Le seul vaccin à vecteur viral qui s’en rapproche même est l’injection d’Ebola développée par J&J, qui n’a été administrée qu’à environ 60 000 personnes en juillet dernier.

Pendant ce temps, le Journal et d’autres médias grand public continuent de faire valoir que les caillots sanguins mortels sont «rares» et que les gens devraient toujours se précipiter et se faire injecter dès que possible pour «sauver des vies».

«Les symptômes sont exactement les mêmes que ceux du scorbut préclinique», a écrit un de nos commentateurs. «La vitamine C est essentielle pour lutter contre cela.»

Pour vous tenir au courant des dernières nouvelles sur les blessures et les décès causés par les injections de coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Maladie du Coronavirus de 2019 en français ou Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) en anglais], assurez-vous de consulter ChemicalViolence.com.

Les sources de cet article incluent:

Archive.fo

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News