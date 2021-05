RÉVÉLÉ: Les journaux des visiteurs de la Maison Blanche révèlent une réunion de la salle de situation Fauci / Klain après l’obtention du moratoire sur le gain de fonction

Un examen par National Pulse des journaux des visiteurs de la Maison Blanche de novembre 2014 révèle une réunion dans la salle de situation de la Maison Blanche, présidée par le tsar Ebola de l’époque, Ron Klain. La réunion semble avoir été coordonnée par le Dr Anthony Fauci et a réuni plusieurs chefs d’agences gouvernementales américaines de haut niveau.

(Article de Mike McCormick republié sur TheNationalPulse.com)

Le sommet très médiatisé a eu lieu quelques semaines seulement après que l’administration Obama eut émis un moratoire sur les mêmes expériences de «gain de fonction» qui, selon le Dr Fauci, n’ont jamais été directement financées par son agence gouvernementale pour se dérouler dans le laboratoire de Wuhan en Chine.

L’insistance de Fauci, cependant, est trahie par une nouvelle analyse de la séquence des événements et des exemples de gain de fonction de son propre personnel en tête d’affiche des événements à Wuhan.

Le président Obama et d’autres hauts responsables de la Maison Blanche – y compris potentiellement le vice-président de l’époque Joe Biden – peuvent également avoir été présents.

JOURNAUX DES VISITEURS DE LA MAISON BLANCHE, 2014.

Le Sommet de la salle de situation, 2014.

Le matin du 17 novembre 2014, le Dr Anthony Fauci s’est rendu à l’Eisenhower Executive Office Building (EEOB), également connu sous le nom d’Old Executive Office Building (OEOB). La réunion a été confirmée dans les journaux de la Maison Blanche par l’administrateur du département de la sécurité intérieure, Drew Cramer.

À 10 heures du matin, il a rencontré l’homme qui deviendrait connu 7 ans plus tard comme le «premier ministre» de Joe Biden, Ron Klain. Quatre autres ont rejoint le Dr Fauci, y compris l’ancienne cadre de Walmart devenue membre du personnel de la santé et des services sociaux, Leslie Dach.

David J Horowitz, qui a dirigé le volet juridique de la crise d’Ebola; Mitchell Wolfe, du Center for Disease Control; et le directeur fondateur de la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), Robin Robinson, étaient tous présents.

Le BARDA est décrit comme étant «responsable de l’acquisition et du développement de contre-mesures médicales, principalement contre le bioterrorisme, y compris les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN), ainsi que la grippe pandémique et les maladies émergentes».

La liste de la salle de situation comprenait alors le directeur des Centers for Disease Control Thomas Frieden et le contre-amiral Stephen Redd du US Public Health Service. En d’autres termes: une discussion d’équipe au sommet.

Les responsables gouvernementaux en visite sont, en règle générale, notés dans les registres officiels. Les employés de la Maison Blanche, y compris le président et le vice-président, ne sont jamais connectés de cette manière.

Mais le sommet était clairement important et semble avoir suscité une discussion ultérieure plus tard dans la journée dans la salle de situation de la Maison Blanche, suggérant l’implication du président Obama, ou du moins du vice-président de l’époque Joe Biden.

Un nouveau rendez-vous a été pris le 17 novembre pour plus tard dans la journée, comme le montre le graphique ci-dessus.

Maladies infectieuses.

Moins d’une semaine avant le sommet de la salle de situation, le président Obama avait déclaré une nouvelle vision pour les États-Unis et la Chine dans le domaine des maladies infectieuses.

Une «fiche d’information» désormais archivée se lit comme suit:

Les États-Unis expriment leur gratitude pour la contribution d’environ 130 millions de dollars de la Chine à la riposte internationale à Ebola. Les États-Unis et la Chine travaillent ensemble pour fournir l’équipement, les fournitures et les installations de traitement nécessaires au Libéria, et notre personnel de santé travaille côte à côte pour lutter contre l’épidémie d’Ebola à sa source. Les deux parties appellent tous les membres de la communauté internationale à intensifier leurs efforts à l’appui de la Mission des Nations Unies pour la réponse d’urgence à Ebola. Ensemble, les États-Unis et la Chine se sont engagés à travailler conjointement avec des partenaires dans le cadre du Programme mondial de sécurité sanitaire pour développer la capacité à long terme de prévenir, détecter et répondre aux maladies infectieuses.

Juste avant l’accord Obama-Xi, Fauci a introduit deux groupes supplémentaires dans les salles 230 et 210 de l’Eisenhower Executive Office Building (OEOB) pour rencontrer Klain. Les dates de ces réunions étaient les 6 et 10 novembre 2014.

Ces détails peuvent aider à découvrir la vérité derrière l’Institut national de la santé (NIH) et son prétendu financement d’expériences de gain de fonction à l’Institut de virologie de Wuhan. L’information place Klain et Obama en tête de la table pour la décision de donner le feu vert à ce que Fauci a férocement nié ces derniers temps.

Tony et Ron.

Le Dr Fauci et Ron Klain continueraient à entretenir des relations de travail étroites, et ces réunions soulignent leur collaboration sur l’avenir de la recherche collaborative entre les États-Unis et le PCC. Les critiques peuvent également suggérer que le Dr Fauci avait un conflit d’intérêts politique en conseillant le président Trump au début de la pandémie COVID-19. Sa propre appartenance à un parti et l’historique des dons de sa famille semblent le confirmer.

L’un des défis auxquels ils ont été confrontés a été d’élaborer une campagne de relations publiques plus robuste pour contrer les critiques croissantes des médias à l’égard de la réponse boiteuse d’Obola à Ebola, le pire étant le résultat des tweets de Donald Trump.

TRUMP FRAPPE OBAMA DUR SUR EBOLA.

En tant qu’agent politique, Klain était un choix inhabituel en tant que tsar Ebola. Mais il était efficace.

Loyaliste de Joe Biden, il a fait une chose fabuleusement bien, il a fait du Dr Fauci un chouchou des médias et a commencé à inverser les malheurs des relations publiques des administrations Obama sur leur gestion de l’affaire.

Deux jours après la nomination de Klain au rôle le 17 octobre 2014, Fauci est apparu dans l’émission du dimanche de chaque chaîne de télévision pour réprimer les critiques de Klain en tant que tsar Ebola. Et cela a bien fonctionné pour les deux hommes.

Pour Fauci, plusieurs réunions avec Obama suivraient bientôt, y compris un hug-fest très médiatisé dans le bureau ovale le 24 octobre 2014, au cours duquel Fauci a présenté la survivante d’Ebola Nina Pham à Obama. Les médias ont été fascinés par le récit de «Tony Fauci Healthcare Hero».

Quelques années plus tard, Pham a poursuivi son employeur – Texas Health Resources – et a critiqué une vidéo la présentant elle et ses médecins comme «un coup de pub et une atteinte à la vie privée».

Déni sur Wuhan.

Fauci et Klain étaient sur la même longueur d’onde dans leurs premières évaluations de l’épidémie à Wuhan.

Dans une interview du 21 janvier 2020 avec Greg Kelly sur Newsmax, Fauci a déclaré: « Ce n’est pas une menace majeure pour le peuple des États-Unis et ce n’est pas quelque chose dont les citoyens des États-Unis devraient s’inquiéter pour le moment. »

Cela a été suivi de plusieurs semaines d’obscurcissements et de contradictions.

Derrière les conseils déconcertants et inutiles de Fauci se trouvaient les propres déclarations publiques de Ron Klain, telles que celles faites le 30 janvier 2020, dans un article de The Atlantic.

L’article de Klain s’est ouvert sur des points de discussion du Parti communiste chinois, et a continué en perroquetant la minimisation du virus par Fauci tandis que des types plus belliqueux tels que Steve Bannon et le Dr Peter Navarro frappaient le tambour pour une action immédiate.

«Nous ne savons pas encore à quel point le nouveau coronavirus constituera une menace grave. D’une part, les scientifiques ont séquencé rapidement le virus et travaillent sur un vaccin. La Chine a imposé des quarantaines draconiennes pour ralentir la propagation du virus et construit rapidement de nouveaux hôpitaux massifs pour soigner ses victimes. À ce jour, les États-Unis n’ont vu qu’une poignée de cas, tous le produit d’un voyage en Chine, et non d’une transmission ici. Ce sont des sujets de préoccupation, mais pas de peur exagérée », a écrit Klain.

Il a ajouté:

«En fin de compte, la question pourrait ne jamais être posée sur le coronavirus, qui pourrait être moins une menace que les premières indications le suggèrent…»

Sa conclusion n’a pas besoin d’être expliquée:

«Cinq présidents – libéraux et conservateurs, démocrates et républicains – se sont tournés vers Tony Fauci pour obtenir des conseils; il n’est pas impossible d’imaginer que Trump soit le premier à rejeter avec colère les conseils qu’il propose si cela ne correspond pas à ses propres instincts pauvres.

Trump, en fait, a écouté Fauci – à son détriment et au détriment du monde.

Le monde a maintenant besoin de savoir ce qui a été discuté lors de ces réunions critiques de 2014 et comment la relation entre Fauci et Klain a progressé jusqu’aux premiers jours de la pandémie de COVID-19.

Raheem Kassam a contribué à cet article.

En savoir plus sur: TheNationalPulse.com

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Biodigital Convergence: Le Document Explosif révèle le véritable programme

Si vous n’avez pas encore lu «Exploring Biodigital Convergence», je vous suggère d’arrêter ce que vous faites et de le lire maintenant. Sérieusement. J’attendrai. . . .

. . . Et maintenant que vous êtes de retour, je suis sûr que vous conviendrez avec moi que ce sont des choses importantes. Êtes-vous prêt à en parler?

OK, allons-y.

La première chose à noter à propos de ce document révélateur est qu’il s’agit d’une publication officielle du gouvernement du Canada. Plus précisément, il provient de «Horizons de politiques Canada», qui se décrit comme «une organisation du gouvernement fédéral qui fait de la prospective». Clair comme de la boue? Eh bien, apparemment, leur mandat est «d’aider le gouvernement du Canada à élaborer des politiques et des programmes tournés vers l’avenir qui sont plus solides et résilients face aux changements perturbateurs à l’horizon», et ils sont un «centre de prospective» du gouvernement, doté d’un «Chief Futurist» et une équipe «d’analystes de la prospective» qui travaillent dans le premier «laboratoire d’innovation» du gouvernement du Canada, produisant régulièrement des «MetaScans» sur des sujets d’intérêt pour le gouvernement, y compris «les perspectives comportementales et l’expérimentation».

Si cela ressemble à beaucoup de gobbledygook bureaucratique fédéral conçu pour masquer le fait qu’il ne s’agit que d’un groupe de réflexion gouvernemental qui parle des tendances et des développements futurs, alors ne vous inquiétez pas. C’est exactement ce que c’est.

La deuxième chose que vous remarquerez à propos du document est le sourire narquois de Kristel Van der Elst, qui, nous dit-on, est la directrice générale d’Horizons de politiques Canada et l’ancien auteur de l’avant-propos de ce document. Trois secondes de recherche révéleront que Mme Van der Elst est l’ancienne responsable de la prospective stratégique du Forum économique mondial (vous l’avez deviné), dont la carte de bingo mondialiste est presque aussi impressionnante que celle de Mme Leana Wen. En plus d’être intime avec la foule de Davos, elle est également une boursière Fulbright qui s’est rendue à Yale, conseillère spéciale du vice-président de la Commission européenne Maroš Sefcovic, et, en plus de diriger Horizons politiques Canada, est également membre du Centre pour Strategic Foresight of the US Government Accountability Office. Quelle surprise.

Alors, que dit Van der Elst dans son avant-propos?

Dans les années à venir, les technologies biodigitales pourraient être intégrées à nos vies de la même manière que les technologies numériques le sont actuellement. Les systèmes biologiques et numériques convergent et pourraient changer notre façon de travailler, de vivre et même d’évoluer en tant qu’espèce. Plus qu’un changement technologique, cette convergence biodigitale peut transformer la façon dont nous nous comprenons et nous amener à redéfinir ce que nous considérons comme humain ou naturel [tous les points forts de cet article sont les miens].

Devinez quoi, les gars? Je viens de trouver mon synopsis incontournable pour le moment où on me demande d’expliquer la Grande Réinitialisation et la quatrième révolution industrielle en un mot. Juste là, en quelques phrases courtes et nettes, c’est exactement ce que je mets en garde concernant l’agenda transhumaniste depuis 13 ans maintenant. Mais dans le véritable esprit de la conspiration ouverte, puisqu’il s’agit d’un aveu fade d’un haut fonctionnaire d’un groupe de réflexion gouvernemental, il sera sans aucun doute considéré comme une vérité ennuyeuse et évidente par les normands qui cherchent à trouver un moyen de minimiser l’extinction à venir de la race humaine.

À partir de là, les choses ne font que devenir plus bizarres.

Le document poursuit en décrivant «Trois façons dont la convergence biodigitale émerge», à savoir:

Intégration physique complète des entités biologiques et numériques;

Coévolution des technologies biologiques et numériques; et

Convergence conceptuelle des systèmes biologiques et numériques,

Veuillez relire cette liste au cas où vous n’auriez pas compris son importance la première fois. Mais au cas où vous n’auriez pas compris l’importance de ces tendances, le rapport en fournit ensuite des exemples concrets.

Concernant «l’intégration physique complète des entités biologiques et numériques», le document note:

Des robots dotés de cerveaux biologiques et de corps biologiques dotés de cerveaux numériques existent déjà, tout comme les interfaces homme-ordinateur et cerveau-machine. L’utilisation médicale d’appareils numériques chez l’homme, ainsi que les insectes manipulés numériquement tels que les drones libellules et les criquets de surveillance, sont des exemples de la technologie numérique combinée avec des entités biologiques. En puisant dans le système nerveux et en manipulant les neurones, la technologie peut être ajoutée à un organisme pour modifier sa fonction et son objectif. De nouveaux corps humains et de nouveaux sens d’identité pourraient surgir à mesure que la convergence se poursuit.

En ce qui concerne la «coévolution des technologies biologiques et numériques», on nous dit qu’il y a «un flou entre ce qui est considéré comme naturel ou organique et ce qui est numérique, fabriqué ou synthétique».

Par exemple, la vanille biosynthétique est créée en utilisant de l’acide férulique, de l’eugénol et du glucose comme substrats, et des bactéries, des champignons et des levures comme hôtes de production microbienne. Bien qu’elle ne provienne pas d’une plante de vanille, en vertu de la législation alimentaire américaine et européenne, sa production à partir de «transformations microbiennes de précurseurs naturels» lui permet d’être étiquetée comme «arôme naturel».

Et dans l’élaboration de la «Convergence conceptuelle des systèmes biologiques et numériques», les auteurs de ce rapport estiment que:

Alors que nous continuons à mieux comprendre et contrôler les mécanismes qui sous-tendent la biologie, nous pourrions voir un changement de vitalisme – l’idée que les organismes vivants et non vivants sont fondamentalement différents parce qu’ils sont censés être régis par des principes différents. Au lieu de cela, l’idée de la biologie comme ayant des caractéristiques prévisibles et gérables numériquement peut devenir de plus en plus courante en raison de la vie à l’ère de la biodigital. Tout étudiant en biologie d’aujourd’hui aura grandi dans un monde numérique et pourra consciemment ou inconsciemment appliquer ce cadre de référence à la bioinformatique et à la biologie en général.

Avez-vous déjà une idée de la direction que cela prend? Ne passez pas sous silence ce matériau et ne le prenez pas dans la foulée. Un groupe de réflexion gouvernemental parle ouvertement de la confusion des frontières entre les systèmes biologiques et numériques, entre les organismes vivants et non vivants, et comment cela pourrait conduire à de «nouveaux corps humains» et de nouveaux sens de l’identité humaine. Le plan transhumaniste pour effectuer l’extinction de l’homo sapiens est calmement discuté et disséqué comme s’il ne s’agissait que d’une autre percée technologique des scientifiques.

Ne laissez pas votre biais de normalité prendre le dessus ici. C’est de la folie.

Mais attendez! Ça devient encore plus fou!

Ensuite, nous avons droit à une fan-fiction cyberpunk de la part des écrivains de science-fiction frustrés de Policy Horizons Canada. Dans un récit bizarre intitulé «Bonjour, biodigital», nous sommes guidés à travers une journée typique dans la vie d’un post-humain moyen dans cet état de cauchemar biodigital. Voici un passage représentatif:

Le résumé de mes images de surveillance de bugbot montre que mon appartement était à l’abri des intrus (y compris d’autres bugbots) la nuit dernière, mais il m’informe que mon troupeau de petites cyber-libellules a faim. Ils ont travaillé dur pour collecter des données et surveiller l’environnement extérieur toute la nuit, mais le nombre de moustiques et de tiques porteuses de lyme qu’ils chassent normalement pour reconstituer leur énergie était plus faible que prévu. Avec une pensée, je commande un soutien nutritionnel pour eux.

En tant que major anglais, ma première pensée est la suivante: ne quittez pas votre travail quotidien, quel que soit l ‘«analyste de la prospective» qui a écrit ce morceau turgescent d’inanité explicative. Mais en tant que connaisseur de la propagande transhumaniste, j’ai le sentiment de devoir noter que cette représentation de la future dystopie touche tous les points de la liste de souhaits des mondialistes dans le cadre de l’Agenda 2030:

Les gens se sont rassemblés dans des environnements urbains denses et apaisés avec des fac-similés numériques du monde naturel? Vérifier.

La technologie intelligente surveille tout ce que nous faisons et prend toutes nos décisions clés pour nous? Vérifier.

De brefs aperçus de la menace qu’une telle technologie nous pose (robots intrus et autres) étant immédiatement dissipés par une élaboration minutieuse de toutes les choses étonnantes que cette technologie whiz-bang peut faire (comme faire pousser un foie pour un chiot local dans le cadre d’un projet scolaire.)? Vérifier.

Une note en italique utile à la fin pour nous informer que «cette histoire peut sembler farfelue, mais toutes les technologies mentionnées existent sous une forme ou une autre aujourd’hui»? Bien sûr, c’est un chèque.

Ensuite, dans un affichage de coup de fouet textuel typique de ces documents rapport par comité, nous sommes ramenés à la question de «quelles nouvelles capacités découlent de la convergence biodigitale». Cette fois, les informations nous sont présentées sous la forme d’un tableau qui répertorie:

«Quelles nouvelles capacités s’ouvrent?» (par exemple, « De nouvelles façons de surveiller, de gérer et d’influencer les fonctions corporelles, ainsi que de prédire, diagnostiquer et traiter les maladies »),

«Quelles combinaisons de technologies biologiques et numériques permettent cela?» (par exemple, «le séquençage de gènes d’échantillons entiers nous aide à comprendre des environnements complexes tels que le microbiome humain; les appareils numériques peuvent être portés ou intégrés dans le corps pour traiter et surveiller la fonctionnalité; et les systèmes d’apprentissage automatique peuvent prédire la mortalité et les résultats du traitement»), et

«Qu’est-ce qui est possible aujourd’hui?» (Par exemple, «la biopsie liquide de Guardant s’avère plus précise et plus rapide que la biopsie tissulaire chez les patients atteints d’un cancer du poumon; des chercheurs de l’Université de Waterloo développent un capteur auto-alimenté pour la surveillance médicale; le brevet d’Amazon permettra à Alexa de détecter une toux ou un rhume; l’IA donne prédiction fiable de l’issue du coma.»)

La troisième colonne est particulièrement éclairante pour ceux qui auraient pu manquer certains des derniers développements en matière de technologie biodigital, comme la démonstration par Microsoft du premier système de stockage de données ADN entièrement automatisé ou l’utilisation de CRISPR pour construire des ordinateurs à double cœur à l’intérieur de cellules humaines.

Ensuite, nous avons droit à une section analysant les «caractéristiques possibles du système biodigital» qui nous assure que ces technologies vont se démocratiser; après tout, «la bio-ingénierie par correspondance ou les kits CRISPR permettent aux biohackers d’acheter et de pratiquer l’altération génétique à la maison.» (Ces technologies seront sûrement distribuées uniformément à Joe Schmoe et certainement pas thésaurisées et utilisées par les agences de renseignement du monde contre les propres populations de leur pays, n’est-ce pas?)

Le crack «Foresight Analysts» derrière ce document essaie même de faire valoir que ces technologies seront décentralisées en citant – de toutes choses – de la viande cultivée en laboratoire, car cela créera «la capacité de créer de la nourriture et de fabriquer de la viande sans avoir besoin de terres arables. » Alors attendez, au lieu que quiconque, n’importe où, puisse littéralement jeter des graines dans le sol et récolter les fruits, il aura désormais besoin d’un équipement de laboratoire complexe et coûteux pour «faire pousser» sa nourriture. Et cela vise à décentraliser la production alimentaire? Il y a un mème pour ça.

Enfin, le document explore les implications politiques de ces technologies. Je suis sûr que vous pouvez choisir vous-même les joyaux de cette section, mais mes préférés incluent le scénario « cauchemar neurotech » qu’ils peignent dans leur barre latérale sur « Le futur n’est plus ce qu’il était » (ce que les lecteurs avertis le feront noter, est étrangement similaire au précurseur du crédit social canadien «Carrot Rewards» dont j’ai parlé dans ces pages il y a quatre ans.

Il y a maintenant beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce document, mais résumons-le à quelques points à retenir.

Premièrement, étant donné l’insistance répétée du document sur l’utilité de ces technologies biodigitales pour prévenir, suivre, diagnostiquer et traiter les maladies pandémiques, il est intéressant de noter que le rapport a été publié en février 2020, ce qui signifie qu’il a été rédigé bien avant l’arnaque COVID qui a été imposée au public canadien.

Deuxièmement, et plus important encore, il fournit encore plus de confirmation (s’il en était besoin) que les futurs ingénieurs sociaux ne travaillent pas seulement pour, mais planifient activement l’extinction de l’homo sapiens. Lisez le document. Ce n’est pas une hyperbole. Ils parlent littéralement de la redéfinition de ce que signifie être humain. C’est encore plus la bifurcation de l’humanité à la Eloi et Morloch dont parlaient ces théoriciens du complot fou de la BBC il y a 15 ans et sur laquelle Klaus Schwab écrit depuis 5 ans.

Ne tombez pas dans le piège de débattre pour savoir si vous pensez que telle ou telle technologie particulière qu’ils essaient de vendre dans le cadre de cette vision transhumaniste de l’avenir se concrétisera ou ne se concrétisera pas. Ils adoreraient vous accrocher à des arguments sans fin et inutiles sur la question de savoir si un grille-pain a une âme pendant qu’ils sont occupés à déployer les plates-formes d’interface cerveau-machine intégrées et à libérer les essaims de criquets bio-numériques et à créer des formes de vie bio-ingénierie entièrement synthétiques.

Ces choses se produisent déjà.

Et bien que j’aie déjà laissé entendre que je crois que le battage médiatique «nous allons tous télécharger notre conscience sur un ordinateur et explorer l’univers à travers un avatar de robot» sur le futur transhumain est en effet un non-sens qui est vendu aux administrateurs de niveau intermédiaire de l’Etat technocratique pour les motiver, il ne faut pas perdre de vue le fait que les transhumanistes travaillent en fait activement à altérer l’humanité de telle sorte qu’elle ne soit plus vraiment humaine.

En fait, les «transhumanistes» se révèlent comme des post-humanistes, avec une réelle convoitise anti-humaine. Ce désir est ouvertement révélé dans des documents comme celui-ci. Nous rejetons cette menace ouverte et admise pour l’espèce humaine à nos risques et périls.

Ils travaillent à l’élimination de l’homo sapiens. Les injections d’ARNm ne sont que le bord le plus fin du coin qui impliquera finalement la transformation globale de l’humanité en quelque chose d’entièrement autre. Et au moment précis où nous permettons d’établir un précédent selon lequel les gouvernements peuvent imposer l’injection forcée de technologies biomédicales inconnues au nom d’une «crise» sanitaire déclarée, le cauchemar d’Orwell d’une botte imprimée sur le visage humain pour toujours est transformé à partir d’un sombre avertissement sur un futur possible à une certitude virtuelle.

Tu étais prévenu. Je vous suggère d’avertir les autres. Mais permettez-moi de faire ma propre prédiction audacieuse: beaucoup choisiront de rejeter cette information en utilisant le type même de tromperie que j’ai décrite à la fin de l’article de la semaine dernière.

Source… Convergence Biodigital: Bombshell Document révèle le véritable agenda

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News