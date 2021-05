Étude: l’analyse de VAERS montre que les injections COVID sont une cause probable de décès, d’avortements spontanés, d’événements indésirables cardiovasculaires, neurologiques et immunologiques

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

America’s Frontline Doctors a publié une vidéo d’une présentation du Dr Jessica Rose, PhD, MSc, BSc, qui a analysé les données de la base de données VAERS relatives aux vaccins COVID. La présentation était pour «Vaccine Choice Canada».

La Dre Jessica Rose est titulaire d’un baccalauréat en mathématiques appliquées et a terminé sa maîtrise en immunologie à l’Université Memorial de Terre-Neuve au Canada. Elle a terminé son doctorat en biologie computationnelle à l’Université Bar Ilan, puis a fait son premier post-doctorat à l’Université hébraïque de Jérusalem en biologie moléculaire.

Elle effectue actuellement un deuxième post-doctorat au Technion où elle explorera la structure et la fonction des protéines de transport dans les bactéries du point de vue expérimental et informatique. (Source.)

Le Dr Rose conteste la position «officielle» des autorités politiques de la santé qui ne cessent de dire au public que ces milliers de décès signalés, et des centaines de milliers d’événements indésirables signalés au VAERS, n’ont rien à voir avec les vaccins COVID.

Sa présentation des statistiques montre clairement que cela ne peut pas être vrai, bien qu’elle invite d’autres personnes à contester ses conclusions.

Elle conclut:

Ce travail résume les données VAERS à ce jour et sert d’information pour le public et un rappel de la pertinence de tout événement indésirable, y compris des décès, qui est probablement survenu à la suite de l’administration du vaccin.

Sur la base de l’analyse des nombres VAERS, il peut sembler que les EI n’imposent pas actuellement une charge importante à la population entièrement vaccinée; cependant, les publications hebdomadaires des données VAERS n’incluent pas tous les rapports faits à ce jour – ce sont tous les rapports que le CDC a traités à ce jour – et l’arriéré est susceptible d’être stupéfiant.

Ainsi, en raison à la fois des problèmes de sous-déclaration et du retard dans le traitement des rapports, cette analyse révèle un signal fort des données VAERS que le risque de souffrir d’un EIG après injection est important et que le signal de risque global est élevé.

L’analyse suggère que les vaccins sont probablement la cause de décès signalés, d’avortements spontanés et de réactions anaphylactiques en plus des EI cardiovasculaires, neurologiques et immunologiques.

Sur la base du principe de précaution, étant donné qu’il n’y a actuellement aucun précédent de prévisibilité en ce qui concerne les effets à long terme des injections d’ARNm, une attention extrême doit être prise lors de la décision de participer à cette expérience. Les plates-formes d’ARNm sont nouvelles pour l’homme en ce qui concerne les programmes d’injection de masse dans le contexte des virus.

Il n’existe actuellement aucun moyen de prédire les conséquences néfastes potentielles en ce qui concerne les événements SAE à long terme.

En outre, en ce qui concerne l’analyse à court terme, ces données sont limitées sur la base des rapports qui sous-estiment probablement considérablement les événements réels. (Source.)