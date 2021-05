Le virologue français Luc Montagnier, lauréat du prix Nobel, explique comment les vaccins COVID-19 créent des variantes

Le professeur Luc Montagnier, lauréat du prix Nobel, virologue français, a déclaré dans une interview que les vaccins COVID-19 eux-mêmes créent des variantes. Il a dit que les épidémiologistes savent mais sont «silencieux» au sujet du phénomène, connu sous le nom de «renforcement dépendant des anticorps» (ADE).

Le lauréat du prix Nobel, le professeur Luc Montagnier explique comment les vaccins COVID-19 créent des variantes

S’il est entendu que les virus mutent, provoquant des variantes, Luc Montagnier soutient que «c’est la vaccination qui crée les variantes».

Le lauréat du prix Nobel 2008 a fait ces commentaires explosifs dans le cadre d’une interview plus large (voir ci-dessous) avec Pierre Barnérias du French Hold-Up Media plus tôt ce mois-ci.

La partie pertinente de l’interview a été traduite par RAIR Foundation USA.

Tel que rapporté par GreatGameIndia l’année dernière, Luc Montagnier a confirmé l’étude liant COVID-19 et VIH menée par des scientifiques indiens.

Un groupe de scientifiques indiens a découvert que le coronavirus était conçu avec le SIDA comme insertions. L’étude a conclu qu’il était peu probable qu’un virus ait acquis de telles insertions uniques naturellement en peu de temps.

Les lecteurs de GreatGameIndia se souviendraient qu’après la publication des résultats de l’étude, elle a suscité de vives critiques de la part des experts des médias sociaux à un point tel que même les auteurs ont été forcés de retirer leur article. La confirmation du lauréat du prix Nobel a finalement mis fin à toutes ces critiques amateurs.

C’est dans ce contexte que la Batwoman de Chine, Shi Zhengli, a déclaré: «Je conseille à ceux qui croient… l’analyse académique des savants indiens, de se fermer la bouche puante».

L’année dernière, dans une étude majeure, un groupe de chercheurs a averti dans la revue médicale The Lancet que les vaccins COVID-19 actuellement en développement pourraient augmenter le risque de contracter le VIH, conduisant potentiellement à une augmentation des infections.

Comme l’a rapporté GreatGameIndia, même l’Australie a annulé un accord de vaccin contre le coronavirus d’un milliard de dollars après que plusieurs participants à l’essai aient été testés séropositifs.

Comment les vaccins créent des variantes

Le professeur Montagnier a qualifié le programme de vaccination du coronavirus d’«erreur inacceptable». Les vaccinations de masse sont une «erreur scientifique aussi bien qu’une erreur médicale», a-t-il déclaré. «C’est une erreur inacceptable. Les livres d’histoire le montreront, car c’est la vaccination qui crée les variantes», a poursuivi le Pr Luc Montagnier.

L’éminent virologue a expliqué qu’«il y a des anticorps, créés par le vaccin», forçant le virus à «trouver une autre solution» ou à mourir. C’est là que les variantes sont créées. Ce sont les variantes qui «sont une production et résultent de la vaccination».

Amélioration dépendante des anticorps (ADE)

Le professeur Montagnier a déclaré que les épidémiologistes connaissent mais sont «silencieux» au sujet du phénomène, connu sous le nom de «renforcement dépendant des anticorps» (ADE).

Le professeur Montagnier a expliqué que la tendance se produit dans «chaque pays» où «la courbe de vaccination est suivie par la courbe des décès».

Nous avons observé la même chose en Inde également. L’Inde a connu une augmentation de près de 750% des cas de COVID-19 en moins d’un mois. Ce pic était-il logique? La campagne de vaccination de masse dans les villes métropolitaines a-t-elle provoqué la deuxième vague de COVID-19 en Inde? Ou y a-t-il autre chose?

Les résultats d’une étude publiée dans l’International Journal of Clinical Practuce ont révélé qu’il existe suffisamment de littérature disponible pour déterminer que les vaccins COVID-19 augmentent le risque de maladies plus graves et que les receveurs doivent être informés de tous les risques avant d’être vaccinés.

Les scientifiques ont conclu que les vaccins peuvent aggraver la maladie COVID-19 via une amélioration dépendante des anticorps (EAD) et que les risques sont tenus secrets dans les protocoles d’essais cliniques et les formulaires de consentement.

L’argument du lauréat du prix Nobel est souligné par des informations révélées dans une lettre ouverte d’une longue liste de médecins à l’Agence européenne des médicaments. La lettre indiquait en partie qu ‘«il y a eu de nombreux reportages dans les médias du monde entier faisant état de foyers de soins frappés par la COVID-19 dans les jours suivant la vaccination des résidents».

Le professeur Luc Montagnier a continué à dire qu’il faisait ses propres expériences avec ceux qui ont été infectés par le coronavirus après avoir reçu le vaccin. «Je vais vous montrer qu’ils créent les variantes résistantes au vaccin», a-t-il déclaré.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

REGARDER: La Dre Christiane Northrup explique les risques de «perte» de protéines de pointe du vaccin Covid

Maintenant que les magasins commencent à ouvrir comme «normal» en raison du fait que de plus en plus de personnes se font «vacciner» contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)], beaucoup de ceux qui ont décidé de ne pas faire l’injection se demandent si le fait de côtoyer d’autres personnes en public pourrait causer des protéines «de pointe» dangereuses et d’autres produits chimiques «déversés» sur eux.

Mike Adams, le Health Ranger, a eu l’occasion de parler à la Dre Christiane Northrup de la question de «l’excrétion» des vaccins lors d’un récent chat Brighteon Conversations – regardez ci-dessous – et ce qu’elle avait à dire est tout simplement dérangeant.

L’une des «Cinq Docs», comme elle les appelle, qui enquête sur la situation, la Dre Northrup dit que des milliers et des milliers de femmes non vaccinées, par exemple, connaissent maintenant des changements dramatiques dans leurs règles parce qu’elles sont entourées d’autres personnes qui ont été piégées. Injections de la grippe de Wuhan.

«Quelque chose se transmet clairement», a-t-elle expliqué, révélant des histoires horribles sur des bébés aussi jeunes que quelques mois qui souffrent de caillots sanguins sortant de leur vagin après avoir été en contact avec des personnes récemment «vaccinées».

«Si vous regardez le document Pfizer depuis le tout début, à la page 67, il dit en fait qu’aucun homme ne devrait féconder une femme pendant sept semaines, et aucune femme ne devrait tomber enceinte pendant sept semaines», et ils disent tout de suite parce que de «contact cutané» ou de «contact sexuel».»

« Alors vous devez vous demander, qu’est-ce qu’ils savaient, ou savent-ils, qu’ils ne nous disent pas? »

Quand la médecine occidentale est-elle devenue une expérience de masse avec des injections chimiques constantes?

En tant qu’OBGYN elle-même, la Dre Northrup est horrifiée de constater que tout à coup, il est devenu normal que les médecins et les infirmières s’injectent à leurs patients et à eux-mêmes des «médicaments» expérimentaux comme celui-ci, ainsi que des vaccins contre la grippe et d’autres injections imposées par le gouvernement.

Surtout maintenant qu’il devient indéniablement évident que les injections de virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] sont extrêmement dangereuses pour les enfants à naître, pourquoi diable est-il devenu la norme pour les femmes enceintes et leurs maris de se faire vacciner avec fierté?

«Que faisons-nous en premier lieu?» Elle a demandé pendant le segment, notant également qu’il est insensé d’injecter aux nouveau-nés des dizaines d’«inoculations» infantiles qui contiennent des produits chimiques bio-persistants comme l’aluminium qui se logent dans le cerveau et ne partent jamais.

Si cela ne suffisait pas, les fascistes médicaux injectent maintenant une technologie d’ARNm synthétique qui n’a jamais été prouvée sûre ou efficace à la fois aux enfants et à leurs parents, qui exposent alors les autres à ces produits chimiques lorsqu’ils entrent en contact étroit.

Pour être clair. La Dre Northrup met en garde contre les dangers des vaccins depuis de nombreuses années, elle est apparue sur Oprah en 2006 pour mettre en garde contre le vaccin Gardasil, par exemple, disant aux téléspectateurs que ce n’était pas une bonne idée pour eux d’avoir leurs filles, et en certains cas fils, injectés avec le vaccin en raison de ses risques sévères.

«C’était bien avant que toutes ces filles ne meurent ou en soient mutilées, ou qu’elles contractent le syndrome POTS. Je n’ai donc rien changé», note-t-elle à propos de son approche philosophique de la question de l’innocuité et de l’efficacité des vaccins.

« Ce qui a changé, c’est qu’ils ont intensifié la propagande et ont ensuite décidé si vous ne pouviez pas les battre, s’ils étaient efficaces pour atteindre les gens, alors ce que vous deviez faire était de les éliminer ou de lancer une campagne de dénigrement contre eux. »

N’oubliez pas de consulter cet autre épisode de Brighteon Conversations dans lequel Adams et le Dr Jeffrey Prather expliquent comment le thé aux aiguilles de pin peut aider à atténuer les risques d’excrétion de vaccin.

Vous pouvez également vous tenir au courant des dernières nouvelles sur les blessures et les décès causés par les injections de virus chinois sur ChemicalViolence.com.

Traduction : MIRASTNEWS

