Rapport sur la Slovaquie: Les «Tests» Covid contaminé avec des hydrogels nanotechnologiques et du lithium

Par: Dr Ariyana Love

Un rapport slovaque récemment publié révèle que les «Tests Covid» sont contaminés par des hydrogels nanotechnologiques et du lithium. Le lithium est utilisé dans les nanobots de revêtement de composé lipidique qui sont insérés dans les hydrogels pour la délivrance balistique d’agents biologiques.

Le revêtement lipidique est utilisé pour tromper et contourner votre système immunitaire donné par Dieu avec les nanobots qui contiennent une protéine de pointe de gain de fonction mortelle. Cette protéine de pointe améliorée en laboratoire est un agent pathogène armé avec une charge utile d’ADN qui est déposée directement dans les cellules humaines.

Les hydrogels nanotechnologiques ont été créés pour la livraison balistique de vaccins, mais les experts médicaux de première ligne conviennent maintenant qu’il s’agit d’armes biologiques à réplication automatique. Les experts ont également appelé à la mise en quarantaine des vaccinés.

Les soi-disant «Tests Covid» contiennent une expérience médicale non approuvée par les grandes entreprises pharmaceutiques. J’ai écrit à ce sujet en détail ici: Les masques et les tests Covid contiennent des vaccins nanotechnologiques sans consentement éclairé. Chaque fois que vous les laissez frotter votre cavité nasopharyngée, vous vous soumettez à une expérience biologique dangereuse sans votre consentement éclairé. C’est un acte de terrorisme. Ces armes biologiques passent facilement la barrière hémato-encéphalique et pénètrent dans votre cerveau. Les écouvillons sont délibérément contaminés et nous devons savoir qui fabrique ces armes de guerre. L’espèce humaine est soumise à une attaque biologique. Le public a été menti depuis le début et sans exception, c’est la plus grande conspiration de tous les temps!

Mark Sexton est un ancien responsable de la police au Royaume-Uni qui a rendu public le rapport slovaque en sachant très bien que les médias mainstream ne toucheront pas à l’histoire. M. Sexton supplie le public du monde entier d’apporter les «kits de test» PCR à votre poste de police local et de retirer immédiatement les soi-disant «tests» de la circulation.

Gardez à l’esprit qu’il y a des enfants au Royaume-Uni qui insèrent ces dispositifs médicaux dans leur nez 3 à 4 fois par semaine et que de nombreux pays imposent des «tests» dans les écoles.

Rapport sur la Slovaquie: Les «Tests» PCR utilisés comme acte de bioterrorisme

Hydrogels nanotechnologiques

Le Dr Carrie Madej a été le premier expert à ouvrir un débat public sur les hydrogels nanotechnologiques. Dans son entretien le plus récent, le Dr Madej nous présente une présentation Powerpoint sur les ARNm pharmaceutiques, les hydrogels pour la délivrance de gènes, la mutation de l’ADN, la santé immunitaire, le codage synthétique et les potentiels à long terme de modification génétique de l’espèce humaine à travers les injections Covid-19, les écouvillons et masques.

Dans l’interview de Brighteon avec The New American, le Dr Madej explique en détail comment les nanobots sont testés sur des humains comme des rats de laboratoire, fournissant des charges utiles de médicaments et de produits chimiques, des explosifs, des toxines et des technologies d’édition de gènes sans consentement éclairé. La DARPA a un rôle énorme dans le développement de ces armes biotechnologiques qui modifient de manière permanente le génome humain et modifient génétiquement l’espèce humaine en hybrides, en partie artificiels et en partie humains, ce qui permet la marque, la propriété et le contrôle externe du corps, de l’esprit et des émotions.

Le système d’exploitation de Moderna permettra aux humains d’être connectés et contrôlés par une IA ordinateur unique sur lequel tout Internet est déjà allumé. Une séquence d’ADN est attachée aux hydrogels à une charge utile médicamenteuse / chimique. Les hydrogels synthétiques se répliquent automatiquement et cela signifie que l’ADN et l’ARN extraterrestres (non identifiés) sont fusionnés avec votre propre tissu et modifient de manière irréversible ce que signifie être humain. Cette substance artificielle se développe à l’intérieur de votre corps dans une biosynthèse de nanomatériaux inorganiques à l’aide de cellules microbiennes ou de bactériophages. Des millions de protéines étrangères sont synthétisées dans les corps des vaccinés au moment où nous parlons. Les nanobots peuvent également se démonter du nanotube, se réassembler, se construire et se reproduire seuls à l’intérieur de votre corps.

Les nanobots génèrent également leur propre électricité. Ils peuvent utiliser votre propre énergie comme une batterie, convertissant votre chaleur (énergie) en électricité. Ils utilisent même les données de votre cerveau pendant que vous dormez, comme un parasite pour son hôte.

Les nanobots et les hydrogels sont un «système de livraison à la demande» ciblant les cellules de votre corps avec une charge utile d’ADN. Les hydrogels sont des biocapteurs qui fonctionnent sans relâche avec l’électronique externe, transmettant vos données biométriques à l’IA. Ce nouveau système d’exploitation est breveté pour les échanges de crypto-monnaie utilisant le corps humain. Il s’agit de l’intrusion ultime des cellules de votre corps, de vos pensées personnelles et de votre autonomie corporelle qui est violée à 100% avec cette technologie de biohacking qui rend les gens partiellement synthétiques. Les vaccinés sont donc déjà eux-mêmes brevetés.

Les rejets et les réactions allergiques au revêtement lipidique nanotechnologique des hydrogels provoquent un choc anaphylactique, des convulsions et des décès. La protéine de pointe insérée et codée dans les cellules humaines est également la principale cause de la coagulation sanguine qui conduit à une coagulation sanguine rapide.

Le Dr Madej a confirmé que ces armes biotechnologiques sont également livrées par pénétration nasopharyngée via les «kits de test» PCR. Les charges utiles médicamenteuses et chimiques transportées par les nanoparticules sont délivrées via des hydrogels de nanotubes de carbone, comme je l’ai documenté précédemment. Les rapports des médias ont également révélé que des fibres de graphène ont été trouvées dans la plupart des masques qui contaminent les voies respiratoires des porteurs (y compris les enfants) et délivrent la charge utile dans le corps.

L’oxyde d’éthylène, un poison dégageant des gaz non approuvé par les régulateurs de l’UE ou des États-Unis, est également pulvérisé sur les masques et les écouvillons Covid. Encore une fois, nous devons aller au fond de la question de savoir qui en est responsable.

Les recherches en laboratoire scientifique menées par Mike Adams de Natural News, ont produit des preuves photographiques que les «kits de test» Covid et les masques fabriqués en Chine INFESTENT les poumons avec de minuscules particules. M. Adams a publié plus de 40 photos de laboratoire d’écouvillons et de masques de Covid et a prouvé qu’ils contiennent effectivement de mystérieuses fibres rouges et bleues. Certaines de ces fibres ont des crochets ou des «pinces» et semblent être conçues pour s’accrocher aux tissus mous, ce que l’on ne trouve pas dans les fibres naturelles. Les pinces sont compatibles avec les hydrogels nanotechnologiques et les nanotubes de carbone (nanoworms) qui sont conçus pour se fixer aux tissus à l’intérieur du corps et attendre une commande externe par fréquence CEM classifiée.

Photo: Hydrogel de nanotubes de carbone Natural News avec pince

Lorsqu’elles sont exposées à la lumière UV, d’étranges étincelles se détachent des brins de coton-tige synthétique. Ceci est cohérent avec les hydrogels de nanotubes de carbone qui sont des semi-conducteurs. Les fibres de l’écouvillon sont bio-luminescentes car elles produisent leur propre lumière et électricité.

M. Adams explique plus en détail les fibres inorganiques qu’il a trouvées dans son podcast Brighteon ici.

S’agit-il des mêmes micelles fluorescentes ressemblant à des vers, développées et brevetées pour l’administration de médicaments, telles que publiées dans PubMed.Gov?

Une nouvelle étude évaluée par des pairs dans la revue scientifique Water Research vient de demander une enquête complète sur les masques faciaux car elle soulève de sérieuses questions sur leur sécurité pour un usage quotidien et leur impact sur l’environnement.

Nous sommes sous une attaque biologique. L’hybridation génétique des humains mènera finalement à notre extinction rapide selon les dénonciateurs biotechnologiques tels que Geert Vanden Bossche et le Dr Michael Yeadon et le professeur d’immunologiste Dolores Cahill. Si nous ne restons pas unis et ne résistons pas, nous sommes confrontés non seulement à un dépeuplement mondial, mais aussi à l’asservissement total de l’espèce humaine grâce au génie génétique et à la transmutation.

Conclusion

Nous devons cesser d’utiliser des masques et apporter tous les «kits de test» Covid à nos commissariats de police locaux. Le système médical nous a laissé tomber. Les banques centrales nous asservissent et nous conduisent à une prise de contrôle totalitaire mondiale. Nous devons reprendre notre pouvoir et nous retirer complètement de leur système pervers. Si tout le monde retirait son argent des banques et cessait de payer des impôts à nos gouvernements traîtres, ce serait tout à fait légal. C’est ainsi que nous retirons notre consentement. Nous n’avons pas d’autre choix. Soit nous devenons esclaves au niveau génétique, transhumanisés et dépeuplés, soit nous disons «foutez le système» et comptons sur nous-mêmes. Nous devons nous unir à nos voisins et mettre en place un système de troc et d’échange de biens et de services, comme nous l’avons fait pendant des milliers d’années dans le passé, avec beaucoup de succès.

Tous les gouvernements qui ont participé à cette fraude sont maintenant poursuivis par l’Alliance mondiale pour la liberté pour les crimes contre l’humanité. Le plus grand Nuremberg de tous les temps est en cours, Nuremberg Deux et les gouvernements ont reçu des avis de responsabilité. Les «élites» eugénistes ne peuvent pas arrêter ce qui leur arrive même si elles essaient comme un diable de réduire la population et de réinitialiser l’histoire afin de cacher leurs crimes.

••••

Voir l’article original ici

••••

Lire plus d’articles liés au COVID par Ariyana

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

Le vaccin Covid provoque des accidents vasculaires cérébraux, des crises cardiaques et des caillots sanguins. Institut SALK

Une étude scientifique trouve la protéine de pointe. La protéine de pointe utilisée dans les vaccins Covid provoque des accidents vasculaires cérébraux, des crises cardiaques et des caillots sanguins

Une étude scientifique a été publiée qui a révélé que la protéine de pointe du SRAS-CoV-2, utilisée dans les vaccins Covid-19, provoque des dommages vasculaires majeurs induisant des accidents vasculaires cérébraux, des crises cardiaques, des migraines et des caillots sanguins parmi des dizaines d’autres effets indésirables dangereux qui ont déjà tué au moins plus de 1 100 personnes au Royaume-Uni et plus de 10 500 personnes à travers…

Ce rapport sur les résultats d’une étude menée par l’institut SALK montre que la protéine de pointe utilisée dans les vaccins COVID-19 est elle-même, même sans aucun virus attaché, capable de provoquer une série de maladies vasculaires (accidents vasculaires cérébraux, crises cardiaques et caillots sanguins).

«L’étude du Salk Institute prouve l’hypothèse faite par l’industrie des vaccins, selon laquelle la protéine de pointe est inerte et inoffensive, est fausse et dangereusement inexacte.»

Dans les vaccins traditionnels, le virus voit son infectivité réduite tout en étant capable de stimuler une réponse immunitaire. Utiliser la protéine de pointe «fraîche» sans inactivation, c’est comme administrer à quelqu’un une vaccination antivariolique constituée du virus actif de la variole.

Vacciner avec une protéine de pointe non inactivée n’est ni une vaccination ni, à mon avis, éthique ou légale.

via l’Angleterre, la mise à jour quotidienne des démocrates anglais.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News