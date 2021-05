200 villageois indiens sautent dans la rivière Saryu pour éviter une vaccination forcée contre la COVID-19

Lorsque l’équipe du Département de la santé est arrivée au village de Sisoda dans l’Uttar Pradesh pour les vacciner, les villageois ont couru vers le rivage. Lorsque l’équipe les a encerclés sur le rivage, près de 200 villageois ont sauté dans la rivière Saryu pour échapper à la vaccination contre la COVID-19.

Sisauda est un village de 1500 habitants situé dans le Terai, à 70 km du siège du district de Barabanki.

Il y a tellement de sensibilisation sur les événements indésirables liés aux vaccins et aux décès après vaccination dans ce village que lorsque l’équipe du Département de la santé est arrivée ici pour la vaccination, environ 200 villageois se sont enfuis et ont atteint la rive de la rivière Saryu.

Lorsque l’équipe du Département de la Santé a appris que les villageois étaient sortis du village en direction de la rivière, ils sont allés les convaincre.

Voyant l’équipe venir vers eux, les villageois n’ont pas pu trouver un moyen de s’échapper et ont sauté dans la rivière Saryu pour éviter de se faire vacciner par force.

Voyant les villageois sauter dans la rivière, l’équipe du département de la santé a demandé aux villageois de sortir mais les villageois n’étaient pas prêts à partir.

Plus tard, le SDM Ramnagar Rajiv Shukla et l’officier nodal Rahul Tripathi sont arrivés sur place et ont dit aux villageois qu’ils ne seraient pas vaccinés, après quoi ils sont sortis de la rivière.

C’est ainsi que les tests #COVID19 sont effectués dans #Bengaluru. pic.twitter.com/JJwQHTL4zg

– GreatGameIndia (@GreatGameIndia) 24 mai 2021

Les médias indiens régionaux regorgent de tels incidents. Le niveau d’hésitation à la vaccination est très élevé, principalement dans les régions rurales de l’Inde.

Il y a aussi des cas où l’équipe de vaccination n’est même pas autorisée à entrer dans le village. En revanche, dans de nombreux villages, les membres de l’équipe de santé ont été battus à coups de bâtons et de pierres.

Dans un village du Gujarat, toute la campagne de vaccination a dû être interrompue après que les villageois aient exigé que le gouvernement prenne la responsabilité si quelque chose leur arrivait après avoir été vaccinés.

Le gouvernement indien annonce sa politique de contenir la COVID-19 comme la plus grande campagne de vaccination au monde. Cependant, il garde les données sur les événements indésirables et les décès après la vaccination un top secret. De plus, il n’y a pas de registre en ligne pour signaler les décès ou les effets indésirables après la vaccination en Inde.

Pendant ce temps, un ancien membre du Groupe consultatif technique national sur l’immunisation a déposé une requête devant la Cour suprême de l’Inde pour rendre publiques les données des essais cliniques et les données sur les événements indésirables post-vaccination qui sont gardées secrètes par le gouvernement.

La pétition indique que dans d’autres pays, ce type d’observation a permis d’identifier l’apparition de caillots sanguins et d’accidents vasculaires cérébraux chez les vaccinés.

Pour contrer les reportages des médias sur l’hésitation à la vaccination en Inde, le gouvernement a engagé Ogilvy, une société de relations publiques, de publicité, pour publier des articles sur la «mise en œuvre parfaite» du programme Ayushman Bharat.

Ogilvy a également été embauché par le gouvernement actuel pour une refonte d’image afin de remporter les élections de 2014. Nos lecteurs de longue date se souviendraient que les origines d’Ogilvy proviennent du renseignement britannique et plus particulièrement des techniques de guerre psychologique qu’ils ont employées pendant la Seconde Guerre mondiale.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

La FDA a l’obligation éthique de retirer les injections de covid du marché, ou risque de devenir complice de crimes contre l’humanité

La Food and Drug Administration (FDA) était sous une pression politique intense pour donner une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) à trois injections expérimentales fabriquées par Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson. Maintenant que ces expériences ont été menées sur environ un tiers de la population américaine, de graves problèmes sont apparus.

Une pétition bien citée a été déposée par Children’s Health Defence et Millions Against Medical Mandates, appelant la FDA à révoquer les EUA pour tous les vaccins expérimentaux contre le Covid. Après un examen attentif des preuves, la FDA est éthiquement obligée de retirer les injections de Covid du marché, sinon l’agence et toutes ses filiales risquent de devenir complices de crimes contre l’humanité.

Le système de surveillance passive des blessures vaccinales du CDC, VAERS, a réussi à capturer 192 954 événements indésirables et 4 057 décès entre le 14 décembre 2020 et le 7 mai 2021. De même, le système européen de surveillance des blessures vaccinales, EudraVigilance, a recensé 405 259 blessures et 10 570 décès au 8 mai 2021. Ces crimes contre l’humanité n’auraient jamais été tolérés il y a des décennies. En 1976, la campagne de vaccination contre la grippe porcine a été interrompue après trente décès et quatre cents cas de syndrome de Guillain-Barré.

L’holocauste du vaccin Covid se fait jour, malgré la censure

Les organisations de vérification des faits qui travaillent pour l’industrie des vaccins tentent de minimiser les centaines de milliers de blessures causées par les vaccins et les milliers de rapports de décès prématurés, affirmant que les travailleurs de la santé et les patients inventent leurs blessures dues aux vaccins et induisent le public en erreur avec leurs expériences de première main exagérées.

Même si les médecins et les patients sont fortement découragés de signaler les blessures dues aux vaccins, les rapports affluent toujours dans le système de notification des événements indésirables liés aux vaccins. Un forum sur reddit a plus de 25 000 rapports de blessures causées par des vaccins. Facebook a supprimé des groupes qui rapportent des dizaines de milliers de blessures causées par des vaccins. Le CDC limite maintenant le suivi des infections à coronavirus «révolutionnaires» qui surviennent chez les personnes entièrement vaccinées, pour que les vaccins semblent efficaces.

La poussée autoritaire pour l’observance des vaccins a conduit de nombreuses personnes à cacher leurs problèmes médicaux après la vaccination ou à prétendre que leur maladie d’une semaine après la vaccination est en quelque sorte une partie normale du processus scientifique. Certains professionnels de la santé s’accrochent encore à la promesse que les vaccins sont sûrs à 100%, tandis que beaucoup d’autres commencent à parler des problèmes qu’ils voient avec les patients vaccinés.

Une pétition demande à la FDA de retirer du marché les vaccins Covid désastreux

Robert F. Kennedy Jr. et la défense de la santé des enfants se sont associés à Millions Against Medical Mandates, mettant au défi les professionnels de la santé, les militaires et d’autres de s’exprimer devant la FDA. La défense de la santé des enfants a déposé une pétition au nom du peuple américain, appelant la FDA à révoquer les EUA et à retirer immédiatement les vaccins Covid du marché.

La pétition déclare: «La FDA devrait révoquer tous les EUA et s’abstenir d’approuver toute future EUA, NDA [nouvelle demande de médicament] ou BLA [demande de licence de produits biologiques] pour tout vaccin COVID pour tous les groupes démographiques, car les risques actuels d’événements indésirables graves ou de décès l’emportent sur les avantages, et parce que les médicaments existants et approuvés fournissent une prophylaxie et un traitement très efficaces contre le COVID, ce qui remet en question les EUA.»

Il est maintenant temps de parler à la FDA, d’arrêter la propagande vaccinale et la coercition prédatrice. L’industrie a déjà commencé à cibler les enfants, sans aucune donnée pour le justifier. La pétition cite que les enfants courent un faible risque d’infection par les Covid et appelle la FDA à révoquer tous les EUA qui permettent aux sociétés pharmaceutiques d’expérimenter sur des enfants de moins de 18 ans.

La pétition exhorte également la FDA à révoquer sa recommandation d’inoculer les femmes enceintes avec les vaccins expérimentaux. La pétition comprend soixante-douze références pour soutenir la demande de révocation et pour mettre fin à la commercialisation frauduleuse des vaccins COVID comme étant «sûrs et efficaces».

«Dans l’attente de la révocation des EUA du vaccin COVID, la FDA devrait publier des directives selon lesquelles toute commercialisation et promotion de vaccins COVID doivent s’abstenir de les étiqueter comme« sûrs et efficaces », car de telles déclarations violent 21 U.S.C. § 360bbb-3», déclare la pétition.

La FDA a maintenant l’obligation éthique de protéger les Américains et de retirer les injections de Covid du marché, ou risquer de devenir complice de crimes contre l’humanité. Cette pétition historique est disponible pour examen et commentaires.

Les sources comprennent:

ChildrensHealthDefense.org

NaturalNews.com

NaturalNews.com

NaturalNews.com

VaccineDamage.news

NaturalNews.com

Regulations.gov

Lance D Johnson

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Le vaccin «CoviShield» d’AstraZeneca fait perdre à un père autrefois en bonne santé deux mètres d’intestin à la suite d’un caillot sanguin

Le vaccin «sûr et efficace» d’AstraZeneca contre le coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)] aurait causé à un père canadien de 43 ans la perte d’environ six pieds de son intestin après que l’injection ait déclenché un caillot de sang mortel dans son abdomen.

Shaun Mulldoon était en parfaite santé avant le tir, mais après avoir «fait sa part» pour aider à «arrêter la propagation», il a réagi si sévèrement que sa vie a changé à jamais. Il a maintenant un trou béant dans l’estomac d’avoir à subir une intervention chirurgicale d’urgence pour retirer le caillot et une partie de son intestin.

Mulldoon dit qu’il n’a pas été suffisamment averti à l’avance que l’injection pourrait provoquer une telle réaction. Au lieu de cela, on lui a dit ce qu’on lui disait au reste du monde: que les vaccins contre la grippe de Wuhan sont un pari plus sûr que le risque de contracter le virus.

Caché au plus profond de la littérature pour «CoviShield» se trouve un petit avertissement selon lequel l’injection pourrait provoquer une thrombopénie thrombotique immunitaire, ou VITT. C’est ce que Mulldoon a souffert de son injection.

D’autres effets secondaires possibles incluent des maux de tête intenses, des douleurs, des membres enflés, des nausées, des vomissements et un essoufflement, sans parler des blessures permanentes et peut-être même la mort.

Des scientifiques allemands ont récemment identifié ce qu’ils disent être la cause du problème de coagulation sanguine de l’arrosage d’AstraZeneca. Il s’avère que plus de 1 000 protéines contenues dans le vaccin peuvent déclencher une réponse auto-immune sévère.

Bien que toutes les personnes qui reçoivent une injection de CoviShield ne connaîtront pas le pire des cas, Mulldoon a été le malchanceux vainqueur de l’expérience de la «roulette russe» de Big Pharma, et devra désormais vivre le reste de sa vie physiquement mutilé par des problèmes de santé.

«Cela change la vie pour nous», a déclaré l’épouse de Mulldoon, Tara, aux médias. Elle est l’une des rares personnes qui, après avoir constaté l’impact mortel des injections, n’avertit pas les autres de ne pas les prendre.

«J’ai l’impression que nous avons un long chemin à parcourir en ce qui concerne son rétablissement. Il a perdu la moitié de son intestin grêle.»

Les Mulldoons encouragent toujours les autres à se faire injecter, tout bien considéré

Sur ses comptes de médias sociaux, Mulldoon a publié des sentiments de «remords de l’acheteur» qui suggèrent qu’il souhaiterait ne pas avoir reçu le vaccin. Désormais, il ne pourra jamais reprendre une vie normale et saine.

«Dix-sept jours après mon vaccin, [j’ai] fini par subir une intervention chirurgicale d’urgence pour enlever plus de six pieds de mon intestin grêle», a-t-il dit à ses partisans.

«J’avais un gros caillot de sang. Deuxième chirurgie deux jours plus tard pour enlever plus. Mon chirurgien m’a dit que c’était très proche.

Malheureusement pour les Mulldoons, ils ont deux enfants d’âge scolaire qui souffriront désormais aussi parce que leur père a été endommagé, peut-être irréparable.

«Nous ne sommes pas des anti-vaxxers», a souligné l’épouse de Mulldoon, encourageant toujours les gens à prendre le même vaccin que son mari a reçu. «Nous voulons juste que les gens prennent tout symptôme indésirable après le vaccin – veuillez le prendre au sérieux.»

En Inde, plus de 100 patients d’un seul hôpital sont décédés après avoir reçu leurs injections de virus chinois [et/ou français, américain, britannique et alliés – MIRASTNEWS]. Mulldoon est au moins heureux d’être toujours en vie, bien qu’il n’y ait aucun moyen de remonter le temps et de prendre une décision différente.

«Les réactions aux toxines des vaccins traditionnels sont une chose. Ces nouvelles «toxines de conception» sont tout autre chose», a écrit un commentateur de Great Game India à propos de l’épreuve. «Qui sait toutes les réactions étranges que connaîtront les victimes vaccinées?»

Un autre a exprimé sa perplexité quant au fait que les Mulldoons seraient toujours pro-vaccin, tout bien considéré.

«Pas des anti-vaxxers? Même maintenant? Je ne peux pas réparer stupide», a écrit cette personne.

Pour en savoir plus sur les dangers et l’inefficacité des jabs du coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)], assurez-vous de consulter ChemicalViolence.com.

Les sources de cet article incluent:

GreatGameIndia.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News