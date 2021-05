Le rôle des vaccinations dans le taux de mortalité MONTANT BRUSQUEMENT en Inde ne peut plus être nié

Les cadavres en décomposition échouent en nombre record le long des rives du Gange, un fleuve majeur qui traverse l’Inde et le Bangladesh. Il y a à peine une semaine, un total de soixante et onze corps se sont échoués juste à l’extérieur du village de Chausa. Les habitants de l’Uttar Pradesh ont trouvé des dizaines de cadavres lorsqu’ils se sont rendus à la rivière pour se baigner. Dans le district de Ballia, soixante-deux autres corps ont été retrouvés le long de la rivière, et des dizaines d’autres sont apparus à Gahmar. Plus de cinquante cadavres ont échoués dans Mahadevi ghat, avec des chiens sauvages et des oiseaux se régalant des restes. Des dizaines de corps sont retrouvés chaque jour le long de la rivière longue de 1560 km.

Les conditions insalubres et surpeuplées de l’Inde sont une recette mortelle, en particulier dans les villages ruraux, où l’hygiène, la nutrition et les soins médicaux sont rares. Les villages le long du Gange, y compris Kanpur, Kannauj, Unnao et Prayagraj, contiennent des cimetières de fortune le long de la rivière, où les êtres chers sont jetés dans des tombes peu profondes. Le taux de mortalité est en train de devenir incontrôlable en Inde, mais seulement après que les vaccins Covid-19, qui propagent les protéines et provoquent l’inflammation, ont été lancés par millions.

Les maladies infectieuses ravagent l’Inde, de la tuberculose au paludisme, car les vaccins Covid provoquent une inflammation sévère, affaiblissant la population

Des milliers de personnes meurent chaque jour d’infections en Inde, et nombre de ces décès ne sont enregistrés dans aucun registre officiel. La tuberculose, le typhus, le paludisme, le choléra, la grippe et la Covid-19 ne sont que quelques-unes des maladies infectieuses qui ravagent le pays.

Une infection fongique autrefois rare appelée mucormycose est devenue opportuniste chez les patients guéris et guéris de la Covid-19. La mucorymycose est causée par l’exposition à la moisissure mucorale, que l’on trouve couramment dans le sol, les plantes, le fumier et les fruits et légumes en décomposition. Une autre infection qui profite de la faiblesse du système immunitaire est le typhus des broussailles. Près d’un million de cas sont signalés chaque année en Asie. Le typhus des broussailles peut affecter le système nerveux central, le système cardiovasculaire, les systèmes rénal, respiratoire et gastro-intestinal, entraînant une pneumonie ou la mort. La maladie infectieuse la plus préoccupante est la tuberculose (TB) et une multitude de variantes résistantes aux médicaments. L’Inde a la plus forte incidence de tuberculose, avec 2,8 millions de cas et 435 000 décès chaque année.

Covid-19 n’a fait qu’empirer la situation. Les personnes présentant des symptômes respiratoires similaires à la pneumonie et à la tuberculose meurent avec la Covid-19, et le nombre de décès augmente comme jamais auparavant à mesure que les systèmes médicaux s’effondrent. L’Inde rapporte actuellement plus de décès liés à la Covid-19 en une seule journée que tout autre pays ne l’a fait à tout moment au cours de la dernière année et demie. Plus de 186 millions de vaccins ont été utilisés dans tout le pays depuis janvier 2021. Pourquoi les gens deviennent-ils soudainement plus sensibles au coronavirus et à d’autres infections en Inde après la campagne de vaccination de masse? Est-ce parce que la science du système immunitaire inné est ignorée et supprimée dans la poussée d’empoisonner les gens avec plus de vaccins qui causent des problèmes graves tels que l’amélioration dépendante des anticorps (amorçage pathogène) et l’interférence virale (susceptibilité accrue à l’infection)?

Comment la vaccination pourrait-elle provoquer la spirale de la mort subite en Inde?

Une société de test privée a constaté que deux personnes sur trois en Inde ont déjà des niveaux mesurables d’anticorps dans leur système. Une majorité de la population est actuellement immunisée contre la Covid-19, alors pourquoi les décès augmentent-ils en ce moment?

Plus de 186 millions de vaccins ont été utilisés dans tout le pays depuis janvier 2021. Avant la campagne de vaccination de masse, l’Inde faisait un excellent travail pour gérer les infections et prévenir les décès excessifs. Après les vaccins, le taux de mortalité est devenu incontrôlable. Aujourd’hui, il y a maintenant 3 532 «variantes» de Covid-19 en circulation en Inde, et elles ont toutes prospéré presque immédiatement après que les gens ont commencé à se faire injecter en masse les «vaccins».

Le nombre moyen de décès de coronavirus par jour en Inde était bien inférieur à 100 personnes pendant les trois premiers mois des verrouillages mondiaux. Le pays a vu ce nombre grimper jusqu’à 1 000 morts par jour en août et septembre, juste après l’imposition de mandats de masques avec le pouvoir de l’État policier. Les infections se sont atténuées en janvier 2021. À ce moment-là, les décès par jour étaient de nouveau bien inférieurs à 100. Cependant, au fur et à mesure du déploiement des vaccins, le taux de mortalité a grimpé comme jamais auparavant, éclipsant 1 500 par jour en avril et dépassant 4 500 décès par jour en mai!

Pourquoi des milliers de personnes supplémentaires mourraient-elles chaque jour si une majorité de personnes se rétablissaient avec des anticorps? Pourquoi des milliers de personnes supplémentaires mourraient-elles chaque jour, si des millions de vaccins garantissaient l’immunité? L’amélioration dépendante des anticorps induite par le vaccin pourrait-elle être en jeu? Les vaccins pourraient-ils propager des protéines de pointe des vaccinés, mettant ainsi en danger les non-vaccinés?

Les vaccins empoisonnent non seulement les corps des personnes et les rendent plus sensibles aux complications de l’infection (interférence virale), mais ils amorcent également les systèmes immunitaires à échouer lorsqu’ils sont réexposés à des souches de coronavirus dans la nature (Antibody Dependent Enhancement). Selon les études cliniques, les vaccins Covid déclenchent des anticorps neutralisants qui sensibilisent les vaccinés à une maladie plus grave. En outre, la fatigue, la fièvre, les troubles oculaires, la douleur, l’engourdissement, la paralysie faciale et les caillots sanguins qui résultent des vaccins sont des signes que les vaccins provoquent une inflammation sévère, ce qui rend les gens plus sensibles à diverses infections. Plus encore, une campagne de vaccination de masse peut forcer les coronavirus à évoluer plus rapidement, conduisant à une adaptation accélérée des protéines de pointe et à l’émergence de nouvelles variantes. Les scientifiques britanniques pensent que la variante B.1.617.2 qui circule en Inde est 50% plus infectieuse.

De plus, les vaccins fonctionnent comme des armes biologiques contre les maladies auto-immunes, forçant le corps humain à produire des protéines de pointe qui peuvent entraîner une exposition environnementale et une évolution rapide des particules virales infectieuses. Les non-vaccinés sont exposés à d’innombrables protéines de pointe provenant de personnes vaccinées. Ces raisons peuvent aider à expliquer pourquoi le nombre de morts est soudainement incontrôlable en Inde et pourquoi les corps s’échouent en masse le long des rives du Gange.

CHD appelle la FDA à retirer immédiatement les vaccins COVID du marché

Au milieu des préoccupations croissantes en matière de sécurité, Robert F. Kennedy, Jr. et le Dr Meryl Nass, au nom de Children’s Health Defense (CHD), a déposé une pétition citoyenne auprès de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, demandant à l’agence de révoquer immédiatement les autorisations d’utilisation d’urgence (EUA) des vaccins COVID et de s’abstenir de les autoriser.

Millions Against Medical Mandates (MAMM), une coalition d’organisations et d’individus pour la liberté de la santé, se joint aux CHD et à d’autres groupes de sécurité des vaccins et de liberté de la santé pour inviter le public, y compris les travailleurs de la santé, les parents et les militaires, à soumettre des commentaires sur la pétition.

CHD a compilé et soumis 72 références à l’appui de la demande de révocation et de retenue. Pour lire le texte complet de la pétition, téléchargez-le sur le site Web de la FDA ou lisez la pétition complète ici – puis soumettez vos commentaires en utilisant ce formulaire.

Selon les données les plus récentes du Vaccine Adverse Event Reporting System des Centers for Disease Control and Prevention, 192 954 événements indésirables ont été signalés après la vaccination COVID, dont 4057 décès entre le 14 décembre 2020 et le 7 mai 2021.

Ces chiffres contrastent fortement avec ceux rapportés à la suite de la campagne de vaccination avortée contre la grippe porcine de 1976 qui s’est terminée brusquement après environ 30 décès signalés et 400 cas de syndrome de Guillain-Barré.

Citant le risque extrêmement faible de COVID pour les enfants, la pétition appelle la FDA à s’abstenir immédiatement d’autoriser les mineurs à participer aux essais de vaccins COVID et à révoquer immédiatement toutes les EUA permettant la vaccination des enfants de moins de 18 ans.

«Il est temps pour la FDA de procéder à une correction de cap spectaculaire avant que davantage de morts et de blessures ne se produisent», a déclaré Maureen McDonnell, fondatrice du MAMM.

CHD appelle la FDA à retirer les vaccins COVID du marché – Soumettre un commentaire

La pétition exhorte également la FDA à révoquer son approbation tacite pour que les femmes enceintes reçoivent des vaccins COVID.

La loi stipule que pour accorder le statut d’EUA, aucune autre intervention efficace ne peut exister. La pétition demande à la FDA de modifier immédiatement ses directives existantes pour l’utilisation des médicaments chloroquine, de l’ivermectine et de tout autre médicament sûr et efficace contre la COVID.

«Il est temps pour la FDA de mettre à disposition des traitements efficaces contre la COVID et de révoquer les EUA du vaccin», a déclaré Mary Holland, présidente et avocate générale de CHD. «Il est choquant que la FDA ait ignoré les rapports sans précédent de blessures et de décès pendant cinq mois.»

CHD et MAMM demandent à la FDA de prendre ces sept mesures:

La FDA devrait révoquer toutes les EUA et s’abstenir d’approuver toute future EUA, NDA [nouvelle demande de médicament] ou BLA [demande de licence de produits biologiques] pour tout vaccin COVID pour tous les groupes démographiques, car les risques actuels d’événements indésirables graves ou de décès l’emportent sur les avantages, et parce que Les médicaments existants et approuvés fournissent une prophylaxie et un traitement hautement efficaces contre la COVID, ce qui soulève les EUA. Compte tenu du risque extrêmement faible de maladie COVID grave chez les enfants, la FDA devrait immédiatement s’abstenir d’autoriser les mineurs à participer aux essais de vaccin COVID, s’abstenir de modifier les EUA pour inclure les enfants et révoquer immédiatement toutes les EUA qui permettent la vaccination des enfants de moins de 16 ans pour le vaccin Pfizer. et moins de 18 ans pour les autres vaccins COVID. La FDA devrait immédiatement révoquer l’approbation tacite selon laquelle les femmes enceintes peuvent recevoir des vaccins EUA ou COVID autorisés et publier immédiatement des directives publiques à cet effet. La FDA devrait immédiatement modifier ses directives existantes pour l’utilisation des médicaments à base de chloroquine, de l’ivermectine et de tout autre médicament dont l’efficacité et l’innocuité ont été démontrées contre la COVID, pour tenir compte des preuves scientifiques actuelles de sécurité et d’efficacité aux doses actuellement utilisées et envoyer immédiatement des notifications à toutes les parties prenantes de ce changement. La FDA devrait donner des instructions au secrétaire de la défense et au président pour ne pas accorder une dérogation présidentielle sans précédent au consentement préalable concernant les vaccins COVID pour les militaires de moins de 10 ans U.S.C. § 1107 (f) ou 10 U.S.C. § 1107a. La FDA devrait émettre des directives à toutes les parties prenantes dans des formats numériques et écrits pour affirmer que tous les citoyens ont la possibilité d’accepter ou de refuser l’administration de vaccins COVID expérimentaux sans conséquences néfastes au travail, éducatives ou non liées à la santé, en vertu de 21 U.S.C. § 360bbb-3 (e) (1) (a) (ii) (III) 1 et les exigences de consentement éclairé du Code de Nuremberg. En attendant la révocation des EUA du vaccin COVID, la FDA devrait publier des directives selon lesquelles toute commercialisation et promotion de vaccins COVID doivent s’abstenir de les étiqueter comme «sûrs et efficaces», car de telles déclarations violent 21 U.S.C. § 360bbb-3.

La pétition est disponible pour examen et commentaires. CHD exhorte les parents, les professionnels de la santé, les militaires et autres à commenter et à partager le lien de commentaire avec des amis et des collègues.

La loi fédérale interdit les mandats d’utilisation d’urgence des vaccins COVID, des tests, des masques – 3 ressources que vous pouvez utiliser pour informer votre école ou votre employeur

Avec plus de 100 collèges américains rendant obligatoire les vaccins COVID pour la fréquentation en personne et les écoles appliquant les mandats de masque, il est essentiel que les gens comprennent leurs droits.

L’essentiel est le suivant: exiger des produits autorisés pour le statut d’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) enfreint la loi fédérale, comme détaillé dans les notifications légales suivantes.

Tous les vaccins COVID, COVID PCR et tests d’antigène, et les masques sont simplement autorisés par l’EUA, non approuvés ou homologués, par le gouvernement fédéral. L’innocuité et l’efficacité à long terme n’ont pas été prouvées.

Les produits EUA sont par définition expérimentaux, ce qui exige que les gens aient le droit de les refuser. En vertu du Code de Nuremberg, fondement de la médecine éthique, nul ne peut être contraint de participer à une expérience médicale. Le consentement de l’individu est «absolument essentiel».

Plus tôt cette année, Mary Holland, présidente et avocate générale de la défense de la santé des enfants, et avocat Greg Glaser, a déclaré que la loi fédérale interdisait aux employeurs d’imposer des vaccins EUA COVID (ou des tests ou des masques EUA COVID-19).

Holland et Glaser ont écrit:

«Si un vaccin a été délivré en EUA par la FDA, il n’est pas entièrement homologué et doit être volontaire. Une partie privée, comme un employeur, une école ou un hôpital, ne peut pas contourner la loi EUA, qui interdit les mandats. En effet, la loi sur l’EUA interdisant les mandats est si explicite qu’il n’y a qu’un seul cas précédent concernant une tentative de mandater un vaccin EUA.»

Que faire si votre école ou votre employeur dit que vous devez recevoir le vaccin COVID

L’équipe juridique de la défense de la santé des enfants a rédigé trois notifications juridiques que toute personne confrontée à un vaccin COVID, un test COVID ou un mandat de masque peut utiliser pour informer les employeurs et les universités qu’ils enfreignent la loi fédérale. Vous pouvez télécharger les trois notifications ici.

Toutes les notifications incluent cette langue:

«Loi fédérale, Titre 21 U.S.C. L’article 360bbb-3 (e) (1) (A) (ii) (I-III) de la loi fédérale sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques stipule ce qui suit à propos des produits bénéficiant d’une autorisation d’urgence:

Les personnes à qui le produit est administré sont informées—

(I) que le secrétaire a autorisé l’utilisation d’urgence du produit;

(II) des avantages et risques importants connus et potentiels d’une telle utilisation, et de la mesure dans laquelle ces avantages et risques sont inconnus; et

(III) de la faculté d’accepter ou de refuser l’administration du produit, des conséquences, le cas échéant, du refus de l’administration du produit, et des alternatives au produit disponibles et de leurs avantages et risques.

Toute entité ou organisation qui exige des vaccinations EUA COVID-19, des tests COVID-19 ou des masques enfreint la loi fédérale et fera probablement face à des poursuites si elle n’autorise pas d’exemptions ou d’alternatives. »

La soumission des avis préparés par Children’s Health Defence est la première étape avant de demander une exemption ou d’engager une action en justice.

Les lois d’exemption des vaccins varient d’un État à l’autre. Rendez-vous au Centre national d’information sur les vaccins pour en savoir plus sur vos exemptions d’État.

Il est essentiel de s’opposer aux mandats et de préserver les droits de l’homme fondamentaux juridiquement protégés sur les questions liées à la liberté de la santé. Ne soyez pas la proie de la coercition et de la pression, utilisez les ressources disponibles pour protéger vos droits légaux.

Le vaccin AstraZeneca COVID-19 donne au corps humain la possibilité de signaler la connexion Bluetooth

BATTLEFORWORLD.COM | 23 mai 2021: Un utilisateur de Tiktok, al_janabi, a publié une vidéo affirmant qu’après avoir reçu son vaccin COVID-19 avec le vaccin AstraZeneca, son corps a commencé à signaler des messages de connexion «Bluetooth». Mais le site Web politifact, son bras de financement, Truth Squad, a reçu des dons de Bill Gates et de nombreux autres, dit que l’effet secondaire signalé par l’utilisateur n’est pas la preuve que le vaccin AstraZeneca a implanté la signalisation par puce Nano-particules dans le corps.

Le vaccin AstraZeneca a implanté la capacité de signalisation de puce de nanoparticules pour rechercher une connexion Bluetooth. Notez que YouTube supprime régulièrement les vidéos qui vont à l’encontre de leurs directives.

