Le vaccin Covid-19 est officiellement répertorié comme la cause sous-jacente de décès à plusieurs reprises par les autorités écossaises

Les autorités écossaises ont officiellement répertorié le vaccin Covid-19 comme la cause sous-jacente de plusieurs décès selon les registres officiels.

Les National Records of Scotland (NRS), l’équivalent de l’Office for National Statistics (ONS) en Angleterre, ont répertorié trois décès survenus avant le 30 avril 2021 «dont la cause sous-jacente de décès est due aux effets indésirables des vaccins COVID-19». La statistique officielle peut être consultée sur le tableau 12 du document Excel téléchargeable via le site Web du NRS ici.

Bien sûr, cela n’a pas fait la une des journaux dans les médias mainstream, car cela détruirait le récit que les autorités ont construit pour persuader chaque adulte de prendre un vaccin expérimental et inutile via la guerre psychologique, la propagande et l’ostrasisation du «vaccin expérimental hésitant».

Alors, quel meilleur moyen y a-t-il pour contrer les décès par vaccin officiellement répertoriés que de poursuivre la guerre psychologique en déployant un scientifique du comportement et en le déguisant en «expert en santé publique»? Parce que c’est exactement ce que le gouvernement écossais a fait.

Voici la version de BBC Scotland de la réponse des autorités aux décès attribuables aux vaccins répertoriés –

L’expert en santé publique, le professeur Linda Bauld, a déclaré que «l’immense majorité» des effets secondaires du vaccin Covid étaient très légers.

Le professeur de santé publique de l’Université d’Édimbourg a déclaré à BBC Scotland que les effets indésirables graves de tout vaccin étaient extrêmement inhabituels.

«La grande majorité des effets secondaires des vaccins Covid sont très légers. Vous avez des cas graves, mais très rarement», dit-elle.

«Nous connaissons les rares caillots sanguins que nous pensons liés au vaccin Oxford-AstraZeneca… mais il n’est pas toujours possible de dire que le vaccin en est la cause. Il peut y avoir d’autres facteurs contributifs.»

Quelles sont les qualifications du professeur Linda Bauld pour faire d’elle une «experte en santé publique»? Elle est titulaire d’un doctorat en «politique sociale» et d’une licence en «sciences politiques». Pourquoi un spécialiste du comportement est-il considéré comme un «expert en santé publique»? Parce que les 14 derniers mois n’ont rien à voir avec un virus, ils ont été entièrement consacrés au contrôle.

Comme la grande majorité des effets secondaires du vaccin Covid sont légers, pensez-vous que vous souffrez d’un accident vasculaire cérébral léger? Envisagez-vous de devenir aveugle léger? Considérez-vous que les crises sont légères? Considérez-vous être paralysé léger? Parce que ce sont les effets indésirables qui sont signalés au programme de carte jaune de la MHRA, avec un nombre important d’accidents vasculaires cérébraux signalés à partir de la dernière mise à jour au moment de la rédaction, qui comprend les rapports faits et officiellement enregistrés par la MHRA jusqu’au 12 Mai 2021.

Les données montrent que 34 personnes sont devenues aveugles après avoir reçu le vaccin Pfizer, mais le vaccin AstraZeneca a été considérablement moins performant avec 176 déclarant être devenus aveugles après avoir eu le vaccin expérimental.

Pourquoi les gens deviennent-ils aveugles? Très probablement à la suite d’un accident vasculaire cérébral, avec un vaste éventail de types différents d’AVC. Au 12 mai, le nombre d’accidents vasculaires cérébraux avait augmenté de 6272,73% en seulement 15 semaines pour atteindre un total de 701, dont 32 ont malheureusement entraîné la mort. Le nombre d’AVC ischémiques a également augmenté, augmentant de 8300% pour atteindre un total de 84. Il y avait également eu 122 hémorragies cérébrales, 57 infarctus cérébraux, 74 hémorragies sous-arachnoïdiennes et 40 hémorragies intracrâniennes, entre autres.

La MHRA a également confirmé avoir reçu 56 rapports de décès sur 309 rapports d’événements thrombo-emboliques avec thrombopénie concomitante pour le vaccin AstraZeneca, dont 7 chez des personnes âgées de 18 à 29 ans. Cependant, ils ne vont pas jusqu’à énumérer le vaccin comme cause définitive, ajoutant à la place l’avertissement qu’«il n’est pas clair s’il s’agit d’une coïncidence ou d’un effet secondaire du vaccin».

Le fait que National Records of Scotland ait officiellement répertorié les vaccins expérimentaux Covid-19 comme cause de décès change la donne, mais il sera bien sûr balayé sous le tapis. Mais le nombre de décès est en fait nettement plus élevé, avec 1180 décès répertoriés dans le rapport du programme Carton jaune de la MHRA au 12 mai 2021.

Mais nous ne pouvons pas non plus oublier la demande d’accès à l’information adressée à Public Health Scotland en février dernier et dans laquelle une personne a demandé –

« Pourriez-vous s’il vous plaît fournir le nombre total de décès pour quelque raison que ce soit dans les 28 jours suivant la réception d’un vaccin Covid à compter du début de la date de lancement de la vaccination? »

Ce à quoi Public Health Scotland a confirmé –

«En utilisant les dernières données disponibles sur la mortalité (jusqu’au 26 février), 2 207 personnes sont décédées dans les 28 jours suivant la vaccination (le nombre de jours entre la vaccination et le décès est de 0 à 27, 0 étant le jour de la vaccination).»

Allez-vous avoir le vaccin expérimental?

