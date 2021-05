Pourquoi le comité restreint sur le coronavirus dissimule-t-il une enquête sur l’origine du [SRAS-CoV-2] de la COVID-19?

Lors d’une audition à la Chambre (voir ci-dessous) mercredi sur l’examen de l’échec de Emergent BioSolutions à protéger la santé publique et les fonds publics, le représentant Jim Jordan (R-OH) a appelé à une enquête complète sur les origines de la COVID-19, qui a émergé de Wuhan, en Chine, au début de 2020 et s’est répandue à travers le monde à une vitesse vertigineuse.

«D’où vient ce truc?» Jordan a posé une question que les Américains se posent maintenant depuis plus d’un an. «Est-ce qu’il est passé d’un animal à un humain? Ou était-ce une fuite d’un laboratoire? Un laboratoire à Wuhan, en Chine? Le peuple américain aimerait probablement savoir. Après tout, leurs libertés ont été violées au cours de l’année écoulée.»

La Jordanie a parlé de l’étude de l’Organisation mondiale de la santé et du rapport qui en a découlé, notant que les républicains ont demandé à l’OMS de se présenter à la Chambre pour rendre compte de leurs conclusions, mais que les démocrates ont refusé d’autoriser l’OMS à comparaître.

Jordan a lu une partie des conclusions de l’OMS: «Il était extrêmement improbable que la fuite du laboratoire en soit la cause.» Juste un problème avec cette découverte, personne ne les croit.» La secrétaire du HHS Becerra, a déclaré Jordan, souhaite aller au fond des choses, tout comme le secrétaire d’État Blinken et d’autres membres de l’administration. Mais les démocrates de la Chambre ne le font apparemment pas.

«Les journalistes veulent savoir», a déclaré Jordan, faisant référence à la dernière vague d’articles de tous les médias qui revisitent cette idée d’une fuite de laboratoire. Il y a un an, l’idée même que le virus fuit d’un laboratoire était considérée comme offensante et carrément erronée, sans aucune raison.

Les vérificateurs de faits tout au long de 2020 ont entrepris à plusieurs reprises d’écraser l’idée que le virus aurait pu émerger du laboratoire de virologie de Wuhan.

Récemment, un soi-disant site Web indépendant de vérification des faits FactCheck.org a été exposé à être financé de 1,9 milliard de dollars par le même groupe de pression sur les vaccins qu’il est censé vérifier.

Le site est un partenaire Facebook dont les articles sont utilisés pour censurer les voix critiques sur la plateforme de médias sociaux. Il est dirigé par l’ancien directeur du CDC, ce qui est à nouveau un conflit d’intérêts.

« Le comité restreint sur le coronavirus n’examinera pas comment le coronavirus a commencé », a déclaré Jordan, citant le représentant Mike Gallagher (R-WI). «Je trouve cela fascinant. Je trouve ça incroyable.

Jordan a également partagé un article écrit par un ancien écrivain scientifique du New York Times pour le New York Post, qui disait:

«Pour le scénario d’évasion du laboratoire, l’origine Wuhan du virus est une évidence. Wuhan abrite le premier centre chinois de recherche sur les coronavirus. Les chercheurs fabriquaient génétiquement des coronavirus de chauves-souris pour attaquer les cellules humaines. Ils le faisaient dans des conditions de sécurité minimales. Si le virus, avec une contagiosité non inspectée avait été généré là-bas, sa fuite ne serait pas une surprise.»

Josh Rogin, un chroniqueur du Washington Post affirme que les scientifiques ne parlent pas des problèmes liés à la recherche du Dr Anthony Fauci. Rogin affirme également que Fauci est le «parrain» de la recherche sur le gain de fonction qui se déroulait au laboratoire de Wuhan, qui a ensuite été nommé comme le site de l’épidémie de coronavirus.

Ce saut inter-espèces n’était pas naturel et a été réalisé par l’équipe dirigée par la Batwoman de Chine, Shi Zhengli. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet en détail dans Fichiers COVID-19 – Enquête scientifique sur l’origine mystérieuse du coronavirus.

«Pourquoi les démocrates du Congrès ne veulent-ils pas savoir où ces choses ont commencé?» a Demandé Jordan. Jordan a déclaré que cela pourrait avoir quelque chose à voir avec le Dr Anthony Fauci, le tsar COVID-19 de Biden.

Les NIH ont donné quelque 600 000 dollars au laboratoire de virologie de Wuhan, contournant probablement les oublis mis en place. Jordan a demandé à connaître la relation entre Fauci, le laboratoire et le financement.

Comme l’a rapporté GreatGameIndia plus tôt, les impôts américains ont été utilisés pour financer des recherches controversées en Chine à l’Institut de virologie de Wuhan sur le gain de fonction, qui est la capacité d’un virus à passer des animaux aux humains.

Leur recherche a été financée par un programme international de 200 millions de dollars de dix ans appelé PREDICT.

Ce programme, à son tour, a été financé par l’Agence des États-Unis pour le développement international, avec d’autres pays.

Jordan a noté que le sénateur Ron Paul (R-KY) avait interrogé Fauci au Sénat lors d’une audience, posant les questions difficiles sur les origines du virus et le processus d’octroi américain qui a accordé tant de financement au Laboratoire de virologie de Wuhan.

«Le virus SRAS avait une mortalité de 15 pour cent. Nous combattons une pandémie qui a une mortalité d’environ 1%. Pouvez-vous imaginer dans un virus SRAS qui a été expulsé et auquel des protéines virales ont été ajoutées à la protéine de pointe, si cela a été libéré accidentellement?» Paul a demandé à Fauci, se référant à l’utilisation du passage en série dans la recherche sur le gain de fonction.

Fauci l’a nié à l’époque, répondant: «Sénateur Paul, avec tout le respect que je vous dois, vous avez tout à fait et complètement tort de dire que le NIH n’a jamais financé et ne finance pas actuellement la recherche sur l’acquisition de fonctions à l’Institut de virologie de Wuhan.»

«Permettez-moi de vous expliquer pourquoi cela a été fait. Le SARS-COVID-1 est originaire de chauves-souris en Chine. Il aurait été irresponsable de notre part si nous n’avions pas enquêté sur les virus de la chauve-souris et la sérologie pour voir qui aurait pu être infecté en Chine», a déclaré Fauci, niant que la recherche sur le gain de fonction ait conduit à la création de la maladie.

«Plusieurs médecins respectés ne sont pas d’accord», a déclaré Jordan, «et disent que c’était le cas. Comment fonctionne ce processus de commission d’examen? Qui siège au conseil? La vérité est que personne ne le sait! La seule chose que nous savons à propos de ce conseil est son président, et nous ne le savons que parce qu’il l’a divulgué en janvier 2020.»

Il a nommé le Dr Chris Hassell, qui est président du conseil d’administration du National Science Advisory Board for Biosecurity.

Jordan a cité Hassell en parlant de ce qui est soumis à son conseil pour examen: «Je serai probablement plus franc qu’il ne serait approprié. Je pense que c’est trop restreint.»

Hassell a ensuite suggéré que «le gouvernement pourrait financer des recherches sur l’acquisition de fonctions que son comité n’a pas approuvées».

Jordan souhaite que Fauci réponde à ces questions, et souhaite également connaître la réponse à la «question fondamentale: pourquoi finançons-nous la recherche dans un laboratoire de Wuhan, en Chine? Pourquoi faisons-nous cela? Je pense que les Américains aimeraient savoir, en particulier ce qu’ils ont vécu l’année dernière?»

«Et tout aussi important, monsieur le président, pourquoi ce comité, le seul comité du Congrès des États-Unis ne se concentre-t-il pas uniquement sur le coronavirus, pourquoi ne cherchons-nous pas comment cette chose a commencé?» a-t-il questionné. « Je pense que les Américains aimeraient une réponse à cette question. »

Top entretiens de la semaine: Dr Christiane Northrup, Dr Lee Merritt, Greg Caton, Tim Truth et Clay Clark

Au cours de la semaine dernière, nous avons publié plusieurs interviews explosives avec des diseurs de vérité extraordinaires qui font des boulots rouges dans le monde entier. Voici un aperçu des principales interviews, toutes hébergées sur Brighteon.com, l’alternative à la liberté d’expression à YouTube.

Pour commencer, le Dr Christiane Northrup m’a parlé de l’excrétion / transmission du vaccin contre la Covid-19, en se concentrant spécifiquement sur la santé des femmes et la coagulation sanguine horrible qui se produit chez les femmes qui sont simplement autour de personnes vaccinées (même si elles ne sont pas elles-mêmes vaccinées).

Regardez l'interview en entier ici:

Brighteon.com/2aaed9bc-aa22-4da2-bdf8-2b0f2059983a

https://www.brighteon.com/embed/2aaed9bc-aa22-4da2-bdf8-2b0f2059983a

Dans une autre interview terrifiante, le Dr Lee Merritt s’est joint à moi pour discuter des protéines de pointe en tant qu’armes biologiques, et de la façon dont il y a des éléments de la plandémie actuelle qui ne s’additionnent pas si vous supposez qu’il s’agit simplement d’un scénario de transmission virale. Il y a autre chose en cours, et c’est sinistre. Les protéines de pointe ont-elles été produites en masse et délibérément libérées à New York? Nous discutons de cette possibilité et plus encore:

Brighteon.com/a39081f7-59cd-415a-8233-f4a24b655b54

https://www.brighteon.com/embed/a39081f7-59cd-415a-8233-f4a24b655b54

Une autre interview époustouflante met en vedette Greg Caton, qui met en garde contre l’accélération de la guerre mondiale de la «fin des temps» qui est déjà en cours et qui fera des ravages à travers la planète jusqu’en 2024. Greg Caton connaît une mine d’informations et n’a pas peur «d’y aller» quand il s’agit de dire la vérité. Regardez et partagez:

Brighteon.com/dce835c6-2871-4414-bd50-4482dec87299

https://www.brighteon.com/embed/dce835c6-2871-4414-bd50-4482dec87299

Tim Truth publie des vidéos qui décrivent des choses étranges et bizarres dans des masques Covid, des vaccins et des prélèvements. J’ai parlé avec Tim Truth de sa mission et de ce qu’il espère accomplir avec ses vidéos surprenantes. Il s’agit d’un individu plus jeune qui a pris une pilule rouge au cours des dernières années et qui tire maintenant la sonnette d’alarme pour essayer d’avertir l’humanité des vaccins dangereux, des injections de nanoparticules et plus encore:

Brighteon.com/c5e903b9-c905-487e-93fe-73732a30b7e9

https://www.brighteon.com/embed/c5e903b9-c905-487e-93fe-73732a30b7e9

Clay Clark est le producteur des événements Health & Freedom, y compris le récent à Tulsa auquel j’ai assisté en personne. Il y a deux événements à venir: un à Tampa et un autre à Anaheim. Dans cette interview, Clay Clark et moi discutons de la fin des temps, du christianisme, des raisons pour lesquelles certaines églises deviennent complètement sataniques et de ce que tout cela signifie pour notre monde qui s’effondre:

Brighteon.com/3ac3325e-6ed4-408b-909a-12c750630d5f

https://www.brighteon.com/embed/3ac3325e-6ed4-408b-909a-12c750630d5f

J'ai d'autres interviews à venir pour vous bientôt, ainsi qu'un nouveau podcast de mise à jour de la situation chaque jour de la semaine

https://www.brighteon.com/channels/hrreport

Aussi, préparez-vous pour le lancement de Brighteon TV qui sera lancé en juillet avec une liste complète d'invités, d'émissions et d'interviews. C'est un tout nouveau réseau de diseurs de vérité, et le visionnage est totalement gratuit.

Mike Adams

