Analyse complète: les vaccins se sont avérés être des armes d’extermination efficaces … tous les êtres humains ont le droit de résister en légitime défense

À partir d’aujourd’hui, le podcast Mise à jour de la situation est publié dans des parties séparées, puis également sous la forme d’une émission «complète» contenant toutes les parties. Ceci est basé sur les commentaires des auditeurs, car de nombreux auditeurs nous ont dit qu’ils voulaient s’assurer de ne pas manquer les parties de l’émission qui les intéressent le plus (comme l’économie, les vaccins ou la nutrition, etc.).

Donc, à partir de maintenant, la partie 1 devrait être en direct et publiée vers 10 heures du matin, et elle comportera généralement une analyse des titres les plus importants et les plus insensés de la journée. La partie 2 paraîtra vers 11 heures centrale et peut couvrir l’économie, la culture ou la politique. La troisième partie sera mise en ligne vers midi et comportera souvent des analyses sur la plandémie et les vaccins. La partie 4 sera généralement publiée à 13 heures au centre et pourrait présenter toute histoire de rupture qui mérite une attention particulière. L’émission complète sera ensuite publiée généralement entre 14 h et 15 h.

Sur la base du cycle de nouvelles, il y aura entre 2 et 4 parties chaque jour, chaque partie ayant une durée de 15 minutes à 45 minutes. Tout cela est organique, donc cela peut changer en fonction des nouvelles en cours et de la quantité de commentaires nécessaires pour offrir une analyse complète des dernières nouvelles.

Voici les 4 parties pour aujourd’hui, suivies de l’épisode COMPLET ci-dessous:

Mise à jour de la situation 24 mai 2021 Partie 1 sur 4 – Info et des gros Titres d’intro FOUS

Brighteon.com/2f67ae83-2f51-4d0c-9b81-e679c5e1b281

https://www.brighteon.com/embed/2f67ae83-2f51-4d0c-9b81-e679c5e1b281

Mise à jour de la situation le 24 mai 2021 Partie 2 sur 4 – Actualités économiques et sécheresse technique en Californie

Brighteon.com/faaf28f6-0f41-4e8a-b6d3-c8794d3087bd

https://www.brighteon.com/embed/faaf28f6-0f41-4e8a-b6d3-c8794d3087bd

Mise à jour de la situation 24 mai 2021 Partie 3 sur 4 – L’autodéfense contre la VIOLENCE VACCINALE est un droit humain fondamental

Brighteon.com/7a08d305-98f7-4a07-becb-9bfc932ea3a7

https://www.brighteon.com/embed/7a08d305-98f7-4a07-becb-9bfc932ea3a7

Mise à jour de la situation 24 mai 2021 Partie 4 sur 4 – Les vaccins Covid provoquent une VAGUE DE DÉCÈS DANS LE MONDE en raison d’injections de protéines de pointe

Brighteon.com/e029e72f-266d-41af-8426-792509b057f8

https://www.brighteon.com/embed/e029e72f-266d-41af-8426-792509b057f8

Et voici le plein:

Brighteon.com/ff3a0323-2433-4f33-9676-ea4a2cf69ca8

https://www.brighteon.com/embed/ff3a0323-2433-4f33-9676-ea4a2cf69ca8

Écoutez le nouveau podcast de chaque jour sur:

https://www.brighteon.com/channels/hrreport

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Si Fauci frauduleux est déclaré coupable d’avoir menti à propos du financement, de la création et de la libération intentionnelle de Covid-19, il pourrait encourir la peine de mort pour trahison.

Le Parti communiste chinois aimerait abattre l’Amérique et la rendre communiste, et leur homme de pointe vient d’être surpris en train de mentir, sous serment, au sujet de l’aide à obtenir le financement et la réalisation de la recherche afin de créer et de publier COVID-19. C’est un génocide de masse prémédité. Prévu. Financé par un Américain. Financé par le principal «spécialiste» des maladies dont la plupart des États-Unis et les CDC prennent conseil au quotidien. Fauci l’a laissé filer sur la chaîne Politifact, avec toute sa rhétorique ratée, affirmant que COVID-19 pouvait provenir d’un laboratoire et qu’il était «malheureux» que le sénateur Rand Paul ait soulevé le sujet pour que les Américains entendent parler.

Le sénateur Rand Paul appelle Fauci à financer / aider une recherche risquée sur le «gain de fonction» qui a rendu le [SRAS-CoV-2 de] la COVID contagieux des animaux aux humains, et donc des humains aux humains

Fauci, confronté à ses mauvaises actions, ne les a jamais nié. Il a dit: «Il n’est vraiment pas utile de soulever quelque chose» et qu’il est «malheureux qu’il en ait parlé». Attends quoi? Puis Fauci continue en admettant tout cela, en disant: «Cela ne fait vraiment rien d’autre que brouiller la question de ce que nous essayons de faire. C’est donc dommage qu’il (c’est-à-dire le sénateur Rand Paul) ait dit cela.

Eh bien, oui, nous devons dire, cela obscurcit la question de ce que vous essayez de faire, M. le Frauduleux Fauci, parce que CE que vous essayez de faire est de propager un style de pandémie de maladie, puis d’injecter à tout le monde des «inoculations» qui créent des prions dans le corps humain, provoquant des caillots sanguins, des cancers, des démences, des accidents vasculaires cérébraux et – attendez-le -… d’autres variantes de Covid qui sont plus virulentes et encore plus dangereuses pour les vaccinés. Oops. Tu disais?

Fauci a menti: nous savons maintenant que les NIH ont financé la recherche sur les virus à gain de fonction dans les laboratoires de Wuhan en Chine grâce à des subventions américaines sous la direction de Fauci

Tout en parlant à un expert de gauche dans une émission de nouvelles d’extrême gauche, Fauci a tenté de minimiser ses actes de trahison en admettant: «Donc, dans une collaboration très mineure dans le cadre d’un sous-contrat dans le cadre d’une subvention, nous avons eu une collaboration avec des scientifiques Chinois.» Oh vraiment, alors vous n’avez discuté qu’avec les tueurs en série et leur avez envoyé un «peu» d’argent avant qu’ils ne se déchaînent et ne tuent des milliers de personnes dans le monde? Cela semble parfaitement innocent. Parlons plus.

Fauci a tout admis, à son tour en boucle, que le virus n’était peut-être pas originaire de la nature, et que les États-Unis ont financé la recherche du PCC dans les laboratoires de Wuhan avec des subventions du NIH, et que Fauci DID les a signés. Il a dû l’admettre car les traces de papier le prouveront. Fauci A MENTI SOUS SERMENT lors d’un témoignage au Sénat directement en réponse à ces affirmations de trahison et de meurtre de masse, et récemment.

Se souvenir des procès de la Smith Act des dirigeants du Parti communiste à New York dans les années 1950 et de l’exécution des Rosenberg pendant la guerre froide

Vous vous souvenez de la guerre froide avec l’Union soviétique? Les dirigeants du CPUSA (Parti communiste des États-Unis, maintenant connu sous le nom de Parti démocrate) ont violé la loi Smith, qui interdisait de préconiser le renversement violent du gouvernement américain. Il est allé jusqu’à la Cour suprême, et après près d’un an de procès, onze dirigeants communistes ont été reconnus coupables et ont purgé une peine dans une prison fédérale.

Ensuite, il y a eu Julius et Ethel Rosenberg, des espions exécutés pendant la guerre froide. Leur crime? Ils auraient transmis des informations sur la bombe atomique américaine aux Russes. À l’époque, il y avait moins de preuves de la culpabilité de Rosenberg que de preuves que Fauci a commis une trahison en ce moment. Le couple a été électrocuté à mort le 19 juin 1953 à la prison de Sing Sing à Ossining, New York, pour avoir prétendument «supervisé un réseau d’espionnage» qui a volé des secrets de bombe et les a remis aux communistes.

Devinez quoi? La pandémie est pire qu’une bombe. Il en va de même pour les sales vaccins Covid-19. Alors, quel sera le sort de Fauci? Sera-t-il jugé et reconnu coupable de trahison? Obtiendra-t-il la peine de mort pour cela? Tenons-nous au vote de tous les Américains, mais cette fois pas de bulletin de vote par correspondance ni de machine à voter.

[Problème majeur : il pourrait s’agir de la collusion de tout un système embarquant l’Etat profond, et la DARPA ainsi que des éléments comme Bill Gates et sa fondation et autres eugénistes-trans-humanistes ainsi que des organisations comme BIG Pharma et l’OMS. Il serait trop facile ce focaliser que sur ce seul élément qui n’est qu’un maillon de la chaîne, comme en témoigne la grande difficulté pour le système de faire marche arrière pour éviter d’écraser encore plus de victimes. C’est tout le système qu’il faut démonter et démanteler car avec l’échange de données, de résultats, de technologies, des techniques et de connaissances scientifiques, les Etats-Unis d’Amérique auraient pu doubler les chinois en produisant ce virus en cachette, dans le plus grand secret. C’est une enquête internationale indépendante intégrant des enquêteurs pluridisciplinaires qui pourrait dénouer ce nœud, pas le bricolage d’investigation…

Les dénonciateurs de Facebook FUITENT LES DOCS détaillant les efforts visant à censurer secrètement les préoccupations de Vaccins à l’échelle mondiale

Projet Veritas – Énoncé de mission

Enquêter et dénoncer la corruption, la malhonnêteté, les transactions personnelles, le gaspillage, la fraude et autres fautes dans les institutions publiques et privées afin de parvenir à une société plus éthique et transparente.

Valeurs fondamentales

COURAGE MORAL – Le courage est la vertu qui soutient tous les autres. Nous choisissons de surmonter nos peurs.

JDDM – MIRASTNEWS].

Réglez votre fréquence Internet sur Pandemic.news pour des mises à jour sur la façon de préparer et de prendre soin de votre corps et de votre esprit avec des superaliments, des suppléments et des aliments biologiques entiers dès maintenant et pendant la prochaine apocalypse communiste.

Maintenant, regardez Fox News et le sénateur Tom Cotton renverser les fausses déclarations de Fauci:

Les sources de cet article incluent:

Pandemic.news

NaturalNews.com

TheGatewayPundit.com

History.com

S.D. puits

Traduction et commentaire intégré : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : Natural News

RUPTURE: Les dénonciateurs de Facebook révèlent des DOCS INTERNES FUITES détaillant un nouvel effort visant à censurer secrètement les préoccupations liées aux vaccins à l’échelle mondiale

Facebook a répondu: « Nous avons annoncé cette politique de manière proactive sur le blog de notre entreprise et avons également mis à jour notre centre d’aide avec ces informations. » – Porte-parole de la société Facebook

Deux initiés de Facebook ont ​​présenté des documents internes de l’entreprise détaillant un plan visant à réduire «l’hésitation à la vaccination» (VH) à l’échelle mondiale.

L’objectif déclaré de cette fonctionnalité est de «réduire considérablement l’exposition des utilisateurs» aux commentaires VH. Un autre objectif du programme est de forcer une «diminution des autres engagements de commentaires VH, y compris la création, les likes, les rapports [et] les réponses».

Ce fut une révélation tellement choquante, que cela a poussé non seulement un – mais deux lanceurs d’alerte à se présenter au Projet Veritas, afin que le public puisse être informé de ce plan visant à étouffer la liberté d’expression.

Un dénonciateur de Facebook a déclaré que l’entreprise utilise un système de niveaux pour déterminer comment un commentaire doit être censuré ou enterré.

Les commentaires qui incluent des «histoires choquantes» décrivant des événements potentiellement ou réellement vrais, ou des faits qui peuvent soulever des problèmes de sécurité »- sont rétrogradés.

«Les vrais événements ou faits» qui soulèvent des inquiétudes au sujet des vaccinations Covid sont un jeu juste à rétrograder et à cacher – selon notre source – malgré leur authenticité ou leur capacité à contribuer au bien public.

«Je dois faire quelque chose», a déclaré l’un des initiés de Facebook.

Project Veritas a contacté un porte-parole de Facebook au sujet de ces documents et n’a reçu qu’une brève et large déclaration en réponse, qui n’a pas répondu à nos plus grandes questions concernant la transparence.

« Ils essaient de contrôler ce contenu avant même qu’il n’arrive sur votre page avant même que vous ne le voyiez », a ajouté l’autre initié de Facebook. «Si je perds mon emploi, c’est comme si je faisais quoi? Mais cela me préoccupe moins.»

[Westchester, NY – 24 mai 2021] Deux initiés de Facebook se sont présentés au Projet Veritas avec des documents internes divulgués, montrant le plan du géant de la Big Tech pour contrôler «l’hésitation aux vaccins» (VH) par le biais de «rétrogradations de commentaires» clandestines.

La société a mis en place un système de niveaux pour classer les commentaires sur différentes échelles, en fonction de la mesure dans laquelle la déclaration remet en question ou met en garde contre la vaccination Covid-19.

Le niveau 2, par exemple, représente le «découragement indirect» de se faire vacciner et, selon les sources de PV, les commentaires des utilisateurs comme ceux-ci seraient fortement «supprimés».

Peu importe que les commentaires soient vrais, factuels ou représentent la réalité. Le commentaire est rétrogradé, enterré et caché à la vue du public s’il entre en conflit avec ce système.

«Cela ne correspond pas au récit», a expliqué un initié. «Le récit étant, faites-vous vacciner, le vaccin est bon pour vous. Tout le monde devrait l’avoir. Et si vous ne le faites pas, vous serez distingué,»

L’un des initiés, un technicien de centre de données, a divulgué plusieurs documents internes détaillant un test d’algorithme exécuté sur 1,5% des utilisateurs de Facebook et d’Instagram près de 3,8 milliards dans le monde.

Le but? Pour, « réduire considérablement l’exposition des utilisateurs à l’hésitation à la vaccination (VH) dans les commentaires. »

« Ils essaient de contrôler ce contenu avant même qu’il n’arrive sur votre page avant même que vous ne le voyiez », a déclaré un initié.

1. Les auteurs du plan sont crédités comme étant Joo Ho Yeo, Nick Gibian, Hendrick Townley, Amit Bahl et Matt Gilles.

2. L’objectif du «cadre» est «d’identifier et de hiérarchiser les catégories» de contenu qui «pourraient décourager la vaccination dans certains contextes».

3. Facebook a également mis en place un système de notation «Hésitation aux vaccins» pour établir des seuils numériques pour certains contenus.

4. L’entreprise a institué des niveaux pour décrire le ton de certains messages, certains étant classés comme «sensationnels / alarmistes» ou «critiques de choix». Les réponses vont du retrait pur et simple aux rétrogradations de commentaires.

5. Un autre document de Hendrick Townley susmentionné discute plus de points de données suite à «l’expérience» de «rétrogradation» des commentaires de VH.

6. Une partie du document admet «rétrograder» les commentaires et réduire le taux de likes tout en effectuant un test de 1,5 pour cent de l’audience de l’entreprise.

7. D’autres articles traitant de la double dose unique de certains vaccins ont été décrits comme «objectif_haut» et décrivaient un «changement de position».

8. Descriptions du type de contenu entrant dans les niveaux 0, 1 et 2.

9. Un document d’application obtenu par l’un des initiés montrait l’objectif de Facebook de réduire la diffusion de commentaires apparemment sceptiques quant à la vaccination Covid.

10. Le document Facebook détaille le nombre de langues que sa politique «Vax Safety» pourra détecter pour suppression.

11. Les chefs de projet «Hésitation au vaccin» de Facebook répertoriés dans la chaîne de commandement de l’entreprise, relevant directement de Mark Zuckerberg.

12. Ben Freeman de Facebook envoie un message interne à ses collègues les informant de la collecte de données et des mesures à prendre concernant les vaccins COVID-19.

13. Le rôle professionnel d’Amit Bahl au sein de Facebook expliqué.

14. «Rétrogradation des commentaires sur l’hésitation des vaccins» Explication des niveaux 1 et 2.

15. Facebook décrit comment étiqueter différents types de messages.

16. Facebook élabore sur le «découragement indirect» du niveau 2.

17. Données VAERS analysées par Facebook.

18. Commentaires sur l’hésitation des vaccins ciblés par Facebook.

19. Facebook décrit ce qu’il classe comme des «histoires choquantes» en ce qui concerne les vaccins.

Lisez l’intégralité du document Facebook Vaccine Comment Rétrogradation ici.

Lisez l’intégralité du document Facebook Global Operations Primer – Health Misinformation ici.

SOIT BRAVE. Faire quelque chose. Se lever. C’est maintenant. Si vous êtes témoin de corruption, de fraude, de gaspillage ou de mensonge au sein de Big Tech, d’entités privées ou du gouvernement – des choses que le public doit savoir – Envoyez un message crypté à notre Signal: 914-653-3110. Ou contactez-nous à VeritasTips@protonmail.com

À propos de Project Veritas

James O’Keefe a créé Project Veritas en 2011 en tant qu’entreprise de journalisme à but non lucratif pour poursuivre son travail de reportage sous couverture. Aujourd’hui, Project Veritas enquête et dénonce la corruption, la malhonnêteté, les transactions personnelles, le gaspillage, la fraude et autres fautes dans les institutions publiques et privées afin de parvenir à une société plus éthique et transparente. O’Keefe est PDG et président du conseil d’administration afin de pouvoir continuer à diriger et à enseigner à ses collègues journalistes, ainsi qu’à protéger et à entretenir la culture du projet Veritas.

Project Veritas est une organisation 501 (c) 3 enregistrée. Project Veritas ne préconise pas de solutions spécifiques aux problèmes soulevés lors de ses enquêtes. Faites un don maintenant pour soutenir notre mission.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Project Veritas