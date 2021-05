Le directeur funéraire britannique confirme nos soupçons – À écouter

Rédacteur ER: Cette interview de 26 minutes avec John, un directeur funéraire basé au Royaume-Uni (région de Londres?) Avec 15 ans dans l’entreprise, est intéressante pour plusieurs révélations qu’il fait. L’interview a récemment été publiée sur la chaîne d’Andy Heasman sur muse.ai. Ceci est son compte Twitter. Cette interview peut également être consultée sur son compte Twitter le 21 mai.

Nous vous recommandons d’écouter l’interview complète car de nombreuses opinions sont exprimées. Ci-dessous, cependant, nous avons limité nos notes aux points pertinents pour le secteur des funérailles:

Un hôpital britannique lui avait indiqué en novembre 2019 que «quelque chose de méchant» était en route. Il n’a été autorisé à voir le corps dans cet hôpital que dans une tente d’isolement. [ER: Comme nous nous en souvenons, rien de tel n’a été communiqué au grand public pendant très longtemps. Pendant ce temps, en France vers janvier 2020, l’hydroxychloroquine était en cours de reclassement pour être mise hors de portée du public. Comme le rappelle Ron Unz dans cet article récent, les services de renseignement américains avaient publié un rapport sur l’épidémie de virus à Wuhan en novembre 2019, avant même que la Chine ne semble en être au courant. Chez ER, nous avons publié de nombreuses histoires sur d’étranges éruptions respiratoires en 2019 AVANT novembre, en fait, dans plusieurs pays. Cette révélation hospitalière faite par John montre que les AUTORITÉS MÉDICALES LOCALES ont été alertées bien avant le public.]

Le taux de mortalité n’a pas été plus élevé que pour toute autre année.

Les taux de mortalité sont naturellement plus élevés en hiver avec des troubles respiratoires saisonniers. Les taux de mortalité peuvent grimper en été si le temps est extrêmement chaud.

Le taux de mortalité est actuellement très bas, comme en témoigne la disponibilité des réservations qui peuvent être consultées sur n’importe quel site de crématorium.

Le taux de mortalité n’a pas été plus élevé que pour toute autre année. Et le taux de mortalité pour 2020 était, en fait, légèrement INFÉRIEUR à celui de 2019. CEPENDANT, LE TAUX DE DÉCÈS A MONTÉ EN JANVIER, FÉVRIER ET MARS 2021, date à laquelle ils ont commencé à vacciner. Novembre et décembre 2020 ont été une période extrêmement calme pour les décès, dans la mesure où les salons funéraires de plusieurs régions adjacentes éteignaient leurs réfrigérateurs jusqu’au début janvier. Les vaccinations ont commencé le 6 janvier – «Je n’ai jamais connu un taux de mortalité comme celui-ci en 15 ans». Est-ce une coïncidence? À l’exception de janvier, février et mars de cette année (2021), rien n’indique qu’il y a eu une pandémie. La véritable «pandémie» a été les trois premiers mois de cette année.

Le directeur du salon funéraire a été personnellement appelé par un «professionnel de la santé senior», un consultant du NHS qui était également un client, via un canal crypté et a dit de ne pas toucher aux vaccins (que John reconnaît être une thérapie génique) «en aucune circonstance». L’équipe consultative du gouvernement, dont ce professionnel de la santé faisait partie, a dit au gouvernement de ne pas utiliser les vaccins en raison des risques.

N’importe qui peut connaître le nombre d’enterrements et d’incinérations auprès de son autorité sanitaire locale. Ces données montreront qu’au cours des 14 à 15 derniers mois, le taux de mortalité n’a pas été supérieur à la normale.

Il reçoit un appel une fois par semaine d’un «gars de la pandémie» dont le travail consiste à appeler tous les directeurs de funérailles et à leur parler du nombre et du type de décès qu’ils ont subis au cours de la semaine écoulée. Il essaie clairement de faire en sorte que les décès semblent dus à Covid même lorsque le décès est probablement dû à la vieillesse. «Ils gonflent délibérément les chiffres.» Cet homme a admis au directeur des funérailles: «Je ne sais pas pourquoi je fais ce travail car il n’ya pas de décès de Covid». Il a entendu des histoires de primes payées aux autorités sanitaires pour chaque décès de Covid. Il a eu une expérience personnelle de familles en colère dont un proche est décédé d’un cancer ou d’un accident vasculaire cérébral, mais «Covid» a été inscrit sur le certificat de décès. Les directeurs de funérailles ont la liberté dans ces circonstances de ne pas laver et habiller (éventuellement embaumer) un corps pour le voir comme ils le feraient normalement «à cause de Covid», mais ils sont toujours payés de la même manière. Dans ces circonstances, ils peuvent simplement s’en tirer en mettant le cadavre dans un sac mortuaire.

Chaque année, il y a des décès dus à la grippe, mais fait intéressant, cette année, il n’y en a pas eu.

S’il y avait une pandémie mortelle là-bas, je serais le premier à le savoir.

Le directeur des funérailles s'exprime sur l'augmentation des décès qui commence avec le déploiement du vaccin

Source: muse.ai/v/q2BzX6S-Funeral-Director-speaks-out-rise-in-deaths-starts-with-the-vaccine-roll-out

