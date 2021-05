12 184 DÉCÈS ET 1 196 190 Blessures: base de données européenne sur les effets indésirables des médicaments sur les «vaccins» COVID-19

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

La base de données européenne des rapports de réactions médicamenteuses suspectées est EudraVigilance, qui suit également les rapports de blessures et de décès suite aux «vaccins» COVID-19 expérimentaux.

Voici ce qu’EudraVigilance déclare à propos de sa base de données:

Ce site Web a été lancé par l’Agence européenne des médicaments en 2012 pour fournir un accès public aux rapports d’effets secondaires suspectés (également connus sous le nom de réactions indésirables aux médicaments). Ces rapports sont soumis par voie électronique à EudraVigilance par les autorités nationales de réglementation des médicaments et par les sociétés pharmaceutiques détenant des autorisations de mise sur le marché (licences) pour les médicaments. EudraVigilance est un système conçu pour collecter les rapports d’effets secondaires suspectés. Ces rapports servent à évaluer les bénéfices et les risques des médicaments au cours de leur développement et à contrôler leur innocuité suite à leur autorisation dans l’Espace économique européen (EEE). EudraVigilance est utilisé depuis décembre 2001. Ce site Web a été lancé pour se conformer à la politique d’accès EudraVigilance, qui a été développée pour améliorer la santé publique en soutenant le contrôle de la sécurité des médicaments et pour accroître la transparence pour les parties prenantes, y compris le grand public. Le conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments a approuvé pour la première fois la politique d’accès à EudraVigilance en décembre 2010. Une révision a été adoptée par le conseil en décembre 2015 sur la base de la législation de 2010 en matière de pharmacovigilance. La politique vise à fournir aux parties prenantes telles que les autorités nationales de réglementation des médicaments dans l’EEE, la Commission européenne, les professionnels de la santé, les patients et les consommateurs, ainsi que l’industrie pharmaceutique et les organismes de recherche, un accès aux rapports sur les effets secondaires suspectés. La transparence est un principe directeur clé de l’Agence et est essentielle pour instaurer la confiance dans le processus de réglementation. En augmentant la transparence, l’Agence est mieux en mesure de répondre au besoin croissant des parties prenantes, y compris du grand public, d’accéder à l’information. (Source.)

Leur rapport jusqu’au 22 mai 2021 répertorie 12 184 décès et 1 196 190 blessures à la suite d’injections de quatre injections COVID-19 expérimentales:

VACCIN COVID-19 ANRm MODERNA (CX-024414)

VACCIN COVID-19 ARNm PFIZER-BIONTECH

VACCIN COVID-19 ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

VACCIN COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S)

Sur le total des blessures enregistrées, il y a 604 744 blessures graves, ce qui équivaut à plus de 50%.

«La gravité fournit des informations sur l’effet indésirable suspecté; il peut être qualifié de «grave» s’il correspond à un événement médical qui entraîne la mort, met la vie en danger, nécessite une hospitalisation, entraîne une autre affection médicalement importante ou la prolongation d’une hospitalisation existante, entraîne une invalidité ou une incapacité persistante ou importante, ou est une anomalie congénitale / une malformation congénitale.»

Un abonné de Health Impact News en Europe a publié les rapports pour chacun des quatre plans COVID-19 que nous incluons ici. Cet abonné s’est porté volontaire pour le faire, et c’est beaucoup de travail de classer chaque réaction avec des blessures et des décès, car il n’y a pas de place sur le système EudraVigilance que nous avons trouvé qui compile tous les résultats.

Depuis que nous avons commencé à publier ceci, d’autres d’Europe ont également calculé les chiffres et confirmé les totaux. *

Voici les données récapitulatives jusqu’au 22 mai 2021.

Total des réactions pour le vaccin expérimental à ARNm Tozinameran (code BNT162b2, Comirnaty) de BioNTech / Pfizer: 5 961 décès et 452 779 blessures au 22/05/2021

13 531 Troubles sanguins et du système lymphatique incl. 59 décès

9 828 Troubles cardiaques, y compris 735 décès

71 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques incl. 4 morts

5468 Troubles de l’oreille et du labyrinthe incl. 3 morts

183 Troubles endocriniens

6266 Troubles oculaires incl. 14 morts

41 214 Troubles gastro-intestinaux incl. 216 morts

128 031 Troubles généraux et conditions au site d’administration incl. 1909 décès

327 Troubles hépatobiliaires incl. 27 décès

4.802 Troubles du système immunitaire incl. 31 décès

13 948 Infections et infestations incl. 648 décès

4821 Blessures, intoxications et complications liées aux procédures incl. 81 décès

10 374 Enquêtes incl. 221 décès

3 354 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 120 morts

65 326 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 71 décès

250 néoplasmes bénins, malins et non spécifiés (y compris kystes et polypes) incl. 15 morts

81 748 Troubles du système nerveux incl. 616 décès

279 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatale incl. 7 morts

88 Problèmes de produit

7978 Troubles psychiatriques incl. 94 décès

1342 Troubles rénaux et urinaires incl. 93 morts

1570 Troubles de l’appareil reproducteur et des seins incl. 3 morts

18 597 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 697 décès

21.101 Troubles de la peau et des tissus sous-cutanés incl. 53 morts

663 Circonstances sociales incl. 9 morts

160 Procédures chirurgicales et médicales incl. 10 morts

11 459 Troubles vasculaires incl. 225 morts

Total des réactions pour le vaccin expérimental ARNm ARNm-1273 (CX-024414) de Moderna: 3 365 décès et 72 596 blessures au 22/05/2021

1335 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 22 morts

2.045 Troubles cardiaques incl. 370 morts

12 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques incl. 2 morts

718 Troubles de l’oreille et du labyrinthe

37 Troubles endocriniens incl. 1 mort

997 Troubles oculaires incl. 4 morts

6305 Troubles gastro-intestinaux incl. 108 morts

20 774 Troubles généraux et conditions au site d’administration incl. 1480 décès

129 Troubles hépatobiliaires incl. 8 morts

691 Troubles du système immunitaire incl. 4 morts

2392 Infections et infestations incl. 183 décès

1292 Blessures, intoxications et complications liées aux procédures incl. 63 morts

1743 Enquêtes incl. 77 décès

816 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 64 décès

9149 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 62 décès

77 Néoplasmes bénins, malins et non spécifiés (y compris kystes et polypes) incl. 11 morts

12 314 Troubles du système nerveux incl. 339 décès

83 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatale

11 Problèmes de produit

1375 Troubles psychiatriques incl. 51 morts

468 Troubles rénaux et urinaires incl. 40 morts

175 Troubles de l’appareil reproducteur et des seins incl. 1 mort

3513 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 306 décès

3726 Troubles de la peau et du tissu sous-cutané incl. 23 morts

259 Circonstances sociales incl. 9 morts

235 Procédures chirurgicales et médicales incl. 26 morts

1925 Troubles vasculaires

Total des réactions pour le vaccin expérimental AZD1222 / VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) d’Oxford / AstraZeneca: 2 489 décès et 655 534 blessures au 22/05/2021

7200 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 100 morts

9748 Troubles cardiaques incl. 311 décès

103 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques incl. 2 morts

6740 Troubles de l’oreille et du labyrinthe

217 Troubles endocriniens incl. 2 morts

10 591 Troubles oculaires, y compris 8 morts

69 826 Troubles gastro-intestinaux incl. 116 décès

178 037 Troubles généraux et conditions au site d’administration incl. 685 décès

396 Troubles hépatobiliaires incl. 20 morts

2409 Troubles du système immunitaire incl. 9 morts

13 832 Infections et infestations incl. 163 décès

5 870 Blessures, intoxications et complications liées aux procédures incl. 46 morts

13 474 Enquêtes incl. 50 morts

8 405 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 35 morts

104 075 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 25 morts

222 Néoplasmes bénins, malins et non spécifiés (y compris kystes et polypes) incl. 6 morts

141 437 Troubles du système nerveux incl. 388 décès

156 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatale incl. 3 morts

76 Problèmes de produit

12 272 Troubles psychiatriques incl. 21 morts

2 264 Troubles rénaux et urinaires incl. 20 morts

3327 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein

21 237 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 278 décès

29 750 Troubles de la peau et des tissus sous-cutanés incl. 14 morts

582 Circonstances sociales incl. 4 morts

498 Procédures chirurgicales et médicales incl. 15 morts

12 790 Troubles vasculaires incl. 168 morts

Total des réactions pour le vaccin expérimental COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) de Johnson & Johnson: 369 décès et 15 281 blessés au 22/05/2021

145 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 10 morts

264 Troubles cardiaques incl. 34 décès

8 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques

77 Troubles de l’oreille et du labyrinthe

5 Troubles endocriniens incl. 1 mort

191 Troubles oculaires incl. 2 morts

1302 Troubles gastro-intestinaux incl. 11 morts

3619 Troubles généraux et conditions au site d’administration incl. 97 morts

38 Troubles hépatobiliaires incl. 2 morts

51 Troubles du système immunitaire

245 Infections et infestations incl. 8 morts

209 Lésions, intoxications et complications liées aux procédures incl. 6 morts

1134 Enquêtes incl. 23 morts

104 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 10 morts

2368 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 12 morts

12 Néoplasmes bénins, malins et non spécifiés (y compris kystes et polypes)

3051 Troubles du système nerveux incl. 48 décès

7 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatale

8 Problèmes de produit

181 Troubles psychiatriques incl. 3 morts

69 Troubles rénaux et urinaires incl. 4 morts

62 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein

637 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 29 morts

324 Troubles de la peau et des tissus sous-cutanés incl. 1 mort

39 Circonstances sociales incl. 2 morts

214 Procédures chirurgicales et médicales incl. 20 morts

917 Troubles vasculaires incl. 46 morts

* Ces totaux sont des estimations basées sur les rapports soumis à EudraVigilance. Les totaux peuvent être beaucoup plus élevés en fonction du pourcentage d’effets indésirables signalés. Certains de ces rapports peuvent également être signalés dans les bases de données sur les effets indésirables de chaque pays, telles que la base de données américaine VAERS et le système britannique de la carte jaune. Les décès sont regroupés par symptômes, et certains décès peuvent résulter de plusieurs symptômes.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

