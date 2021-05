Comment Bill Gates a financé l’ONG PATH ayant tué des filles tribales en Inde lors d’essais cliniques non autorisés

C’est l’histoire inédite de la façon dont l’ONG PATH, financée par Bill Gates, a tué des filles tribales en Inde dans des essais cliniques non autorisés et s’en est tirée.

Nous avons vu beaucoup de l’Inde dans les nouvelles récemment. Beaucoup plus que ce que nous faisons habituellement. Il y a une sorte d’apocalypse qui se passe là-bas, si l’on en croit les médias populaires. Mais comme c’est souvent le cas, ces rapports sont dépourvus de tout contexte ou perspective. Alors que les médias du monde ne peuvent pas en avoir assez de l’Inde aujourd’hui, dans leur empressement à soutenir un récit de terreur à propos de Covid-19, il y a douze ans, quand il y avait une véritable histoire là-bas, les médias du monde étaient introuvables.

Les essais cliniques non autorisés

En 2009, une ONG financée par la Fondation Bill et Melinda Gates (BMGF) a mené des essais cliniques non autorisés d’un vaccin sur certains des enfants les plus pauvres et les plus vulnérables du monde. Elle l’a fait sans fournir d’informations sur les risques encourus, sans le consentement éclairé des enfants ou de leurs parents et sans même déclarer qu’il menait un essai clinique.

Après la vaccination, de nombreux enfants participants sont tombés malades et sept d’entre eux sont décédés. Telles étaient les conclusions d’une commission parlementaire chargée d’enquêter sur cette misérable affaire. Le comité a accusé l’ONG de «maltraitance d’enfants» et a produit une série de preuves pour étayer son affirmation. Tout cet incident est à peine enregistré sur le radar des médias occidentaux.

PATH (anciennement Program for Appropriate Technology in Health) est une ONG basée à Seattle, fortement financée par la BMGF mais qui reçoit également des subventions importantes du gouvernement américain. Entre 1995 et le moment de la rédaction de cet article (mai 2021), PATH avait reçu plus de 2,5 milliards de dollars de BMGF.

En 2009, PATH a réalisé un projet d’administration du vaccin contre le virus du papillome humain (HPV). L’objectif du projet était, selon les propres termes de PATH, «de générer et de diffuser des preuves pour une introduction éclairée des vaccins contre le VPH par le secteur public». Elle a été menée dans quatre pays: l’Inde, l’Ouganda, le Pérou et le Vietnam. Une autre organisation financée par Gates, Gavi, avait été initialement envisagée pour gérer le projet, mais la responsabilité a finalement été déléguée à PATH. Le projet a été financé directement par BMGF.

Siège social de PATH, Seattle

De manière significative, chacun des pays sélectionnés pour le projet avait une population ethnique différente et chacun avait un programme national de vaccination financé par l’État. L’utilisation de différents groupes ethniques dans l’essai a permis de comparer les effets du vaccin à travers divers groupes de population (l’appartenance ethnique étant un facteur d’innocuité et d’efficacité de certains médicaments).

Les programmes de vaccination des pays concernés offraient un marché potentiellement lucratif pour les entreprises dont les médicaments devaient être étudiés: si les médicaments s’avéraient efficaces et étaient inclus dans les calendriers nationaux de vaccination financés par l’État de ces pays, cela représenterait une manne annuelle de bénéfices pour les entreprises impliquées.

Deux types de vaccin contre le VPH ont été utilisés dans l’essai: Gardasil de Merck et Cervarix de GlaxoSmithKline (GSK). Dans cet article, nous allons examiner l’essai de PATH sur Gardasil en Inde.

Il convient de noter ici la relation entre la BMGF et l’une des sociétés dont les médicaments étaient testés. En 2002, BMGF avait, de manière controversée, acheté pour 205 millions de dollars d’actions dans le secteur pharmaceutique, un achat qui comprenait des actions de Merck & Co. Cette décision avait soulevé des sourcils en raison du conflit d’intérêt évident entre le rôle de la fondation en tant qu’organisme médical de bienfaisance et son rôle de propriétaire d’entreprises du même secteur.

Le Wall Street Journal a rapporté, en août 2009, que la fondation avait vendu ses parts dans Merck entre le 31 mars et le 30 juin de cette année, ce qui aurait été à peu près à la même époque que les essais sur le terrain du vaccin anti-HPV commençaient en Inde. Ainsi, pour l’intégralité de ce projet (qui était déjà opérationnel en octobre 2006), jusqu’à ses derniers essais sur le terrain, BMGF avait un double rôle: à la fois en tant qu’organisme de bienfaisance avec une responsabilité de soin, et en tant que chef d’entreprise avec une responsabilité pour le profit.

De tels conflits d’intérêts sont une caractéristique de BMGF depuis 2002. Lorsque Gates faisait des apparitions régulières à la télévision l’année dernière pour promouvoir la vaccination Covid-19, donnant des approbations particulièrement retentissantes de l’effort Pfizer-BioNTech, son objectivité n’a jamais été remise en question. Pourtant, sa fondation est copropriétaire de plusieurs fabricants de vaccins, dont Pfizer, BioNTech et CureVac.

Vaccin contre le VPH

Le vaccin contre le VPH vise à prévenir le cancer du col de l’utérus. Gardasil avait été lancé avec succès par Merck aux États-Unis en 2006, mais ses ventes ont souffert après qu’une série d’articles dans des revues médicales américaines aient jugé que ses risques l’emportaient sur ses avantages.

Le vaccin Gardasil contre le VPH

L’analyse des rapports sur les effets indésirables du Gardasil a été particulièrement préjudiciable au Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) du CDC. Cette analyse a été publiée dans le Journal of the American Medical Association (JAMA) le 19 août 2009.

Les 12 424 effets indésirables rapportés comprenaient 772 qui étaient considérés comme graves, dont 32 étaient des décès. Les autres effets indésirables graves rapportés comprenaient des maladies auto-immunes, des événements thromboemboliques veineux (caillots sanguins) et le syndrome de Guillain-Barré.

Dans le même numéro de JAMA, le Dr Charlotte Haug, alors rédacteur en chef du Journal de l’Association médicale norvégienne, a écrit: «La question de savoir si un risque vaut la peine d’être pris dépend non seulement du risque absolu, mais aussi de la relation entre les risque potentiel et bénéfice potentiel. Si les avantages potentiels sont substantiels, la plupart des individus seraient prêts à accepter les risques. Mais le bénéfice net du vaccin contre le VPH pour une femme est incertain.

Même si elle est infectée de façon persistante par le VPH, une femme ne développera probablement pas de cancer si elle est régulièrement dépistée. Donc, rationnellement, elle devrait être prête à n’accepter qu’un petit risque lié au vaccin. Le Dr Haug a également noté: «Lors de l’évaluation des preuves concernant les risques et les avantages, il convient également de se demander qui prend le risque et qui en tire les avantages», lors d’une fouille claire chez le fabricant Gardasil Merck.

La controverse Gardasil

Les tentatives de Merck pour promouvoir Gardasil avaient été controversées. Le Dr Angela Raffle, l’un des plus grands experts britanniques en matière de dépistage du cancer du col de l’utérus, a décrit la stratégie de marketing de Merck comme «un bélier au ministère de la Santé et un bombardement de tapis à la périphérie».

Le Dr Raffle craignait que la poussée de la vaccination de masse ne nuise au programme de dépistage réussi qui avait fonctionné au Royaume-Uni depuis les années 1960. «Je crains que la précipitation à motivation commerciale pour nous faire paniquer en introduisant rapidement le vaccin contre le VPH nous ramènera et aggravera notre programme de lutte contre le cancer du col de l’utérus.»

Professeur Diane Harper

Le professeur Diane Harper, alors de la Dartmouth Medical School dans le New Hampshire, avait dirigé 2 essais du vaccin et était catégorique sur le fait que Gardasil ne pouvait pas protéger contre toutes les souches de VPH.

Lorsque Merck a lancé une énorme campagne de relations publiques en 2007 pour persuader les gouvernements européens d’utiliser le produit pour vacciner toutes les jeunes filles du continent contre le cancer du col de l’utérus, elle a déclaré:

«Les programmes de vaccination de masse (seraient) une grande expérience de santé publique… Nous ne savons pas beaucoup de choses. Nous ne savons pas que le vaccin continuera d’être efficace. Pour être honnête, nous ne disposons actuellement pas de données sur l’efficacité de ces jeunes filles. Nous vaccinons contre un virus qui attaque les femmes tout au long de leur vie et continue de provoquer le cancer. Si nous vaccinons les filles à 10 ou 11 ans, nous ne saurons pas pendant 20 à 25 ans si cela fonctionnera ou non. C’est une tâche importante à entreprendre.»

Ainsi, au moment où PATH menait ses essais en Inde, en Ouganda, au Pérou et au Vietnam, Gardasil était un vaccin controversé: son innocuité, son efficacité et les tentatives de Merck pour le promouvoir étaient remises en question, non par les anti-vaccinateurs et les théoriciens du complot, mais par l’establishment médical international et les grands médias respectés.

Les filles de Khammam

Le district de Khammam, en 2009, faisait partie de l’État d’Andhra Pradesh, dans l’est de l’Inde (les changements de limites effectués en 2014 signifient qu’aujourd’hui le district de Khammam appartient à l’État de Telangana). La région est essentiellement rurale et est considérée comme l’une des régions les plus pauvres et les moins développées de l’Inde.

Filles de la tribu Koya, Khammam

Khammam abrite plusieurs groupes ethniques tribaux, certaines estimations plaçant sa population tribale à environ 21,5% (environ 600 000 personnes). Comme c’est souvent le cas pour les peuples indigènes du monde entier, les groupes tribaux du Khammam souffrent d’un manque d’accès à l’éducation. Par conséquent, leur niveau d’alphabétisation est d’un niveau considérablement inférieur à celui de la région dans son ensemble.

Quelque 14 000 filles ont reçu une injection de Gardasil dans le district de Khammam en 2009. Les filles recrutées pour le projet PATH avaient entre 10 et 14 ans et provenaient toutes de milieux défavorisés, principalement tribaux. Beaucoup de filles ne résidaient pas avec leur famille; au lieu de cela, elles vivaient dans des ashramwayshalas (auberges gérées par le gouvernement), qui étaient situées à proximité des écoles fréquentées par les enfants.

Le professeur Linsey McGoey, de l’Université d’Essex, a déclaré plus tard qu’elle croyait que les filles des ashramwayshalas avaient été ciblées pour le projet, car c’était une façon de «contourner le besoin de demander le consentement des parents pour les injections».

Bien que nous ayons vu beaucoup de l’Inde dans les nouvelles récemment, la couverture de ce pays et de ses affaires est généralement discrète. Bien qu’elle abrite près d’un cinquième de la population mondiale, les rapports sur l’Inde sont rares. Peu d’entre nous sont conscients, par exemple, de son histoire épouvantable en matière de santé et de sécurité ou de sa longue tradition de corruption au sein du gouvernement.

Ces échecs ont été exploités par des chercheurs de profit sans scrupules pendant des décennies. Les médias occidentaux ne rapportent les conséquences de ces actions que lorsque leur ampleur est trop grande pour être ignorée.

Nous avons appris que jusqu’à 7 000 personnes ont été tuées et plus d’un demi-million ont été blessées après avoir été exposées à de l’isocyanate de méthyle gazeux mortel, à la suite d’une fuite de gaz à l’usine de pesticides Union Carbide à Bhopal. Mais nous n’avons rien appris dans les années qui ont précédé celle-ci de la culture des normes médiocres et le mépris de la réglementation qui était en définitive responsable de la catastrophe.

Le rapport accablant de Sama

Il était donc typique que le projet de PATH d’administration et d’étude des effets du vaccin contre le VPH n’ait pas été annoncé en Occident. Typique, aussi, qu’il en soit de même en Inde même: les médias indiens ne sont pas plus réputés pour leurs reportages sur les groupes tribaux que les médias occidentaux ne le sont pour leur couverture des Indiens.

Malgré les inquiétudes exprimées au sujet du projet en octobre 2009 par Sama, une ONG basée à Delhi qui milite pour la santé des femmes, la question est restée absente des nouvelles de l’Inde.

Membres du groupe de défense Sama

Ce projet n’aurait donc pas pu être plus hors du commun s’il avait eu lieu sur la lune, et il le resta pendant plusieurs mois jusqu’à ce que, au début de 2010, des histoires aient commencé à filtrer de Khammam selon lesquelles quelque chose s’était terriblement mal passé: de nombreuses filles impliquées dans les procès sont tombées malades par la suite et quatre d’entre elles sont décédées.

En mars 2010, des membres de Sama ont visité Khammam pour en savoir plus sur les histoires émergentes. On leur a dit que jusqu’à 120 filles avaient eu des effets indésirables, notamment des crises d’épilepsie, des maux d’estomac sévères, des maux de tête et des sautes d’humeur. Les représentants de Sama sont restés à Khammam pour enquêter davantage sur la situation.

L’implication de Sama a finalement porté la question à l’attention des médias indiens et, au milieu d’un barrage de publicité négative, le Conseil indien de la recherche médicale (IMCR) a suspendu le projet PATH. À ce stade, le Comité permanent de la santé du Parlement indien a ouvert une enquête sur l’affaire.

Le 17 mai, Sama a produit un rapport accablant soulignant, entre autres: que les essais avaient été promus comme un programme de vaccination gouvernemental et non comme un projet de recherche, que les filles n’avaient pas été informées qu’elles pouvaient choisir de ne pas participer aux essais, et que le consentement parental n’avait été ni demandé ni donné dans de nombreux cas.

Le rapport indique que «De nombreuses filles vaccinées continuent de souffrir de maux d’estomac, de maux de tête, d’étourdissements et d’épuisement. Il y a eu des rapports de début précoce des règles, de saignements abondants et de crampes menstruelles sévères, de sautes d’humeur extrêmes, d’irritabilité et de malaise après la vaccination. Aucun suivi ni contrôle systématique n’a été effectué par les fournisseurs de vaccins.»

Sama a également contesté l’affirmation du Gouvernement de l’État d’Andhra Pradesh selon laquelle la mort de quatre des filles qui avaient participé aux essais n’avait rien à voir avec la vaccination.

La commission parlementaire

Les rouages ​​de la bureaucratie sont lents à tourner. C’est plus de trois ans plus tard, le 30 août 2013, que le rapport du Comité permanent de la santé du Parlement indien a finalement été publié. Bien que beaucoup s’attendaient à ce que le rapport soit un blanchiment, c’était tout sauf: c’était une lecture choquante.

Le rapport a critiqué à la fois PATH et l’IMCR, concluant que «la sécurité et les droits des enfants étaient fortement compromis et violés». Le comité a constaté que PATH, bien qu’opérant en Inde depuis 1999, n’avait aucune autorisation légale de le faire. Il a noté que, bien que l’organisation ait finalement reçu un certificat du registraire des sociétés de l’Inde en septembre 2009, ce certificat lui-même enfreignait la loi.

Le rapport indiquait que «PATH… a violé toutes les lois et réglementations établies pour les essais cliniques… son seul objectif était de promouvoir les intérêts commerciaux des fabricants de vaccins contre le VPH. Il s’agit d’un grave abus de confiance… car le projet impliquait la vie et la sécurité des fillettes et des adolescentes qui ignoraient pour la plupart les implications de la vaccination. La violation est également une violation grave de l’éthique médicale. Cet acte de PATH est une violation flagrante des droits humains de ces filles et adolescentes. Il s’agit également d’un cas avéré de maltraitance d’enfants.»

Le comité a accusé PATH de lui avoir menti et tenté de l’induire en erreur au cours de son enquête et a recommandé au gouvernement indien de signaler les violations des droits de l’homme commises par PATH à l’OMS, à l’UNICEF et au gouvernement américain.

Le rapport déclarait que l’ensemble du plan de PATH était une tentative cynique d’assurer des bénéfices continus pour Merck et GSK.

«Le choix des pays et des groupes de population; la nature monopolistique, à ce moment-là, du produit poussé; le potentiel illimité du marché et les opportunités dans les programmes de vaccination universelle des pays respectifs indiquent tous un schéma bien planifié pour exploiter commercialement une situation.

Si PATH avait réussi… cela aurait généré un profit exceptionnel pour les fabricants grâce à la vente automatique, année après année, sans aucune dépense promotionnelle ou marketing. Il est bien connu qu’une fois introduit dans le programme de vaccination, il devient politiquement impossible d’arrêter toute vaccination.»

« Pour parvenir à cette fin sans effort, sans passer par la voie ardue et strictement réglementée des essais cliniques, PATH a eu recours à un élément de subterfuge en appelant les essais cliniques des «études observationnelles» ou «un projet de démonstration» et diverses expressions de ce type. Ainsi, l’intérêt, la sécurité et le bien-être des sujets ont été complètement mis en péril par PATH en utilisant une nomenclature autodéterminée et autonome, ce qui est non seulement très déplorable, mais aussi une grave violation du droit du pays. »

Les filles indiennes utilisées comme cochons d’Inde

Ces accusations ont été reprises par des voix de premier plan dans la communauté médicale indienne. «Il est choquant de voir comment une organisation américaine a utilisé des méthodes clandestines pour s’établir en Inde», a déclaré Chandra M.Gulhati, rédacteur en chef de l’influent Monthly Index of Medical Specialties de l’Inde, «(ceci) n’était pas de la philanthropie».

Samiran Nundy, rédacteur en chef émérite du National Medical Journal of India et critique de longue date des pratiques de corruption dans le domaine de la santé, n’a pas mâché ses mots: «C’est un cas évident où les Indiens étaient utilisés comme cobayes.»

Samiran Nundy, rédacteur émérite du National Medical Journal of India

Le rapport du comité permanent était également très critique à l’égard des relations entre PATH et les membres de plusieurs agences de santé indiennes, mettant en évidence de multiples conflits d’intérêts.

Sur la question du consentement éclairé, le comité a confirmé que les allégations de Sama étaient vraies, estimant que la majorité des formulaires de consentement n’étaient signés ni par les enfants ni par leurs parents, que de nombreux formulaires de consentement étaient postdatés ou pas du tout datés, que plusieurs formulaires avaient été signés par les mêmes personnes (souvent les gardiens des auberges dans lesquelles les filles vivaient) et que de nombreuses signatures ne correspondaient pas au nom sur le formulaire. Il a constaté que les parents n’avaient pas reçu d’informations sur la nécessité de la vaccination, ses avantages et ses inconvénients ou ses effets secondaires potentiels.

Aucune assurance n’était fournie pour aucun des enfants en cas de blessure et «PATH n’a pas prévu de soins médicaux urgents par un expert en cas d’événements indésirables graves.» En outre, PATH a gravement enfreint la réglementation sanitaire indienne en effectuant un essai clinique d’un médicament sur des enfants avant de procéder pour la première fois à un essai du médicament avec des adultes comme sujets.

En ce qui concerne les filles décédées, le comité a critiqué PATH, les autorités médicales indiennes et le gouvernement de l’État d’Andhra Pradesh pour avoir sommairement écarté le lien entre leur décès et la vaccination sans mener d’enquêtes approfondies. En 2016, environ 1 200 des filles qui avaient participé aux deux essais de vaccin contre le VPH en Inde signalaient des effets secondaires graves à long terme, soit plus de 5% de la cohorte totale de 23 500. À ce moment-là, le nombre total de décès était passé à sept.

Un silence mortel

Cette effroyable violation de l’éthique médicale et des droits de l’homme n’a presque pas été mentionnée en dehors de l’Inde. Le Comité permanent de la santé du Parlement indien a littéralement accusé une ONG américaine de maltraitance d’enfants, fournissant de nombreuses preuves à l’appui de son accusation, mais pratiquement aucune mention de ce fait ne se trouve dans les médias occidentaux.

Un conflit d’intérêts financier a-t-il compromis le Guardian?

Les publications de vulgarisation scientifique Nature et Science contenaient chacune un bref article sur la débâcle, mais aucune n’entre dans les détails sur les violations juridiques et éthiques de PATH. Bien que l’article de Science soit au moins légèrement critique, l’article sur la nature donne plus d’espace à la réfutation des accusations du directeur de PATH, Vivien Tsu.

La manière dont les médias du monde entier sont financés par BMGF, et comment cela affecte les reportages sur BMGF et les organisations qu’elle parraine, mérite son propre article. Mais il convient de mentionner ici que la BBC a reçu un total de 51,7 millions de dollars de BMGF, en mai 2021, et The Guardian a reçu 12,8 millions de dollars.

Rencontrez Seth Berkley, PDG de GAVI

Le Guardian, malgré toutes ses prétentions à donner une voix aux plus vulnérables du monde, est resté curieusement silencieux sur les jeunes filles de Khammam. C’est-à-dire, à l’exception d’un article, publié en octobre 2013, environ six semaines après la publication du rapport du comité permanent.

L’article n’a pas été rédigé par l’une des filles ou l’un de leurs parents, ni par l’une des femmes de Sama qui avait défendu la cause des filles, ni même par l’un des parlementaires indiens chargés d’enquêter sur l’affaire. Non. Il a été écrit par un Américain du nom de Seth Berkely. Berkely est le PDG de Gavi, un autre géant de la santé financé par le BMGF.

Seth Berkely, PDG de Gavi

Berkely a utilisé son forum dans The Guardian pour affirmer que les filles décédées après avoir été vaccinées à Khammam s’étaient suicidées. Parlant des 14 000 sujets impliqués dans les procès, il a déclaré: «Il aurait été inhabituel qu’aucun d’entre eux ne se suicide». La compassion n’était pas le seul élément qui manquait à son article. Pas une seule fois Berkley n’a abordé les multiples violations de la loi et de l’éthique qui s’étaient produites ou le rôle de PATH et celui de ses employeurs, la Fondation Gates, dans son rejet de cette iniquité.

Le Guardian a commencé à recevoir un financement du BMGF en août 2010. Avant cet accord, en 2007, le journal avait publié deux articles distincts qui critiquaient les tactiques de lobbying utilisées par Merck pour promouvoir Gardasil et qui remettaient en question l’efficacité de son utilisation dans les programmes de vaccination de masse. Suite à leur accord avec Gates, toute la couverture par le gardien de ce médicament (et de la vaccination contre le VPH en général) a été positive.

Le gouvernement indien cède à l’influence de Bill Gates

Le gouvernement indien était réticent à prendre l’une des mesures recommandées par le comité. Après tout, il y avait d’énormes sommes d’argent mises à la disposition de l’État, des institutions et des individus d’organisations comme PATH. Ainsi, aucun rapport officiel de violations des droits de l’homme n’a jamais été fait par le gouvernement indien à l’OMS, à l’Unicef ​​ou au gouvernement américain, comme l’avait recommandé le comité permanent.

Siège de BMGF, Seattle

Cependant, en 2017, il a annoncé qu’il n’accepterait plus de subventions du BMGF pour son unité de soutien technique à la vaccination, une organisation qui fournit des «conseils en matière de stratégie de vaccination» pour environ 27 millions de nourrissons. Néanmoins, le gouvernement indien continue d’accepter les subventions de la fondation dans d’autres domaines.

Merck et son vaccin VPH Gardasil ont très bien fonctionné depuis les événements lamentables relatés dans cet article. Le scandale Khammam n’a jamais vraiment affecté l’entreprise, en raison d’un manque de sensibilisation à son sujet en dehors de l’Inde. Rien qu’en 2018, les ventes de Gardasil se sont élevées à plus de 3 milliards de dollars, grâce à son inclusion dans les calendriers de vaccination dans le monde et à son lancement cette année-là en Chine.

PATH n’a jamais été meilleur. Tout comme Merck, le manque de rapports sur ce qui s’est passé à Khammam signifie que l’organisation n’a pas souffert. Depuis 2010, il a continué de recevoir d’énormes financements de la BMGF et, dans une moindre mesure, du gouvernement américain. Au cours de cette période, BMGF a fourni à PATH plus de 1,2 milliard de dollars de financement.

La Fondation Bill et Melinda Gates a continué d’étendre son réseau d’influence. Décrivant les pratiques de l’organisation à l’époque des événements décrits ici, Jacob Levich a déclaré: «En substance, BMGF achèterait des stocks de médicaments qui n’avaient pas réussi à créer une demande suffisante en Occident, les ferait pousser à la périphérie à rabais et conclurait des accords d’achat à long terme avec les gouvernements du tiers monde.

Depuis, la fondation est passée à des pâturages encore plus lucratifs. La pandémie de Covid-19 a vraiment poussé le BMGF sur le devant de la scène. Gates lui-même a vu son profil public et son influence politique croître à un point qui aurait été inimaginable même en 2019.

Malgré son manque de qualifications scientifiques ou de mandat électoral, il insiste régulièrement sur la nécessité d’une vaccination mondiale de masse avec des produits fabriqués par les entreprises qu’il possède, en utilisant les plateformes qui lui sont offertes par les médias qu’il finance.

Et les filles de Khammam? Eh bien, ces pauvres enfants et leur sort n’était même pas largement connu en dehors de l’Inde en 2010. Dire qu’ils avaient été oubliés reviendrait à impliquer que quiconque les connaissait ou se souciait d’eux en premier lieu.

Bernard Marx est le pseudonyme utilisé par un écrivain et enseignant basé en Irlande. Les domaines d’intérêt de Bernard comprennent l’histoire, la politique et la musique populaire. Vous pouvez en savoir plus sur son travail: Notes from the New Normal.

Aidez MIRASTNEWS à se perfectionner pour fournir des contenus de qualité supérieure et à se transformer en un grand média indépendant d’informations, d’analyses et d’investigations. Faites une contribution quel que soit le montant en cliquant sur le bouton faire un don. Nous avons grandement besoin du soutien de nos abonnés et des autres lecteurs.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia