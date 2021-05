Les principaux responsables de l’application de la loi conspirent avec Big Tech pour éliminer les documentaires «La vérité sur les vaccins»

Les principaux responsables de l’application de la loi dans douze États conspirent maintenant avec les PDG de Facebook, Twitter, Amazon et Google pour éradiquer les sources d’informations vitales. Dans leur réticule, Ty et Charlene Bollinger, les créateurs des documentaires «La vérité sur les vaccins».

Cette information précieuse n’est dangereuse que parce qu’elle détruit la propagande des sociétés pharmaceutiques et interfère avec l’agenda commercial prédateur des sociétés pharmaceutiques et de l’industrie des vaccins. La «vérité sur les vaccins» est précieuse car elle a libéré d’innombrables personnes de la peur des maladies infectieuses, offrant des modes de vie plus sains et des moyens plus efficaces de renforcer l’immunité. Si cette information était ouvertement autorisée, elle conduirait à une prise de décision éclairée au niveau de la famille, à la prévention des maladies chroniques, au ralentissement de la sur-vaccination et de la surmédication des enfants d’aujourd’hui et à l’arrêt de centaines de milliers de blessures et de décès dus à la vaccination.

Les procureurs généraux font pression sur Big Tech pour qu’ils divulguent des informations vitales

Big Tech a déjà conçu des politiques de «désinformation sur les vaccins» qui filtrent par algorithme le contenu qui fournit un contexte et une perspective sur la question des vaccinations, des verrouillages et des masques. Les hauts responsables de l’application de la loi veulent porter la propagande vaccinale à un tout autre niveau. Les procureurs généraux du Connecticut, du Delaware, de l’Iowa, du Massachusetts, du Michigan, du Minnesota, de New York, de la Caroline du Nord, de l’Oregon, de la Pennsylvanie, du Rhode Island et de Virginie ont tous signé une lettre exigeant que les PDG de Big Tech ciblent et démantèlent les contenus «anti- vaccins».

Le Centre de lutte contre la haine numérique (CCDH) a reçu des informations sur les sources les plus influentes de la soi-disant «désinformation sur les vaccins». Le CCDH a publié une pièce à succès diffamatoire, ciblant la «Douzaine de désinformation» qui comprend Ty et Charlene Bollinger et d’autres défenseurs de la liberté de la santé et du consentement éclairé comme Erin Elizabeth de Health Nut News et la Dre Christiane Northrup. Le CCDH et les médias mainstream utilisent maintenant cette liste pour dénigrer et ridiculiser les Bollingers et le reste de la «Disinformation Dozen».

Pendant ce temps, les douze procureurs généraux font pression sur Big Tech pour démanteler ces sources d’information vitales. En conséquence, la chaîne YouTube «La vérité sur les vaccins» a récemment été supprimée. YouTube a affirmé que la chaîne était une «désinformation médicale COVID-19», tandis que l’Associated Press (AP) affirmait que la chaîne «tirait profit de la désinformation des vaccins». Les vidéos ont été regardées par des millions de personnes et la chaîne comptait 75 000 abonnés dévoués.

Associated Press et Big Tech ciblent désormais des informations qui aident les gens à guérir du cancer

L’AP a intensifié les attaques et a affirmé que les vidéos «sèment la méfiance et la peur à propos des vaccins ou poussent à la désinformation sur le COVID-19». En d’autres termes, toute information qui aide les gens à mener une vie saine, sans intervention pharmaceutique, est en quelque sorte une «désinformation COVID-19». L’AP a même affirmé qu’une vidéo «comprend des mensonges démystifiés sur l’élection présidentielle». Apparemment, personne n’est autorisé à partager des témoignages de crimes, y compris des crimes de fraude électorale.

Si cette censure ne suffisait pas, le CCDH et l’AP font actuellement pression sur YouTube pour qu’il supprime la chaîne «La vérité sur le cancer» de Bollingers, qui a offert à la fois de l’espoir et des solutions concrètes aux familles aux prises avec le cancer. Après que l’AP a commencé à calomnier la chaîne La vérité sur le cancer, YouTube a commencé à examiner la chaîne et à supprimer plusieurs vidéos. L’AP a dirigé la censure de manière précise, affirmant avoir «trouvé au moins une vidéo encore en ligne sur la chaîne qui diffusait des vidéos anti-vaccins, et qui remettait en question la sécurité et la nécessité des masques et des vaccins COVID-19.» Le PDG du CCDH, Imran Ahmed, a doublé son action et a déclaré: « On ne peut pas dire que YouTube a pris des mesures efficaces » tout en appelant à de nouvelles interdictions sur les vidéos des Bollingers.

Cette censure coordonnée cherche à brûler tout ce qui est bon – une opération de gravure de livres moderne aux proportions épiques.

https://www.brighteon.com/embed/de35aabd-809d-4e47-bbfd-d4480c71a79e

Bill et Melinda Gates: une sombre histoire d’exploitation d’enfants pauvres en tant que «cobayes» humains à des fins d’expérimentation médicale de masse

En écoutant les médias, on est amené à croire que l’eugéniste milliardaire Bill Gates et son ex-femme Melinda ont consacré une grande partie de leur vie à aider les autres grâce à leur soi-disant philanthropie. Sous la surface, cependant, il y a un héritage de violations massives des droits de l’homme.

En 2010, par exemple, une ONG (organisation non gouvernementale) financée par Gates a testé un nouveau «vaccin» expérimental sur des enfants en Inde sans le consentement des parents. Ces enfants ont été utilisés comme cobayes humains par Gates et sa femme, et les médias occidentaux ont complètement ignoré le scandale.

La Fondation Bill & Melinda Gates a mené des essais cliniques non autorisés sur certains des enfants les plus pauvres et les plus vulnérables d’Inde, les exposant à des préjudices indicibles. Ni les enfants ni leurs parents n’ont été informés des risques encourus et il n’a jamais été révélé que les piqûres faisaient partie d’un essai clinique.

Comme on pouvait s’y attendre, de nombreux enfants sont tombés gravement malades ou sont morts grâce à Gates. Un comité parlementaire chargé d’enquêter sur le scandale a déterminé que la Fondation Bill & Melinda Gates avait commis des «abus envers les enfants» flagrants, présentant une série de preuves à l’appui de cette grave affirmation.

Cependant, les médias grand public ici en Occident ont complètement ignoré le scandale. Très peu d’Américains, à l’exception de ceux qui lisent des médias indépendants, savaient à l’époque que les Gates étaient impliqués dans un autre programme d’eugénisme ciblant des enfants innocents.

Bill et Melinda Gates ont acheté des millions d’actions Merck juste au moment où Gardasil était testé sur des enfants pauvres du tiers monde

Il ne s’agit là que d’un des nombreux cas de violations des droits de l’homme commises par Gates sous le couvert de la «philanthropie». Entre 1995 et mai 2021, la Fondation Bill & Melinda Gates a octroyé quelque 2,5 milliards de dollars à une ONG basée à Seattle appelée «PATH» (anciennement Program for Appropriate Technology in Health) qui a mené des essais cliniques similaires sur des enfants.

Également largement financé par le gouvernement des États-Unis, PATH a dirigé un essai de vaccin contre le virus du papillome humain (HPV) en 2009 qui, selon lui, pourrait «générer et diffuser des preuves pour l’introduction éclairée des vaccins contre le VPH par le secteur public». Comme vous vous en souvenez peut-être, Gardasil faisait fureur parmi les eugénistes.

Quatre pays ont reçu l’injection expérimentale de VPH: l’Inde, l’Ouganda, le Pérou et le Vietnam. En testant le vaccin sur plusieurs groupes ethniques à la fois, les entreprises qui souhaitaient à l’époque accaparer le marché de l’injection de VPH espéraient accélérer le processus d’approbation et gagner rapidement des bénéfices.

«Les programmes de vaccination des pays concernés offraient un marché potentiellement lucratif pour les entreprises dont les médicaments devaient être étudiés: si les médicaments s’avéraient efficaces et étaient inclus dans les calendriers nationaux de vaccination financés par l’État de ces pays, cela représenterait une manne annuelle de bénéfices pour les entreprises impliquées», rapporte Off Guardian.

En l’occurrence, la Fondation Bill & Melinda Gates a été fortement investie à l’époque dans Merck & Co., le créateur de Gardasil. Gates et son épouse d’alors, via leur «organisme de bienfaisance», avaient acheté pour environ 205 millions de dollars d’actions de Merck juste avant que la société ait commencé à tester son vaccin sur des enfants pauvres dans les pays du tiers monde.

De manière pratique, la Fondation Bill & Melinda Gates a vendu toutes ses actions Merck au moment même où les essais commençaient. En effet, l’«organisme de bienfaisance» à but non lucratif a récolté des bénéfices exceptionnels alors que les enfants du tiers monde, qui n’étaient pas les plus sages quant à l’ordre du jour en jeu, ont commencé à tomber malades et à mourir des injections.

La Fondation Bill & Melinda Gates détient partiellement Pfizer, BioNTech

Au moins depuis 2002, ces conflits d’intérêts sont une caractéristique de la manière dont la Fondation Bill & Melinda Gates mène ses activités. Les conflits d’intérêts sont redevenus apparents l’année dernière avec l’avènement du coronavirus de Wuhan (Covid-19) qui, comme prévu, a généré des milliards de bénéfices supplémentaires pour Bill et Melinda Gates.

Beaucoup de gens ne le savent pas, mais la Fondation Bill & Melinda Gates est partiellement propriétaire de nombreux fabricants de vaccins, dont Pfizer et BioNTech, qui produit l’une des deux injections d’ARNm disponibles pour le virus chinois. L ‘«organisme de bienfaisance» est également copropriétaire de CureVac.

Alors que normalement Bill et Melinda Gates testaient l’une de leurs nouvelles injections expérimentales sur des enfants du tiers monde, l’injection expérimentale Pfizer-BioNTech a été largement utilisée ici aux États-Unis grâce au programme «Operation Warp Speed» de Donald Trump.

Le tir n’a pas été officiellement approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) car il est toujours à l’essai en plein air comme un «remède» pour la grippe de Wuhan. Le temps nous dira quels sont les effets à long terme de cette dernière injection de vache à lait de Bill et Melinda Gates.

Ceci n’est qu’un petit échantillon des nombreux projets de vaccins illicites dans lesquels Bill et Melinda Gates ont été impliqués et dont ils ont profité au cours des nombreuses années où ils ont poussé leur programme d’eugénisme. Une analyse plus approfondie peut être trouvée sur ce lien.

«Quelle bande de criminels, littéralement, nous avons au sommet pour décider de notre vie», a écrit un commentateur à Off Guardian, consterné que Bill et Melinda Gates aient été autorisés à s’en tirer autant qu’ils l’ont fait pendant des décennies.

«Vous voyez le schéma? Les sociétés pharmaceutiques concluent des accords commerciaux avec des membres corrompus de gouvernements de pays pauvres, qui ne voudraient pas encaisser, obnubilés qu’ils sont avec «l’Occident avancé», au détriment de leur propre sang, pour des produits rejetés ailleurs.»

Plus des dernières nouvelles sur ce que Bill et Melinda Gates sont jusqu’à ces jours peuvent être trouvées sur Evil.news.

