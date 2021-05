L’UE va lever les restrictions sur les pays «bien vaccinés» dans le dernier complot qui ignore la valeur de santé publique de l’immunité innée

Les pays de l’Union européenne devraient adopter des conditions d’entrée uniformes qui permettront aux touristes entièrement vaccinés de pays à faible risque d’entrer en France, en Espagne, en Italie et dans d’autres points chauds du bloc.

Les États-Unis et le Royaume-Uni devraient être inclus dans la liste verte élargie de l’UE alors que les ambassadeurs de l’Union se penchent en faveur de la confirmation d’une proposition de la Commission européenne visant à lever les restrictions sur les pays bien vaccinés.

Le mois dernier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que les touristes américains entièrement vaccinés seraient autorisés à visiter le bloc cet été, bien qu’elle n’ait pas précisé de date exacte. «Les Américains, pour autant que je sache, utilisent des vaccins approuvés par l’Agence européenne des médicaments. Cela permettra la libre circulation et les déplacements vers l’Union européenne», a-t-elle déclaré.

Elle a noté que les États-Unis étaient «sur la bonne voie» et faisaient «d’énormes progrès» avec leur campagne pour atteindre l’immunité collective – la vaccination de 70 pour cent des adultes – d’ici la mi-juin.

Les voyages non essentiels vers l’UE ont été officiellement interdits, à l’exception des visiteurs d’une liste restreinte de pays à très faible nombre de cas de virus, notamment l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud.

Mais les diplomates des pays de destination touristique de l’UE ont fait valoir pendant des semaines que les critères de l’Union pour déterminer si un pays est une origine «sûre» purement basée sur de faibles cas de coronavirus (COVID-19) deviennent rapidement hors de propos. Ceci, disent-ils, est dû aux progrès réalisés par les campagnes de vaccination aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans certains autres pays.

L’UE s’apprête à déployer un passeport vaccinal numérique

L’UE travaille sur une réponse coordonnée, y compris le déploiement d’un passeport numérique pour les vaccins. Ce dernier fournira la preuve via un code QR qu’une personne vaccinée avec un vaccin approuvé par l’UE – soit Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson ou AstraZeneca – a eu un résultat de test négatif récent ou s’est rétablie du virus. Le passeport vaccinal devrait être en place d’ici la fin du mois de juin ou plus tôt.

« Il sera prêt pour l’été pour faciliter les voyages en toute sécurité, il sera donc prêt à être utilisé d’ici la fin du mois de juin », a déclaré Christian Wigand, un porte-parole de la Commission européenne.

Un autre porte-parole, Johannes Bahrke, a ajouté que 18 pays de l’UE et l’Islande non membre testeraient le passeport numérique pour les vaccins au cours des deux prochaines semaines.

Le passeport vaccinal numérique de l’UE ne sera initialement utilisé que pour les voyages à l’intérieur du bloc européen. Mais la Commission européenne travaille à sa reconnaissance mutuelle avec des certificats de pays non membres de l’UE, en particulier les États-Unis.

La France, Malte et les Pays-Bas font partie des pays qui testent le laissez-passer de santé de l’UE. Le test consiste à s’assurer que les clés numériques utilisées pour authentifier les laissez-passer fonctionnent correctement et qu’elles sont interopérables entre les systèmes de différents pays.

Le pass numérique, bien que principalement conçu pour être accessible via une application pour smartphone, doit également être disponible sous forme papier. La technologie a été développée par les sociétés allemandes T-Systems et SAP. Un passeport vaccinal contiendrait une preuve numérique indiquant si un porteur a été testé et vacciné avec succès.

«Tous les États membres se connecteront au système en juin, la plupart à la mi-juin», a déclaré M. Bahrke.

L’application NHS du Royaume-Uni a été mise à jour pour devenir un passeport vaccinal

Les États membres devraient également préparer des portails numériques qui permettront aux Britanniques d’utiliser l’application du National Health Service (NHS) comme passeport vaccinal. (Connexes: les dossiers de vaccination du Royaume-Uni doivent être liés aux passeports de voyage, mais ils n’osent pas les appeler «passeports de vaccins».)

Cela fait suite à un changement de l’application NHS qui permet aux gens de prouver s’ils ont reçu le vaccin COVID-19 – ce qui en fait un passeport vaccinal. Ce changement a amené des députés et des militants de la protection de la vie privée au Royaume-Uni à exprimer leurs craintes qu’un tel système puisse être discriminatoire et une violation des droits de l’homme.

L’application, qui est distincte de l’application NHS COVID-19 pour la recherche des contacts, peut déjà être utilisée pour demander des ordonnances répétées, prendre des rendez-vous chez le médecin et consulter les dossiers médicaux. L’application mise à jour est conçue pour permettre aux utilisateurs de répondre aux exigences des pays étrangers en matière de visiteurs.

Mais les Britanniques ne sont toujours pas encouragés à voyager. Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que les Britanniques ne devraient pas voyager dans les pays ou territoires de la liste orange ou rouge à moins qu’ils n’aient «une raison exceptionnelle».

Les listes orange, rouge et verte reflètent les risques d’infection associés à des pays spécifiques. Voyager depuis un pays figurant sur la liste orange signifie que vous devez vous mettre en quarantaine chez vous à votre retour, la liste rouge signifie que vous devez vous mettre en quarantaine dans un hôtel à votre retour et la liste verte signifie que l’endroit est sûr pour voyager et que vous n’avez pas besoin de mettre en quarantaine à votre retour.

Le gouvernement britannique exhorté à ouvrir les voyages aériens

Le président-directeur général de British Airways, Sean Doyle, a appelé le gouvernement britannique à ouvrir les voyages aériens vers les pays à faible risque. Doyle a également noté que les données sur les taux de vaccination et d’infection pour des pays tels que les États-Unis, l’Espagne et la Grèce plaident de manière convaincante en faveur de leur inscription sur la liste verte des voyages sans quarantaine à partir du début du mois prochain. Les États-Unis, l’Espagne et la Grèce figurent actuellement sur la liste orange du Royaume-Uni.

La Grande-Bretagne a levé l’interdiction des voyages internationaux le lundi 17 mai, mais le gouvernement n’a désigné que 12 pays et territoires sûrs pour les voyages sans quarantaine sur sa liste verte. La semaine dernière, le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que la liste verte des voyages sans quarantaine ne s’élargirait pas «très rapidement».

Heathrow a fait voler 11 000 personnes lors de la réouverture limitée lundi. Ce chiffre était de 7 000 par jour la semaine dernière, mais bien en deçà des 120 000 typiques à cette période de l’année avant la pandémie. (En relation: l’aéroport d’Heathrow à Londres teste la «technologie de passeport» covid-19 qui obligera les voyageurs aériens à se soumettre aux vaccins.)

«Nous veillerons certainement à ce que les personnes voyageant à l’étranger soient soumises à tous les tests et contraintes pour empêcher la réimportation du virus», a déclaré Johnson.

«C’est pourquoi c’est une si petite liste de pays et je ne pense pas que nous y ajouterons très rapidement. Nous maintiendrons un régime frontalier très, très strict dans un avenir prévisible. Il est tout simplement trop tôt pour parler de ce que sera exactement l’été.»

Au moins 18 dirigeants d’aéroports ont signé une lettre exhortant Johnson à lancer «un redémarrage plus significatif du voyage».

«Nous pensons que la liste verte actuelle extrêmement limitée de pays démontre que le Royaume-Uni est trop prudent et ne parviendra pas à saisir les opportunités résultant du déploiement réussi du vaccin», ont-ils écrit.

«Il y a un million d’emplois dans l’aviation, et un demi-million d’emplois supplémentaires dépendent de l’aviation dans le secteur du tourisme. Ceci est tout à fait distinct des nombreux secteurs qui ont besoin de l’aviation pour commercer avec les marchés en développement existants et nouveaux. Compte tenu des restrictions actuelles appliquées par le gouvernement, ces emplois restent très à risque.»

Suivez Immunization.news pour plus de nouvelles et d’informations sur les passeports vaccinaux.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Comment le CDC manipule les données pour renforcer «l’efficacité des vaccins»

Le Center for Disease Control (CDC) des États-Unis modifie ses pratiques d’enregistrement des données et de test de la «Covid19» afin de donner l’impression que les «vaccins» expérimentaux de thérapie génique sont efficaces pour prévenir la maladie présumée.

(Article de Kit Knightly republié sur Off-Guardian.org)

Ils n’ont pas caché cela, annonçant les changements de politique sur leur site Web fin avril / début mai (bien que naturellement sans admettre la motivation assez évidente derrière le changement).

L’astuce consiste à signaler ce qu’ils appellent des «infections par rupture» – c’est-à-dire des personnes qui sont entièrement «vaccinées» contre l’infection Sars-Cov-2, mais qui sont quand même infectées.

Essentiellement, il a longtemps été démontré que Covid19 – à ceux qui sont prêts à y prêter attention – était un récit de pandémie entièrement créé, basé sur deux facteurs clés:

Tests faussement positifs. Le test PCR non fiable peut être manipulé pour signaler un nombre élevé de faux positifs en modifiant le seuil de cycle (valeur CT) Nombre de cas gonflé. La définition incroyablement large du «cas Covid», utilisée partout dans le monde, répertorie toute personne qui reçoit un test positif comme un «cas Covid19», même si elle n’a jamais éprouvé de symptômes.

Sans ces deux politiques, il n’y aurait jamais eu de pandémie appréciable du tout, et maintenant le CDC a adopté deux changements de politique qui signifient qu’ils ne s’appliquent plus aux personnes vaccinées.

Premièrement, ils abaissent leur valeur CT lorsqu’ils testent des échantillons provenant d ‘«infections par rupture» présumées.

D’après les instructions du CDC destinées aux autorités sanitaires de l’État sur la gestion des «infections de rupture possibles» (téléchargées sur leur site Web fin avril):

Pour les cas avec une valeur de seuil (Ct) de cycle de RT-PCR connue, soumettre uniquement les échantillons avec une valeur Ct? 28 au CDC pour le séquençage. (Le séquençage n’est pas possible avec des valeurs Ct plus élevées.)

Tout au long de la pandémie, les valeurs CT supérieures à 35 ont été la norme, avec des laboratoires du monde entier dans les années 40.

Essentiellement, les laboratoires exécutaient autant de cycles que nécessaire pour obtenir un résultat positif, bien que les experts aient averti que cela était inutile (même Fauci lui-même a dit que tout ce qui dépassait 35 cycles n’avait aucun sens).

Mais MAINTENANT, et uniquement pour les personnes entièrement vaccinées, le CDC n’acceptera que les échantillons obtenus à partir de 28 cycles ou moins. Cela ne peut être qu’une décision délibérée afin de réduire le nombre d ‘«infections par rupture» officiellement enregistrées.

Deuxièmement, les infections asymptomatiques ou légères ne seront plus enregistrées comme «cas de Covid».

C’est exact. Même si un échantillon prélevé à la faible valeur CT de 28 peut être séquencé dans le virus supposé être à l’origine de Covid19, le CDC ne conservera plus de registre des infections par rupture qui n’entraînent pas d’hospitalisation ou de décès.

L’écrivaine de Bloomberg, Clara Ferreira Marques, appelle à des vaccinations obligatoires (et à un temps de PRISON pour les refuseniks) pour augmenter les injections de protéines de pointe qui tuent des gens

Peu de gens se font volontairement injecter le coronavirus de Wuhan (Covid-19), alors l’écrivaine de Bloomberg, Clara Ferreira Marques, suggère des amendes et des peines de prison pour les «refuseniks» qui, selon elle, mettent le reste de la société en danger.

Même si l’obtention du «vaccin» n’arrête même pas la propagation du virus chinois, ou ne fait pas grand-chose au-delà de la soi-disant minimisation du risque de symptômes pour ceux qui l’obtiennent, Marques est catégoriquement opposée à l’idée qu’il devrait y en avoir de tout type de la liberté de choix en ce qui concerne les vaccins contre la grippe de Wuhan.

Marques a adopté un autre type de «science» où les injections de virus chinois ne fonctionnent que si tout le monde les reçoit. Elle pense également à tort qu’ils empêchent la propagation du virus alors qu’Anthony Fauci et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) américains disent le contraire.

Néanmoins, Marques souhaite que les injections soient plongées dans les bras des gens sous la menace d’une arme, si nécessaire, pour assurer la «sécurité» de tout le monde. N’importe quoi de moins et beaucoup pourraient mourir, suggère-t-elle, donc la tyrannie pourrait être la seule option.

«Il est inconfortable de plaider pour des vaccins obligatoires, même dans une pandémie qui a dévasté des familles dans le monde», écrit-elle. «Pourtant, si nous n’atteignons pas de meilleurs niveaux une fois que les vaccins sont entièrement et librement disponibles, un certain degré de contrainte peut bien être nécessaire.»

«L’avantage est trop grand, et le risque et le sacrifice demandés aux citoyens sont trop faibles pour être ignorés.»

Les libéraux veulent «sauver des vies» en forçant des injections sous la menace d’une arme

Lorsque les beignets, les hamburgers de restauration rapide et les chèques-cadeaux aux chaînes de restaurants ne parviennent pas à convaincre au moins 70% de la population de se faire injecter, Marques suggère d’essayer d’abord l’approche de la corruption en espèces.

Les gouvernements, dit-elle, pourraient simplement retirer de grosses sommes d’argent des coffres et les distribuer comme «incitation» à ceux qui sont «hésitants» à se faire vacciner. L’Ohio a récemment lancé un programme comme celui-ci qui consiste à donner des prix de «loterie» en espèces d’un million de dollars à cinq personnes qui reçoivent le vaccin.

Si cela ne suffit toujours pas, Marques dit que les gouvernements pourraient essayer de refuser l’accès des non-vaccinés à l’école et aux achats. Ne pas se procurer un «passeport» de vaccin sur demande limiterait l’accès aux biens et services de base, faisant mourir de faim ceux qui refusent le vaccin.

Selon Marques, le seul moyen de sauver des vies est de prendre des vies à travers le fascisme médical. C’est ce qui passe pour «progrès» chez Bloomberg.

«Les vaccins sont le plus grand cadeau à la santé publique après l’eau potable», affirme-t-elle, utilisant cette affirmation comme argument pour suggérer que le gouvernement pourrait devoir envisager de délivrer des vaccins contre la grippe de Wuhan sous la menace d’une arme à feu.

«La pleine contrainte – qui implique des amendes ou même des peines de prison, par opposition au simple fait de ne pas bénéficier d’un avantage ou d’un service public – n’est pas facilement acceptée», dit-elle.

«Mais le principe du préjudice suggère également qu’une intervention est nécessaire en cas de blessure réelle ou potentielle pour autrui, et le préjudice ici est grand – 3,4 millions de vies perdues à ce jour.»

Marques a commodément documenté le fait que personne l’année dernière n’est mort de quelque chose d’autre que de «Covid», d’où la façon dont elle est arrivée à ce chiffre de 3,4 millions de vies perdues. Il n’y a pas eu de grippe, de maladie cardiaque ou de toute autre maladie en 2020, car le virus chinois est devenu par magie la cause exclusive de décès tout au long de cette saga.

Selon Marques, chaque décès de l’année dernière aurait pu être évité si seulement il y avait eu des injections facilement disponibles. Sur la base de cette théorie du complot, elle pense qu’il sera peut-être nécessaire de les forcer sur les gens le moment venu, en particulier dans les pays «riches» comme les États-Unis où il y a une forte résistance aux injections.

Vous trouverez plus d’informations sur les injections de virus chinois sur ChemicalViolence.com.

https://www.bitchute.com/video/Kv1SoNxARuTY

Ils tuent des enfants avec des tirs d’armes biologiques COVID-19 – Êtes-vous prêt à mourir en défendant vos enfants?

La police canadienne a empêché les parents d’accéder à une clinique «éphémère» en plein air au Nathan Phillips Square de Toronto, où des injections de COVID-19 étaient offertes à des enfants aussi jeunes que 12 ans en échange d’une glace «gratuite».

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Une vidéo très inquiétante a circulé sur les médias sociaux et a été tournée à Toronto au cours du week-end dernier.

Il y avait une clinique «pop-up» d’injection de COVID-19 à Nathan Phillips Square où des enfants aussi jeunes que 12 ans ont été invités à recevoir une injection d’armes biologiques COVID-19, sans la présence de leurs parents, en échange de quelques «gratuits» crème glacée.

Certains parents étaient sur les lieux et ont tenté de se rendre à la clinique de la place publique, mais en ont été empêchés par la police canadienne.

Voici une copie enregistrée de la rencontre. Ceci est sur notre chaîne Rumble, et devrait bientôt également être sur notre chaîne Bitchute.

Voici l’annonce de l’événement dans les médias institutionnels.

TORONTO, le 23 mai 2021 / CNW / – L’Équipe CIBC est fière de s’associer à la Ville de Toronto pour soutenir la clinique de vaccination COVID-19 d’aujourd’hui au Nathan Phillips Square. Pour les visiteurs de la clinique, l’Équipe CIBC travaillera avec Fire It Up pour offrir des rafraîchissements, y compris de la crème glacée et de l’eau gratuites, aux visiteurs de la clinique. Détails complets de l’événement ci-dessous. QUOI: La Banque CIBC soutient la clinique de vaccination éphémère de la ville de Toronto avec des camions de crème glacée offrant des rafraîchissements gratuits aux visiteurs de la clinique OU: Nathan Phillips Square, Toronto QUAND: Dimanche 23 mai 10 h (Source.)

Cela se produit apparemment ailleurs au Canada. Voici une annonce à Montréal.

L’autorité sanitaire locale avait prévu de créer une clinique sans rendez-vous pour adultes uniquement, mais a décidé de ne pas refuser les adolescents lorsqu’ils ont commencé à arriver. (Source.)

Ces enfants sont autorisés à recevoir les vaccins dangereux sans le consentement ou la présence de leurs parents.

Des dizaines d’enfants ont afflué vers la cour de récréation de l’école intermédiaire Gordon A. Brown mercredi après-midi, pour attendre avec impatience leur première dose du vaccin Pfizer. La plupart étaient accompagnés de parents ou de frères et sœurs plus âgés, car l’école d’East York a annoncé mercredi matin qu’elle ouvrirait une clinique éphémère cet après-midi. De nombreux parents avaient déjà été vaccinés – ils étaient là pour apporter leur soutien. Ce qu’ils n’étaient pas là, c’était pour donner la permission. À Toronto, ces 12 à 15 ans n’ont pas besoin d’un parent ou d’un tuteur pour leur permettre de se faire vacciner. Santé Canada a approuvé le vaccin COVID-19 Pfizer pour les 12 à 15 ans le 5 mai, faisant du Canada le premier pays à le faire, dans l’espoir que les restrictions scolaires pourraient être assouplies à l’automne. L’Ontario avait précédemment annoncé que les vaccins seraient ouverts aux 12 ans et plus à compter du 31 mai. Mais vendredi, ils ont reporté cette date au 23 mai. (Source.)

C’est également le cas dans d’autres régions du Canada. Une personne de la Nouvelle-Écosse a publié ceci:

#DidYouKnow – Votre enfant ne peut pas partir en excursion sans votre consentement, mais ça va à 12 ans ???? #nochoicenofreedom

Un garçon meurt d’une injection COVID après avoir été contraint par son père

Un lecteur de Health Impact News nous a alerté sur une histoire (qui a depuis été retirée des médias sociaux mais des captures d’écran ont été capturées) dans laquelle un père a fait honte et contraint son fils à obtenir l’un des injections d’armes biologiques, et maintenant ce jeune garçon est mort.

Les guerres familiales ont commencé – Êtes-vous prêt à mourir pour vos enfants? Êtes-vous prêt à perdre vos parents pour rester en vie?

Vue d’artiste d’un sacrifice à Moloch dans Bible Pictures avec de brèves descriptions de Charles Foster, 1897.

Parents, si vous offrez vos enfants au faux dieu de la médecine (pharmakeia – culte Molech), vous serez coupable de meurtre, et à la plus haute Cour suprême du ciel, vous devrez rendre compte de vos actes.

Pour les parents qui veulent protéger vos enfants contre ces armes biologiques eugéniques et réductrices de population, jusqu’où irez-vous pour protéger vos enfants?

Le groupe de parents au Canada dans la vidéo ci-dessus a fait entendre sa voix, mais rien n’indique que leurs propres enfants se trouvaient dans ces cliniques éphémères.

Je ne connais pas ces gens, mais ils étaient probablement là pour essayer d’avertir les enfants d’autres parents et leur sauver la vie.

S’ils avaient été bloqués de leurs propres enfants, je suppose que cela aurait été un type de vidéo très différent.

J’applaudis ces parents canadiens.

Et je suis désolé, mais j’en ai marre de voir ces vidéos de parents américains devenir chauds et dérangés lors des réunions du conseil scolaire local parce qu’ils ne veulent pas que leurs enfants portent des masques à l’école.

SI VOUS AVEZ TOUJOURS VOS ENFANTS DANS LES ÉCOLES PUBLIQUES, VOUS AVEZ DÉJÀ PERDU LA BATAILLE !!!

Se réveiller! Ce que nous voyons ci-dessus se produire au Canada se produit ici même aux États-Unis également!

Un projet de loi a été adopté à Washington D.C. qui permet à des enfants aussi jeunes que 11 ans de se faire vacciner contre la COVID-19 sans l’approbation de leurs parents, et des projets de loi similaires sont en train d’être adoptés par plusieurs législatures d’État.

Si vous ne voulez pas que vos enfants reçoivent une injection de cette arme biologique, vous DEVEZ les retirer immédiatement des écoles publiques pendant que vous avez encore une chance de les sauver!

Ces vaccins sont déjà fabriqués, et la plupart des adultes assez stupides pour les vouloir volontairement les ont pour la plupart déjà reçus.

Maintenant, ils ciblent les 12 à 15 ans, suivis par les jeunes enfants.

Une fois que les parents ont volontairement sacrifié leurs enfants à ce système luciférien, leur attention se tournera vers le «vaccin hésitant».

Mais d’ici là, la plupart d’entre nous (et nous sommes peu nombreux) qui publions encore la vérité sur ces armes biologiques seront déplatformés, ce qui rendra extrêmement difficile de trouver nos nouvelles, car nous devrons nous retirer sur le Web Sombre.

La plupart d’entre nous ont déjà été bannis des sites de médias sociaux les plus populaires, et Twitter cette semaine a interdit le Centre national d’information sur les vaccins, le plus ancien groupe de défense des vaccins du pays.

La saisie de nos sites Web sera la prochaine, il reste donc très peu de temps pour diffuser ces informations.

Certains groupes demandent à être soulagés du système judiciaire américain, mais ce système est complètement corrompu, et vous serez bien avisé de ne pas y attendre de secours (mais de soutenir les efforts quand même).

Jusqu’où êtes-vous prêt à aller pour protéger vos enfants? Êtes-vous prêt à mourir dans cet effort?

Les enfants, si vos parents vous encouragent à vous faire vacciner contre les armes biologiques et que vous connaissez la vérité, jusqu’où êtes-vous prêt à aller pour résister à vos parents?

Le moment est venu de choisir son camp, et pour ceux qui veulent perdre leur vie en défendant la vérité ont une promesse de Jésus-Christ.

Ces paroles de Jésus ont été enregistrées il y a quelques milliers d’années, mais elles ont été écrites pour VOUS, AUJOURD’HUI!

Alors n’ayez pas peur d’eux. Il n’y a rien de caché qui ne sera divulgué, ni de caché qui ne sera pas révélé.

Ce que je vous dis dans le noir, parlez-le en plein jour; ce qui est chuchoté à l’oreille, proclame sur les toits.

N’ayez pas peur de ceux qui tuent le corps mais ne peuvent pas tuer l’âme. Ayez plutôt peur de Celui qui peut détruire à la fois l’âme et le corps en enfer.

Ne vend-on pas deux moineaux pour un sou? Pourtant, aucun d’entre eux ne tombera à terre sans la volonté de votre Père.

Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés.

N’ayez donc pas peur; vous valez plus que beaucoup de moineaux.

Quiconque me reconnaît devant les hommes, je le reconnaîtrai aussi devant mon Père céleste. Mais quiconque me renie devant les hommes, je le renierai devant mon Père céleste.

Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre.

Je ne suis pas venu apporter la paix, mais une épée.

Car je suis venu retourner «un homme contre son père, une fille contre sa mère, une belle-fille contre sa belle-mère – les ennemis d’un homme seront les membres de sa propre maison».

Quiconque aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi; quiconque aime son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne de moi; et quiconque ne prend pas sa croix et ne me suit pas n’est pas digne de moi.

Celui qui trouvera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera.

Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m’a envoyé.

Quiconque reçoit un prophète parce qu’il est prophète recevra une récompense de prophète, et quiconque reçoit un homme juste parce qu’il est un homme juste recevra la récompense d’un homme juste.

Et si quelqu’un donne ne serait-ce qu’une tasse d’eau froide à l’un de ces petits parce qu’il est mon disciple, je vous dis la vérité, il ne perdra certainement pas sa récompense. (Matthieu 10: 26-42)

