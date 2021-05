La mort et la souffrance continuent de suivre les injections d’armes biologiques COVID-19

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Si vous êtes nouveau sur Health Impact News, veuillez comprendre que je n’utilise pas le terme «arme biologique» de manière désinvolte, et que je n’ai pas l’intention de rendre sensationnel les informations les plus censurées concernant ces injections expérimentales non approuvées par la FDA.

«Bioweapon ou Arme biologique» est le terme actuellement utilisé par de nombreux médecins et scientifiques, dont la plupart sont censurés par les médias d’entreprise grâce à leur financement massif de Big Pharma. Veuillez cliquer sur certains des liens à la fin de cet article pour vous renseigner sur la richesse des informations qui sont criminellement censurées par Big Tech et les médias d’entreprise.

Parce que comme l’illustrent les histoires que nous vous apportons aujourd’hui, et que ces histoires augmentent rapidement en fréquence et incluront bientôt des enfants, ceux qui ne font pas leur propre recherche indépendante sur les vaccins COVID-19 mettent leur vie en grand danger.

Voici six autres histoires dans notre longue liste depuis que les injections expérimentales ont été utilisées en urgence, montrant comment des vies sont détruites par ces injections eugéniques de réduction de la population.

Haziq Kamaruddin: un archer olympique malais de 27 ans développe des caillots sanguins, mort 10 jours après la deuxième injection d’ARNm de Pfizer

Par le blog COVID

KAJANG, SELANGOR – Un archer de compétition de 27 ans s’entraînait pour avoir une chance de représenter la Malaisie aux Jeux olympiques d’été de Tokyo 2021.

Il est maintenant mort et les autorités malaisiennes appellent cela une coïncidence.

M. Haziq Kamaruddin a reçu la première dose d’ARNm expérimental de Pfizer le 13 avril, deuxième jour du Ramadan dans le pays. Il a reçu la deuxième dose le 4 mai. Il a partagé des photos de la première dose sur Instagram.

Le signe se traduit à peu près par «J’ai été vacciné». Tous les athlètes malais qui souhaitaient concourir au niveau international ont été contraints de prendre les injections à ces mêmes dates.

M. Kamaruddin n’a apparemment souffert d’aucun effet secondaire immédiat. Hari Raya Aidilfitri (Eid al-Fitr) a commencé le 12 mai. C’est une fête religieuse musulmane de deux jours marquant la fin du Ramadan.

Un membre de la famille a déclaré au Malay Mail que M. Kamaruddin avait exécuté Fajr (Subuh), la première prière musulmane de la journée, le vendredi matin 14 mai après la fin de Hari Raya Aidilfitri.

Il est allé aux toilettes après la prière, est sorti et s’est soudainement effondré. M. Kamaruddin est décédé moins de deux heures plus tard à son domicile.

Conséquences

Une autopsie a révélé des caillots de sang dans son cœur. La ministre de la Jeunesse et des Sports, Reezal Merican, Naina Merican, a immédiatement minimisé le rôle des vaccins expérimentaux de Pfizer. Il a déclaré que 242 autres athlètes avaient tous pris les injections en même temps, insinuant qu’aucun d’entre eux n’avait subi d’effets indésirables.

Sa déclaration à Free Malaysia Today ressemblait à quelque chose d’écrit par les relations publiques de Pfizer, l’Organisation mondiale de la santé ou les Centers for Disease Control:

«Je sais que certaines personnes ont lié la mort de Haziq à la vaccination Covid-19. C’est un acte irresponsable. J’exhorte tout le monde à ne pas diffuser des informations qui ne sont pas vraies.»

M. Kamaruddin est un archer de compétition depuis l’âge de 17 ans. Il a représenté la Malaisie aux Jeux olympiques d’été de 2012 à Londres et aux Jeux olympiques d’été de 2016 à Rio de Janeiro. M. Kamaruddin était membre de l’équipe malaisienne d’arc classique qui a remporté une médaille d’argent aux Jeux asiatiques de 2014 à Incheon, en Corée du Sud. Sa dernière compétition a eu lieu à la Coupe d’Asie 2020 à Bangkok.

Il se préparait pour les éliminatoires olympiques de Tokyo 2021 à Paris du 19 au 21 juin. D’autres tests sont en cours pour évoquer une cause «officielle» de décès.

Lisez l’article complet sur le blog COVID.

Le premier homme à se faire vacciner contre la Covid-19 au Royaume-Uni meurt d’une «maladie non liée»

Par Cristina Laila

Gateway Pundit

Bill Shakespeare a fait la une des journaux en décembre pour avoir été le premier homme à se faire vacciner contre Covid au Royaume-Uni.

Shakespeare, 81 ans, est décédé d’une «maladie non liée» 5 mois après avoir reçu le vaccin Pfizer-BioNTech.

Selon les médias britanniques, Shakespeare est mort d’un accident vasculaire cérébral et cela n’avait rien à voir avec le jab expérimental de Covid. Affaire classée.

La BBC a rapporté:

La deuxième personne au monde à recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech est décédée d’une maladie sans rapport avec lui. Bill Shakespeare, 81 ans, a reçu son premier vaccin Covid en décembre à l’hôpital universitaire de Coventry peu de temps après Margaret Keenan, 91 ans. L’homme de 81 ans, qui avait servi sa communauté locale à Allesley pendant plus de trois décennies, est décédé d’un accident vasculaire cérébral, ont déclaré les hôpitaux universitaires de Coventry et Warwickshire NHS Trust. Dans un hommage, rendu public grâce à la fiducie, sa femme, Joy, a déclaré: «Bill était très reconnaissant de s’être vu offrir l’opportunité de devenir l’une des premières personnes au monde à recevoir le vaccin. «C’était quelque chose dont il était extrêmement fier – il adorait voir la couverture médiatique et la différence positive qu’il a pu faire dans la vie de tant de gens. «Il en parlait souvent aux gens et encourageait toujours tout le monde à se faire vacciner chaque fois qu’il le pouvait.»

Nous sommes désolés d’apprendre la mort de Bill Shakespeare, un pilier du parti travailliste de Coventry. Bill a fait la une des journaux mondiaux en tant que premier homme à avoir reçu le vaccin Covid. Ses décennies de service au parti ont été récemment reconnues par @Keir_Starmer. Nos pensées vont à la famille et aux amis de Joy et Bill. pic.twitter.com/ANCTeGFYEs – West Midlands Labour (@WMLabour) 24 mai 2021

Lisez l’article complet sur Gateway Pundit.

Sula, 26 ans, est décédée deux semaines après le vaccin Moderna

Par The Empowerer

Chance «Florexic» Sula est décédé deux semaines après sa première dose du vaccin Moderna. Il a été dit qu’il a développé des caillots sanguins qui ont conduit à une crise, puis à une crise cardiaque.

Des nouvelles ont éclaté sur les réseaux sociaux au nom des membres de la famille de Chance. Ils aimeraient que les autres soient sensibilisés aux conséquences potentielles de ces vaccins expérimentaux.

Les amis et la famille de Chance Sula collectent actuellement des fonds pour couvrir les frais funéraires. Leur objectif est d’amasser 10 000,00 $. Comme un ami a annoncé la collecte de fonds sur Facebook, un frère de Chance a également publié sur Twitter:

«À 26 ans, mon frère aîné Chance est décédé 2 semaines après sa première dose du vaccin Moderna. Les médecins ont appelé cela une coïncidence.

La déclaration suivante a été faite sur la page de la collecte de fonds:

«La famille Sula aimerait que tout le monde soit au courant des vaccins COVID et des effets qu’ils peuvent avoir sur votre corps / votre santé. Veuillez consulter vos médecins, etc. avant de recevoir le vaccin pour vous assurer que c’est la bonne décision pour vous.»

Lisez l’article complet sur The Empowerer.

Jennifer Appolloni, 39 ans, a un accident vasculaire cérébral 4 jours après le vaccin Pfizer

Par The Empowerer

L’histoire de l’AVC de Jennifer Toole Appolloni a été révélée pour la première fois sur les réseaux sociaux le 18 avril 2021.

Tiffany Toole, la sœur de Jennifer, avait publié l’information sur Facebook. Le même jour, @angelaisawake a tweeté les informations sur Twitter.

La nouvelle que Jennifer a subi un grave accident vasculaire cérébral cinq jours après son vaccin Pfizer a commencé à se répandre rapidement.

Une collecte de fonds gofundme a été créée et le relevé initial de la collecte de fonds dit:

«Jen ne se sentait pas elle-même, elle avait mal à la tête mais voulait préparer les filles pour l’école, puis se rendre à une prise en charge urgente plus tard. Jen n’a pas pu terminer ce qu’elle voulait faire ce matin-là et s’est effondrée sur le sol. Son mari, Aaron, a appelé le 911 – Jen a été transportée d’urgence à l’hôpital local stabilisé puis transportée à l’USI d’Orlando Health.

Le 13 mai 2021, Aaron Appolloni, le mari de Jennifer, avait mis à jour la collecte de fonds et fait savoir à tout le monde que Jennifer était enfin hors de la ventilation. Elle était prête à commencer sa prochaine phase de traitement, qui consisterait en beaucoup de thérapie.

Malheureusement, Jennifer a eu un autre revers récent. Le 23 mai 2021, une nouvelle mise à jour a été partagée sur gofundme. Dans la mise à jour, il indique:

«Jenn a été réadmise à l’hôpital depuis son lieu de thérapie mercredi soir dernier en raison d’une complication avec sa chirurgie. Depuis, elle a été réévaluée et a dû subir des interventions chirurgicales supplémentaires qui la retarderont de quelques semaines, puis elle sera de retour en cure de désintoxication complète.

Nos pensées vont à Jennifer et à sa famille alors qu’elle continue de mener cette bataille. Elle n’a pas de couverture d’assurance et a accumulé jusqu’à présent six semaines de factures médicales. Elle a encore de nombreuses semaines à faire pour faire des efforts pour se rétablir complètement.

La collecte de fonds pour Jennifer et sa famille a généré près de 25 000 sur l’objectif de 100 000.

Lisez l’article complet sur The Empowerer.

Inde: Raam Laxman, compositeur de musique de Bollywood, 78 ans, alias Vijay Patil, décédé six jours après la deuxième l’injection de Covishield (AstraZeneca)

Par le blog COVID

NAGPUR, MAHARASHTRA – Un compositeur de musique emblématique de 78 ans est mort, envoyant des ondes de choc dans l’industrie cinématographique de Bollywood.

Raam-Laxman était le nom d’un duo de musique des années 1970. Vijay Patil était ‘Laxman, tandis que son partenaire Surendra était Raam. Surendra est décédé en 1976 presque immédiatement après que le duo ait signé un contrat avec Rajshri Productions pour composer la partition musicale du film de 1977 «Agent Vinod». Patil a adopté le nom de scène complet Raam Laxman (également orthographié Raamlaxman et Ram Laxman) pour le reste de sa carrière.

M. Patil («Laxman») a reçu la deuxième dose de vecteur viral expérimental de Covishield le 16 mai ou vers cette date, selon Press Trust of India (PTI). Covishield est simplement un autre nom de marque pour la grenaille AstraZeneca fabriquée en Inde. Vaxzevria est encore un autre nom pour les vaccins AstraZeneca.

Amar Patil, le fils de Laxman, a déclaré à l’agence de presse que son père avait immédiatement ressenti une faiblesse et une maladie générale à son retour à la maison après avoir reçu l’injection. Les médecins ont soigné Laxman à son domicile de Nagpur. Mais les effets néfastes étaient trop difficiles à surmonter. Amar a déclaré que Laxman était décédé d’une crise cardiaque tôt samedi matin.

Sa crémation et ses derniers rites ont eu lieu hier à Nagpur. Ainsi, aucune autopsie ne sera effectuée.

En savoir plus sur Raam Laxman

La carrière de Laxman s’étend sur quatre décennies. Il est surtout connu pour son travail dans les films «Hum Aapke Hai Kaun», «Hum Saath Saath Hain» et «Maine Pyar Kiya». Laxman a remporté le prix du meilleur réalisateur de Filmfare pour ce dernier film. Il a composé la musique d’au moins 150 films tout au long de sa carrière.

Certains des plus grands noms de l’industrie ont rendu hommage au compositeur de films vétéran.

Lata Mangeshkar est une chanteuse et directrice musicale dont la carrière a débuté dans les années 1940 alors qu’elle était adolescente. Son tweet se traduit en gros par: «C’était un être humain très gentil. J’ai travaillé avec lui sur de nombreuses chansons qui étaient très populaires. Je lui offre mon humble hommage.

Lisez l’article complet sur le blog COVID.

Clive Haddon: un Australien de 74 ans meurt à l’hôpital après que les médecins ont refusé de le traiter pour des caillots sanguins AstraZeneca

Par le blog COVID

ADELAIDE, AUSTRALIE DU SUD – Un homme de 74 ans est mort après que des médecins australiens l’ont littéralement vu souffrir et mourir sans intervenir.

M. William Clive Haddon a reçu le vecteur viral expérimental AstraZeneca le 1er mai ou vers cette date, selon ABC (Australian Broadcasting Corporation). Sa fille, Michelle Haddon, alias Lexi Logan sur Facebook, raconte l’histoire à partir de là – une histoire qui ressemble à un vrai roman dystopique.

M. Haddon a ressenti de graves douleurs abdominales et a eu des caillots de sang dans ses urines le 13 mai. Une ambulance l’a emmené à l’hôpital de Modbury. Mais les médecins ont rejeté son état comme une simple infection des voies urinaires, lui ont donné des antibiotiques et l’ont renvoyé chez lui.

M. Haddon a continué à saigner et à souffrir pendant les 24 heures suivantes. Il est retourné à Modbury samedi matin 15 mai.

Cette fois, ils ont enlevé les caillots de sang de ses voies urinaires, ce qui signifie qu’il était complètement bloqué et qu’il endurait une douleur atroce. Les médecins ont refusé de lui donner des analgésiques.

Il a été transféré («handballed [off]» comme Michelle l’a décrit) à l’hôpital Lyell McEwin plus tard dans la soirée. Une infirmière lui a donné ce qui équivaut à Tylenol alors qu’il souffrait d’une douleur atroce et qu’il avait manifestement besoin de quelque chose de plus fort. Aucun test n’a été effectué pour déterminer la cause du saignement. Lorsque M. Haddon a demandé à quel moment les tests seraient effectués, l’infirmière, selon Michelle, a répondu «ne pas causer de problèmes» et qu’il serait testé «peut-être demain, peut-être lundi, qui sait, c’est le week-end».

Michelle a dit à l’infirmière que son père avait reçu le vaccin AstraZeneca quelques semaines auparavant. L’infirmière a haussé les épaules et a dit qu’elle avait aussi eu la piqûre et que rien n’allait pas avec elle.

Le cauchemar continue

L’hôpital a ordonné à Michelle et à l’épouse de M. Haddon de partir parce que les heures de visite étaient terminées. M. Haddon a subi un accident vasculaire cérébral à Lyell McEwin par la suite, mais n’a reçu de traitement que quelques heures plus tard. Il a continué à saigner abondamment et a enduré une douleur atroce.

M. Haddon a de nouveau été transféré à l’hôpital Royal Adelaide. Les médecins ont découvert plus de caillots sanguins dans son cerveau et ont effectué une intervention chirurgicale d’urgence qui a révélé des lésions cérébrales causées par l’AVC.

Mais la chirurgie n’a pas réussi à éliminer les caillots sanguins et à améliorer son état. Michelle a de nouveau dit aux infirmières que son père avait reçu le vaccin AstraZeneca. Ils ont, encore une fois, haussé les épaules comme rien.

M. Haddon a été transféré à l’unité de soins intensifs le lundi 17 mai. Michelle a parlé au médecin de l’unité de soins intensifs et il n’avait aucune idée de ce qui se passait avec son père. L’hôpital de Modbury n’a envoyé aucune information à Royal Adelaide et l’ensemble de la chaîne de communication avec tous les hôpitaux a été un échec complet, délibérément ou non.

M. Haddon a été placé sous respirateur cet après-midi. Il est décédé jeudi ou vendredi dernier.

Regardez un reportage de 9News en Nouvelle-Galles du Sud. Faites attention au moment où Michelle dit à l’infirmière que son père s’est fait injecter AstraZeneca; et l’infirmière hausse les épaules.

https://www.bitchute.com/embed/7MJ2CI3n39D6/

Aussie Auschwitz

C’est peut-être l’histoire la plus horrible que nous ayons couverte sur ce blog, et cela en dit long. Mais cela ne devrait pas être une surprise car l’Australie est en passe de devenir l’épicentre d’un génocide flagrant lié à ces vaccins expérimentaux.

Nous venons d’écrire à propos d’Ellie Peacock, 18 ans, hier soir. La femme du Queensland a littéralement dû supplier le personnel médical de la tester pour des caillots sanguins après son injection d’AstraZeneca. Heureusement, elle a survécu à ce qui est apparemment, pour le moins dire, des soins de santé gouvernementaux de mauvaise qualité en Australie.

De plus, il est littéralement illégal pour les médecins du Queensland de prescrire de l’hydroxychloroquine pour COVID-19, malgré 219 études évaluées par des pairs montrant son efficacité à la fois comme traitement et comme prophylaxie.

Les médecins peuvent être condamnés à six mois de prison pour avoir prescrit le médicament. Il y a aussi le professeur John Hayball, que Sky News a qualifié de «principal immunologiste sud-australien». Il a dit aux Australiens de prendre les vaccins et « ne posez pas vraiment de questions, veuillez le prendre. »

Les choses vont empirer ici et à l’étranger. Pratiquement tous les collèges et universités des États-Unis imposent des injections expérimentales d’ARNm et de vecteurs viraux pour tous les étudiants au semestre d’automne 2021.

Ce serait formidable de voir des manifestations de masse et d’énormes baisses des inscriptions en conséquence.

Mais malheureusement, beaucoup de jeunes Américains, Australiens et tout le monde sont complètement endoctrinés et n’ont pas la capacité de penser par eux-mêmes. Tout ce que vous pouvez faire est de rester vigilant et de protéger vos amis et vos proches.

Lisez l’article complet sur le blog COVID.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

Les médias australiens prétendent que le premier ministre du Queensland a reçu un vaccin, mais ce n’est vraiment pas le cas (mai 2021)

Même les politiciens ne sont pas assez stupides pour prendre le poison Covid. Incroyable comme les médias disent qu’ils font … C’est incroyable comme on ne voit jamais un gros plan de la piqûre entrer dans la peau avec des politiciens, des célébrités et des riches. Apparemment, Palaszczuk a oublié ce qui s’est passé à son espèce dans les années 1940, mais à nouveau, son père s’est échappé quand il était jeune avant que le chaos ne se produise à travers l’Europe.

Palaszczuk a grandi dans la banlieue de Brisbane à Durack. Son père, le député travailliste vétéran Henry Pałaszczuk, est né en Allemagne de parents polonais. Sa famille a déménagé dans le Queensland quand il était jeune. Sa mère australienne, Lorelle, descend de colons allemands.

Le CDC criminel a de nouveau été surpris en train de manipuler des données – Une Canadienne appelle les salons funéraires qui admettent que les funérailles de 2020 étaient «à peu près identiques» aux années précédentes

PLUS de Manipulation flagrante des données à partir du CDC

Un nouveau rapport est une preuve supplémentaire que les CDC cachent délibérément des «cas révolutionnaires» post-vaccinaux

Par Kit Knightly

OffGuardian.org

Un nouveau rapport, publié hier seulement, a fourni encore plus de preuves que le CDC manipule les données pour dissimuler le nombre d’«infections par rupture».

Une «infection par percée» (ou «cas de percée») est définie comme une personne dont le test est positif pour l’infection à Sars-Cov-2, bien qu’elle soit déjà complètement vaccinée. Et ce nouveau rapport constate que le bilan officiel des cas révolutionnaires du CDC est:

probablement un sous-dénombrement substantiel.

Continuant à expliquer:

Le système de surveillance national repose sur des rapports passifs et volontaires, et les données peuvent ne pas être complètes ou représentatives. De nombreuses personnes atteintes d’infections par voie de vaccin, en particulier celles qui sont asymptomatiques ou qui souffrent d’une maladie bénigne, pourraient ne pas se faire tester.

Ce qui est partiellement exact, mais aussi un mensonge assez important par omission.

Il est probablement vrai que les personnes vaccinées sans symptômes ne chercheront probablement pas à se faire tester, mais il est également vrai que, le 17 mars, les CDC ont mis à jour leurs conseils sur la politique de dépistage pour exclure spécifiquement ces personnes des protocoles de test:

Capture d’écran des directives de test du CDC

Ainsi, s’il est certainement vrai que les «cas de rupture» sont probablement un sous-dénombrement substantiel, il est malhonnête de prétendre qu’il ne s’agit que d’un accident du système. Au contraire, le système est spécifiquement conçu pour masquer de tels cas.

Bien sûr, ce rapport ne remonte qu’à la fin du mois d’avril, le «sous-dénombrement» n’aura fait qu’empirer depuis, car le CDC a changé ENCORE ses règles pour rendre encore plus difficile de tenir un décompte précis des cas de rupture.

Comme nous l’avons écrit la semaine dernière, à partir du 1er mai, les CDC ne compteront plus les cas bénins ou asymptomatiques comme des «infections de rupture», choisissant de se concentrer uniquement sur les hospitalisations et les décès.

Selon le propre rapport du CDC, cependant, plus d’un quart (27%) des infections par rupture étaient asymptomatiques, et 61% n’étaient que légèrement malades. À l’inverse, seulement 10% d’entre eux ont déjà été hospitalisés et seulement 2% sont décédés:

Sur la base des données préliminaires, 2 725 (27%) infections par voie vaccinale étaient asymptomatiques, 995 (10%) patients étaient hospitalisés et 160 (2%) sont décédés.

Ainsi, le CDC a pris leur «sous-dénombrement substantiel», puis l’a réduit de 90%. Les chiffres officiels, à l’avenir, seront tellement inexacts qu’ils seront complètement inutiles.

Le CDC affirme que ces changements «aideront à maximiser la qualité des données collectées sur les cas de la plus grande importance clinique et de santé publique». Mais c’est un mensonge évident et absurde.

Des études statistiques ont montré que jusqu’à 86% des «cas» de Covid ne présentent jamais de symptômes. Exclure de tels cas de vos études sur l’efficacité des vaccins, c’est empoisonner vos données afin d’étayer une conclusion prédéterminée. C’est, au mieux, une science extrêmement médiocre.

Bien sûr, la vérité est même beaucoup plus cynique que cela.

Depuis le début de la soi-disant «pandémie», des vagues de «cas» asymptomatiques ont été délibérément créées en exécutant chaque jour des tests PCR peu fiables sur 100 000 personnes en parfaite santé.

Les faux positifs entièrement prévisibles ont été appelés «cas», et ces «cas» manufacturés de Covid19 ont été utilisés pour construire l’illusion d’un fléau mondial.

Ce fut une longue campagne de tromperie afin de provoquer des changements radicaux dans la construction de notre société.

Jusqu’à présent, les «cas asymptomatiques» ont été la colonne vertébrale du récit de Covid. Mais maintenant, le CDC a tenté de les retirer du compte en ordonnant aux laboratoires médicaux et aux hôpitaux du pays de cesser de les chercher, mais uniquement chez ceux qui ont reçu le «vaccin».

Il s’agit d’une nouvelle campagne prolongée de tromperie, faisant tourner le récit selon lequel ces «vaccins» expérimentaux non testés sont vraiment «efficaces» contre une «pandémie» qui a été construite sur la fumée et les miroirs statistiques.

En bref: avant le vaccin, il leur fallait des «infections asymptomatiques» pour créer un «problème», après le vaccin, ils cachaient activement des «infections asymptomatiques», car leur existence sape leur «solution».

«Infections de rupture», existant dans tout ce qui approche un grand nombre, signifie en fait une des trois choses qui est vraie: soit les tests ne sont pas fiables, les «vaccins» sont inefficaces… ou les deux.

Pour quiconque s’intéresse à la vérité, il est donc d’une importance vitale de tenir un décompte précis de ces «infections par rupture».

Le corollaire de cela, bien sûr, est que quiconque tente de les dissimuler, de les minimiser ou de les ignorer n’est PAS intéressé par la vérité. Un tel comportement est, en fait, un aveu tacite de tromperie.

Lisez l’article complet sur OffGuardian.org.

Une dame appelle les salons funéraires à propos des décès de Covid / Hugo parle

En savoir plus sur le CDC corrompu:

Étude: Le CDC a enfreint la loi fédérale en manipulant les statistiques de décès COVID

L’escroquerie annuelle sur les décès dus à la grippe exposée et remplacée sans le savoir par l’arnaque des décès COVID

Les statistiques montrent que le nombre de personnes décédées aux États-Unis en 2020 sera le MÊME que les années précédentes, malgré COVID

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

VAERS a des mois de retard sur la publication de données et a été surpris en train de supprimer des données comme toujours! 26/05/2021

SOURCE MIROIR:

welcometheeagle88: INVITEZ https://odysee.com/$/invite/@Welcometheeagle88:4

https://odysee.com/@Welcometheeagle88:4/VAERS-is-months-behind-publishing-data-5_26_2021:0

La limitation et la suppression des rapports sont le thème de cette vidéo. Jetons un coup d’œil aux 57 numéros d’identification supprimés dont 8 étaient des décès, 5 étaient des incapacités permanentes, 10 mettaient la vie en danger, 20 hospitalisations et 7 visites à l’urgence.

Plus d’analyse ici:

VAERS annule 555K vaccinations le 17 mai 2021 par WelcomeTheEagle88 (

) https://www.bitchute.com/video/vHCrwRheNaqD

Analyse des données VAERS, 14 mai 2021, 51% des événements indésirables survenus en janvier ou plus par WelcomeTheEagle88 (

) https://www.bitchute.com/video/jvpGf2mw4wra

Analyse des données VAERS, 7 mai 2021, 58% des données sont datées de janvier ou plus anciennes par WelcomeTheEagle88 (

) https://www.bitchute.com/video/gkmn7GDgnM6i

Ventilation des données VAERS 6 mai 2021, par WelcomeTheEagle88 () https://www.bitchute.com/video/TX6PQXlIbWms

VAERS Records manquants et décès avec WelcomeTheEagle88 et son excellente analyse par Tim Truth () https://www.bitchute.com/video/iFNIuBJSWv7x

Analyse des données VAERS, 23 avril 2021, encore largement sous-déclarée au public () https://www.bitchute.com/video/PIyo6Tnx2ZsI

VAERS 17 avril 2021, 77% de Vaxxed sont janvier 2021 ou plus. Où sont les données actuelles? 2602 Décès () https://www.bitchute.com/video/kTe9JxqjJiOw

L’infirmière d’Indianapolis prend le vaccin Moderna!

https://www.bitchute.com/video/zz4RKsc11PV5/

L’infirmière d’Indianapolis prend le vaccin Moderna et il l’a presque tuée! Vous avez encore de mauvaises réactions allergiques!