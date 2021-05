Mise à jour complète: les touristes vaccinaux affluent en Amérique pour recevoir des vaccins de la MORT, tandis que le CDC soudoie des applications de rencontres pour attacher des badges de vaccination et des «super likes» aux profils de rencontres

La mise à jour de la situation d’aujourd’hui revient à notre format traditionnel, qui consiste en un seul podcast «complet» couvrant un large éventail de sujets. Nous avons testé le format en plusieurs parties pendant deux jours, et après avoir écouté les commentaires des lecteurs, la solution est maintenant évidente: un seul podcast avec une description qui comprend des horodatages pour l’endroit où chaque sujet apparaît dans le podcast. (Merci aux fans qui ont suggéré cela.)

Ainsi, à partir de demain, le podcast quotidien comportera des horodatages dans la description, vous permettant de passer directement à la section que vous souhaitez entendre… ou vous pouvez simplement lire l’intégralité du podcast.

Le podcast d’aujourd’hui couvre le «tourisme des vaccins» où des gens du Mexique et même de Taïwan – qui est son propre pays et non un territoire chinois – affluent aux États-Unis pour obtenir des vaccins gratuits qui sont étiquetés à tort «vaccins». De nombreuses personnes à Taïwan, au Mexique et dans d’autres pays ont subi un lavage de cerveau en pensant que les vaccins américains sont en quelque sorte meilleurs, sans se rendre compte que même en Amérique, les vaccins sont conçus comme des armes de dépopulation pour exterminer la race humaine par l’infertilité et les décès de protéines.

Ainsi, ceux-là mêmes qui pensent prendre des «cadeaux» d’Amérique sont sur le point de découvrir qu’ils ont complètement tort. Littéralement.

Dans le même temps, le CDC soudoie neuf applications de rencontres, en utilisant une partie de son fonds de propagande de 1 milliard de dollars pour pousser le lavage de cerveau vaccinal au public. Alors maintenant, les applications de rencontres permettent aux personnes vaccinées d’afficher des badges de vaccin spéciaux, comme si une personne âgée, grosse et affaissée serait soudainement plus attrayante si elle perdait des protéines de pointe. (« Oooh, bébé, ce badge de vaccin est si chaud! Tu veux cogner et broyer des protéines de pointe? »)

Le Japon cible les personnes âgées avec des vaccins Covid, car ils doivent en exterminer quelques millions afin de garder leur propre gouvernement solvable et de mettre fin aux avantages sociaux pour les personnes âgées. Ils font donc tout leur possible pour que des armes biologiques Covid soient injectées à toutes les personnes de 65 ans et plus.

Biden mort de cerveau et le criminel de guerre Fauci se sont associés à un modèle transsexuel «glam» digne de grincer des dents pour pousser encore plus de vaccins Covid, comme si des vidéos mettant en vedette des crétins LGBT effrayants allaient en quelque sorte inciter instantanément les gens à aimer l’idée de se faire injecter des vaccins expérimentaux. Là encore, quiconque est assez stupide pour penser que les hommes peuvent tomber enceintes et que les femmes ont un pénis est probablement aussi assez stupide pour se faire vacciner. C’est donc tout à fait approprié. (Un commentaire « rouge à lèvres sur un cochon » serait-il hors de propos ici?)

Et au Canada, des prédateurs de vaccins effrayants incitent maintenant les jeunes enfants à se faire vacciner en leur offrant de la crème glacée gratuite. Cela est apparemment autorisé par la loi canadienne, qui stipule que les parents n’ont aucun rôle parental et que les enfants sont la propriété de l’État. Si vous pensiez que les camions de crème glacée qui naviguaient dans les rues du quartier remplies d’enfants étaient effrayants, le gouvernement du Canada vient de faire monter les enchères sur les prédateurs d’enfants. Bientôt, les prédateurs d’enfants du gouvernement canadien poursuivront les jeunes enfants dans la rue avec une seringue dans une main et une cuillère à crème glacée dans l’autre, en criant: «C’est délicieux! Tu ne veux pas de glace, petit garçon?»

Mike Adams

