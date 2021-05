Un document du HHS révèle que le gouvernement américain est impliqué dans le financement de la recherche pour «créer, transférer ou utiliser» des pathogènes pandémiques

Après que le Dr Anthony Fauci ait été surpris en train de mentir sur l’implication des NIH dans la recherche sur le gain de fonction des coronavirus, le ministère américain de la Santé et des Services sociaux (HSS) a révélé un document gouvernemental intitulé «Framework for Guiding Funding Decisions about Proposed Research Impliquant Enhanced Potential Pandemic Pathogènes.»

Le document HHS 2017 révèle que le gouvernement américain est impliqué dans le financement et la supervision de la recherche pour «créer, transférer ou utiliser» des pathogènes pandémiques. Le document révèle l’existence d’un processus d’examen et d’un cadre réglementaire pour évaluer la sécurité et la nécessité de cette recherche controversée. L’un des objectifs du cadre est de fournir aux chercheurs un moyen de contourner le moratoire de 2014 sur la recherche sur le gain de fonction. Les critères de levée du moratoire sont discutés plus en détail ici.

Plusieurs agences gouvernementales sont impliquées dans le processus d’examen de cette recherche contraire à l’éthique. Ces agences comprennent le Bureau de la politique scientifique et technologique (OSTP) en consultation avec les départements du HHS, de la Défense, de la Sécurité intérieure, de l’Agriculture et de la Justice, agissant généralement par l’intermédiaire du Federal Bureau of Investigation. Le CADRE HHS P3CO «assure un examen et une évaluation multidisciplinaire de préfinancement au niveau du département de la recherche proposée répondant à la portée décrite ici pour aider à éclairer les décisions des organismes de financement».

Selon ces révélations, la recherche sur le gain de fonction financée par le Dr Fauci et l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses qui a été menée par Eco Health Alliance et l’Institut de virologie de Wuhan comprend une longue trace écrite d’examens et de surveillance de la sécurité qui a été menée par divers organismes gouvernementaux. Les documents doivent être convoqués au tribunal, pour révéler le processus par lequel le Dr Fauci, le Dr Daszak, le Dr Barrick et le Dr Shi Zheng-li ont renversé le moratoire sur la recherche sur le gain de fonction, et pour détailler les buts de leur recherche. (Connexes: Il n’y a rien de naturel à propos du SRAS-CoV-2 et des circonstances entourant le scandale des covidies puant une intention criminelle.)

Une échappatoire a été développée par le biais du HSS pour renverser le moratoire sur la recherche sur le gain de fonction

Tout de suite, le document HSS établit que la recherche «impliquant des pathogènes pandémiques potentiels (PPP)» est essentielle pour protéger la santé mondiale. Un PPP est défini comme un agent pathogène «hautement transmissible», capable de «se propager largement et incontrôlable parmi les humains» et susceptible de «causer une morbidité et / ou une mortalité importantes». Le document révèle qu’une telle recherche peut déboucher sur le développement d’un PPP amélioré. Le document définit un PPP amélioré comme «résultant de l’amélioration de la transmissibilité et / ou de la virulence d’un pathogène». Le document révèle que les PPP améliorés ne sont PAS des agents pathogènes naturels. Le HHS admet que la recherche sur les armes biologiques est réelle, que le gouvernement américain connaît cette recherche et la supervise, et admet la possibilité que des agents pathogènes pandémiques améliorés puissent échapper au confinement.

HHS admet que «les risques de biosécurité et de biosécurité» sont associés à cette recherche très controversée et que ces risques doivent être atténués si la recherche doit aller de l’avant. Ce cadre permet aux chercheurs de renverser le moratoire sur la recherche sur les virus à gain de fonction qui a été promulgué le 17 octobre 2014. Dans le Guide stratégique recommandé par le gouvernement pour l’élaboration ministérielle de mécanismes d’examen des soins et de la surveillance potentiels des agents pathogènes en cas de pandémie (P3CO), HSS révèle comment contourner le moratoire:

« Les agences qui adoptent un mécanisme d’examen conforme aux dispositions spécifiées ci-dessous auront satisfait aux exigences de levée du moratoire de cette agence sur certaines recherches sur les gains de fonction conformément à la déclaration du 17 octobre 2014 » États-Unis Processus délibératif du gouvernement sur le gain de fonction et suspension du financement de la recherche sur une sélection de recherche sur le gain de fonction impliquant des virus de la grippe, du MERS et du SRAS.»

Le gouvernement autorise l’amélioration de la recherche sur les pathogènes uniquement pour créer des tests de surveillance et des vaccins

HSS permet aux chercheurs de modifier les agents pathogènes et de définir les agents pathogènes en fonction des activités de recherche dans lesquelles ils sont engagés. Le document révèle que les pathogènes pandémiques potentiels peuvent être modifiés pour améliorer la transmissibilité et / ou la virulence, mais uniquement si la recherche est menée pour des activités de surveillance, de séquençage, ou le développement de vaccins. Si ces conditions sont remplies, alors les PPP ne seront pas considérés comme améliorés, quelle que soit la virulence et la mort du pathogène conçu pour être au cours du processus de séquençage et de développement du vaccin. C’est vrai, le gouvernement autorise la recherche sur les pathogènes à gain de fonction pour concevoir des tests et des expériences vaccinales qui correspondent aux virus artificiels! L’expérience actuelle de tests et de vaccins LIVE lancée dans le monde par diverses sociétés pharmaceutiques est une extension de la recherche sur le gain de fonction qui impliquait la manipulation d’agents pathogènes en laboratoire!

Cette expérimentation approuvée par le gouvernement n’est pas terminée tant que la majorité de la population mondiale n’est pas convaincue de prendre les inoculations expérimentales conçues sur la base de la recherche sur les coronavirus à gain de fonction qui a intentionnellement amélioré la transmissibilité et la létalité des agents pathogènes. Tous les décès associés au covid-19 sont le résultat de la recherche clandestine sur les VACCINS et du développement correspondant de virus améliorés.

Toute entité impliquée dans l’approbation, le financement et la contournement des moratoires sur cette recherche devrait être tenue pour responsable des crimes contre l’humanité. Les agents pathogènes améliorés, une fois libérés accidentellement ou intentionnellement, sont une forme d’expérimentation médicale forcée sur le système immunitaire humain. Il s’agit d’une forme de vaccination LIVE, et les résultats se sont avérés mortels pour un certain sous-ensemble de la population souffrant de problèmes de santé sous-jacents. L’expérimentation continue des humains à travers les inoculations réelles n’a fait que perpétuer la souffrance et la mort, car ces criminels psychopathes, co-conspirateurs et leurs propagandistes déclarent qu’ils vous sauvent, vous et le reste du monde, d’une pandémie naturelle.

Changement de fréquence: un examen plus approfondi du phénomène de transmission du vaccin COVID

EN UN COUP D’OEIL…

L’HISTOIRE:

Quelle est la raison la plus profonde pour expliquer le phénomène bizarre du phénomène de transmission du vaccin COVID?

LES IMPLICATIONS:

Cela est-il lié à l’agenda synthétique, à l’agenda nanotechnologique et au réseau intelligent? S’agit-il réellement de contrôler la fréquence et la perception?

Qu’est-ce qui se cache derrière le phénomène de transmission du vaccin COVID, où les nonvaccinés tombent malades à proximité des vaccinés COVID? Tout est question de fréquence.

Le phénomène de transmission du vaccin COVID est désormais bien connu. Beaucoup en ont fait l’expérience. Les vaccinés COVID transmettent quelque chose à leur entourage (y compris de nombreuses personnes non vaccinées) qui fait souffrir leur entourage de symptômes étranges (migraines, saignements de nez, ecchymoses, ballonnements, douleurs menstruelles, irrégularités graves des règles, etc.). Dans mon article précédent qui couvrait ce sujet, j’ai fini par proposer une théorie selon laquelle la cause ultime de ce phénomène bizarre était la résonance ou la fréquence. Dans cet article, je développerai cette idée un peu plus. Il se trouve que David Icke a fait une vidéo récente (Human Antenna – Broadcasting The Vaccine Frequency) où il élabore sur ce sujet, et comme d’habitude, ses idées sont extrêmement importantes à considérer. Ce qui se passe ici est sans précédent; jamais auparavant dans l’histoire (à ma connaissance) un soi-disant «médicament» ou «traitement» (le non-vaccin COVID) n’a fini par se propager à ceux qui ne l’ont pas pris pour leur causer un préjudice tangible comme cela se passe bien à présent.

Quelle est la fréquence, Kenneth?

Avant de commencer avec le point de vue d’Icke sur le sujet, il est tout à fait approprié de se souvenir de ces 2 citations du génie scientifique Nikola Tesla:

«Si vous voulez découvrir les secrets de l’univers, pensez en termes d’énergie, de fréquence et de vibration.» «Le jour où la science commencera à étudier les phénomènes non physiques, elle fera plus de progrès en une décennie qu’au cours de tous les siècles précédents de son existence.»

Nous devons garder cette perspective à l’esprit lorsque nous analysons ce phénomène étrange si nous voulons aller au fond du problème. Quelque chose se passe au niveau énergétique et pas seulement au niveau physique, et puisque l’énergie se déplace par vagues et que les ondes voyagent à des fréquences différentes, la réponse impliquera la fréquence.

ADN: l’antenne émetteur-récepteur

L’ADN est l’abréviation d’acide désoxyribonucléique et est considéré comme le modèle génétique principal du corps humain. Il est disposé en hélice en spirale. L’ADN est également un émetteur et un récepteur d’énergie; Luc Montagnier, lauréat du prix Nobel 2008, a prouvé que l’ADN transmet et reçoit des fréquences dans son article de 2010 intitulé DNA Waves and Water, où il a montré que «les séquences d’ADN bactériennes et virales induisent des ondes électromagnétiques à basse fréquence dans des dilutions aqueuses élevées». En d’autres termes, l’ADN est comme une antenne. Cet article résume les découvertes de Montagnier:

«À l’aide d’un appareil photo-amplificateur inventé par le Dr Jacques Benveniste dans les années 1980 pour capturer les émissions de lumière ultra faible des cellules, Montagnier a filtré toutes les particules d’ADN bactérien d’un tube d’eau et a découvert que les solutions post-filtrées ne contenaient aucun matériau des particules ont continué à émettre des ondes ultra basses fréquences! Cela est devenu plus fascinant lorsque Montagnier a montré que dans des conditions spécifiques d’un champ de fond de 7 Hz (le même que la résonance de Schumann qui se produit naturellement entre la surface de la terre et l’ionosphère), le tube d’eau non émetteur qui n’avait jamais reçu de matière organique pouvait être amené à émettre des fréquences lorsqu’il est placé à proximité immédiate du tube émetteur! Ce qui est encore plus intéressant, c’est que lorsque des protéines de base, des nucléotides et des polymères (éléments constitutifs de l’ADN) ont été placés dans l’eau pure, des clones presque parfaits de l’ADN d’origine se sont formés! Le Dr Montagnier et son équipe ont émis l’hypothèse que la seule façon d’y parvenir était que le plan de l’ADN soit en quelque sorte imprimé dans la structure même de l’eau elle-même résultant en une forme de «mémoire de l’eau» qui avait été mise au point par Jacques Benveniste…»

Agrandir cette image Cliquez pour la voir en taille réelle

L’ADN agit comme une antenne qui transmet et reçoit des informations.

L’article cite également Montagnier à partir de différentes interviews:

«L’existence d’un signal harmonique émanant de l’ADN peut aider à résoudre des questions de longue date sur le développement cellulaire, par exemple comment l’embryon est capable de faire ses multiples transformations, comme s’il était guidé par un champ externe. Si l’ADN peut communiquer ses informations essentielles à l’eau par radiofréquence, alors des structures non matérielles existeront dans l’environnement aqueux de l’organisme vivant, certaines cachant des signaux de maladie et d’autres impliquées dans le développement sain de l’organisme. «Le jour où nous admettrons que les signaux peuvent avoir des effets tangibles, nous les utiliserons. À partir de ce moment, nous pourrons traiter les patients par ondes. C’est donc un nouveau domaine de la médecine que les gens craignent bien sûr. Surtout l’industrie pharmaceutique… un jour, nous pourrons traiter les cancers en utilisant les ondes de fréquence.»

Point de vue de David Icke sur le phénomène de transmission du vaccin COVID

Icke relie cela à l’agenda global des nanotechnologies (y compris des choses comme le biocapteur d’hydrogel), soulignant que bien qu’un élément chimique puisse être transmis, la cause principale est l’élément énergétique – la fréquence. Il souligne que l’introduction de l’ARNm synthétique via le non-vaccin est conçue pour changer l’antenne ADN à l’intérieur de nous, afin qu’elle réponde à un nouveau centre de commandement et de contrôle (artificiel) – en d’autres termes, il détourne littéralement notre connexion divine:

«Il ne s’agit pas vraiment de perdre une substance mais plutôt de transmettre ce que contient le vaccin ou ce que le vaccin dégage… Tout dans cette réalité, dans sa fondation, est question de fréquence. Le corps est un récepteur-émetteur d’informations … L’ADN est un récepteur-émetteur d’informations … comment cette antenne à ADN reçoit et transmet dicte avec quoi nous interagissons … [Ils veulent] changer la nature de l’ADN… pour qu’il ne capte pas ces [hautes] fréquences, il ne capte que les fréquences de [la] sous-réalité technologique – le Smart Grid. Donc cette nanotechnologie, qui se trouve dans ces potions vaccinales, est en train de changer la nature de l’antenne récepteur-émetteur de l’ADN… donc notre Mission Control n’est pas une conscience élargie, c’est simplement le Cloud… donc nous ne recevons et ne transmettons que leurs informations. Les gens qui… ont reçu le vaccin font recâbler [leur] antenne ADN pour [qu’ils] reçoivent et transmettent différents types d’informations, et cela les verrouille dans ce Smart Grid, ce Cloud. C’est le fondement; Je ne dis pas qu’il n’y a pas d’élément chimique dans cette transmission dont nous entendons parler, mais pour moi, le domaine clé est cette fréquence. Et si vous obtenez de la nanotechnologie dans le corps, puis qu’elle commence à transmettre sa fréquence, alors évidemment cette fréquence, cette substance qui a un impact sur la personne qui l’a eue, lorsqu’elle transmet sa fréquence, elle aura un impact de la même manière sur les autres qui captent cette fréquence, même s’ils n’ont pas réellement eu le coup. Je pense que c’est le fondement de ce qui se passe. Ils ont transformé ces personnes vaccinées en antennes, transmettant leur fréquence.»

Dernières pensées

Ainsi, tout comme pour de nombreux aspects de l’opération COVID, ce sujet de la transmission du vaccin COVID est lié à l’agenda synthétique, à l’agenda nanotechnologique, au réseau intelligent et bien plus encore. Il ne s’agit pas seulement de vaccins toxiques, de dispositifs de thérapie génique, de stérilisation, d’infertilité et de dépeuplement, bien que ce soient tous des éléments clairs et présents de l’opération. Il s’agit de contrôler les informations auxquelles notre ADN peut accéder, car cela affecte à son tour notre perception. Il s’agit du plus grand schéma de contrôle de la perception du NOM (Nouvel Ordre Mondial ou New World Order (NWO)). Notre perception dépend des informations que nous recevons. Ce phénomène bizarre consiste en fait à changer qui nous sommes à un niveau fondamental, de sorte que notre perception devienne si étroite que nous devenons des esclaves technologiques, coupés de notre potentiel magique, illimité et divin. Fait intéressant, il y a eu un rapport l’année dernière de quelqu’un qui a reçu le non-vaccin COVID et qui aurait dit: «Ils ont tué Dieu; Je ne peux pas sentir Dieu; mon âme est morte.

Enfin, je terminerai par cette citation de Rudolf Steiner qui l’a écrite il y a plus de 100 ans:

«À l’avenir, l’âme sera éliminée par la médecine. Sous prétexte de santé, il y aura un vaccin par lequel l’organisme humain sera traité le plus tôt possible, éventuellement directement à la naissance, afin que l’être humain ne puisse pas développer la conscience de l’âme et de l’Esprit. Les médecins matérialistes se verront confier la tâche de retirer l’âme de l’humanité. Comme aujourd’hui, les gens sont vaccinés contre des maladies spécifiques, donc à l’avenir, les enfants seront vaccinés avec une substance qui immunisera contre la «folie» de la vie spirituelle. La personne vaccinée pourrait être très intelligente, mais ne développerait pas de conscience, et c’est le véritable objectif de certains cercles matérialistes. Avec un tel vaccin, vous pourriez faire en sorte que le corps éthérique se détache du corps physique. Lorsque le corps éthérique est détaché, la relation entre l’âme et l’univers devient extrêmement instable et l’homme devient un automate, car le corps physique de l’homme doit être poli sur cette Terre par la volonté et par l’effort spirituel. Ainsi, le vaccin devient une sorte de force qui lie la conscience à la matière. L’homme ne peut plus se débarrasser du sentiment matérialiste. Il reste animal par constitution et ne peut plus s’élever à la conscience spirituelle.

Il a également écrit ceci:

«Je vous ai dit que les esprits des ténèbres vont inspirer leurs hôtes humains, dans lesquels ils vivront, à trouver un vaccin qui chassera toute inclination vers la spiritualité de l’âme des gens quand ils seront encore très jeunes, et cela se produira de manière détournée à travers le corps vivant. Aujourd’hui, les corps sont vaccinés contre une chose et une autre; à l’avenir, les enfants seront vaccinés avec une substance qu’il sera certainement possible de produire, et cela les rendra immunisés, afin qu’ils ne développent pas de penchants insensés liés à la vie spirituelle – «insensés» ici, ou bien sûr, dans les yeux des matérialistes.

