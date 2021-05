Cambodge. Zéro décès Covid. Ensuite, la «vaccination» avec la protéine de pointe génératrice de caillots a commencé.

Les cas de COVID ont fortement augmenté dans presque tous les pays qui ont lancé une campagne de vaccination de masse

Le Cambodge a commencé sa campagne de vaccination début février après avoir recensé zéro décès; après le début de son programme de vaccination, les décès ont commencé à s’accumuler

Il se peut que quelque chose dans le vaccin lui-même tue des gens

Les chercheurs de Salk ont ​​confirmé que les principaux dommages causés par la COVID sont causés par la protéine de pointe et non par le virus; si tel est le cas, pourquoi injectons-nous aux gens des vaccins qui apprennent à leurs cellules à fabriquer des protéines de pointe

118 millions d’Américains ont maintenant reçu une injection d’une protéine de pointe génératrice de caillots; personne ne sait combien de temps ces protéines potentiellement mortelles restent emprisonnées dans la muqueuse des vaisseaux sanguins ou quels dommages elles pourraient éventuellement causer

Maintenant que les cas ont fortement chuté aux États-Unis, pourquoi ne pas alléger les vaccinations jusqu’à ce qu’il y ait une meilleure compréhension des risques à long terme?

Les cas de COVID ont fortement augmenté dans presque tous les pays qui ont lancé une campagne de vaccination de masse. (Veuillez regarder cette courte vidéo avant que You Tube ne la supprime.1) Pourquoi cela se produit-il?

La vaccination de masse était censée réduire la menace de COVID mais – à court terme – elle semble aggraver la situation. Pourquoi? Et pourquoi la COVID «augmente-t-il maintenant dans 4 des 5 pays les plus vaccinés?» Selon le magazine Forbes: 2

«Les pays ayant les taux de vaccination les plus élevés au monde – dont quatre des cinq premiers les plus vaccinés – se battent pour contenir les épidémies de coronavirus qui sont, par habitant, plus élevées que la flambée dévastatrice en Inde, une tendance qui a des experts remettant en question l’efficacité de certains vaccins… et la sagesse d’assouplir les restrictions même avec la plupart de la population vaccinée.»

Pire que l’Inde? Comment est-ce possible? Et pourquoi huit membres «entièrement vaccinés» des Yankees de New York ont-ils été testés positifs à la COVID? Voici l’histoire de l’Associated Press: 3

«L’arrêt-court des Yankees de New York, Gleyber Torres, a été testé positif pour Covid-19 alors qu’il était complètement vacciné et avait déjà contracté le coronavirus pendant l’intersaison. Torres fait partie des huit soi-disant positifs révolutionnaires parmi les Yankees – des personnes qui ont été testées positives alors qu’elles étaient entièrement vaccinées.

Et si ce n’est pas assez déroutant, découvrez ce qui se passe au Cambodge. Le Cambodge a commencé sa campagne de vaccination début février après avoir compilé zéro décès. C’est vrai: le pays n’a connu aucun décès par COVID avant mars 2021, quelques semaines après le début de son programme de vaccination. Et c’est à ce moment que les décès ont commencé à s’accumuler, comme vous pouvez le voir dans le tableau saisissant ci-dessous.

Zéro décès par COVID, jusqu’à après la campagne de vaccination

Alors, voyons si nous pouvons comprendre cela. Il n’y a eu aucun décès avant le lancement de la campagne de vaccination, mais peu de temps après le début des injections, les décès ont commencé à augmenter. Pensez-vous qu’il pourrait y avoir un lien ici? Pensez-vous que, peut-être, les décès sont liés aux vaccins?

Bien sûr, ils le sont. Et c’est pourquoi les médias essaient de balayer cette histoire sous le tapis. Cela ne correspond pas au «récit officiel» sur les vaccins, ils ont donc décidé de «faire disparaître» complètement l’histoire. « Poof » et c’est parti! Et, en fait, c’est pire qu’une dissimulation, car peu de temps après la prise de fonction de Biden, le CDC a changé sa méthodologie de test, ce qui rend plus difficile le test positif.

En d’autres termes, ils ont truqué le système pour qu’il semble que moins de personnes «entièrement vaccinées» aient contracté la COVID après l’inoculation. Le Dr Joseph Mercola explique ce qui se passe dans les coulisses:

«Maintenant, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont encore réduit le CT, dans ce qui semble être un effort clair pour cacher les cas révolutionnaires de COVID-19, c’est-à-dire les cas dans lesquels des individus entièrement vaccinés reçoivent un diagnostic de COVID-19.

C’est un gros jeu de coquillages. Ils jouent avec le système pour donner l’impression que les vaccins arrêtent l’infection lorsque les preuves prouvent le contraire. Et notez le surnom délibérément trompeur que les médias ont inventé pour les personnes qui contractent la COVID après avoir été vaccinées. Ils les appellent des «cas révolutionnaires». « Percée »? Ah bon?

Si les cas augmentent dans presque tous les pays qui lancent une campagne de vaccination de masse, il n’y a rien de «révolutionnaire» à ce sujet. C’est le résultat prévisible d’un test qui a échoué. Voici plus d’un article intitulé: « Taux de COVID après la vaccination dans le monde »: 5

«… Le gouvernement a supposé que si« vous vaccinez beaucoup de gens et que le problème disparaît », mais les questionneurs parmi nous ne l’ont pas supposé. Surtout après avoir lu le document d’information de la FDA pour le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 par exemple, beaucoup d’entre nous avaient des questions après l’avoir lu; à la page 42, il indique:

Les cas suspects de COVID-19 survenus dans les 7 jours suivant la vaccination étaient de 409 dans le groupe de vaccination contre 287 dans le groupe placebo. Il est possible que le déséquilibre des cas suspects de COVID-19 survenant dans les 7 jours suivant la vaccination représente une réactogénicité du vaccin avec des symptômes qui chevauchent ceux du COVID-19.

Dans l’ensemble, cependant, ces données ne soulèvent pas d’inquiétude quant au fait que la notification spécifiée par le protocole des cas suspects mais non confirmés de COVID-19 aurait pu masquer des événements indésirables cliniquement significatifs qui n’auraient pas été détectés autrement.

La FDA savait que les personnes vaccinées étaient plus susceptibles de contracter la COVID

WTF!?! Ainsi, la FDA SAVAIT que les personnes vaccinées étaient plus susceptibles de contracter la COVID que celles du groupe placebo, mais elles ont quand même approuvé les vaccins?!? Est-ce une négligence criminelle ou simplement une vieille stupidité?

S’il te plaît. Relisez le paragraphe ci-dessus et décidez si vous auriez donné à ces injections sommaires le «feu vert» ou non? Voici d’autres extraits du même article: 6

«Les données suivantes montrent des données du monde entier à partir de certains endroits sélectionnés. Il est, bien entendu, vital de souligner que la corrélation n’est pas une causalité. Et qu’il y a des pays où le déploiement du vaccin ne précède pas ou ne coïncide pas avec une augmentation des infections. Cependant, j’ai été incapable de trouver un pays où les taux de Covid ont commencé à baisser après le début de la vaccination, ou où une baisse a coïncidé avec le début de la vaccination.

En Indonésie, par exemple, le taux de Covid diminuait au début de la vaccination et ne semble pas avoir été affecté dans sa trajectoire par le déploiement du vaccin. Le lecteur peut rechercher lui-même ces graphiques sur le site Web. Jetez-y un œil et voyez ce que vous en pensez.»

D’accord, l’auteur essaie donc de donner la tournure la plus charitable possible à la performance des vaccins. Il dit: « La corrélation n’est pas la causalité », ce qui signifie: « Ne faites pas confiance à vos yeux lorsque vous regardez les graphiques parce que – si vous le faites – vous en tirerez la conclusion évidente que les vaccins augmentent considérablement vos chances de contracter la COVID dans les quelques semaines qui suivent. «

Les graphiques vous convaincront également que Fauci, Biden et les médias ont menti entre leurs dents sur l’efficacité des vaccins. (Veuillez consulter les graphiques de l’article et jugez par vous-même.) En savoir plus: 7

«Ce qui est très clair en regardant les données dans le monde entier, c’est que les vaccinations ne sont certainement pas associées à une baisse fiable des cas de Covid dans un laps de temps prévisible. Ceci, parallèlement aux observations du procès, doit certainement être abordé. Que se passe-t-il ici?

Est-ce juste que les vaccinations sont lancées par coïncidence en même temps que les épidémies sont dues? Dans de très nombreux endroits? Ou le vaccin ne fonctionne-t-il pas immédiatement? Sinon, pourquoi pas? … Ou est-ce que le vaccin rend les gens plus vulnérables aux infections? Si tel est le cas… est-ce un effet temporaire? Quelles sont les causes? …

Combien de temps faut-il pour qu’une sensibilité accrue diminue? … On nous dit que tout le monde doit être vacciné (mais) Comment le consentement libre et éclairé peut-il être donné dans ces conditions?»

Ce sont toutes de bonnes questions. Malheureusement, le Dr Fauci and Co. n’envisage de répondre à aucune de ces questions. Au lieu de cela, leurs alliés dans les médias font tout ce qu’ils peuvent pour faire disparaître l’histoire et détourner l’attention vers les «variantes» insaisissables, qui est la diversion du jour. Suis-je trop dur? Peut-être, mais peut-être pas assez dur.

Raison de douter des assurances des fabricants de vaccins

Jetez un œil à ce clip extrait d’un article de Conservative Woman intitulé «Toutes les raisons de douter des assurances des fabricants de vaccins»: 8

«J’ai déjà signalé une augmentation étonnante des décès survenus parallèlement à une campagne de vaccination intensive à Gibraltar, où la petite communauté a par conséquent développé le taux de mortalité Covid le plus élevé au monde. Nous savons également que des milliers de décès ont été observés aux États-Unis, dans l’UE et au Royaume-Uni à la suite des vaccinations Covid, souvent immédiatement après l’administration du vaccin.

Les fabricants, les principales revues médicales et la plupart des gouvernements insistent sur le fait que ces décès ne sont pas liés au vaccin. Dans de nombreux cas, les décès et les maladies graves ont été attribués à une infection fortuite par le virus. Mais les preuves s’accumulent que pour certains, en particulier les faibles et les personnes âgées, le vaccin lui-même crée ou aggrave la maladie même contre laquelle il est censé être protecteur …

… Un phénomène inquiétant qui apparaît systématiquement dans les études sur les vaccins Covid est un pic de prétendues «infections» qui survient précisément pendant cette période de trois semaines, et généralement immédiatement après le vaccin… Les chercheurs évoquent la possibilité que le vaccin puisse déclencher des «symptômes similaires à Symptômes de Covid-19, y compris la fièvre «chez les personnes récemment exposées au virus…

Il suggère que le mécanisme pourrait être une dépression de l’immunité causée par une perte de globules blancs post-injection, observée à la fois dans les essais Pfizer et AstraZeneca, rendant les vaccinés plus vulnérables au virus à court terme.

OK, donc l’auteur arrive à la même conclusion que l’auteur précédent; peut-être que le vaccin rend les gens plus sensibles au virus en abaissant leurs défenses et, par conséquent, en provoquant l’infection. C’est certainement une possibilité, mais il existe d’autres possibilités qui pourraient être infiniment plus sérieuses. Jetez un œil: 9

«Il n’a pas été généralement admis que le vaccin est conçu pour nous protéger en provoquant nos cellules à produire la toxine même qui rend le virus plus dangereux que ses prédécesseurs dans la famille des coronavirus. Cette toxine, connue sous le nom de protéine de pointe, peut endommager non seulement les poumons, mais également des organes tels que le cerveau, le cœur et les reins.

Le raisonnement derrière l’administration du vaccin est qu’une exposition temporaire à la toxine peut fournir une protection à long terme contre la maladie du virus. Les premières indications sont que cette stratégie fonctionne, bien que l’on ne sache pas encore dans quelle mesure la baisse des taux d’infection observée dans les populations intensément vaccinées est saisonnière et liée aux vagues d’infection, ou si elle constitue un bénéfice durable.

Mais il existe également une possibilité très réelle, étayée par des expérimentations animales ainsi que par les études citées ci-dessus, que le vaccin lui-même puisse produire des symptômes chez les personnes vulnérables qui sont ensuite attribués à la Covid-19. Les dommages à la santé peuvent être particulièrement graves chez une personne qui a été récemment ou qui est simultanément infectée par le virus réel.

Il y a donc toutes les raisons de douter des assurances des fabricants selon lesquelles les décès et les blessures considérés comme accompagnant la vaccination, et que dans certains cas ressemblent et sont attribués à la Covid-19, ne sont pas liés aux piqûres. La situation est suffisamment grave pour que certains médecins et scientifiques appellent à un moratoire sur de nouvelles vaccinations contre Covid jusqu’à ce qu’il ait été correctement enquêté.»

Donc, il se pourrait que quelque chose dans le vaccin lui-même tue des gens. C’est une possibilité distincte. Bien sûr, les sociétés pharmaceutiques et les responsables de la santé publique rejettent l’idée d’un geste de la main, mais les professionnels de la santé et les scientifiques pensent que le danger est suffisamment important pour exiger que le programme de vaccination de masse soit temporairement interrompu.

Principaux dommages causés par COVID causés par la protéine de pointe

Certains lecteurs se rappelleront que le Salk Institute a récemment publié une étude qui a montré que la «protéine «de pointe» distinctive» du SRAS-CoV-2… «endommage les cellules, confirmant que la COVID-19 est une maladie principalement vasculaire.» Voici un extrait de l’article du 30 avril 2021: 10

«Dans la nouvelle étude, les chercheurs ont créé un« pseudovirus» qui était entouré de la couronne classique SARS-CoV-2 de protéines de pointe, mais qui ne contenait aucun virus réel. L’exposition à ce pseudovirus a entraîné des dommages aux poumons et aux artères d’un modèle animal – prouvant que la protéine de pointe seule était suffisante pour provoquer la maladie.

Les échantillons de tissus ont montré une inflammation des cellules endothéliales tapissant les parois des artères pulmonaires. (Remarque – «Les cellules endothéliales vasculaires tapissent tout le système circulatoire, du cœur aux plus petits capillaires.»)

L’équipe a ensuite reproduit ce processus en laboratoire, exposant des cellules endothéliales saines (qui tapissent les artères) à la protéine de pointe. Ils ont montré que la protéine de pointe endommageait les cellules en se liant à ACE2. Cette liaison a perturbé la signalisation moléculaire de l’ACE2 aux mitochondries (organites qui génèrent de l’énergie pour les cellules), provoquant des dommages et une fragmentation des mitochondries.

Des études antérieures ont montré un effet similaire lorsque les cellules étaient exposées au virus SRAS-CoV-2, mais il s’agit de la première étude à montrer que les dommages se produisent lorsque les cellules sont exposées seules à la protéine de pointe.

L’importance de ce rapport ne peut être surestimée. Les chercheurs de Salk confirment que les principaux dommages causés par la COVID sont causés par la protéine de pointe et non par le virus. Et si tel est le cas, pourquoi injectons-nous aux gens des vaccins qui apprennent à leurs cellules à fabriquer des protéines de pointe?

Cela n’a aucun sens. Et comment cela affecte-t-il notre compréhension du phénomène que nous avons observé dans les pays du monde entier, à savoir la forte augmentation des cas suite à une vaccination de masse? Permettez-moi d’offrir une explication plausible, mais non encore prouvée:

La forte augmentation des cas et des décès suite à une vaccination de masse n’est PAS liée à la COVID «la maladie respiratoire», mais à la COVID «la maladie vasculaire». Le composant vasculaire est principalement le résultat de protéines de pointe produites par des cellules de la muqueuse des vaisseaux sanguins (endothélium) qui activent les plaquettes qui provoquent des caillots sanguins et des saignements.

L’autre facteur principal est la réaction auto-immune dans laquelle les lymphocytes tueurs attaquent son propre corps, déclenchant une inflammation généralisée (et une défaillance potentielle des organes). En bref, les décès post-injection sont causés par les protéines de pointe produites par les vaccins et non par la COVID. Encore une fois, regardez la carte du Cambodge. Il n’y a eu aucun décès avant la vaccination. Tous les morts sont survenus après. Cela suggère que les décès sont attribuables aux vaccins.

Une dernière réflexion: 118 millions d’Américains ont maintenant reçu une injection d’une protéine de pointe génératrice de caillots. À l’heure actuelle, personne ne semble savoir combien de temps ces protéines potentiellement mortelles restent emprisonnées dans la paroi des vaisseaux sanguins ou quels dommages elles pourraient éventuellement causer.

En gardant cela à l’esprit, ne serait-ce pas le bon moment pour faire preuve de prudence? Maintenant que les cas ont fortement chuté à travers le pays, pourquoi ne pas alléger les vaccinations jusqu’à ce que nous ayons une meilleure compréhension des risques à long terme? Ce serait l’approche sensée, non? Il suffit de reporter les injections supplémentaires jusqu’à ce que la sécurité du produit puisse être assurée. S’il y a jamais eu un temps pour la prudence, c’est bien celui-ci.

