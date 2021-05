Le Queensland retire le vaccin AstraZeneca après plus de cas de caillots sanguins

Le gouvernement de l’État du Queensland en Australie a annoncé qu’il n’offrirait pas d’injections de coronavirus de Wuhan [SRAS-CoV-2 de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)] à l’aide du vaccin AstraZeneca. Sa décision est intervenue après que les autorités sanitaires du pays ont découvert six autres cas de caillots sanguins liés au candidat vaccin. Au lieu de cela, l’État attendra l’arrivée de plus de doses de vaccins d’autres fabricants avant de reprendre.

Le vaccin fabriqué par le fabricant britannique de médicaments est toujours administré dans l’État par des médecins à des personnes de plus de 50 ans. Cependant, le gouvernement de l’État a déclaré qu’il n’utiliserait pas le vaccin AstraZeneca dans les centres de vaccination de masse pour vacciner les Australiens. La première ministre du Queensland, Annastacia Palaszczuk, a déclaré qu’un tel centre de vaccination de masse similaire à ceux de la Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria était prévu vers la fin de 2021.

«Le Queensland est un grand État, [et] il est tellement décentralisé. [Tellement] beaucoup de planification est en cours en ce moment pour ce dernier trimestre de l’année. [Quand] nous aurons plus d’approvisionnement [de] Pfizer [et] Moderna, [la vaccination] va augmenter – et je sais que les Queenslanders vont y aller en masse quand nous aurons tout cet approvisionnement prêt», a déclaré Palaszczuk.

Les remarques du premier ministre du Queensland ont suivi les autorités australiennes découvrant six nouveaux cas de caillots sanguins liés au vaccin AstraZeneca. La Therapeutic Goods Administration (TGA), qui réglemente les vaccins dans le Land Down Under, a déclaré le 20 mai que quatre cas avaient été confirmés tandis que les deux autres étaient jugés probables. Avec les six nouveaux cas, l’Australie compte désormais un total de 24 cas de caillots sanguins sur les 2,1 millions de doses d’AstraZeneca administrées là-bas.

TGA a poursuivi: «Dans l’ensemble, 21 de ces [24 au total] cas sont considérés comme confirmés et trois sont considérés comme probables. Trois des quatre cas signalés comme probables dans le rapport de la semaine dernière ont depuis été confirmés comme [caillots sanguins et faible numération plaquettaire]. L’autre cas fait toujours l’objet d’une enquête.

Les nouveaux cas de caillots sanguins ont été enregistrés dans toute l’Australie

Une femme de 57 ans et un homme de 79 ans ont été les cas enregistrés dans l’État de Victoria. L’état du Queensland a rapporté qu’une femme de 18 ans souffrirait des caillots. Dans le même temps, les autorités ont toujours demandé plus d’informations sur deux femmes âgées de 71 et 87 ans qui ont signalé les effets indésirables.

Un homme de 53 ans d’Australie-Méridionale – le sixième cas récent – est actuellement en soins intensifs à Adélaïde. L’homme serait le premier patient confirmé de l’État à avoir souffert de caillots sanguins et d’une faible numération plaquettaire après la vaccination. Le responsable de la santé publique en Australie-Méridionale, Nicola Spurrier, a déclaré que l’homme avait reçu sa première dose le 4 mai. Il a été admis deux semaines plus tard en raison de graves douleurs abdominales.

Spurrier a ajouté que le cas de l’homme se situait dans la fourchette prévue des effets indésirables – environ un sur 100 000 – étant donné qu’environ 150 000 doses de vaccin AstraZeneca avaient été administrées dans l’État. «C’est un événement rare, mais en raison du nombre de vaccins que nous administrons dans toute notre communauté, il n’était pas inattendu que cela se produise.»

Pendant ce temps, le médecin-chef adjoint fédéral Michael Kidd a reconnu les caillots sanguins et la faible numération plaquettaire liés au vaccin AstraZeneca COVID-19. Mais il souligne que les chances que cela se produise sont «très faibles». Il a déclaré: «La thrombose veineuse cérébrale est une maladie très rare qui n’était auparavant pas connue pour être associée à la vaccination.» (Connexes: un Australien meurt d’un caillot sanguin massif après une vaccination contre le coronavirus.)

Néanmoins, il a mis en garde contre d’éventuels maux de tête en tant qu’effet secondaire du vaccin COVID-19. «Les gens doivent être particulièrement attentifs aux maux de tête persistants sévères survenant quatre à 20 jours après la vaccination», a déclaré Kidd. Le responsable fédéral de la santé a ajouté que ces maux de tête «sont différents [du] schéma habituel des maux de tête» et a déconseillé d’utiliser des analgésiques en vente libre pour eux.

Les responsables du gouvernement australien insistent toujours sur l’efficacité du vaccin contre le coronavirus AstraZeneca

Le 20 mai, le Premier ministre Scott Morrison a défendu le vaccin AstraZeneca et a exhorté les Australiens de plus de 50 ans à se faire vacciner. Il a déclaré que la plupart des personnes qu’il connaissait – y compris sa femme, sa mère et sa belle-mère – en avaient été vaccinées avec beaucoup d’autres.

Un jour avant que Morrison fasse ses commentaires, le ministre de la Santé et des Soins aux personnes âgées, Greg Hunt, a suggéré que les gens pourraient attendre l’arrivée des vaccins à ARNm Pfizer et Moderna au cas où ils ne voudraient pas du vaccin AstraZeneca. Hunt lui-même a reçu le vaccin AstraZeneca début mars aux côtés de l’ancien Premier ministre Julia Gillard. (Connexes: le ministre australien de la Santé, Greg Hunt, hospitalisé après avoir reçu le vaccin contre le coronavirus AstraZeneca.)

En janvier, le médecin-chef fédéral australien Paul Kelly a soutenu le vaccin de la société britannique. «Le vaccin AstraZeneca est efficace, sûr et… de haute qualité. Il sera disponible dès que la TGA donnera sa tique», a-t-il déclaré. Le régulateur australien a accordé une approbation provisoire au vaccin en février 2021.

Le chef adjoint du parti travailliste australien, Richard Marles, a finalement insisté sur le fait que le gouvernement ne devrait pas encourager les gens à attendre. «Il est vraiment important que les personnes de plus de 50 ans soient vaccinées avec [le] AstraZeneca [vaccin] dès maintenant», a-t-il déclaré.

