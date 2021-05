Natural News et d’autres médias indépendants ont eu raison depuis le début, alors que les médias «grand public» admettent soudainement les origines en laboratoire du [SRAS-CoV-2] de la Covid-19

Natural News a été l’une des premières publications au monde à rendre compte des origines en laboratoire du SRAS-CoV-2, même lorsque les médias «grand public» ont conspiré pour minimiser cette possibilité. Pendant plus d’un an, les «médias grand public» axés sur l’agenda ont supprimé la théorie des fuites en laboratoire et l’ont qualifiée de «théorie du complot». Maintenant, CNN, MSNBC, le New York Times et le reste des menteurs grand public admettent les origines en laboratoire de la Covid-19 et posent des questions sur la recherche sur les coronavirus à gain de fonction.

Du jour au lendemain, une «théorie du complot insensée et désordonnée» qui a été censurée sur Internet et qualifiée de «désinformation nuisible» est soudainement devenue une «possibilité sérieuse et plausible pour laquelle des preuves rationnelles existent». Les organisations de vérification des faits disgraciées telles que PolitiFact suppriment maintenant toutes les preuves de leurs fausses vérifications de faits sur le sujet. Après avoir dénigré et censuré les journalistes indépendants, les «fact checkers» sont soudainement d’accord avec Natural News et d’autres vrais journalistes d’investigation. Alors, où sont les excuses?

Le Washington Post a affirmé que la théorie du laboratoire était une «désinformation» pendant plus d’un an, mais dit maintenant que Covid s’est «accidentellement» échappé d’un laboratoire chinois. Même le Huffington Post a qualifié la théorie du laboratoire de «théorie du complot toxique» il y a un an – rejetant tout rapport d’enquête sur la question. Cette suppression coordonnée de l’information était-elle simplement un déni ou est-ce que ces médias en disgrâce couvraient leurs amis criminels au sein du gouvernement? Une enquête devrait être menée sur les raisons pour lesquelles ces médias ont supprimé les informations sur l’ingénierie des coronavirus, qui a eu lieu pendant de nombreuses années dans le but de concevoir de nouveaux vaccins et des tests de surveillance pour les virus qu’ils élaboraient.

Les médias mainstream (grand public) sont un outil pour couvrir les criminels qui ont financé, approuvé et renversé les moratoires sur la recherche sur l’acquisition de fonctions

Depuis le début du scandale Covid-19, les médias grand public ont été utilisés comme un outil de propagande pour couvrir le Dr Anthony Fauci et mentir sur la participation du gouvernement à l’ingénierie de gain de fonction de coronavirus contraire à l’éthique à l’Université de Caroline du Nord, New York’s EcoHealth Alliance et l’Institut de virologie de Wuhan en Chine.

Natural News, Info Wars, War Room: Pandemic et d’autres sources médiatiques indépendantes ont continué de publier de nouveaux rapports d’enquête sur ce sujet grave, bien qu’ils aient été censurés, «vérifiés» et signalés pour «désinformation sur la Covid-19». Facebook et Twitter ont supprimé toute information sur la fuite du laboratoire et ont bloqué le scientifique chinois qui a déclaré que la COVID-19 avait été conçue dans un laboratoire. Les médias mainstream se sont moqués de la théorie des fuites en laboratoire, même si l’administration Trump avait obtenu des preuves que des virologues de Wuhan tombaient gravement malades juste avant le début de l’épidémie de Wuhan. L’Associated Press, NPR et CNN n’ont pas tardé à se moquer du président Trump lorsqu’il a révélé le 1er mai 2020 que l’administration avait «un degré élevé de confiance» dans le fait que le virus s’était échappé d’un laboratoire. Aujourd’hui, ces mêmes propagandistes des médias grand public essaient de paraître comme s’ils étaient toujours devant la question.

Maintenant, ces entités disgraciées de contrôle de la pensée veulent maintenir leur domination sur le récit des fuites en laboratoire et être l’arbitre final sur ce qui est vrai et faux. La majorité américaine voit à travers ses jeux de manipulation et d’obscurcissement. Le présentateur de nouvelles le plus regardé dans les médias mainstream, Tucker Carlson de Fox News, est l’un des seuls à avoir demandé une enquête sur les origines en laboratoire du SRAS-CoV-2.

Big Tech et les médias mainstream complices d’un complot criminel pour dissimuler les origines du SRAS-CoV-2

Big Tech a bloqué Tucker Carlson pour cela, tout comme les journalistes indépendants et les scientifiques qui soulignaient l’évidence. Big Tech a bloqué des preuves montrant les manipulations artificielles de la séquence d’ARN du virus SARS-CoV-2, des manipulations qui n’auraient pu être créées qu’en laboratoire. Big Tech a bloqué toute mention de recherche sur les coronavirus à gain de fonction, alors même que certaines des technologies d’ingénierie virale les plus clandestines et contraires à l’éthique devenaient connues. Par exemple, la technique de passage en série ouvre la possibilité que le SRAS-CoV-2 ait été conçu de manière clandestine, car les virologues ont expérimenté des techniques d’épissage de gènes qui ne pouvaient PAS être retracées car la sélection naturelle cachait chaque transfert de gêne viral.

Le Dr Fauci a joué bêtement sur l’ingénierie des coronavirus, même s’il a financé plus de trente études sur le sujet et a été personnellement remercié par les virologues de Wuhan. Fauci a toujours été stupide, même si le NIH a développé une échappatoire pour renverser le moratoire sur la recherche sur le gain de fonction aux États-Unis. Fauci a même dû se soumettre à un processus d’examen de préfinancement multidisciplinaire au niveau du département pour renverser le moratoire sur la recherche sur l’acquisition de fonctions. Les documents HHS révèlent le cadre par lequel les bailleurs de fonds ont obtenu l’approbation de «créer, transférer ou utiliser» des pathogènes pandémiques potentiels.

Si quelqu’un doit sonner l’alarme d’une fuite potentielle en laboratoire d’une souche de coronavirus hautement infectieuse et mortelle, ce devrait être Fauci. Son rejet des origines du laboratoire de la Covid-19 est très suspect et empeste une dissimulation criminelle. Après s’être parjuré lors d’une audience au Sénat, le Dr Fauci change soudainement de ton et croit maintenant qu’il est possible que la Covid-19 provienne d’un laboratoire.

Cette personnalité autoritaire, qui a blessé d’innombrables vies à travers des verrouillages et des expériences médicales forcées, a été maintes fois saluée par les médias mainstream au cours de la dernière année et demie. Maintenant que Fauci est complètement exposé en tant que parrain de la plandémie, une enquête sérieuse devrait être lancée dans les différentes organisations de médias «grand public» pour découvrir qui couvre les criminels du gouvernement américain, qui couvre le développement de vaccins contraires à l’éthique et l’expérimentation, et qui couvre les programmes de guerre biologique de la Chine.

Notre commentaire

Depuis le début de cette affaire, dès que nous avions été très tôt convaincus de l’origine par Laboratoire du virus, nous avons dans un premier temps réclamé une enquête internationale, principalement en Chine, aux Etats-Unis, en France, en Grande-Bretagne et alliés conduite par des enquêteurs pluridisciplinaires pour rechercher les causes, les preuves et les auteurs. Puis par la suite, nous avons recommandé d’y associer les vaccins COVID pour plusieurs raisons dont l’empoisonnement de vaccins. JDDM – MIRASTNEWS

Les sources comprennent:

Lance D Johnson

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

CDC: Le bilan officiel des décès du vaccin Covid atteint 4647, établissant un nouveau record VAERS de 22 ans

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont publié de nouvelles données sur les décès dus au vaccin contre le coronavirus de Wuhan (Covid-19), et les chiffres ne sont pas jolis.

Officiellement, au moins 4 647 personnes aux États-Unis sont décédées des suites d’une injection du virus chinois. Il s’agit d’un nouveau record de 22 ans pour un vaccin en ce qui concerne le Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS).

Plus de 273 millions de doses de vaccin expérimental ont été administrées dans tout le pays entre le 14 décembre 2020 et le 17 mai 2021, selon le CDC. Pendant ce temps, des milliers de personnes sont mortes des injections.

Le CDC nie bien sûr tout lien de causalité entre les vaccins et les décès, car aucun vaccin n’a jamais fait de mal à qui que ce soit, selon le gouvernement. Pourtant, l’agence rapporte ces chiffres pour permettre aux Américains de décider eux-mêmes si l’injection est un risque qui vaut la peine d’être pris.

Fait intéressant, seuls 4571 décès liés aux vaccins ont été signalés au VAERS entre le 1er janvier 1999 et le 30 novembre 2020, cette dernière date d’atterrissage juste avant que les injections «Operation Warp Speed» de l’ancien président Donald Trump ne reçoivent l’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA). par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

La plupart des personnes qui meurent des vaccins «normaux» sont de jeunes enfants, mais maintenant, tous les âges meurent des injections du virus chinois

Sur ces 4571 décès pré-covid dus à la vaccination, au moins 50% étaient des nourrissons et des tout-petits de moins de trois ans, ce qui est le principal groupe démographique à qui des dizaines de vaccins sont injectés presque dès la sortie de la filière génitale.

Dans l’ère post-Covid, des personnes de tous âges se font maintenant injecter des produits chimiques toxiques à grande échelle, ce qui entraîne beaucoup plus de blessures et de décès dus aux vaccins que jamais auparavant dans notre pays.

En plus des milliers de décès, le CDC a également signalé qu’au moins 227 805 personnes ont été blessées par des injections de virus chinois, dont 2 719 incapacités permanentes, 12 625 hospitalisations et 29 708 visites aux urgences.

Nous nous attendons à ce que ce nombre augmente considérablement dans les prochains jours, maintenant que des enfants d’à peine 12 ans se font injecter des germes chinois sous le commandement de Fauci et de ses sbires.

Même s’il existe déjà de nombreux remèdes efficaces contre la grippe de Wuhan, l’état médical profond, qui comprend à la fois le CDC et la FDA, a décrété que seules les injections de Big Pharma nous amèneraient à la «nouvelle normalité».

«C’est une chose d’offrir des injections expérimentales à une population adulte consentante, sans papiers, soumise à un lavage de cerveau et stupide qui choisit volontairement de faire partie d’un essai expérimental de drogue, mais c’en est une autre d’injecter des enfants trop jeunes pour prendre une décision de consentement éclairé.», prévient «Survival Dan».

«Les parents qui ne savent pas à quel point ces vaccins sont dangereux mettent la vie de leurs enfants en danger, et les centaines de milliers d’enfants à travers le pays placés en famille d’accueil n’auront d’autre choix dans la plupart des situations que d’être forcés de recevoir ces vaccins.»

Une autre chose à garder à l’esprit est le fait que les données VAERS ne représentent qu’environ un pour cent de toutes les blessures et décès liés aux vaccins. Multipliant cela, il y a plus que probablement des millions de personnes aux États-Unis seulement qui souffrent ou qui sont déjà décédées à cause de leurs injections, et les fascistes médicaux continuent d’insister sur le fait que les piqûres sont «sûres et efficaces».

«Le nombre réel de morts est bien supérieur à 300 000 et les blessures de plus d’un million», a déclaré un commentateur sur SurvivalDan101.com.

« C’est expérimental – NE le prenez pas! » a averti un autre des injections. «Ils vous disent à l’avance que vous serez un cobaye. Voulez-vous être un cobaye?»

Visitez ChemicalViolence.com pour en savoir plus sur la façon dont les injections de virus chinois blessent et tuent des personnes.

Lance D Johnson

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Arme à feu Fumante une: les travailleurs du laboratoire de Wuhan sont tombés malades juste au moment où Covid s’est «échappé»

Un document gouvernemental non divulgué précédemment affirme que trois chercheurs de l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) qui ont travaillé sur le coronavirus [SRAS-COV-2 – MIRASTNEWS] de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)] sont tombés gravement malades en novembre 2019, juste au début de la «pandémie».

Selon de nouveaux médias grand public, ces trois personnes sont tombées si malades qu’elles ont dû être transportées d’urgence à l’hôpital pour y être soignées. Ceci, disent certains, suggère que le virus chinois «s’est échappé» de la boîte de Pétri, pour ainsi dire, et a infecté ceux qui la trafiquaient pour créer une arme biologique.

Ces nouveaux détails vont au-delà d’un rapport du Département d’État publié sous l’ancien président Donald Trump qui indiquait que les travailleurs de laboratoire chinois étaient tombés malades à l’automne 2019 «avec des symptômes consistant à la fois en Covid-19 et en maladie saisonnière courante».

Il a maintenant été révélé que trois chercheurs sont tombés malades spécifiquement en novembre, et ces détails ont été communiqués juste avant une réunion de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) au cours de laquelle il a été discuté de la prochaine phase de l’enquête sur ce que l’origine du virus sera.

Les fonctionnaires actuels et anciens familiers avec les renseignements sur la situation du laboratoire ont toujours des points de vue divergents quant à la force de cette nouvelle évaluation. L’un d’eux a indiqué qu’il était potentiellement important, mais qu’une enquête plus approfondie était nécessaire pour le vérifier.

Un autre a l’impression que les preuves sont solides et de «qualité exquise».

«C’était très précis», a indiqué cette personne. « Ce qu’il ne vous a pas dit, c’est exactement pourquoi ils sont tombés malades. »

La Chine communiste affirme que la grippe de Wuhan est originaire de la base militaire de Fort Detrick dans le Maryland

L’importance du nouveau rapport tourne principalement autour de la date à laquelle les trois chercheurs sont tombés malades. De nombreux épidémiologistes et virologues considèrent que novembre 2019 est le moment où la plandémie a été lancée pour la première fois et a commencé à circuler dans la ville centrale de Wuhan en Chine.

Le premier cas signalé de grippe de Wuhan est originaire de Pékin où les responsables du Parti communiste chinois (PCC) disent qu’un homme est tombé malade le 8 décembre 2019. Quelques mois plus tard, les médias d’entreprise ici en Occident ont commencé à mettre en garde contre les cas de virus chinois arrivant aux États-Unis via des navires de croisière.

Parce que le WIV travaillait avec des coronavirus de chauve-souris à l’époque, certains ont émis l’hypothèse qu’une variante génétiquement modifiée (OGM) avait peut-être échappé au laboratoire de biosécurité de niveau quatre et a fini par circuler en public. Cependant, il n’y a toujours pas de preuve définitive de cela, car le virus n’a même jamais été complètement isolé.

La Chine communiste, quant à elle, se moque de l’idée que le virus chinois est originaire d’un laboratoire chinois. Les responsables du PCC affirment que les États-Unis «continuent à exagérer la théorie des fuites en laboratoire» sans preuves.

« Est-il vraiment préoccupé par la recherche de la source ou par le fait d’essayer de détourner l’attention? » Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré à propos des États-Unis

Le régime Biden a jusqu’à présent refusé de commenter les nouvelles informations, bien qu’il ait affirmé que toutes les théories techniquement crédibles sur l’origine du virus devraient être étudiées par l’OMS et d’autres «experts» internationaux.

«Nous continuons d’avoir de sérieuses questions sur les premiers jours de la pandémie de Covid-19, y compris ses origines en République populaire de Chine», a déclaré un porte-parole du Conseil national de sécurité.

«Nous n’allons pas faire des déclarations qui préjugent d’une étude en cours de l’OMS sur la source du SRAS-CoV-2. Par principe, nous ne commentons jamais les questions de renseignement.»

La Chine communiste suggère également que le virus chinois est en fait originaire de la base militaire de Fort Detrick dans le Maryland, l’État où vit Fauci. Le régime demande également à l’OMS de lancer une enquête complète sur cette théorie.

Plus d’informations sur les dernières révélations concernant le virus chinois peuvent être trouvées sur Pandemic.news.

[Plusieurs autres hypothèses existent sur ce site web, notamment avec la fermeture du Laboratoire Fort Detrick et des malades «grippaux» environnants aux USA ou des patients découverts en Europe, ce qui nécessite une enquête internationale pour établir la vérité. – MIRASTNEWS].

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News