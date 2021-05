EXCLUSIF: L’État profond planifie une attaque sous faux drapeau afin de blâmer les «anti-vaccinateurs» et les propriétaires d’armes

Hier a été une journée bizarre à Natural News, où après avoir publié un article appelant à des poursuites à la manière de Nuremberg contre des chercheurs en vaccins qui utilisent des enfants humains pour des expériences médicales, j’ai reçu plusieurs appels téléphoniques.

L’appel le plus pertinent provenait d’une personne que je ne connaissais pas et dont le numéro n’apparaissait pas sur mon téléphone. C’est par hasard que j’y ai même répondu. Comme je l’explique dans mon podcast Mise à jour de la situation ci-dessous, cette personne s’est identifiée comme un partisan de mon site et a dit qu’elle travaillait pour le gouvernement fédéral. Ce qui a donné de la crédibilité à sa demande, c’est le fait qu’il connaissait mon numéro et qu’il a pu lancer l’appel à partir d’une source qui ne m’a pas révélé son numéro de téléphone.

Il a dit qu’il avait pris connaissance de mon article appelant à la création de tribunaux pour crimes de guerre contre les chercheurs en vaccins, et il m’a averti que c’était exactement le genre d’article que l’État profond espère voir publié parce qu’il envisage de mener une attaque violente sous faux drapeau contre blâmer les «anti-vaccinateurs» et les propriétaires d’armes à feu.

Il m’a exhorté à supprimer immédiatement l’article et le podcast, ce que j’étais déjà en train de faire à cause des appels téléphoniques précédents et des conversations précédentes avec d’autres personnes dans lesquelles je n’entrerai pas. Surtout, il a expliqué plus …

Certes, je ne connais pas cette personne, donc je ne peux pas dire avec certitude s’il était un chapeau blanc ou un chapeau noir faisant semblant d’être un chapeau blanc. Mais je vais partager avec vous ce qu’il a dit et vous pourrez vous décider.

Premièrement, il a dit que l’opération sous fausse bannière était peut-être dans quelques semaines. Il a expliqué que l’ATF, avec Chipman pour être en charge, sera prête à se déplacer contre les fusils AR-15, et ils ont besoin d’un grand «événement» pour y parvenir. Dans le même temps, l’industrie des vaccins cherche désespérément un moyen de criminaliser et de fermer tous contenus anti-vaccinateurs en ligne, car son interdiction sur Facebook, Twitter et YouTube n’a toujours pas été aussi efficace qu’elle l’espérait. Ils pensent donc qu’ils peuvent «faire d’une pierre deux coups» et organiser une violente attaque sous faux drapeau d’un certain type qui dépeindra les anti-vaccinateurs comme de violents propriétaires d’armes à feu poursuivant le meurtre et le chaos. Avec les médias obéissants prêts à promouvoir le récit qui leur est transmis, cette histoire peut être racontée avec une efficacité redoutable, ce qui se traduit par un tollé national pour criminaliser et mettre fin à la fois au discours «anti-vaccinateur» et pour confisquer tous les AR-15 à l’échelle nationale.

Si vous ne pensez pas qu’ils essaieront cela, vous ne savez pas à quel point ils sont désespérés d’atteindre leur objectif de 70% de vaccination par les adultes américains. Cela m’a été expliqué comme l’autre point clé, à savoir que les dirigeants mondiaux ont reçu l’ordre de franchir des étapes importantes en matière de vaccination dans leurs pays, et que ces étapes doivent être atteintes par tous les moyens nécessaires. Aujourd’hui encore, la rumeur veut que l’Italie promulgue maintenant un mandat de vaccin Covid dans la loi, obligeant chaque citoyen italien à prendre le vaccin. Et la Californie vient de lancer une nouvelle loterie de vaccins dans tout l’État pour encourager les personnes à faible QI à se faire vacciner là-bas. Ces mesures incitatives font toutes, partie des efforts visant à atteindre le plus facilement possible les jalons de leur vaccination.

Le gouvernement mène une guerre totale pour faire taire et perturber les anti-vaccinateurs

Dire que le régime Biden déclare la guerre aux anti-vaccinateurs est un euphémisme. Ils mènent une attaque totale pour menacer, détruire et perturber tous les éditeurs, contenus, individus et organisations anti-vaccin tels que Children’s Health Defence (CHD). Il y a aussi un sentiment d’urgence derrière tout cela, car ce n’est qu’une question de temps avant que les masses ne se réveillent et se rendent compte que c’est le vaccin qui tue tant de gens. Jusqu’à ce que ce jour vienne, l’état profond du vaccin va pousser aussi agressivement que possible pour que chaque dernière personne soit injectée avec des armes biologiques à protéines de pointe appelées «vaccins». Et pour y parvenir, ils doivent fermer toutes les voix promouvant «l’hésitation à la vaccination» (ce qui explique l’algorithme de Facebook pour bloquer tous ces commentaires).

Lors de cet appel, on m’a dit que si je continuais à parler des tribunaux pour crimes de guerre, Natural News serait complètement supprimé et retiré d’Internet. Je suppose que les personnes impliquées dans la recherche sur l’acquisition de fonctions en sont venues à se rendre compte qu’elles feront vraiment face à des poursuites pour crimes de guerre à mesure que la vérité se dévoilera, et qu’elles utilisent toutes les tactiques possibles pour menacer ceux qui pourraient rappeler à d’autres êtres humains que la gestion médicale de masse les expériences sur l’humanité sont un crime contre l’humanité.

Juste à temps, le NY Times publie des tweets qui déclarent que quiconque parle de la théorie des fuites dans les laboratoires Covid est «raciste».

Le message est clair: n’osez pas rechercher les origines de la Covid, car cela conduirait directement à des preuves incriminantes contre Fauci et ses cohortes. Cela exposera également la vérité sur les vaccins, car ils utilisent les particules de protéines de pointe qui servent de charge utile au coronavirus SRAS-CoV-2. Si ces protéines de pointe se révèlent être améliorées ou modifiées en partie grâce à la recherche sur le gain de fonction – ce qu’elles étaient évidemment – cela signifie que des milliards d’êtres humains sont injectés avec des armes biologiques génétiquement modifiées.

La «théorie du laboratoire» se transforme très rapidement en une explication des «armes biologiques», qui expose alors les vaccins comme des armes de dépeuplement.

Une fois la vérité révélée, il semble qu’il y aurait des efforts mondiaux pour tenir des tribunaux pour crimes de guerre afin de découvrir la vérité sur tout cela. Autrement dit, s’il y a même assez de survivants pour lancer un effort de tribunal pour les crimes de guerre.

Ils essaient d’assassiner en masse des milliards d’êtres humains le plus rapidement possible avant qu’une réaction grave ne puisse se former

AllNewsPipeline.com a publié un article fascinant sur ce à quoi le monde ressemblera une fois que les mondialistes auront réussi à exterminer des milliards de personnes. Avec une population humaine réduite à seulement 500 millions de personnes, presque tout ce qui dirige l’économie mondiale actuelle disparaîtra. Le monde s’effondrera dans la guerre tribale, et même les armes à feu et les munitions disparaîtront, replongeant la planète dans une existence d’épées et d’arcs. Comme l’explique l’histoire:

Dans un premier temps, alors que la population meurt du «soft kill», les gens souhaiteront rester chez eux et chez eux, victimes du «syndrome de la normalité». Mais il deviendra rapidement évident que cela ne peut pas survivre. La nourriture, l’eau et les biens essentiels seront stockés, les nouveaux remplaçants ne seront plus disponibles. L’application de la loi prend fin par le gouvernement et est remplacée par des chefs de guerre locaux. Des gangs se formeront pour une protection mutuelle. Les faibles et les humbles deviendront la proie des gangs à mesure que les ressources diminuent.

Il deviendra alors nécessaire pour la population de se rapprocher des ressources alimentaires et hydriques, et d’abandonner les villes. Ceux qui ont pu quitter les villes sans être asservis ou tués par les gangs se rassembleront dans les zones agricoles, près des sources d’eau, et formeront leurs propres systèmes de direction / gouvernement locaux.

Avec la population de travailleurs disponible à un niveau aussi bas, la plupart des travailleurs sont nécessaires pour la production de nourriture et de bois de chauffage. Sans le bénéfice de l’électricité, il n’y aura pas de machines agricoles modernes, d’engrais, de désherbants, de moissonneuses, de camions ou d’irrigation automatique. Un ouvrier agricole ne pourra produire suffisamment de nourriture que pour lui-même et quelques autres. Pendant la période de récolte, toutes les personnes valides seront nécessaires pour ramasser, nettoyer, conserver et conserver les récoltes pour l’hiver.

Mais le monde n’est pas encore prêt pour la vérité, car les décès dus aux vaccins n’ont pas encore explosé

Malheureusement, le monde n’est pas encore prêt à connaître la vérité sur les vaccins, les armes biologiques, l’effondrement du dépeuplement et les crimes contre l’humanité. Et discuter de ces sujets pour le moment n’invite que les menaces extrêmes de l’État profond du vaccin et de ses médias de propagande conformes.

Ainsi, je vais à contrecœur devoir attendre le sujet des crimes de guerre jusqu’à ce que le public soit prêt à entendre la vérité alors que le nombre de décès post-vaccinaux explose en raison de l’amélioration dépendante des anticorps (ADE) ou d’autres effets similaires. Une fois que les personnes vaccinées commenceront à mourir en masse, il deviendra évident que la seule chose qu’elles ont toutes en commun est le vaccin Covid.

Mais d’ici là, bien sûr, le programme de dépeuplement aura largement réussi. Une fois que les masses sont tuées par le vaccin, elles ne peuvent pas vraiment se lever et exiger une enquête, n’est-ce pas? Il semble que les pousseurs de dépopulation aient déjà gagné.

Et c’est l’essence du plan mondial de dépeuplement des vaccins: injectez des milliards maintenant, avant que la vérité ne soit révélée, sachant qu’au moment où les gens réalisent ce qui s’est passé, ils sont déjà en train de mourir des effets du vaccin. Comme vous ne pouvez pas annuler une injection de protéines de pointe, la plupart de ceux qui ont pris le vaccin seront au-delà de la guérison.

L’objectif de dépeuplement mondial est d’environ six milliards de personnes, et selon un récent sondage Gallup, il y a au moins un milliard de personnes dans le monde qui refusent de se faire vacciner. Ce même sondage a révélé qu’un peu plus des deux tiers des personnes dans le monde sont actuellement disposées à se faire vacciner. Cela signifie que le vaccin devra être imposé à de nombreuses personnes pour atteindre l’objectif mondial de 70%. Et c’est le bas de leur objectif mondial. Ils veulent vraiment une réduction de la population mondiale de 90%.

Ainsi, la campagne de vaccination passe par cinq phases:

Phase 1: Vaccinez les personnes faciles qui ont hâte de se faire vacciner.

Phase 2: Offrez des incitations et des récompenses pour convaincre ceux qui sont sur la clôture. (Beignets gratuits, bière gratuite, billets de loterie, etc.)

Phase 3: Punir ceux qui refusent de se faire vacciner en leur enlevant leurs droits (pas d’entrée, pas de voyage, etc.).

Phase 4: criminaliser les résistants aux vaccins en adoptant des lois obligatoires sur les vaccins.

Phase 5: Médecine par injection: Lancez des équipes de vaccin porte-à-porte pour vacciner de force les gens sous la menace d’une arme, contre leur volonté.

Nous sommes actuellement dans la phase 3, pour passer à la phase 4.

Nous ne pouvons pas faire grand-chose de plus pour ceux qui acceptent volontairement leur propre extermination

Le résultat ici est que ceux d’entre nous qui essayons désespérément d’avertir l’humanité ont déjà fait tout ce que nous pouvions. On ne peut pas empêcher les personnes qui sont disposées – et même heureuses – à se faire injecter une arme biologique de protéine de pointe mortelle, car c’est leur propre choix (de lavage de cerveau).

Et les parents qui permettent à leurs enfants d’être utilisés comme cobayes humains dans des expériences médicales sur le vaccin contre la Covid ne peuvent pas non plus être arrêtés, car ils sont clairement fous et hors de portée.

La société a perdu la volonté de survivre et la grande majorité de la population mondiale se précipite joyeusement dans l’autodestruction. Si ces personnes ne prennent aucune mesure pour se sauver, vous ou moi ne pouvons pas faire grand-chose pour intervenir en leur nom. Ils ont fait leur choix et ils vont devoir vivre (ou mourir) avec.

Nous vivons à la fin des temps. C’est la fin de l’humanité telle que nous la connaissons. L’espèce humaine est désormais pleinement investie dans sa propre destruction, et la grande majorité des individus sont ravis de l’accompagner.

Il semble que le reste d’entre nous doive maintenant se concentrer sur la préparation de l’effondrement mondial qui suivra certainement. Nous perdons du temps à essayer de sauver ceux qui se sont engagés à leur propre destruction. Au lieu de cela, nous devrions partager des informations sur la survie, l’autosuffisance alimentaire, le renforcement de la communauté, les communications locales, etc.

C’est donc ce que je vais faire aussi. J’ai probablement déjà limité trop de temps aux personnes qui préfèrent se suicider par vaccin. S’ils n’ont plus la volonté d’enquêter sur la vérité avant de s’injecter des expériences médicales risquées et non prouvées, quelle affaire avons-nous pour essayer de les sauver d’eux-mêmes?

Je ne pense pas que nous puissions arrêter le programme mondial d’extermination des vaccins. La machine de dépopulation est trop puissante, extrêmement bien financée et bénéficie du soutien du gouvernement, des médias, des forces de l’ordre et des revues «scientifiques» corrompues. Quiconque veut survivre à l’abattage par les vaccins devra le découvrir par lui-même.

Tout ce que nous pouvons faire, c’est travailler pour être parmi les survivants. Alors que la mort massive envahit le monde, il y aura des survivants qui ont rejeté le vaccin mortel, mais même ces survivants devront alors faire face au scénario de survie beaucoup plus difficile de l’effondrement économique et de l’effondrement de la civilisation. Les mondialistes veulent un dépeuplement mondial massif, mais ils semblent ignorer le fait qu’une fois qu’ils tuent 90% (ou plus) de la population actuelle, personne ne sera en vie pour faire fonctionner les centrales nucléaires. Finalement, ils échoueront et entreront en fusion, répandant des nuages ​​radioactifs dans l’atmosphère pour être distribués par les vents et les conditions météorologiques.

Il s’avère que survivre au vaccin est le moindre des défis à venir. Alors que la vague de mort de dépopulation mondiale se déclenche, nous devrons également survivre à l’effondrement économique, à l’effondrement alimentaire, à la guerre tribale, aux accidents nucléaires et à tout ce qui est déclenché par l’agenda mondial de dépopulation.

Ou peut-être pensez-vous que tout cela est de la science-fiction et qu’il n’y a rien à craindre. C’est excitant de se faire vacciner, non? Dites à tous vos amis et célébrez votre nouvelle liberté! Se moquer des «anti-vaccinateurs» en prétendant que la vie reviendra à la normale si seulement tout le monde est obligé de prendre le même vaccin contre les Covid.

Amusez-vous tant que votre vie dure, car elle ne durera pas beaucoup plus longtemps si les mondialistes réussissent. Vous venez d’être dépeuplé au nom de «sauver la planète» pour les familles riches et puissantes qui souhaitent revendiquer la domination sur la Terre.

Écoutez le podcast de la mise à jour de la situation d’aujourd’hui pour entendre le reste de cette analyse:

Brighteon.com/161e3639-fb19-45f9-a215-58c78f384ab9

https://www.brighteon.com/embed/161e3639-fb19-45f9-a215-58c78f384ab9

Assistez à un nouveau podcast chaque jour (et à d’excellentes interviews) sur:

https://www.brighteon.com/channels/hrreport

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

UN ENFANT VACCINÉ PLUS ÂGÉ LANCE À UN ENFANT PLUS JEUNE NON VACCINÉ QUI EST MAINTENANT MAGNÉTISÉ.

Des trucs effrayants. Ils essaient de nous tuer tous. Riez maintenant. Ce ne sera pas drôle plus tard.

Médecin et infirmière époustouflés à l’hôpital par une dame qui leur prouve qu’elle est magnétique

Tous ces professionnels de la santé ont accepté la fraude Covid et ne savent même pas ce que contient cette fausse vaccination qu’ils poussent et sont payés pour pousser. Des imbéciles. Son propre mari stupide ne la croit pas. Les gens subissent un tel lavage de cerveau qu’ils ont perdu la capacité de penser de manière critique par eux-mêmes.

Source : Natural News