RÉCLAMATION: Le PDG de Moderna a des liens directs avec le laboratoire de Wuhan où Covid aurait «échappé»

Stephane Bancel, l’actuel PDG de Moderna, a un passé sombre et louche qui comprend une implication discutable avec la Chine communiste et ses programmes d’armes biologiques.

Le journaliste indépendant Jordan Schachtel a publié une série de tweets expliquant comment Bancel était le PDG d’une société appelée bioMerieux, qui a été fondée par Alain Merieux, un ami personnel du président chinois Xi Jinping.

Merieux a aidé à construire le laboratoire de biosécurité de niveau quatre à Wuhan, d’où le coronavirus [SRAS-CoV-2 – MIRASTNEWS] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés de la Maladie à Coronavirus de 2019 (Covid-19)] serait originaire.

Considérant que Moderna avait un «vaccin» prêt et en attente au moment où le Parti communiste chinois (PCC) a annoncé pour la première fois la séquence génétique du virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS], Schachtel pense que la société mérite un examen plus approfondi pour ses liens clairs avec le régime chinois.

Avant la «pandémie», Moderna avait mis sur le marché un total de zéro produit. Ensuite, la grippe de Wuhan arrive et, pouf, une injection «miracle» d’ARNm (ARN messager) était déjà disponible et prête pour une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) de la Food and Drug Administration (FDA) et du reste de la cabale pharmaceutique mondiale.

«Avant le vaccin àARNm, Moderna était en passe de devenir le prochain Theranos», a tweeté Schachtel.

Theranos, en passant, était une entreprise frauduleuse créée par l’entrepreneur féministe Elizabeth Holmes qui s’est frayé un chemin sous les projecteurs mondiaux, pour ensuite être exposée comme une arnaque.

«[Moderna] a récolté des milliards de $$$ grâce au battage médiatique, mais aucun produit fonctionnel», a ajouté Schachtel à propos de Moderna, mettant en évidence des parallèles avec le fiasco de Theranos. «Nous sommes maintenant censés croire que [Moderna] l’a résolu (la plandémie du virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS]) en quelques heures, après une décennie d’échecs.»

Fauci et Gates ont tous deux des liens financiers avec Moderna

Il s’avère que Merieux a reçu un prix prestigieux du PCC lors d’un événement de 2018 auquel Xi a participé. BioMerieux a été salué par le régime communiste pour sa contribution aux efforts de «santé publique» de la Chine, qui comprenait la création du laboratoire P4 de haute sécurité qui a ouvert à Wuhan quatre ans auparavant.

Bancel, quant à elle, a continué de siéger au conseil d’administration de la Fondation Mérieux, une organisation à but non lucratif associée à bioMérieux, même après avoir quitté cette dernière pour rejoindre Moderna.

Anthony Fauci et Bill Gates, en passant, sont tous deux investis financièrement dans Moderna, et tous deux ont largement profité de la plandémie au cours de l’année écoulée.

De nombreuses «élites» avaient, et continuent d’avoir, un intérêt direct dans la plandémie, qui a détruit d’innombrables petites entreprises tout en enrichissant massivement les 0,01%. Ce dépeuplement et le dépeuplement mondial semblent être les deux principaux objectifs de l’événement de faux drapeau du virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS].

Le récit s’effondre rapidement, cependant, alors que les gens du monde entier se réveillent à la réalité qu’ils ont été menti et arnaqués par ces escrocs. Et même si certains lecteurs refusent de le reconnaître, Donald Trump est également complice car il était responsable de la création et du lancement de l’«Operation Warp Speed» en premier lieu.

«C’est un coup d’État, c’est un changement de régime», a tweeté un utilisateur en réponse aux révélations de Schachtel.

«C’est une fraude, des crimes contre l’humanité, un génocide. C’est une prise de pouvoir, un transfert de richesse, une guerre économique. C’est des mensonges, de la tromperie, c’est la rafle et l’esclavage des gens. C’est un vol de droits et de libertés… ce n’est pas une pandémie.»

Naturellement, les fascistes de gauche de Twitter ont également expliqué que les informations largement citées de Schachtel ne sont qu’une «théorie du complot» sauvage. Oui, il y a encore des gens qui croient que la grippe de Wuhan est une menace sérieuse et qui font confiance au gouvernement pour leur injecter des poisons expérimentaux afin de [soi-disant] les protéger des germes chinois.

Si seulement il y avait un remède à la stupidité.

Si la Chine communiste n’avait pas terrorisé le monde avec une peur paralysante, Moderna n’aurait jamais vendu ses vaccins

Pendant ce temps, les médias grand public commencent à pivoter sur le récit plandémique, admettant maintenant que le virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] pourrait provenir du laboratoire de Wuhan construit par bioMerieux.

Schachtel dit que bien qu’il s’agisse certainement d’un sujet important, il est «encore secondaire par rapport au véritable pistolet fumant de cette histoire – la façon dont la Chine [et les capitalistes-libéraux-eugénistes américains et alliés – MIRASTNEWS] ont armé le récit pour semer la terreur dans le monde».

Si le régime communiste chinois n’avait pas reçu une plate-forme mondiale pour répandre la terreur et la peur partout dans le monde, des entreprises comme Moderna n’auraient jamais eu l’occasion de vendre leurs «médicaments» expérimentaux dans le cadre de l’opération Warp Speed.

«Le virus n’était pas la cause d’une catastrophe mondiale», affirme Schachtel. «C’est la réponse au virus qui a paralysé l’économie mondiale et notre société. La maladie n’était pas aussi dommageable que le «remède» contre la maladie.»

Beaucoup sont d’accord, après avoir vu à plusieurs reprises des preuves que la réponse à la menace perçue est ce qui a détruit le monde, et non la menace elle-même. La propagande implacable, les entreprises complices et les fonctionnaires corrompus ont toujours été le vrai virus.

«Les verrouillages étaient le vrai tueur», a écrit une personne sur Twitter, avec un graphique montrant que le nombre de morts a considérablement augmenté après que Gates et Fauci aient dit à tout le monde de rester à la maison afin de «rester en sécurité».

D’autres ont souligné que la Chine ne devrait pas être blâmée pour cela alors que c’était Fauci et d’autres entités de l’État profond ici aux États-Unis qui ont payé pour le gain de la recherche fonctionnelle à mener en Chine en premier lieu.

«Arrêtez de blâmer la Chine pour les décisions prises par les chefs de gouvernement occidentaux», a écrit l’un d’eux. «Tenez-les responsables. Personne ne les a forcés.

Pour vous tenir au courant des dernières nouvelles sur la tromperie du coronavirus de Wuhan (Covid-19), assurez-vous de consulter Pandemic.news.

Une infirmière stagiaire de 18 ans à Brisbane, en Australie, a souffert de plusieurs caillots sanguins après avoir reçu le vaccin d’AstraZeneca contre le coronavirus [SRAS-CoV-2 – MIRASTNEWS] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés de la Maladie à Coronavirus de 2019 (Covid-19)].

L’infirmière, Ellie Peacock, a été hospitalisée après la découverte de trois caillots sanguins sur son poumon droit trois semaines à peine après avoir reçu la première dose du vaccin AstraZeneca contre le coronavirus. (Connexes: une femme australienne meurt de caillots sanguins quelques jours après avoir reçu le vaccin AstraZeneca.)

Peacock a travaillé dans une équipe régulièrement exposée à des patients potentiels positifs pour le coronavirus, ce qui en a fait une priorité pour la vaccination. Elle a reçu sa première dose le 31 mars, une semaine avant que le gouvernement fédéral australien déconseille aux personnes de moins de 50 ans de recevoir le vaccin AstraZeneca.

Le 18 avril, plus de deux semaines après que Peacock ait reçu sa première dose, elle s’est présentée aux urgences du Royal Brisbane and Women’s Hospital avec ce qu’elle a qualifié de «signes de coagulation». Son mollet était palpitant et serré.

Peacock a subi une échographie, qui n’a pas permis d’identifier les caillots sanguins. Elle a été renvoyée chez elle par la suite, la douleur dans son mollet diminuant après quelques heures.

Elle a ensuite commencé à éprouver des maux de tête réguliers et douloureux, qu’elle a ignorés pendant plus de deux semaines. Le 7 mai, elle a commencé à ressentir une douleur intense autour de la clavicule à chaque fois qu’elle a inhalé.

Peacock est retournée à l’hôpital le 9 mai après avoir commencé à ressentir de graves douleurs musculaires aux côtes et au dos. Elle a reçu une radiographie pulmonaire et a mal diagnostiqué une pneumonie. Elle a été renvoyée chez elle après.

À 2 heures du matin deux jours plus tard, Peacock a été transporté d’urgence à l’hôpital pour la troisième fois après avoir éprouvé des difficultés respiratoires extrêmes.

«J’ai été renvoyée chez moi dans les six heures sans autre test et on m’a dit que c’était une douleur normale avec la pneumonie et que je devais supporter la douleur jusqu’à ce que les médicaments commencent à agir», a-t-elle déclaré lors d’une interview avec le journal australien The Courier. Poster.

Peacock croyait à juste titre qu’elle avait été mal diagnostiquée. Elle a rendu visite à un médecin différent pour un deuxième avis. Ce médecin a découvert que son taux d’oxygène avait chuté à 90%. Le niveau normal se situerait entre 95 et 100 pour cent. En raison de cette découverte, Peacock a de nouveau été présenté à l’hôpital.

Cette fois, elle a insisté pour faire plus de tests. «Après avoir persisté pour des tests supplémentaires, ils ont finalement trouvé trois caillots sanguins sur un poumon», a-t-elle écrit sur son compte Instagram personnel. Elle a ajouté que le médecin pensait que lors de la première échographie sur sa jambe lors de sa première visite, le caillot s’était déjà déplacé vers une autre partie de son corps ou était trop petit pour être détecté par le test.

Les médecins hésitaient à croire Peacock parce que sa coagulation sanguine ne correspondait pas au calendrier habituel pour des cas similaires. Elle a été forcée de convaincre ses médecins que c’était ce qui lui arrivait. Peacock a déclaré qu’elle pensait que son état était lié au vaccin AstraZeneca, mais ses médecins ont également refusé de le croire.

Au moment de mettre sous presse, Peacock est toujours à l’hôpital mais en convalescence. Elle doit passer régulièrement des tomodensitogrammes et prendre des anticoagulants. Elle doit également faire analyser son sang tous les quatre jours à l’hôpital et prendre des antibiotiques pendant les six prochains mois.

«Cette expérience a été terrifiante et accablante, mais je suis en voie de guérison. Maintenant, pour me concentrer sur ma santé pour les six prochains mois», a écrit Peacock. «Veuillez toujours écouter votre corps car personne ne le connaît aussi bien que vous-même.»

L’Australie ne change pas sa politique vaccinale à la lumière des caillots sanguins

La Therapeutic Goods Administration (TGA), l’organisme de réglementation pharmaceutique le plus élevé d’Australie, n’a pas encore déterminé si elle pense que les caillots sanguins de Peacock étaient liés au vaccin AstraZeneca. La TGA continuera à surveiller le cas de Peacock mais a déclaré qu’elle ne changerait pas ses conseils concernant la distribution et l’administration du vaccin AstraZeneca.

«La TGA surveille le nombre de cas de troubles des caillots sanguins … signalés en association avec les deux vaccins COVID-19 actuellement utilisés en Australie et les compare au nombre d’événements attendus dans la population en l’absence de vaccination», a écrit le TGA dans une déclaration.

L’organisme de réglementation a en outre affirmé que le taux d’incidents de coagulation sanguine en Australie était «conforme à ce qui est observé à l’échelle internationale». Bien que la TGA ait noté qu’une «proportion plus élevée de cas moins graves peut être signalée en Australie».

Au jeudi 13 mai, les autorités médicales australiennes ont reconnu 18 cas de coagulation sanguine probablement liés au vaccin AstraZeneca contre le coronavirus, les trois derniers cas confirmés le 13 mai. Quatre autres cas avec des liens «probables» sont toujours en cours d’investigation.

En savoir plus sur les dangers associés aux vaccins contre le coronavirus en lisant les derniers articles sur Vaccines.news.

Kentucky une femme meurt juste après la 2e dose du vaccin COVID-19 !!

MÉDECINS POUR LA VÉRITÉ – 100 000 MÉDECINS, SCIENTIFIQUES SE Lèvent POUR EXPOSER LES MENSONGES DE CETTE FAUSSE PANDÉMIE

L’Inde demande aux réseaux sociaux de supprimer les références à la «variante indienne» du COVID

Les autorités indiennes exigent maintenant que les réseaux sociaux suppriment les références à la «variante indienne» du [SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] COVID-19, bien qu’il soit originaire d’Inde.

(Article de Paul Joseph Watson republié à partir de Summit.news)

Le ministère des technologies de l’information de New Delhi affirme que les mentions de la souche mutante indienne sont trompeuses et «sans fondement» car il n’y a aucune raison scientifique de la lier à l’Inde.

«Nous avons appris qu’une fausse déclaration circule en ligne, ce qui implique qu’une «variante indienne» du coronavirus se propage à travers les pays. C’est complètement FAUX», dit la lettre.

Cette allégation elle-même est manifestement fausse étant donné que la souche B.1.617 a été signalée pour la première fois en Inde.

D’autres pays tels que l’Afrique du Sud et le Royaume-Uni (avec la soi-disant «souche Kent») ont également vu leur nom attaché à des variantes mutantes du coronavirus.

Malgré la stupidité de la demande de l’Inde, certains politiciens de gauche y consentent déjà.

Vendredi, la Première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, a déclaré qu’elle ne parlerait pas d’une «variante indienne» et qu’elle se référait plutôt à celle-ci comme étant le «02 avril».

Cependant, au cours de la même conférence de presse, Sturgeon a continué en évoquant la «variante Kent» – se contredisant ainsi complètement.

Le secrétaire à la Santé Humza Yousa a également insisté sur le fait que la variante indienne ne devrait pas être appelée la variante indienne car il est « important pour nous de ne pas permettre à ce virus de nous diviser en tant que communautés et personnes ».

L’OMS et les médias de l’establishment américain ont critiqué le président Donald Trump pour avoir qualifié l’épidémie initiale de COVID-19 de «virus chinois», bien que la Chine soit à l’origine du virus. [Ceci reste à prouver et à éclaircir par une enquête internationale menée par des enquêteurs indépendants et pluridisciplinaires en Chine, aux Etats-Unis, en France, en Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS]

L’idée selon laquelle identifier correctement l’origine d’un virus est en quelque sorte sectaire ou raciste s’est même étendue aux interdictions de voyager dans les premières semaines de la pandémie, contre laquelle l’OMS a mis en garde, affirmant que cela pourrait conduire à la «stigmatisation» du peuple chinois.

Comme nous l’avons souligné la semaine dernière, un groupe scientifique indépendant a statué que l’Organisation mondiale de la santé aurait pu sauver 3 millions de vies si elle avait conseillé aux pays d’imposer des contrôles aux frontières plus tôt.

Apparemment, ne pas être considéré comme raciste était plus important à l’époque.

Pour en savoir plus: Summit.news et Pandemic.news.

