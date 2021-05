En Italie et dans l’UE, les vaccins sont également destinés aux enfants. Mais des alertes américaines de Kennedy: «3 adolescents sont morts après Pfizer. Athlète présentant des événements indésirables graves»

Par Fabio Giuseppe Carlo Carisio

Version en italien

La controverse sur les vaccins anti-Covid de Pfizer-BioNTech également pour les enfants arrive en Italie. Les manifestants contre les vaccins, encore expérimentaux bien que Pfizer aux États-Unis ait déjà demandé l’autorisation finale qui favoriserait l’imposition obligatoire, ils sont évidemment dans les tranchées contre ce qu’ils croient être une autre folie d’une gestion d’urgence sanitaire désastreuse.

Si dévastateur qu’il a incité le biologiste Franco Trinca et l’avocat Alessandro Fusillo à mener une armée d’Italiens dans une bataille juridique qui a abouti à plus de 500 plaintes aux procureurs publics de toute la nation pour un supposé «massacre d’État» suite à des thérapies efficaces ignorées contre la maladie pandémique: une stratégie intrinsèquement préparatoire à l’objectif géopolitique de la vaccination mondiale et à l’activité conséquente de Big Pharma contrôlée par Bill Gates.

Les promoteurs des sérums anti-Covid, dans le cas des thérapies géniques Pfizer (et Moderna) jamais testées dans l’histoire humaine et considérées comme dangereuses par divers experts, la considèrent plutôt comme une étape obligatoire vers cette immunité collective que Moscou, pourtant, déjà en janvier dernier, a atteint sans avoir besoin de vaccins.

Mais juste au moment où l’AIFA (Agence italienne des médicaments) annonce fièrement l’approbation imminente de l’utilisation de Pfizer également chez les enfants, des États-Unis, où ils les utilisent depuis quelques semaines, l’alarme sincère de l’avocat Robert arrive. F. Kennedy Jr, un ennemi de l’État profond qui a comploté dans les coulisses de l’assassinat de son père, un ancien procureur général des États-Unis, et de son oncle, feu le président JFK.

Trois articles publiés sur son site The Defender – Childrens Health Defense ont mis en évidence les premiers cas d’enfants décédés après le vaccin ou dévastés par des effets indésirables très graves alors que des sportifs sportifs en pleine santé…

L’ANNONCE DE L’AIFA: DES VACCINS AUSSI POUR LES ENFANTS

«Le 10 mai, la FDA a déjà approuvé des vaccins pour adolescents, l’EMA les approuvera aujourd’hui et l’AIFA recevra cette autorisation – d’ici quelques jours – car il n’y a pas d’autre indication préférentielle. Il y a déjà un âge, il y a déjà des vaccins et je crois qu’aujourd’hui on va boucler le cycle pour les adolescents de 12 à 15 ans. Il y a 8,5 millions d’adolescents dans cette tranche d’âge». Giorgio Palu, président d’Aifa, invité de l’émission «Buongiorno», a déclaré à Sky TG24.

Ceci est résumé par l’agence de presse italienne ANSA dans la rubrique Santé et bien-être. L’AIFA, donc, après l’EMA, autorisera ce vaccin dans un délai d’un ou deux jours, «comme cela a toujours été le cas. Demain ou lundi au plus tard. Ensuite, cela dépendra de la disponibilité des vaccins, comme nous le savons pour cet âge, les vaccins ARNm sont recommandés».

Ceci est résumé par l’agence de presse italienne ANSA dans la rubrique Santé et bien-être. L’AIFA, donc, après l’EMA, autorisera ce vaccin dans un délai d’un ou deux jours, «comme cela a toujours été le cas. Demain ou lundi au plus tard. Ensuite, cela dépendra de la disponibilité des vaccins, comme nous le savons pour cet âge, les vaccins à ARNm sont recommandés».

«Aux États-Unis, nous étudions également pour les plus jeunes enfants, et ce que nous savons, c’est que la réponse immunitaire est très élevée comme on l’attend dans un système immunitaire encore jeune. Non seulement cela, mais la protection après la première dose est supérieure à 90% et est proche de 100% sinon 100% après la deuxième dose. Les enfants répondent très bien et sont protégés».

Mais ce qui est écrit par le site The Defender dément cette dernière déclaration du virologue Palu, grand opposant au «terrorisme pandémique» promu par la politique italienne mais seulement avant d’être nommé par le gouvernement à la tête de l’Agence pharmaceutique italienne à Rome.

Nous rappelons que Kennedy n’est pas un extrémiste du NO-VAX mais, depuis près de vingt ans maintenant, il ne se bat que pour obtenir des vaccins «propres» et a concentré ses batailles juridiques sur le rôle fondamental de la pharmacovigilance qui, comme il l’a démontré en remportant un affaire historique contre le département américain de la Santé, il n’est pas mis en œuvre de la manière prescrite par les lois américaines qui accordaient l’immunité légale à Big Pharma.

Gospa News, qui n’est en aucun cas un média No-Vax mais nécessite des vaccins sûrs et correctement testés, a mis en évidence cette circonstance dans l’enquête WuhanGates 21 qui a également rapporté la plainte de l’avocat RFK contre une «pandémie prévue depuis des décennies par Bill Gates».

PREMIERS ADOLESCENTS MORTS AUX ÉTATS-UNIS

Le dernier article publié par The Defender est effrayant. Il a été écrit par Megan Redshaw, une journaliste indépendante qui a une formation en sciences politiques, un diplôme en droit et une formation approfondie en santé naturelle. En 2014, elle a fondé le site Web «Living Whole» et est devenue l’un des principaux défenseurs des droits parentaux et de la liberté de la santé. Megan a été présentée sur Meet the Press, CBS, Russian Television International, le New Zealand Journal of Natural Medicine, Holistic Parenting Magazine, The Chronicle et plus encore.

«Le nombre d’événements indésirables rapportés suite aux vaccins COVID continue d’augmenter, selon les données publiées aujourd’hui par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Les données proviennent directement des rapports soumis au Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). VAERS est le principal système financé par le gouvernement pour signaler les réactions indésirables aux vaccins aux États-Unis. Les rapports soumis au VAERS nécessitent une enquête plus approfondie avant qu’une relation causale puisse être confirmée», a rapporté le site Web de RFK.

«Tous les vendredis, le VAERS rend publics tous les rapports de blessures dus aux vaccins reçus à une date précise, généralement environ une semaine avant la date de sortie. Les données d’aujourd’hui montrent qu’entre le 14 décembre 2020 et le 21 mai, un total de 227 521 événements indésirables au total ont été signalés au VAERS, dont 4406 décès – une augmentation de 205 par rapport à la semaine précédente – et 21 537 blessures graves, en hausse de 3 009 par rapport à la semaine dernière».

Les chiffres du bulletin de guerre coïncident avec ceux issus des derniers rapports EudraVigilance, la plateforme de collecte de signalements d’effets indésirables dans les pays de l’Union européenne mise en place par l’EMA (European Medicines Agency), qui ne peut malheureusement pas être rapportée par les médias avec même ponctualité et précision des américains car les synthèses analytiques ne sont pas élaborées mais elles obligent les journalistes, comme nous chez Gospa News, à des calculs laborieux qui demandent des jours de temps…

Selon Defender, les données VAERS de cette semaine (mise à jour le 28 mai ont montré un total de 3449 événements indésirables, dont 58 classés comme graves, chez les 12 à 17 ans. Aux États-Unis, 281,6 millions de doses de vaccin COVID avaient été administrées au 21 mai. Cela comprend 120 millions de doses du vaccin Moderna, 152 millions de doses de Pfizer et 10 millions de doses du vaccin COVID de Johnson & Johnson (J&J). Sur les 4 406 décès signalés au 21 mai, 23% sont survenus dans les 48 heures suivant la vaccination, 16% sont survenus dans les 24 heures et 38% sont survenus chez des personnes qui sont tombées malades dans les 48 heures suivant la vaccination. Les données de la semaine précédente ont montré un total de 943 événements indésirables, dont 23 classés comme graves, entre 12 et 17 ans.

Le tableau du site américain de pharmacovigilance VAERS sur les effets indésirables publié par The Defender

Mais voici la révélation inquiétante de la journaliste Megan Redshaw qui rapporte également le nombre de rapports de décès parmi les mineurs. «Les données VAERS de cette semaine montrent: 20% des décès sont liés à des troubles cardiaques. 54% de ceux qui sont décédés étaient des hommes, 44% étaient des femmes et les autres rapports de décès n’incluaient pas le sexe du défunt. L’âge moyen de décès était de 74,4 ans et les décès les plus jeunes signalés comprennent deux jeunes de 15 ans (VAERS I.D.1187918 et 1242573) et un jeune de 16 ans (VAERS I.D. 1225942). D’autres décès d’enfants de moins de 16 ans n’ont pu être confirmés ou contenaient des erreurs évidentes».

«Au 21 mai, 1 641 femmes enceintes ont signalé des événements indésirables liés aux vaccins COVID, dont 527 rapports de fausse couche ou de naissance prématurée. Sur les 2 577 cas de paralysie de Bell signalés, 52% ont été signalés après les vaccinations Pfizer-BioNTech, 41% après la vaccination avec le vaccin Moderna et 192 cas, soit 9%, des cas de paralysie de Bell ont été signalés en collaboration avec J&J. Il y a eu 238 rapports de syndrome de Guillain-Barré avec 43% des cas attribués à Pfizer, 38% à Moderna et 23% à J&J. Il y a eu 74 781 rapports d’anaphylaxie, 39% des cas étant attribués au vaccin de Pfizer, 50% à Moderna et 10% à J&J. Il y a eu 4 433 rapports de troubles de la coagulation sanguine. Parmi ceux-ci, 1 842 rapports ont été attribués à Pfizer, 1 359 rapports à Moderna et 1 194 rapports à J&J ». Mais l’alarme ne s’arrête pas là…

L’ALARME D’INFLAMMATION CARDIAQUE

Gospa News a été parmi les premiers médias web à rapporter l’alerte lancée par l’EMA elle-même dans les pays de l’Union européenne pour l’inflammation cardiaque inquiétante enregistrée notamment chez les jeunes vaccinés (30-40 ans). Alors que les CDC (Centers for Disease Control) étudient déjà les problèmes cardiaques chez les adolescents après le vaccin COVID comme rapporté le 24 mai dernier à nouveau par The Defender.

«Le 24 mai, The Defender a rapporté que le CDC enquêtait sur des rapports d’adolescents et de jeunes adultes vaccinés contre la COVID qui ont eu des problèmes cardiaques. Le Comité consultatif des CDC sur les pratiques d’immunisation a publié un avis le 17 mai alertant les médecins sur les rapports de myocardite, qui semblait survenir principalement chez les adolescents et les jeunes adultes, plus souvent chez les hommes que chez les femmes, plus souvent après la deuxième dose et généralement dans les quatre jours après la vaccination avec les vaccins Pfizer ou Moderna. La plupart des cas semblaient «bénins» et le suivi est en cours – – écrit à nouveau sur le site Web de Robert F. Kennedy – Le CDC a déclaré que ses systèmes de surveillance n’avaient pas trouvé plus de cas de myocardite que ce à quoi on pourrait s’attendre dans la population, mais les membres de le comité des vaccinations a déclaré que les prestataires de soins de santé devraient être informés des rapports de «l’événement indésirable potentiel»».

La myocardite est une inflammation du muscle cardiaque qui peut entraîner une arythmie cardiaque et la mort. Selon l’Organisation nationale pour les maladies rares, la myocardite peut résulter d’infections, mais «le plus souvent, la myocardite est le résultat de la réaction immunitaire du corps aux lésions cardiaques initiales». La péricardite est une inflammation des tissus entourant le cœur qui peut provoquer une douleur thoracique aiguë et d’autres symptômes.

«Comme The Defender l’a rapporté le 26 mai, une semaine après que le CDC a annoncé qu’il enquêtait sur l’inflammation cardiaque chez de jeunes adultes récemment vaccinés, le Connecticut a signalé 18 nouveaux cas de problèmes cardiaques chez des adolescents qui avaient reçu un vaccin COVID. Tous les 18 cas ont abouti à une hospitalisation – la grande majorité pendant quelques jours, tandis qu’une personne est restée hospitalisée le 26 mai».

Au lieu de cela «L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré lors d’un point de presse lundi que l’administration Biden continuerait à conseiller aux jeunes de se faire vacciner, malgré les cas signalés de myocardite», a écrit Megad Redshaw de manière controversée. (Lire la suite)

L’ARTICLE ENTIER CONTINUE ICI

Offrons-nous les moyens d’améliorer l’interface et le contenu Aidez MIRASTNEWS à se perfectionner pour fournir des contenus de qualité supérieure et à se transformer en un grand média indépendant d’informations, d’analyses approfondies et d’investigations plus poussées. Cela permettrait de mieux affronter la censure des médias sociaux, de l’information et de l’internet. Faites une contribution quel que soit le montant en cliquant sur le bouton faire un don sur cette page. Nous avons grandement besoin du soutien de nos abonnés et des autres lecteurs.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GOSPA NEWS