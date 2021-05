117 employés intentent une action en justice contre l’hôpital du Texas pour avoir exigé le vaccin COVID-19

Flacons avec des étiquettes de vaccin Pfizer-BioNTech et Moderna COVID-19 sur une photo d’illustration prise le 19 mars 2021 (Dado Ruvic / File Photo / Reuters)

Plus de 100 employés de l’hôpital méthodiste de Houston ont intenté une action en justice contre leur employeur pour avoir exigé que tous les membres du personnel reçoivent un vaccin COVID-19 afin de conserver leur emploi.

Dire que les vaccins COVID-19 sont expérimentaux et qu’ils ne veulent pas être des «cobayes», les 117 employés ont fait valoir devant le tribunal qu’il était illégal pour leurs employeurs de leur demander de se faire vacciner.

«L’hôpital méthodiste oblige ses employés à être des «cobayes» humains comme condition pour continuer à travailler», déclare leur procès (pdf). Ils ont écrit que le mandat de vaccination COVID-19 de l’hôpital «exige que l’employé se soumette à une expérimentation médicale comme condition préalable à l’alimentation de sa famille».

Ils ont contesté la réception de vaccins COVID-19 «expérimentaux à ARNm» tels que ceux fabriqués par Pfizer et Moderna.

«Pour la première fois dans l’histoire des États-Unis, un employeur oblige un employé à participer à un essai de vaccin expérimental comme condition pour continuer à travailler», déclare le procès.

Les plaignants ont cité une lettre – incluse dans le procès – du PDG et président de Houston Methodist, Marc Boom, qui aurait ordonné aux employés de «consulter la politique des ressources humaines qui décrit les conséquences du non-respect d’ici le 7 juin, qui comprennent la suspension et finalement la résiliation.»

Pendant ce temps, en haut du procès, une citation présumée de David Bernard, PDG d’une branche méthodiste de Houston, a été incluse. Bernard aurait dit à un employé que «la vaccination à 100% est plus importante que votre liberté individuelle. … Chacun de vous [sic] est remplaçable. Si vous n’aimez pas ce que vous faites, vous pouvez partir et nous remplacerons votre place.»

Un porte-parole de Houston Methodist a contesté la citation dans une déclaration à Epoch Times, affirmant le 30 mai que Bernard «n’a PAS dit cela à cet employé mécontent» et qu’il «a du respect pour tous ses employés – nous sommes une organisation basée sur des valeurs dans le respect comme l’une de nos valeurs fondamentales.» Le porte-parole n’a pas commenté la lettre de Boom.

Le procès a également affirmé que la prescription des vaccins COVID-19 par les employeurs est problématique car «il y a beaucoup» la Food and Drug Administration (FDA) «ne sait pas sur ces produits même si elle les autorise pour une utilisation d’urgence, y compris leur efficacité contre l’infection, décès et transmission du SRAS-CoV-2, le virus qui serait la cause de la maladie COVID.» La FDA a approuvé une autorisation d’utilisation d’urgence pour les vaccins fabriqués par Moderna et Pfizer en décembre 2020 et a donné l’autorisation d’urgence pour le vaccin de Johnson & Johnson au début de 2021.

Le procès a été déposé par Jared Woodfill, un avocat de la région de Houston, qui a déclaré à ABC News que le mandat méthodiste de Houston viole le code de Nuremberg de 1947, rédigé après la chute du régime nazi en Allemagne.

«Pour promouvoir ses activités et augmenter ses profits au détriment des autres prestataires de soins de santé et de la santé de leurs employés, les défendeurs annoncent au public qu’ils ‘exigent que tous les employés et médecins employés reçoivent un vaccin COVID-19.’ Plus clairement, les défendeurs ‘. les employés sont obligés de servir de ‘cobayes’ humains pour augmenter les profits des accusés», a déclaré Woodfill, ajoutant qu’il s’agissait d’une violation «grave et flagrante» de la loi texane et du code de Nuremberg – un ensemble de principes d’éthique de la recherche relatifs à l’homme. expérimentation.

Houston Methodist, a déclaré l’avocat, a forcé les employés à se faire vacciner pour «promouvoir son entreprise» plutôt que «la santé de ses employés». Il a noté que la plupart des plaignants dans la poursuite ne sont pas des prestataires de soins de santé.

Boom a publié une déclaration après le dépôt de la plainte, affirmant que 99% des près de 30 000 employés de l’hôpital avaient reçu un vaccin COVID-19.

«Nous soutenons fièrement nos employés et notre mission de protéger nos patients.

«Il est regrettable que les quelques employés restants qui refusent de se faire vacciner et donnent la priorité à nos patients réagissent de cette manière», a déclaré Boom, selon un porte-parole du système hospitalier. «Il est légal pour les établissements de santé d’imposer des vaccins, comme nous le faisons avec le vaccin contre la grippe depuis 2009.»

Une réponse juridique complète des méthodistes de Houston n’a pas encore été déposée.

Le porte-parole méthodiste de Houston a également inclus un lien vers la Commission fédérale pour l’égalité des chances en matière d’emploi (EEOC) le 28 mai après avoir publié des lignes directrices mises à jour suggérant aux employeurs de faire vacciner les employés.

Selon les directives de l’agence publiées le 28 mai, les lois de l’EEOC «n’empêchent pas un employeur d’exiger que tous les employés entrant physiquement sur le lieu de travail soient vaccinés contre la COVID-19, tant que les employeurs se conforment aux dispositions d’aménagement raisonnable de l’ADA et du titre VII. de la loi sur les droits civils de 1964 et d’autres considérations relatives à l’EEO.

« D’autres lois, qui ne relèvent pas de la compétence de l’EEOC, peuvent imposer des restrictions supplémentaires aux employeurs. »

La poursuite a été déposée devant un tribunal d’État du comté de Montgomery, au Texas, et allègue une décharge injustifiée ainsi qu’une violation de l’exception de politique publique de la doctrine de l’emploi à volonté.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Epoch Times