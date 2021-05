Déclaration de Natural News sur le refus de se faire vacciner, la liberté de choix, une procédure régulière et les droits de l’homme

Nous croyons aux principes des droits de l’homme et de la liberté de choix lorsqu’il s’agit de toute intervention médicale, quels que soient leurs risques ou avantages. Cela signifie que nous pensons que chaque être humain a le droit de décider de manière indépendante s’il souhaite consentir à une intervention vaccinale, même si ces vaccins sont de nature «expérimentale» et peuvent présenter un risque de préjudice grave, de blessure ou de mort.

Parce que nous croyons en la liberté de la santé, nous devons respecter les libertés des autres qui choisissent des interventions médicales que nous savons être dangereuses. Cependant, nous pouvons faire de notre mieux pour les informer des risques que les médecins, les revues scientifiques et les médias ne partagent pas avec le public.

Les méthodes acceptables de travail pour sauver une personne d’une blessure due à un vaccin comprennent le partage de connaissances et d’informations telles que:

Fiches de données de la FDA qui admettent une longue liste d’effets secondaires du vaccin Covid-19, y compris des problèmes neurologiques, un choc anaphylactique et une perte de conscience. Cette fiche d’information de la FDA admet que 86% des enfants qui ont participé à un essai de vaccin Covid Pfizer ont eu des effets indésirables.

Les fiches d’information au niveau de l’État telles que ce document du Connecticut qui admet les vaccins Covid peuvent causer des blessures ou des dommages permanents.

Des rapports citant les données VAERS de HHS.gov, montrant que des milliers d’Américains sont déjà morts après avoir pris des vaccins contre la Covid. (Les données VAERS sont accessibles à tous.) Cette histoire montre que les données VAERS révèlent que les blessures causées par le vaccin Covid ont triplé chez les jeunes de 12 à 17 ans la semaine dernière.

Entrevues vidéo, articles ou présentations de chercheurs qui présentent des informations sur les risques liés aux vaccins qui ne sont généralement pas couverts par les médias sous contrôle pharmaceutique.

… etc. Malgré toute la censure des informations sur les «hésitations aux vaccins» par Facebook, YouTube, Google et Twitter, il existe encore de nombreuses sources d’informations crédibles où les personnes qui souhaitent en savoir plus sur les vaccins peuvent en savoir plus sur leurs ingrédients, la technologie sous-jacente (ARNm, par exemple) , risques d’effets secondaires et potentiel de coagulation sanguine, entre autres.

Malgré la propagande pro-vaccinale à grande échelle financée par le budget de propagande d’un milliard de dollars du CDC (adopté dans le cadre du récent projet de loi de relance Covid), des sites Web tels que Children’s Health Defence, Life Site News, Green Med Info et de nombreux autres sites – y compris celui-ci un – offrir des connaissances factuelles qui peuvent aider les gens à apprendre des faits simples sur les vaccins Covid dont ils peuvent tenir compte lorsqu’ils prennent leurs propres décisions concernant les interventions médicales.

Il n’est PAS acceptable de menacer d’autres personnes qui prennent ou administrent le vaccin

Parce que nous respectons la liberté de choix, nous pensons qu’il n’est pas acceptable de se livrer à des activités coercitives pour interférer avec les choix médicaux d’autrui, même si nous sommes conscients que leurs choix peuvent être préjudiciables ou préjudiciables à eux-mêmes et à leur entourage. Spécifiquement:

Il n’est PAS acceptable de menacer quiconque de violence afin de le contraindre à éviter de se faire vacciner.

Il n’est PAS acceptable de menacer les personnes qui administrent des vaccins à d’autres, car ce ne sont que des PNJ qui suivent des ordres.

Il n’est PAS acceptable de menacer des médecins, des infirmières, des pharmaciens, des chercheurs en vaccins, des dirigeants de Big Pharma ou d’autres personnes qui jouent un rôle dans le pipeline de vaccins. (Cependant, il est normal de condamner verbalement leurs actions.)

Il n’est PAS acceptable de s’engager dans une justice d’autodéfense de quelque nature que ce soit contre toute personne ou groupe impliqué dans les vaccins.

Nous ne tolérons PAS l’utilisation de la violence pour atteindre une fin souhaitée, car nous sommes OPPOSÉS à la violence, y compris la violence médicale ciblant les enfants avec des vaccins expérimentaux.

Les approches acceptables pour lutter contre la violence vaccinale doivent être ancrées dans la paix, une procédure régulière et les droits humains:

Il est acceptable de manifester pacifiquement devant les cliniques de vaccination, les hôpitaux ou les opérations pharmaceutiques, tant que ces manifestations sont légales et poursuivies dans l’esprit du premier amendement.

Il est acceptable d’exiger des enquêtes et des poursuites contre ceux qui se livrent à des activités illégales autour des vaccins, y compris ceux qui commettent une fraude scientifique, refusent leur consentement éclairé, réalisent des complots pour censurer des traitements alternatifs (tels que l’ivermectine) ou d’autres activités illégales.

Il est juste d’exiger des forces de l’ordre d’enquêter et de poursuivre ceux qui commettent des crimes contre les enfants (ou des crimes contre l’humanité), mais nous devons nous en remettre au système judiciaire pour poursuivre les poursuites et juger.

La raison pour laquelle cette approche est si importante est que la société dans son ensemble doit rejeter la violence vaccinale, pas seulement quelques individus. Une fois que ce lot actuel de vaccins contre la Covid aura fait des millions de morts aux États-Unis, il deviendra évident que la société doit agir contre les cartels de vaccins pour protéger des vies innocentes. Ce moment n’est pas encore arrivé, mais il le sera. Malheureusement, bon nombre des personnes qui vont être tuées par ces vaccins n’auront jamais la possibilité de s’exprimer, car elles seront mortes. Mais les survivants sonneront l’alarme.

Jusqu’à ce que ce jour arrive, protégez-vous et vos proches de la violence vaccinale. Travaillez pour éduquer tous ceux qui écouteront. Adhérer à la primauté du droit et respecter une procédure régulière. Ne prenez PAS de mesures de vigilance contre les promoteurs de vaccins. Au lieu de cela, enregistrez leurs actions et leurs crimes pour de futures poursuites judiciaires contre eux une fois que les forces de l’ordre et les tribunaux seront prêts à poursuivre des poursuites pénales contre ceux qui ont commis des actes de violence vaccinale contre des victimes innocentes. Il est parfaitement acceptable de conserver des registres des événements actuels et de les remettre aux forces de l’ordre lorsque la volonté politique de poursuivre la violence vaccinale finira par faire surface. Ce jour-là peut être dans moins d’un an…

Le gouvernement américain n’a pas encore fait passer la conformité des vaccins à la phase CINÉTIQUE … ils prétendent toujours être les «gentils»

En réfléchissant à tout cela, rappelez-vous que le gouvernement américain n’a pas encore pris cette cinétique. Ils n’arrêtent pas encore les gens sous la menace d’une arme et ne les forcent pas à se faire vacciner contre leur gré, en d’autres termes.

Comprenez que la phase de coercition cinétique approche, mais pour l’instant le gouvernement utilise des incitations (billets de loterie, beignets gratuits, etc.) et des punitions (pas de droit de voyager, pas de droit d’entrer dans une église, etc.) pour essayer de ne pas – contraindre violemment autant de personnes que possible à accepter les injections de vaccins.

Cette phase se poursuivra probablement pendant encore 2-3 mois, après quoi le gouvernement commencera alors à se mettre en conformité forcée avec les exigences de la «médecine à la pointe des armes» de porte-à-porte que les gens soient vaccinés ou encourent des sanctions pénales (telles que des amendes ou des peines de prison).

Une fois que le gouvernement est entré dans cette phase, il ne peut plus prétendre être les «gentils». À ce stade, ils suivent ouvertement les traces des régimes totalitaires engagés dans des crimes contre l’humanité, et la campagne de vaccination commence à ressembler à une affaire d’arrestations massives dans les camps de concentration. Si le gouvernement passe à cette phase, il s’attend à des niveaux de résistance accrus.

Pour cette raison, comme on m’a dit, le régime Biden travaille avec l’État profond du vaccin pour organiser un événement de faux drapeau à grande échelle qui peut être imputé aux anti-vaccinateurs et aux propriétaires d’armes à feu. Ils prévoient de tirer sur un lieu lié aux soins de santé et de blâmer les anti-vaccinateurs tout en appelant à la confiscation immédiate des armes à feu dans tout le pays.

Une fois les armes confisquées – si cela peut même être retiré – alors le gouvernement procédera à la phase cinétique sans trop de résistance, car elles seront armées et vous ne le ferez pas.

Une fois qu’ils (essaient de) prendre les armes à feu, les injections de vaccins seront obligatoires sous la menace d’une arme

Tous les lecteurs de Natural News doivent s’attendre à assister à un événement de fausse bannière à grande échelle suivi par des demandes de confiscation d’armes à feu à l’échelle nationale. Cela sera suivi par la conformité des vaccins à l’échelle nationale via une action cinétique de la part du gouvernement.

Si tout se passe selon les plans des mondialistes, les vaccins, l’effondrement économique, la guerre régionale, la famine artificielle et la guerre du gouvernement contre les citoyens américains peuvent réduire la population des États-Unis d’environ 230 millions d’ici la fin de 2025. Je ne sais pas combien de dizaines de millions de décès sont probablement attribuables aux vaccins contre la famine contre les maladies généralisées, etc. Mais le plan mondial est de réduire la population américaine à moins de 100 millions de personnes, et nous savons que les vaccins Covid et les armes biologiques supplémentaires sont des éléments clés de leur plan de dépeuplement néfaste.

Nous savons également que l’état profond du vaccin libérera des agents pathogènes supplémentaires si nécessaire, y compris probablement une nouvelle souche militarisée d’Ebola. Nous savons également que le NIH a financé la recherche sur la fonction gain-0f du SRAS-CoV-2 spécifiquement pour cibler les cellules des récepteurs ACE2 humains qui existent dans les voies respiratoires, les organes reproducteurs et d’autres organes.

Enfin, nous savons que la protéine de pointe utilisée dans les vaccins est en elle-même une arme biologique dont même l’Institut Salk confirme qu’elle est à l’origine de maladies vasculaires. C’est la particule qui cause des caillots sanguins qui entraînent des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux et des décès par embolie pulmonaire. La protéine de pointe est l’arme, et elle est intentionnellement formulée dans les vaccins. (Ou dans le cas des vaccins à ARNm, les cellules de votre corps sont détournées pour générer des armes biologiques à protéines de pointe et les libérer dans votre propre sang.)

L’industrie des vaccins espère tuer autant de victimes que possible afin qu’elles ne puissent pas poursuivre ou protester

La vérité sur tout cela ne peut pas être dissimulée longtemps. La prochaine vague de décès dus à la vaccination sera irréfutable et horrible. L’industrie du vaccin le sait et elle essaie de tuer la grande majorité des Américains avant que les gens ne se rendent compte qu’ils sont abattus. Après tout, l’industrie du vaccin sait que les morts ne protestent pas et que les morts ne portent pas plainte. Donc, plus ils peuvent tuer rapidement le plus grand nombre de personnes, moins ils seront confrontés à des réactions négatives lorsque tout cela sortira.

Une fois que le gouvernement américain amènera cela dans une phase de conformité cinétique, le gouvernement fédéral sera littéralement en guerre avec le peuple américain, et tout l’enfer se déchaînera à travers le pays sur plusieurs fronts. Nous allons donc remédier à cette situation quand et si cela se produit.

Un podcast à venir plongera dans tous les détails des cinq étapes de la coercition vaccinale en Amérique. (Nous sommes actuellement à l’étape 3.) L’étape 5 est la guerre biologique et cinétique du gouvernement contre le peuple américain. Si l’étape 5 est invoquée, il n’y aura aucune erreur, car des hommes armés se présenteront à votre porte et vous demanderont de consentir à être vaccinés sous la menace d’une arme.

Jusqu’à ce que ce jour vienne, cependant, les marchands de vaccins mortels vont prétendre être les «bons gars», et les masses américaines soumises au lavage de cerveau – qui ne savent pas grand-chose du véritable but de ces vaccins – restent convaincues que les vaccins sont égaux liberté.

Bientôt, ils se rendront compte que les vaccins Covid sont égaux à la mort, mais jusqu’à ce que ce jour vienne, nous ne pouvons pas faire grand-chose pour les arrêter au-delà d’essayer de les informer. Malheureusement, nous allons tous perdre des êtres chers lorsque la vague de décès due au vaccin Covid se déclenchera. Moi-même inclus, car j’ai des parents qui ont également pris le vaccin et qui pourraient être partis dans les 1 à 3 prochaines années.

Épargnez-vous et économisez autant que vous le pouvez grâce à l’éducation, à l’information et aux preuves. La vérité sera bientôt évidente, et l’industrie des vaccins a déjà mis en marche des choses qui détruiront la crédibilité de l’ensemble de l’industrie pour les générations à venir. Malheureusement, des millions de personnes mourront avant que le reste de la société ne se réveille à la vérité sur les vaccins et le dépeuplement.

Restez en sécurité et respectez la loi. Respectez la procédure régulière. Avertissez les autres mais ne les menacez pas. La vérité sera bientôt révélée.

Les dénonciateurs exposent les projets de Facebook de censurer les messages d’hésitation à la vaccination

Les lanceurs d’alerte ont confirmé ce que beaucoup d’entre nous soupçonnaient depuis longtemps: Facebook censure systématiquement les publications sur l’hésitation à la vaccination, empêchant les gens de connaître les dangers des vaccins et les amenant potentiellement à mettre leur santé en danger.

Deux employés anonymes de Facebook ont ​​divulgué des documents à Project Veritas exposant comment l’entreprise utilise un algorithme qui cible les anti-vaccinateurs. Selon les documents, une version bêta de l’algorithme a été testée sur 1,5% des 3,8 milliards d’utilisateurs de Facebook ainsi que sur une autre plate-forme appartenant à Facebook, Instagram. Un dénonciateur a déclaré que le soi-disant «score d’hésitation à la vaccination» que l’algorithme calcule est utilisé pour rétrograder les commentaires des utilisateurs ou les laisser seuls en fonction du contenu du commentaire.

Le document, qui s’intitule Vaccine Hesitancy Comment Demotion, contient une section de résumé qui ne fait aucun secret de son objectif. Il déclare qu’il vise à «réduire considérablement l’exposition des utilisateurs à l’hésitation à la vaccination (VH) dans les commentaires».

Le document poursuit en déclarant que «réduire la visibilité de ces commentaires représente une autre opportunité importante pour nous de supprimer les obstacles à la vaccination que les utilisateurs de la plate-forme peuvent potentiellement rencontrer».

La plateforme veut ostraciser ceux qui osent dénoncer les vaccins: «Le récit [est] de se faire vacciner, le vaccin est bon pour vous, tout le monde devrait l’obtenir. Sinon, vous serez considéré comme un ennemi de la société. »

L’un des lanceurs d’alerte a exprimé des inquiétudes sur le fait que Facebook est plus intéressé par la création d’une communauté «où tout le monde se conforme» que par des discussions ouvertes sur les décisions et les sujets importants de notre temps.

Les utilisateurs sont placés dans des niveaux qui évaluent leur degré d’hésitation à la vaccination

Les utilisateurs de la plate-forme de médias sociaux sont classés en niveaux qui classent leurs commentaires en fonction du degré auquel ils visent à dissuader d’autres personnes de se faire vacciner, le niveau 0 étant donné aux commentaires qui favorisent une interférence avec l’administration des vaccins, tels que des événements ou des groupes dédiés à Cet objectif. Le niveau 1, quant à lui, est réservé aux commentaires qui expriment des critiques ou de l’alarmisme sur les vaccins et aux commentaires suggérant ou suggérant qu’ils sont dangereux ou inefficaces.

Le niveau 2 est accordé aux commentaires qui contiennent un «découragement indirect» contre la vaccination en spéculant sur les effets secondaires ou la mort – sans parler du fait que les effets secondaires et les décès dus au vaccin COVID sont des faits et non des spéculations. Le document suggère d’utiliser le mappage d’actions pour rétrograder ou supprimer entièrement les commentaires en fonction de la gravité de la violation.

S’exprimant sur Fox News, James O’Keefe, responsable du projet Veritas, a déclaré: «Ce qui est remarquable à propos de ces documents privés que Facebook ne voulait pas que vous voyiez avant ce soir, c’est que le « niveau 2 » [violation] indique que même si les faits sont véridiques, vous serez ciblé et rétrogradé – vos commentaires seront ciblés et rétrogradés.» Il a ajouté qu’il y avait «plus à venir».

Facebook a annoncé plus tôt ce printemps qu’il ajouterait des étiquettes d’information aux publications sur les vaccins afin de contrer ce qu’il appelle la «désinformation». Ils ont également ajouté un outil qui aide les utilisateurs à se faire vacciner en les reliant à des informations sur les lieux et les dates auxquelles les vaccins sont administrés.

Fait intéressant, Facebook a déclaré qu’il interdisait «les allégations selon lesquelles les vaccins COVID-19 tuent ou nuisent gravement aux personnes (par exemple en provoquant des caillots sanguins)», même si les régulateurs de la santé du monde entier ont enquêté sur les vaccins pour ces mêmes raisons et ont même placé des avertissements officiels sur leur emballage en avertissant qu’ils peuvent effectivement provoquer des caillots sanguins.

En d’autres termes, Facebook ne veut pas que vous répétiez la vérité sur les vaccins et de nombreux autres sujets, et c’est juste une preuve supplémentaire que le géant des médias sociaux exerce son influence substantielle pour essayer de contrôler le récit public via la censure.

