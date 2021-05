Les signalements de blessures dues au vaccin COVID chez les 12 à 17 ans ont plus que triplé en 1 semaine, selon les données du VAERS + Nombre de décès après des injections COVID expérimentales maintenant à 4863

Le nombre d’événements indésirables signalés suite aux vaccins COVID continue d’augmenter, selon les données publiées aujourd’hui par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Les données proviennent directement des rapports soumis au Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS).

Le VAERS est le principal système financé par le gouvernement pour signaler les réactions indésirables aux vaccins aux États-Unis. Les rapports soumis au VAERS nécessitent une enquête plus approfondie avant qu’une relation causale puisse être confirmée.

Tous les vendredis, VAERS rend publics tous les rapports de blessures dus aux vaccins reçus à une date spécifiée, généralement environ une semaine avant la date de publication. Les données d’aujourd’hui montrent qu’entre le 14 décembre 2020 et le 21 mai, un total de 227 521 événements indésirables au total ont été signalés au VAERS, dont 4406 décès – une augmentation de 205 par rapport à la semaine précédente – et 21 537 blessures graves, en hausse de 3 009 par rapport à la semaine dernière.

Les données de cette semaine ont montré un total de 3 449 événements indésirables, dont 58 classés comme graves, chez les 12 à 17 ans.

Aux États-Unis, 281,6 millions de doses de vaccin COVID avaient été administrées au 21 mai. Cela comprend 120 millions de doses du vaccin Moderna, 152 millions de doses de Pfizer et 10 millions de doses du vaccin COVID de Johnson & Johnson (J&J).

Sur les 4 406 décès signalés au 21 mai, 23% sont survenus dans les 48 heures suivant la vaccination, 16% sont survenus dans les 24 heures et 38% sont survenus chez des personnes qui sont tombées malades dans les 48 heures suivant la vaccination.

Les données VAERS de cette semaine montrent:

20% des décès étaient liés à des troubles cardiaques.

54% de ceux qui sont décédés étaient des hommes, 44% étaient des femmes et les autres rapports de décès n’incluaient pas le sexe du défunt.

L’âge moyen de décès était de 74,4 ans et les décès les plus jeunes signalés comprennent deux jeunes de 15 ans (VAERS I.D.1187918 et 1242573) et un jeune de 16 ans (VAERS I.D. 1225942). Il y a eu d’autres décès signalés chez des enfants de moins de 16 ans qui n’ont pas pu être confirmés ou qui contenaient des erreurs évidentes.

Au 21 mai, 1 641 femmes enceintes ont signalé des événements indésirables liés aux vaccins COVID, y compris 527 rapports de fausse couche ou de naissance prématurée.

Sur les 2 577 cas de paralysie de Bell signalés, 52% ont été signalés après les vaccinations Pfizer-BioNTech, 41% après la vaccination avec le vaccin Moderna et 192 cas, soit 9%, des cas de paralysie de Bell ont été signalés conjointement avec J&J.

Il y a eu 238 rapports de syndrome de Guillain-Barré avec 43% des cas attribués à Pfizer, 38% à Moderna et 23% à J&J.

CDC enquêtant sur les problèmes cardiaques chez les adolescents et les adolescents après le vaccin COVID

Le 24 mai, The Defender a rapporté que le CDC enquêtait sur des rapports d’adolescents et de jeunes adultes vaccinés contre le COVID qui ont souffert de problèmes cardiaques. Le Comité consultatif des CDC sur les pratiques d’immunisation a publié un avis le 17 mai alertant les médecins sur les rapports de myocardite, qui semblait se produire principalement chez les adolescents et les jeunes adultes, plus souvent chez les hommes que chez les femmes, plus souvent après la deuxième dose et généralement dans les quatre jours suivant la vaccination avec les vaccins Pfizer ou Moderna. La plupart des cas semblaient «bénins» et le suivi est en cours.

Le CDC a déclaré que ses systèmes de surveillance n’avaient pas détecté plus de cas de myocardite que prévu dans la population, mais les membres du comité des vaccinations ont déclaré que les prestataires de soins de santé devraient être informés des rapports de «l’événement indésirable potentiel».

La myocardite est une inflammation du muscle cardiaque qui peut entraîner une arythmie cardiaque et la mort. Selon l’Organisation nationale pour les maladies rares, la myocardite peut résulter d’infections, mais «le plus souvent, la myocardite est le résultat de la réaction immunitaire du corps aux lésions cardiaques initiales». La péricardite est une inflammation des tissus entourant le cœur qui peut provoquer une douleur thoracique aiguë et d’autres symptômes.

Comme The Defender l’a rapporté le 26 mai, une semaine après que le CDC a annoncé qu’il enquêtait sur l’inflammation cardiaque chez de jeunes adultes récemment vaccinés, le Connecticut a signalé 18 nouveaux cas de problèmes cardiaques chez des adolescents qui avaient reçu un vaccin COVID. Les 18 cas ont tous entraîné une hospitalisation – la grande majorité pendant quelques jours, tandis qu’une personne est restée hospitalisée le 26 mai.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré lors d’un point de presse lundi que l’administration Biden continuerait de conseiller aux jeunes de se faire vacciner, malgré les cas signalés de myocardite.

Une recherche dans VAERS a révélé 419 cas de péricardite et de myocardite, parmi tous les groupes d’âge, groupes déclarés aux États-Unis après la vaccination COVID entre le 14 décembre 2020 et le 21 mai. Sur les 288 cas signalés, 247 cas ont été attribués à Pfizer, 151 cas à Moderna et 20 cas au vaccin COVID de J&J.

Moderna demandera l’autorisation de la FDA pour les 12 à 17 ans début juin

Le 25 mai, Moderna a annoncé que son vaccin s’était avéré sûr et efficace à 100% pour se protéger contre la COVID dans un essai de phase 3 portant sur plus de 3700 participants âgés de 12 à 17 ans, a rapporté Axios. Aucun problème de sécurité significatif n’a été identifié et les effets secondaires étaient généralement cohérents avec ceux observés dans un essai antérieur sur des adultes, a déclaré la société.

Moderna prévoit de demander une autorisation d’utilisation d’urgence élargie de son vaccin COVID pour les adolescents auprès de la Food and Drug Administration des États-Unis le mois prochain. S’il est approuvé, ce serait le deuxième vaccin disponible pour les jeunes adolescents.

Nombre d’enfants hospitalisés pour COVID gonflé d’au moins 40%

Le 26 mai, The Defender a rapporté que deux articles publiés dans le journal of Hospital Pediatrics ont révélé que les hospitalisations pédiatriques pour COVID étaient surévaluées d’au moins 40%, ce qui aurait des implications potentielles pour les chiffres nationaux utilisés pour justifier la vaccination des enfants.

Une étude menée par des chercheurs de la faculté de médecine de l’Université de Stanford a révélé que le comptage des infections au SRAS-CoV-2 chez les enfants hospitalisés surestimait l’impact du [SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] COVID dans les populations pédiatriques, car les chiffres incluaient de nombreux patients asymptomatiques.

Sur 117 hospitalisations, les auteurs ont conclu que 53 patients (45%) avaient été admis pour des raisons non liées au virus. L’étude a également révélé que 39,3% (ou 46 patients) codés comme SRAS-CoV-2 étaient en fait asymptomatiques.

Dans la deuxième étude, sur 146 dossiers répertoriant des patients positifs pour le SRAS-CoV-2 entre le 1er mai 2020 et le 30 septembre 2020, les auteurs ont classé 58 patients (40%) comme ayant un diagnostic «accidentel» – c’est-à-dire là il n’y avait aucune documentation des symptômes de la COVID avant l’hospitalisation.

La même étude a classé 68 patients, soit 47%, comme «potentiellement symptomatiques», ce qui était défini comme lorsque «la COVID-19 n’était pas la principale raison d’admission de ces patients et que et la COVID-19 e ne nécessitait pas directement d’hospitalisation sans la condition concomitante.»

«Notre objectif est de nous assurer que nous disposons de données précises sur la façon dont les enfants deviennent malades», a déclaré le Dr Alan Schroeder, professeur clinique de soins intensifs pédiatriques et de médecine pédiatrique hospitalière. «Si nous nous basons sur les résultats positifs du test SARS-CoV-2 des hôpitaux, nous multiplions par deux le risque réel d’hospitalisation chez les enfants.»

L’OSHA renverse brusquement le cap, affirme que les employeurs ne seront pas responsables des blessures causées par le vaccin COVID

L’administration fédérale de la sécurité et de la santé au travail (OSHA) a rapidement inversé sa position en exigeant des entreprises qui imposent aux vaccins COVID de traiter les effets indésirables comme des «blessures enregistrables», annonçant qu’elle n’appliquera plus sa décision précédente.

L’OSHA a déclaré qu’elle avait procédé au changement afin d’éviter «l’apparence de décourager les travailleurs» de se faire vacciner contre la COVID et aussi parce qu’elle ne souhaitait pas «décourager les efforts de vaccination des employeurs».

The Defender a contacté l’OSHA et lui a demandé pourquoi l’agence avait brusquement changé sa politique, qui avait fait pression sur l’OSHA pour qu’elle change de position et pourquoi les effets indésirables causés par les vaccins COVID qu’un employé pourrait être tenu de recevoir comme condition d’emploi et tomberait sous 29 CFR. 1904.7 ne serait pas enregistré comme une lésion professionnelle.

L’OSHA a répondu en nous référant aux Centers for Disease Control and Prevention pour en savoir plus sur le coronavirus, les installations locales et régionales de l’OSHA et le site Web du département américain du Travail. Un porte-parole de l’OSHA a refusé de fournir des informations supplémentaires.

La Belgique suspend le vaccin J&J pour les personnes de moins de 41 ans

Le 27 mai, The Defender a rapporté que la Belgique avait annoncé qu’elle suspendait les vaccinations avec le vaccin J&J, pour les personnes de moins de 41 ans, à la suite du décès d’une femme à cause de caillots sanguins après avoir reçu le vaccin.

L’EMA examine le décès de la femme ainsi que d’autres rapports faisant état de caillots sanguins, avec les agences pharmaceutiques belges et slovènes, et a demandé à J&J de mener une série d’études supplémentaires pour aider à évaluer un lien éventuel entre le vaccin et les caillots sanguins rares.

Les chercheurs associent AstraZeneca aux accidents vasculaires cérébraux chez les jeunes adultes

Le 27 mai, The Defender a rendu compte des premiers cas d’accidents vasculaires cérébraux d’occlusion artérielle de gros vaisseaux chez de jeunes adultes liés au vaccin d’AstraZeneca, qui ont été décrits en détail pour la première fois dans une lettre publiée en ligne dans le Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry.

Les trois cas, dont l’un était mortel, sont survenus chez deux femmes et un homme dans la trentaine ou la quarantaine qui ont développé des caractéristiques de VITT, une réaction associée au vaccin AstraZeneca.

«Ce sont les premiers rapports détaillés d’AVC artériel que l’on pense être causé par le VITT après le vaccin AstraZeneca COVID, bien que l’AVC ait déjà été mentionné dans les données VITT», auteur principal, le Dr David Werring, professeur de neurologie clinique à la Stroke Research Centre, University College London Queen Square Institute of Neurology, a déclaré à Medscape Medical News.

Les décès dus aux caillots sanguins dus au vaccin AstraZeneca augmentent

Le 27 mai, The Defender a rapporté qu’un homme de l’Ontario d’une quarantaine d’années est décédé après avoir reçu sa première dose du vaccin AstraZeneca. La Dre Barbara Yaffe, médecin hygiéniste en chef adjointe de l’Ontario, a déclaré que son décès faisait l’objet d’une enquête, mais que l’homme souffrait d’une thrombopénie thrombotique immunitaire induite par le vaccin. Le médecin-chef, le Dr David Williams, a restreint les vaccinations d’AstraZeneca pour les personnes qui n’avaient pas encore reçu la première dose le 11 mai, en raison d’un taux de caillots sanguins plus élevé que prévu.

En Grèce, une femme de 63 ans est décédée des caillots sanguins après avoir été vaccinée avec AstraZeneca. Il s’agissait de l’un des quatre cas examinés par l’Organisation nationale des médicaments pour une corrélation potentielle entre le vaccin d’AstraZeneca et de rares caillots sanguins.

Le 27 mai, The Guardian a rapporté que la présentatrice de radio primée de la BBC, Lisa Shaw, était décédée des suites de caillots sanguins après la vaccination avec AstraZeneca, selon sa famille. L’homme de 44 ans a développé de graves maux de tête une semaine après avoir reçu le vaccin et est tombé gravement malade quelques jours plus tard, ont déclaré des proches dans un communiqué. Shaw est décédé à l’infirmerie du Royal Victoria le 21 mai après avoir été traité en soins intensifs pour des caillots sanguins et des saignements.

L’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé a déclaré que les avantages du vaccin continuent de l’emporter sur les risques pour la plupart des gens. Il n’a pas prouvé que le vaccin provoque les caillots, mais a déclaré que le lien se raffermissait.

Comme l’a rapporté The Defender le 25 mai, l’Agence européenne des médicaments enquête sur la mort de la mannequin britannique Stephanie Dubois, décédée des suites d’un caillot sanguin quelques jours après avoir reçu sa première dose du vaccin COVID d’AstraZeneca. Dubois, 39 ans, n’avait aucun problème de santé sous-jacent selon les responsables de la santé de l’hôpital de Nicosie, où elle a été hospitalisée le 14 mai, après avoir eu des problèmes respiratoires. Le mannequin a subi une hémorragie cérébrale et était dans le coma avant de décéder le 21 mai.

Haziq Kamaruddin, double archer olympique, est décédé à l’âge de 27 ans le 14 mai, après s’être effondré chez lui quelques jours après avoir reçu le vaccin COVID de Pfizer. Kamaruddin est décédé d’une artère coronaire bloquée, a déclaré samedi le ministère de la Santé, ajoutant qu’il n’y avait aucune preuve d’un lien avec le vaccin.

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles une artère coronaire peut se bloquer, y compris par un caillot sanguin, selon Yale Medicine.

Comme l’a rapporté The Defender le mois dernier, les trois vaccins autorisés aux États-Unis, y compris Pfizer, peuvent potentiellement provoquer des caillots sanguins.

81 jours et plus, le CDC ignore les demandes du Defender

Selon le site Web du CDC, «le CDC fait le suivi de tout rapport de décès pour demander des informations supplémentaires et en savoir plus sur ce qui s’est passé et pour déterminer si le décès était le résultat du vaccin ou non.»

Le 8 mars, The Defender a contacté le CDC avec une liste écrite de questions sur les décès et blessures signalés liés aux vaccins COVID. Le 19 mai, un employé du CDC a déclaré que nos questions avaient été examinées et que notre enquête était en attente dans leur système, mais ne nous fournirait pas de copie de la réponse.

Cela fait 81 jours que nous avons envoyé notre premier e-mail demandant des informations sur les données et les rapports VAERS.

La défense de la santé des enfants demande à toute personne ayant subi une réaction indésirable, à tout vaccin, de déposer un rapport en suivant ces trois étapes.

Pour en savoir plus: ChildrensHealthDefense.org

Cassie B.

AMI DE 44 ANS «EN SÉCURITÉ ET EFFECTIVEMENT» MORT D’UNE INJECTION EXPÉRIMENTALE (AVERTISSEMENT LINGUISTIQUE)

HEALTHY XRAY TECH «SÉCURISÉ ET EFFECTIVEMENT» MORT APRÈS LA 2E INJECTION EXPÉRIMENTALE

CDC: Le nombre de morts après des injections COVID expérimentales maintenant à 4863 – Plus que les 23 années précédentes de décès par vaccin enregistrés selon VAERS

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Le CDC a publié les derniers chiffres de décès la semaine dernière à la suite des injections expérimentales de COVID cette semaine, et ce nombre de morts s’élève maintenant à 4863 personnes, adultes et enfants, qui ont été enregistrés comme mourants après avoir reçu l’une des injections COVID expérimentales.

Pour mettre ce chiffre en perspective, puisque le CDC continue d’affirmer que ces décès «n’établissent pas de lien de causalité avec les vaccins COVID-19», ces décès dépassent désormais le nombre total de décès rapportés au VAERS suite à la vaccination depuis 23 ans!

Du 01/01/1998 au 30/11/2020 (le dernier mois avant que les injections COVID ne soient utilisées d’urgence), 4758 décès ont été enregistrés sur une période de 23 ans.

Veuillez noter que pour cette période de 23 ans, plus de 50% des décès enregistrés suite à la vaccination étaient des nourrissons et des tout-petits de moins de 3 ans, car il s’agit du prochain groupe démographique ciblé à recevoir les vaccins COVID expérimentaux: les jeunes enfants.

Le vidage de données du vendredi 28/05/21 par le CDC dans le VAERS répertorie 4 406 décès signalés, ainsi que 262 521 blessures, dont 3 299 incapacités permanentes, 34 475 visites aux urgences et 14 986 hospitalisations.

Il est de notoriété publique maintenant que les rapports soumis au VAERS pour les blessures et les décès dus aux vaccins représentent historiquement moins de 1% des décès et blessures réels. La plupart ne sont pas signalés.

Mais que se passe-t-il si les données des nouvelles injections d’armes biologiques COVID expérimentales qui sont signalées au CDC ne sont même pas entièrement publiées et montrées au public?

Combien de morts réels pourraient réellement se produire peu de temps après avoir reçu l’un de ces vaccins expérimentaux? Des dizaines de milliers, cent mille?

Albert Benavides a une chaîne Bitchute appelée WelcomeTheEagle88. Chaque semaine, il fait une plongée approfondie dans les données publiées par le CDC dans VAERS. Il enregistre et stocke tout, et a même constaté que le CDC supprime les enregistrements de décès des semaines précédentes.

Plus de 59% des décès que VAERS révèle au public sont survenus en février ou avant. Donc, ces chiffres sont gravement sous-déclarés.

Voici sa dernière analyse de vendredi dernier.

WOW!! Le rabbin confirme au pasteur que les bébés sacrifiés sont mis dans la nourriture !! L’Amérique est en train de tanguer, l’état de Rothschild d’Is-ra-hell doit s’intensifier comme le dit le rabbin de la nouvelle superpuissance mondiale. Voyez la vidéo pour comprendre qui est qui et ce qui est quoi!

Une des meilleures interviews jamais réalisées entre un pasteur et un rabbin révélant la vérité sur ce qui se passe aujourd’hui. Le rabbin confirme que les Juifs ont infiltré le Vatican dans les années 1800 et contrôlent l’Église catholique.

RABBI ABRAHAM FINKELSTEIN DIT AU PASTEUR JAMES WICKSTROM – LES JUIFS RENCONTRERONT TOUT LE MONDE

GAMESHOW: POURQUOI TOUT LE MONDE DÉTESTE-T-IL LA GRAINE DE SERPENT?

Étape de verrouillage de la Fondation Rockefeller – Le plan de contrôle mondial sous le couvert d’une pandémie

LA JEUNE VICTIME EXPÉRIMENTALE D’INJECTION REGRETTE SA DÉCISION «SÛRE ET EFFICACE»

Les risques d’infertilité des injections de COVID-19, de l’excrétion de protéines de pointe et de Pfizer s’auto-amplifient

Bienvenue dans The Daily Wrap Up, une émission concise dédiée à vous apporter les nouvelles indépendantes les plus pertinentes, telles que nous les voyons, des dernières 24 heures (30/05/21).

Comme toujours, prenez les informations discutées dans la vidéo ci-dessous et recherchez-les par vous-même, et tirez vos propres conclusions. Quiconque vous dit la vérité ou prétend avoir la réponse vous induit probablement en erreur, pour une raison ou une autre. Restez vigilant.

