Choquant 86% des enfants ont subi une réaction indésirable au vaccin COVID Pfizer à ARNm lors d’un essai clinique

La FDA a accordé l’autorisation d’utilisation d’urgence du vaccin COVID à ARNm Pfizer pour une utilisation chez les enfants âgés de 12 ans et plus aux États-Unis le 10 mai 2021. L’EMA a récemment emboîté le pas, recommandant que le vaccin Pfizer soit administré aux enfants âgés de 12 ans et plus dans les pays de l’UE.

Pour cette raison, il ne fait aucun doute que la MHRA suivra l’exemple de la FDA et de l’EMA et accordera également une autorisation d’utilisation d’urgence du jab Pfizer pour une utilisation chez les enfants âgés de 12 ans et plus.

Mais savez-vous que les essais cliniques menés par Pfizer sur des enfants âgés de 12 à 15 ans révèlent que 86% des enfants qui ont reçu au moins une dose du vaccin ont subi une réaction indésirable allant de légère à grave?

Les informations sont accessibles au public et contenues dans une fiche d’information de la FDA qui peut être consultée ici (voir page 25, tableau 5 ci-après).

Cette fiche d’information contient deux tableaux qui détaillent le taux alarmant d’effets secondaires et de dommages subis par les enfants de 12 à 15 ans qui ont reçu au moins une dose du «vaccin» à ARNm Pfizer (thérapie génique).

Les tableaux montrent que 1 127 enfants ont reçu une dose du vaccin à ARNm, mais que 1 097 enfants seulement ont reçu la deuxième dose. Ce fait en lui-même soulève des questions quant à la raison pour laquelle 30 enfants n’ont pas reçu une deuxième dose du vaccin Pfizer, et nous doutons que la réponse soit jolie.

Sur les 1127 enfants qui ont reçu une première dose du vaccin, 86% choquants ont eu une réaction indésirable. Sur les 1 097 enfants qui ont reçu une deuxième dose du vaccin, 78,9% choquants ont eu une réaction indésirable.

Le tableau 6 de la fiche d’information de la FDA montre que 20,3% des 1 127 enfants qui ont reçu une première dose du vaccin de Pfizer ont eu de la fièvre, tandis que 39,3% des 1 097 enfants qui ont reçu une deuxième dose ont eu de la fièvre.

Un autre 60,1% des enfants qui ont reçu la première dose ont également éprouvé de la fatigue, tandis que 66% de ceux qui ont reçu une deuxième dose ont éprouvé de la fatigue.

Un autre 55,3% des enfants qui ont reçu la première dose ont également eu des maux de tête, et 64,5% de ceux qui ont reçu une deuxième dose ont également eu des maux de tête.

27,6% des enfants qui ont reçu la première dose ont également éprouvé des frissons, tandis que 41,5% des enfants qui ont reçu une deuxième dose ont eu des frissons. 2,8% des enfants ayant reçu une première dose ont eu des vomissements, tandis que 2,6% des enfants ayant reçu une deuxième dose ont eu des vomissements.

Le dernier effet indésirable spécifique figurant sur la liste de la FDA est la diarrhée. Sur les 1 127 enfants qui ont reçu la première dose, 8,0% souffraient de diarrhée. Sur les 1 097 enfants qui ont reçu une deuxième dose, 5,9% ont souffert de diarrhée.

Il est choquant de constater que même après que 86% des enfants aient signalé un effet indésirable après la première dose, l’étude a pu se poursuivre et que les mêmes enfants ont reçu une deuxième dose du vaccin.

Le document de la FDA indique également que 0,04% ont subi une réaction indésirable extrêmement grave, mais n’entre pas dans les détails sur le type de réactions qui se sont produites. 0,04% peut sembler petit, mais mettons cela en perspective. Au Royaume-Uni, il y a environ 4 millions d’enfants âgés de 12 à 15 ans. Si chacun de ces enfants recevait une seule dose du vaccin à ARNm de Pfizer, alors selon l’étude, nous pouvons nous attendre à voir 1 600 souffrir d’une réaction indésirable extrêmement grave pouvant entraîner la mort.

Mais si cela s’étend ensuite aux enfants de moins de 12 ans et qu’un taux similaire d’effets indésirables extrêmement graves se produit, nous pouvons nous attendre à voir ce nombre augmenter jusqu’à environ 5 200.

Cependant, nous ne pouvons pas oublier que l’étude montre que 86% des receveurs ont subi un effet indésirable. Cela signifie que si seulement des enfants de 12 à 15 ans reçoivent une dose du vaccin Pfizer, nous pouvons nous attendre à voir 3,4 millions d’entre eux subir une réaction indésirable.

En comparant ce taux au risque réel des enfants, même légèrement souffrant de la prétendue maladie Covid-19, nous sommes déconcertés de la façon dont les régulateurs des médicaments ont conclu que les avantages de ces vaccins expérimentaux l’emportent sur les risques.

Et ce sont des vaccins expérimentaux, le document de la FDA le dit même au public dans lequel il déclare ce qui suit –

«Le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 est un vaccin non approuvé qui peut prévenir la COVID-19. Il n’existe aucun vaccin approuvé par la FDA pour prévenir la COVID-19. La FDA a autorisé l’utilisation d’urgence du vaccin COVID-19 Pfizer-BioNTech pour prévenir la COVID-19 chez les personnes de 12 ans et plus en vertu d’une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA).»

La FDA confirme également dans sa fiche d’information que le vaccin Pfizer (aux côtés de tous les autres vaccins Covid) est toujours en essais cliniques –

«Des effets indésirables graves et inattendus peuvent survenir. Le vaccin COVID-19 Pfizer-BioNTech fait toujours l’objet d’essais cliniques.»

Ils viennent pour vos enfants. Votre silence et votre respect ont permis que cela se produise. Toute personne rationnelle, après avoir lu cette «fiche d’information» de la FDA, trouverait sûrement le courage de dire «assez c’est assez»?

Veuillez le partager largement afin que les parents du Royaume-Uni, d’Europe et des États-Unis puissent prendre une décision éclairée pour leurs enfants.

Profiter du génocide

Un nouveau rapport montre que la poussée mondiale pour développer un vaccin contre la COVID-19 a engendré neuf nouveaux «milliardaires du vaccin» qui ont amassé une richesse nette combinée de 19,3 milliards de dollars.

L’auteur du rapport, People’s Vaccine Alliance, a déclaré que le monopole de l’industrie pharmaceutique sur les vaccins COVID avait généré une augmentation massive de la richesse pour une poignée de personnes.

En plus des neuf nouveaux «milliardaires de vaccins», la coalition d’organisations sanitaires et humanitaires, de dirigeants mondiaux et d’économistes a déclaré que «huit milliardaires existants – qui ont de vastes portefeuilles dans les sociétés pharmaceutiques de vaccins COVID-19 – ont vu leur richesse combinée augmenter de 32,2 milliards de $. »

Anna Marriott, responsable des politiques de santé chez Oxfam, membre de la People’s Vaccine Alliance, a déclaré:

«Ces milliardaires sont le visage humain des énormes profits que de nombreuses sociétés pharmaceutiques font du monopole qu’elles détiennent sur ces vaccins. Ces vaccins ont été financés par des fonds publics et devraient être avant tout un bien public mondial, et non une opportunité de profit privé.»

La liste des nouveaux milliardaires de vaccins de la coalition comprend quatre magnats qui ont profité du fabricant américain de vaccins Moderna, du PDG de BioNTech et de trois cofondateurs de la société chinoise de vaccins CanSino Biologics.

Les neuf milliardaires, par ordre de leur valeur nette, sont:

Stéphane Bancel, PDG de Moderna, vaut désormais 4,3 milliards de dollars.

Ugur Sahin, PDG et co-fondateur de BioNTech, vaut désormais 4 milliards de dollars.

Timothy Springer, immunologiste et investisseur fondateur de Moderna, d’une valeur de 2,2 milliards de dollars.

Noubar Afeyan, président de Moderna, vaut désormais 1,9 milliard de dollars.

Juan Lopez-Belmonte, président du fabricant de médicaments espagnol Rovi, qui a conclu un accord pour fabriquer des ingrédients pour le vaccin de Moderna, d’une valeur actuelle de 1,8 milliard de dollars.

Robert Langer, scientifique et investisseur fondateur de Moderna, d’une valeur de 1,6 milliard de dollars.

Zhu Tao, co-fondateur et directeur scientifique de CanSino Biologics, d’une valeur de 1,3 milliard de dollars.

Qiu Dongxu, cofondateur et vice-président principal de CanSino Biologics, vaut désormais 1,2 milliard de dollars.

Mao Huihua, co-fondateur et vice-président senior de CanSino Biologics, vaut désormais 1 milliard de dollars.

Les huit milliardaires existants dont la richesse a explosé pendant la pandémie comprennent des investisseurs détenant des actions dans des sociétés pharmaceutiques détenant le monopole des vaccins COVID.

Des mutations pourraient rendre les vaccins COVID actuels inefficaces en un an ou moins, préviennent les épidémiologistes

La liste comprend le milliardaire indien Pankaj Patel, président de Cadila Healthcare, une société pharmaceutique qui fabrique des médicaments tels que Remdesivir pour traiter la COVID et dispose d’un vaccin en cours d’essais cliniques.

Patrick Soon-Shiong, un médecin dont le vaccin COVID, ImmunityBio, a été sélectionné par le gouvernement américain «Operation Warp Speed», un programme visant à accélérer le déploiement des vaccins COVID, figure également sur la liste.

Les nouveaux milliardaires du vaccin rejoignent les rangs d’une autre élite ultra-riche, qui a également profité de la pandémie. Ils incluent Elon Musk de Tesla, Jeff Bezos d’Amazon, Mark Zuckerberg de Facebook, Bill Gates de Microsoft et les cofondateurs de Google Larry Page et Sergey Brin – qui ont tous fait partie de la liste des 10 plus gros gains de milliardaires de Forbes, ajoutant un «488 milliards de dollars collectifs à leur fortune depuis le début de 2020.»

*

