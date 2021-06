La rapine des capitalistes et apparentés – La pandémie de coronavirus crée 9 nouveaux milliardaires de Big Pharma

La pandémie de coronavirus (COVID-19) a créé neuf nouveaux milliardaires de l’industrie pharmaceutique.

Les militants de la People’s Vaccine Alliance, dont les membres comprennent Global Justice Now, Oxfam et ONUSIDA, ont analysé les données de Forbes Rich List pour mettre en évidence la richesse massive générée pour une poignée de personnes grâce à des vaccins largement financés par des fonds publics.

Le PDG de Moderna, Stéphane Bancel, est en tête de liste et vaut maintenant 4,3 milliards de dollars après que son entreprise soit devenue la deuxième à avoir obtenu une autorisation d’utilisation d’urgence aux États-Unis pour son vaccin COVID-19 en décembre de l’année dernière. (Connexes: Écartez-vous, Big Pharma: BIG COVID est une industrie de mille milliards de dollars et ceux qui en profitent veilleront à ce que Covid ne disparaisse jamais.)

PDG et co-fondateur de BioNTech Ugur Sahin n’est pas en reste avec une fortune de 4 milliards de dollars, suite à sa collaboration sur un vaccin avec Pfizer.

D’autres dirigeants de Moderna ont également profité, avec l’immunologiste et premier investisseur Timothy Springer valant désormais 2,2 milliards de dollars, le président Noubar Afeyan 1,9 milliard de dollars et le scientifique et investisseur fondateur Robert Langer 1,6 milliard de dollars.

Les cadres supérieurs de CanSino Biologics sont également devenus milliardaires au cours de l’année dernière avec le cofondateur et directeur scientifique de la société chinoise Zhu Tao d’une valeur de 1,3 milliard de dollars, le cofondateur et vice-président principal Qiu Dongxu d’une valeur de 1,2 milliard de dollars et le cofondateur et vice-président principal Président Mao Huinhoa ​​1 milliard de dollars.

CanSino a mis au point un vaccin à dose unique dont l’utilisation en Chine a été approuvée en février.

Le président du ROVI, Juan Lopez-Belmonte, a également fait partie de la liste avec 1,8 milliard de dollars. Le fabricant pharmaceutique espagnol Rovi fabrique des flacons pour le vaccin de Moderna et a conclu le mois dernier un nouvel accord pour commencer à fabriquer ses ingrédients actifs.

La valeur combinée de nouveaux milliardaires Big Pharma est suffisante pour vacciner toutes les personnes dans les pays à faible revenu

Les neuf nouveaux milliardaires de l’industrie ont une valeur combinée de 19,3 milliards de dollars.

Avec un vaccin moyen coûtant 19 dollars et 775 710 612 personnes vivant dans des pays à faible revenu, selon les données des Nations Unies, cette somme serait suffisante pour vacciner chaque personne 1,3 fois.

Huit milliardaires existants avec de gros enjeux dans les grandes sociétés pharmaceutiques ont également vu leur richesse combinée augmenter de 32,2 milliards de dollars, selon l’alliance.

Jiang Rensheng, président de Zhifei Biological, et sa famille ont augmenté leur valeur à 24,4 milliards de dollars cette année contre 7,6 milliards de dollars l’année dernière; Cyrus Poonawalla, fondateur du Serum Institute of India, vaut maintenant 12,7 milliards de dollars contre 8,2 milliards de dollars; Tse Ping de Sinopharm vaut maintenant 8,9 milliards de dollars contre 7,3 milliards de dollars; Wu Guanjiang, co-fondateur de Zhifei Biological, vaut désormais 5,1 milliards de dollars contre 1,80 milliard de dollars; Thomas et Andreas Struengmann et leurs familles respectives, qui ont des participations dans BioNTech en Allemagne et Mega Pharma en Uruguay, valent désormais 11 milliards de dollars chacun contre 9,6 milliards de dollars l’an dernier; Pankaj Patel de Cadila Healthcare vaut maintenant 5 milliards de dollars contre 2,9 milliards de dollars; et Patrick Soon-Shiong d’ImmunityBio vaut désormais 7,5 milliards de dollars contre 6,4 milliards de dollars l’an dernier.

Anne Marriott, responsable de la politique de santé d’Oxfam, a déclaré que les grandes sociétés pharmaceutiques et les dirigeants derrière elles avaient pris le monopole du vaccin COVID-19.

« Ces milliardaires sont le visage humain des énormes profits que de nombreuses sociétés pharmaceutiques font du monopole qu’ils détiennent sur ces vaccins », a-t-elle déclaré. «Ces vaccins ont été financés par des fonds publics et devraient être avant tout un bien public mondial, et non une opportunité de profit privé.»

Les actions des grandes sociétés pharmaceutiques responsables du développement des vaccins ont grimpé en flèche au fur et à mesure qu’elles obtenaient l’autorisation d’utilisation dans les pays du monde entier.

Moderna a vu le cours de son action augmenter de plus de 700% depuis février dernier, lorsque COVID a fermé une grande partie du monde. Au cours de la même période, BioNTech a augmenté de 600% et CanSino Biologics de 440%.

Les protections par brevet permettent aux Big Pharma de contrôler totalement l’approvisionnement en vaccins

La recherche précède le Sommet mondial sur la santé du G20, où les dirigeants mondiaux devraient discuter de l’opportunité de renoncer à la protection des brevets pour les vaccins COVID-19. (En relation: étude de Harvard: le gouvernement américain soutient activement le monopole du profit de Big Pharma.)

L’alliance a averti que ces protections permettaient aux grandes sociétés pharmaceutiques de contrôler totalement l’approvisionnement et le prix des vaccins, augmentant leurs bénéfices tout en rendant plus difficile pour les pays pauvres de sécuriser les stocks dont ils ont besoin.

«Alors que les entreprises qui réalisent d’énormes profits grâce aux vaccins COVID refusent de partager leur science et leur technologie avec d’autres afin d’augmenter l’approvisionnement mondial en vaccins, le monde continue d’être confronté au risque très réel de mutations qui pourraient rendre les vaccins que nous avons inefficaces et mis tout le monde est à nouveau en danger», a déclaré la Directrice exécutive de l’ONUSIDA, Winnie Byanyima.

Plus tôt ce mois-ci, les États-Unis ont soutenu les propositions de l’Afrique du Sud et de l’Inde à l’Organisation mondiale du commerce pour briser temporairement ces monopoles et lever les brevets sur les vaccins COVID-19.

Cependant, des pays riches comme le Royaume-Uni et l’Allemagne continuent de bloquer la proposition, plaçant l’intérêt des sociétés pharmaceutiques sur ce qui est le mieux pour le monde.

«Alors que des milliers de personnes meurent chaque jour en Inde, il est absolument répugnant que le Royaume-Uni, l’Allemagne et d’autres veuillent faire passer les intérêts des propriétaires milliardaires de Big Pharma avant les besoins désespérés de millions de personnes», a déclaré Heidi Chow, responsable des politiques et responsable des campagnes chez Global Justice Now.

Il y a également eu des réticences de la part de certains grands noms de la grande industrie pharmaceutique, car une telle décision réduirait probablement leurs bénéfices.

Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a qualifié cette idée de «tellement fausse», affirmant que cela punirait l’entreprise pour ses progrès et découragerait les entreprises de biotechnologie de créer des traitements et des vaccinations pour de futures pandémies.

Il a également affirmé que cela déclencherait une course aux matières premières qui menacerait la production sûre et efficace des vaccins. Au lieu de cela, il a déclaré que la société fournirait deux milliards de doses de vaccin aux pays à revenu faible et intermédiaire au cours des 18 prochains mois.

Le salaire de Bourla a grimpé à 21 millions de dollars l’année dernière, soit une augmentation de 17%, et il a signé un accord avec Harper Business pour écrire un livre sur l’histoire du développement du vaccin.

Une manipulation méprisable du public – vidéo à ne pas manquer

Intro par Kieron McFadden

Un excellent briefing dans lequel le pathologiste Dr Roger Hodkinson déchire pratiquement tous les aspects du récit malhonnête du gouvernement.

Le Dr Hodkinson couvre de nombreux aspects de la fraude Covid – de l’inutilité du test PCR aux dangers très réels des vaccins expérimentaux et explique comment les politiciens qui ont conçu la fausse crise sont coupables de la mort de milliers de leurs propres citoyens Hodkinson.

C’est un médecin éminent avec les qualifications les plus élevées possible qui fournit une excellente éducation sur la façon dont le canular est conçu.

Kieron

Taylor Hudak interviewant le Dr R Hodkinson:

Vaccins Covid-19, infertilité et risques liés aux protéines de pointe

