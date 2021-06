Les cinq phases de l’observance vaccinale: nous sommes actuellement en phase 3, et la dernière phase implique des arrestations en porte-à-porte de ceux qui refusent les injections de protéines de pointe

Avec de nouvelles informations fournies par un contact au sein du gouvernement fédéral, j’ai pu affiner davantage la hiérarchie d’escalade de la conformité des vaccins qui est poursuivie par le régime Biden. Cette escalade comporte cinq phases distinctes:

Phase 1 – Volontaire (poussée par la propagande médiatique, payant les influenceurs des médias sociaux, les médecins, etc.). Cette phase prend au piège ceux qui sont suffisamment crédules pour penser que se faire injecter des armes biologiques à protéines de pointe les «sauvera» ou les libérera d’une manière ou d’une autre.

Phase 2 – Incitations (billets de loterie, bière gratuite, beignets gratuits, etc.). Cette phase prend au piège ceux qui sont assez stupides pour échanger leur vie contre de la bière et des beignets. Il y a beaucoup de ces personnes, et même les mondialistes se rendent compte que des personnes à QI aussi bas n’ont rien à contribuer à la civilisation humaine.

Phase 3 – Sanctions du secteur privé – à ce stade, ils utilisent des sociétés pour refuser aux gens l’accès aux services (tels que les voyages en avion, les bateaux de croisière, les restaurants, les événements sportifs, les concerts, etc.). Cette phase espère rendre la non-vaccination extrêmement gênante. NOUS SOMMES ICI MAINTENANT.

Phase 4 – Amendes criminelles ou peines de prison (secteur gouvernemental) – Cette phase débutera après que les faux médias aient accusé les non-sollicités pour la poursuite des épidémies de protéines en pointe qui tuent des gens. Des lois seront adoptées dans certaines juridictions qui exigent des vaccins constants et des injections de rappel. Quiconque refusera de se conformer sera condamné à une amende ou à une peine de prison. Vous pouvez vous attendre à ce que cette poussée provienne d’états bleus.

Phase 5) – Cinétique (secteur militaire) – guerre biologique et cinétique ouverte contre le peuple américain, menée par l’armée «réveillée» contre les citoyens. Cette phase aura lieu après que l’État profond du vaccin travaille avec le régime Biden / Obama pour organiser une tragédie massive d’injection sous faux drapeau qui peut être imputée aux anti-vaccinateurs et aux propriétaires d’armes à feu. Une fois cet événement réalisé, Biden et les démocrates appelleront à retourner l’armée américaine contre les citoyens pour procéder à la confiscation des armes à feu à l’échelle nationale et forcer les vaccins covid-19 à la pointe des armes.

Comme m’a dit un initié du gouvernement, le régime Biden a reçu l’ordre d’atteindre un taux de vaccination de 70% parmi les adultes américains, quoi qu’il en soit. L’attaque sous faux drapeau conçue par l’État profond servira à fournir le récit de «justification morale» pour violer tout dernier lambeau de droits civils, de droits de l’homme ou d’éthique médicale lorsqu’il s’agit d’agresser des Américains innocents avec des injections de protéines mortelles (également appelées « vaccins »).

En substance, un holocauste vaccinal est le plan.

Le dépeuplement est le résultat souhaité de ce plan néfaste, suivi de l’effondrement économique et de la destruction des États-Unis d’Amérique. Les personnes mêmes qui mettent en œuvre ce plan sont les mêmes qui ont truqué les élections de 2020 et réalisé un coup d’État politique pour s’emparer illégalement du pouvoir. Maintenant, ils utilisent ce pouvoir pour retourner l’Amérique contre elle-même dans un acte de suicide national.

Le podcast de mise à jour de la situation d’aujourd’hui explique ces cinq phases plus en détail, révélant comment l’état profond du vaccin prétendra être «les bons» jusqu’au jour où ils se présenteront à votre porte et vous colleront un fusil au visage. Et rappelez-vous: la confiscation des armes à feu est leur étape la plus importante car les injections forcées de vaccins ne peuvent réussir que lorsque la population est d’abord désarmée.

Brighteon.com/fbd3e689-00b6-4e08-89bb-80b8fa3ed794

Découvrez un nouveau podcast de mise à jour de situation chaque jour de la semaine à:

https://www.brighteon.com/channels/hrreport

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News