Professeur et docteur renommé du Texas: les injections COVID-19 sont des «armes biologiques lancées sur le public

L’auteur John Leake a récemment interviewé le Dr Peter McCullough à Dallas. Le phénomène YouTube Austen Fletcher, connu en ligne sous le nom de «Fleccas Talks», a fait un travail magistral en post-production en résumant l’interview d’une heure et 45 minutes à moins de 17 minutes.

Vous ne le trouverez pas sur sa chaîne YouTube, pour des raisons évidentes, mais il publie également sur Rumble maintenant, et vous pouvez trouver à la fois la version résumée modifiée et la version complète sur sa chaîne Rumble.

Le Dr Peter McCullough est déjà bien connu des lecteurs de Health Impact News. Voici à nouveau une liste de ses informations d’identification.

Le Dr McCullough est interniste, cardiologue, épidémiologiste et professeur de médecine au Texas A & M College of Medicine, Dallas, TX USA. Depuis le début de la pandémie, le Dr McCullough a été un chef de file dans la réponse médicale à la catastrophe de la COVID-19 et a publié «Base physiopathologique et justification du traitement ambulatoire précoce de l’infection par le SRAS-CoV-2 (COVID-19)» la première synthèse d’un traitement multimédicaments séquencé de patients ambulatoires infectés par le SRAS-CoV-2 dans l’American Journal of Medicine et mise à jour par la suite dans Reviews in Cardiovascular Medicine.

Il a 40 publications évaluées par des pairs sur l’infection et a longuement commenté la réponse médicale à la crise de la COVID-19 à TheHill et sur FOX NEWS Channel.

Le 19 novembre 2020, le Dr McCullough a témoigné devant le Comité sénatorial américain sur la sécurité intérieure et les affaires gouvernementales et tout au long de 2021 devant le Comité sénatorial du Texas sur la santé et les services sociaux, l’Assemblée générale du Colorado et le Sénat du New Hampshire concernant de nombreux aspects de la réponse à la pandémie. .

Peter A. McCullough, MD, MPH, FACP, FACC, FAHA, FCRSA, FCCP, FNKF, FNLA

Professeur de médecine, Texas A & M College of Medicine

Interniste et cardiologue certifié par le conseil

Président Cardiorenal Society of America

Rédacteur en chef, Revues en médecine cardiovasculaire

Rédacteur en chef, Cardiorenal Medicine

Rédacteur associé principal, American Journal of Cardiology

Pour plus d’informations sur le Dr McCullough, veuillez visiter: heartplace.com/dr-peter-a-mccullough (Source.)

Le Dr McCullough est pro-vaccin et, au début, il a administré les injections de COVID-19 à certains de ses patients.

Mais maintenant, il déclare:

«Sur la base des données de sécurité actuelles, je ne peux plus le recommander.»

Si vous avez regardé l’une des interviews précédentes que nous avons publiées avec le Dr McCullough, vous verrez que cet homme semble être un médecin honnête qui veut vraiment aider ses patients, et n’a donc apparemment pas adhéré à tout l’esprit derrière la mise en œuvre du Nouvel Ordre Mondial par les Lucifériens qui n’ont aucun respect pour la vie humaine.

Le Dr McCullough était un chef de file parmi les médecins qui ont développé des traitements précoces pour tout ce qu’est la COVID-19, en utilisant des médicaments simples et plus anciens avec une longue histoire de sécurité, et par conséquent, il a sauvé de nombreuses vies.

Il était l’auteur principal d’une importante étude publiée sur l’utilisation de ces médicaments plus anciens, et lorsqu’il a mis en ligne une vidéo YouTube sur l’étude pour aider les gens, il a été choqué qu’elle ait été supprimée. Il savait alors que quelque chose de néfaste se passait dans le monde entier.

Dans cette interview la plus récente, on peut observer qu’il fait ses propres recherches maintenant, et il cite même des personnes dans les médias alternatifs, ce qui montre qu’il fait l’effort de contourner la censure dans les médias d’entreprise et Big Tech pour apprendre le vérité.

C’est la première fois, à ma connaissance, qu’il qualifie les injections d’«armes biologiques» de COVID-19.

Il utilise également le terme «mondialistes»:

C’est ce qu’attendaient les mondialistes. Ils attendaient un moyen de marquer les gens. Que si vous recevez le vaccin, vous êtes marqué dans une base de données. Et cela peut être utilisé pour le commerce, pour le commerce, pour la modification du comportement – tous à des fins différentes.

Il déclare également:

«Ici, aux États-Unis, nous avons 100 millions de personnes vaccinées (avec les injections d’armes biologiques COVID-19 jusqu’à présent). C’est de loin l’agent biologique le plus mortel et le plus toxique jamais injecté dans un corps humain dans l’histoire américaine.

Pour les lecteurs de Health Impact News qui suivent le sujet des vaccins depuis des années et qui suivent les médecins holistiques qui ont mis en garde contre les dangers des vaccins en général et les plans eugéniques des mondialistes dans le déploiement des armes biologiques COVID-19 dans en particulier, il n’y a probablement pas de nouvelles informations dans cet entretien avec le Dr McCullough.

Alors pourquoi le publions-nous?

Parce qu’en tant que leader mondial pro-vaccin dans son domaine médical, il prend beaucoup plus de risques pour apporter cette information au public, mettant sa propre vie et sa carrière en jeu.

Et c’est une grande nouvelle!

À la fin de ce court clip, on lui demande si une agence ou un individu a tenté de le faire taire par des menaces ou des intimidations, ce à quoi il a répondu:

Ma situation personnelle, ma situation professionnelle, est une position de force. Et ceux qui ont tenté, de quelque manière que ce soit, de me faire pression, de me contraindre ou de me menacer de représailles, ont payé un prix extraordinaire. Et je pense que c’est un message important à faire passer. Il y a une position de force fondée sur les principes de compassion, du serment d’Hippocrate et de la relation fiduciaire qu’un médecin entretient avec un patient, et un médecin éminent avec une population, qui remplace toutes ces autres mauvaises intentions. Et ce que je dis, c’est de les amener.

Alors que pensez-vous des lecteurs de Health Impact News? Je sais qu’il y a littéralement des centaines de médecins qui s’abonnent à Health Impact News. Quels conseils donneriez-vous à Peter McCullough?

Pensez-vous qu’il a une idée de ce qui l’attend, même s’il a apparemment déjà survécu à quelques tempêtes de l’opposition?

Cet homme a besoin de nos prières! Parce que je soupçonne que non seulement sa carrière est en danger, mais sa vie même. Il sous-estime peut-être grossièrement l’ennemi.

Regardez ce court extrait de la chaîne Rumble de Fleccas Talks. (Merci Austen !!!) Il approche actuellement un demi-million de vues, et je sais que les lecteurs de Health Impact News peuvent facilement en ajouter quelques centaines de milliers de plus. L’interview complète est ici.

