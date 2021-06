Après avoir été « démystifiée » par les médias mainstream comme de la « désinformation », la théorie de l’origine du laboratoire derrière le coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Maladie à Coronavirus de 2019 = Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)] est soudainement adoptée par l’establishment comme un complot, au grand dam des démocrates.

Vous voyez, il n’y a aucune place pour que le virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] provienne d’un laboratoire de Wuhan, en Chine, car c’est là que Donald Trump a suggéré pour la première fois qu’il pourrait provenir – et nous ne pouvons avoir personne « crédible » d’accord avec Trump, n’est-ce pas ?

Martin Armstrong d’Armstrong Economics a écrit un long article sur l’hypocrisie des médias d’entreprise en revendiquant la supériorité morale et factuelle pendant tout ce temps, pour ensuite changer de ton en faveur du récit autrefois promu par Trump.

« Vous avez été qualifié de fou de droite pour avoir émis l’idée possible que cet agent pathogène mortel aurait pu s’échapper du laboratoire, et ils vous appelaient généralement aussi un conspirateur raciste juste pour pimenter l’étiquette », plaisante Armstrong à propos de la politisation de la plandémie par la gauche.

« Twitter, Facebook et YouTube se sont tous joints au gouvernement pour promouvoir le style communiste [et libérale – MIRASTNEWS] de la ligne du parti et ont commencé à annuler toute personne qui osait remettre en question la propagande du gouvernement. C’est peut-être la seule fois où j’aurais aimé être président pendant une semaine pour envoyer des troupes et accuser le chef de chacune de ces organisations de presse libre de trahison.

Qui est vraiment responsable du déclenchement du virus [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] ?

Le rédacteur scientifique à la retraite du New York Times, Nicholas Wade, est reconnu pour avoir été le premier à vraiment faire bouger les choses en ce qui concerne le changement narratif. Il a publié un article dénonçant les médias mainstream (traditionnels) pour avoir menti l’année dernière.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) est également complice, ayant nié tout lien possible entre le virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] et la Chine. Grâce à cette déclaration de l’OMS contredisant l’évidence, les médias d’entreprise ont couru avec le récit du marché humide des chauves-souris avant de finalement éliminer complètement la Chine de l’équation.

Bien que la Chine ne soit peut-être pas directement responsable du déclenchement de la plandémie, elle a certainement été utilisée comme un pion pour perpétrer ce qui est censé sortir de tout cela : la Grande Réinitialisation (The Great Reseet).

De l’avis d’Armstrong, ni le gouvernement américain ni le gouvernement chinois ne sont probablement responsables de la création de la grippe de Wuhan. [Pas si sûr, des complicités de haut niveau existent, étant donné l’emprise et les tentacules de l’État profond et des mondialistes –capitalistes-eugénistes-libéraux déployées au sein du système – MIRASTNEWS]. Au lieu de cela, il soupçonne que le Forum économique mondial (WEF), dirigé par l’eugéniste Klaus Schwab, est derrière tout cela.

« Le conseil [O]uija pointe vers le Forum économique mondial pour [que] Fauci apparaît même dans leurs vidéos de promotion Great Reset », écrit Armstrong.

« Je maintiens que la Chine n’a PAS divulgué ce virus intentionnellement NI je ne pense pas qu’il s’agissait d’une fuite imprudente. Je crois que ceux qui se cachent derrière la grande réinitialisation ont payé un employé là-bas pour divulguer ce virus. L’enquête devrait rechercher un ANCIEN employé ou un qui s’est enrichi sans explication. »

[Il est tout aussi possible qu’avec la coopération intense et l’échange des connaissances et technologies, les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne et autres alliés l’aient créé et introduit clandestinement en Chine. JDDM – MIRASTNEWS].

Malheureusement, il se peut qu’il n’y ait jamais un consensus sur l’origine du virus chinois [et/ou français , américain, britannique et alliés – MIRASTNEWS] en raison d’un conflit politique intense sur le récit. Suggérer même que le virus pourrait provenir d’un laboratoire est toujours considéré par les gauchistes comme une « théorie du complot d’extrême droite » perpétrée par des « partisans de la suprématie blanche Trump ».

« Trump a dû être décrit comme un cas raciste et xénophobe pour oser blâmer les Chinois d’avoir éventuellement divulgué le virus dans le monde », a déclaré Armstrong.

[Eh, oui, pour éviter d’être taxé de parti pris, il aurait dû également jeter un regard inquisiteur dans le camp des mondialistes pour ne pas fausser les résultats d’une enquête qui se veut honnête, juste et totalement indépendante et exclusivement scientifique – MIRASTNEWS].

«Simplement parce que Trump a dit que c’était une possibilité, la GAUCHE, les médias et les Big Tech ont dû éliminer quiconque osait dire une telle chose et les annuler car ils n’étaient pas humains dans leurs livres. Ils aspiraient secrètement au pouvoir de Staline de faire disparaître les gens dans des camps de travail pour mourir par millions.»

Vous pouvez suivre les dernières nouvelles sur la tromperie du coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Maladie à Coronavirus de 2019 = Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)] sur Pandemic.news.

Un garçon de 17 ans hospitalisé après que le « vaccin » Covid de Pfizer l’a presque tué

Un adolescent de Pittsburgh doit être hospitalisé après que la deuxième injection de coronavirus [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Maladie à Coronavirus de 2019 = Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)] de Pfizer lui ait fait développer une myocardite sévère.

Les parents d’Alex Franks, 17 ans, disent qu’il était en parfaite santé avant d’être « vacciné » pour le virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS], mais que tout s’est dégradé après qu’il a été piqué à « vitesse de distorsion » conformément au programme d’injection de masse de Donald Trump.

« C’était au milieu de la nuit », a déclaré Franks aux médias locaux à propos du moment où il a commencé à développer de graves effets indésirables à la suite de l’injection. « Je montais les escaliers depuis le sous-sol lorsque j’ai soudain ressenti une sensation de constriction dans la poitrine. »

Les parents de Franks ont immédiatement emmené leur fils à l’hôpital où il a été déterminé qu’il souffrait d’une grave inflammation autour du cœur. Les médecins ont refusé de lier la maladie à l’injection, mais les parents de Franks sont arrivés à cette conclusion par eux-mêmes.

« C’est à ce moment-là que les choses sont devenues révélatrices pour nous parce que c’est devenu beaucoup plus sérieux très, très vite », a déclaré Karen Franks.

Les Centers for Disease Control (CDC) sont censés enquêter sur la question pour déterminer si l’injection « Operation Warp Speed » est liée ou non à l’état de santé grave du garçon.

Vous pouvez regarder un segment d’actualités sur l’incident ci-dessous :

Les jeunes garçons, les hommes les plus endommagés par l’injection d’ARNm de Pfizer

Il est apparemment plus courant que beaucoup de gens ne le pensent pour les jeunes, et en particulier les jeunes hommes, de développer une inflammation cardiaque après avoir reçu une injection d’ARNm de Pfizer pour le virus chinois.

Des symptômes graves apparaissent généralement après le deuxième coup, bien que l’établissement médical prétende que les injections ne sont pas liées et que cette émergence soudaine dans de nouveaux cas de myocardite est un « mystère ».

« Cela peut survenir à tout âge pour un certain nombre de raisons », a déclaré John Williams de l’UPMC Children’s Hospital dans un communiqué.

« Nous voyons une myocardite chez des enfants par ailleurs en bonne santé avec des virus courants », a-t-il ajouté. « Pour le moment, il n’est pas clair que ces cas soient plus que ce que nous verrions normalement. »

Alors que Franks se sentirait un peu mieux, il doit encore subir une autre IRM pour vérifier qu’aucun dommage durable n’a été causé par l’injection de Pfizer. Et, bien sûr, sa famille soutient toujours le « vaccin » et veut que les autres fassent la queue et l’obtiennent, tout comme leur fils l’a fait.

« Il est utile de connaître tous les effets secondaires afin de pouvoir réagir rapidement », déclare Karen Franks.

Il est dommage que des parents comme les Francs choisissent de se mettre la tête dans le sable concernant les dangers et l’inefficacité de ces injections. Alors qu’ils regardent leurs enfants souffrir, et dans certains cas mourir, tous, cités par les médias grand public, semblent toujours soutenir cette opération eugéniste évidente.

« Je ne peux pas croire que les parents soutiennent toujours le vaccin », a écrit un commentateur à Citizen Free Press. «Leur enfant aurait pu mourir. D’autres enfants peuvent mourir en raison de leur soutien au vaccin. Malade.»

Un autre a écrit qu’il ne participera pas à cette opération expérimentale de thérapie génique car il a choisi de faire partie du groupe témoin non vacciné, lui permettant ainsi de rester non-OGM.

« Il y a eu 5 100 décès dus au vaccin et au décompte », a écrit un autre.

« Ce n’est pas aussi rare qu’ils le prétendent. Personne ne devrait recevoir ce vaccin. C’est une expérience médicale. Ils font pression pour obtenir l’approbation de la FDA afin de pouvoir le facturer. »

Un autre encore a suggéré que les personnes de certains groupes sanguins réagissaient plus aux injections que d’autres, ce qui pourrait indiquer une dépopulation ciblée basée sur la lignée.

Plus d’articles sur la façon dont les injections de virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] de Trump nuisent et tuent des Américains peuvent être trouvés sur ChemicalViolence.com.

Inflammation cardiaque chez les receveurs du vaccin COVID-19 observée aux États-Unis

Des États à travers le pays ont signalé plusieurs cas d’inflammation cardiaque survenant peu de temps après la prise du vaccin COVID-19. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) étudient actuellement si le vaccin a causé la maladie. Mais des recherches menées dans d’autres pays suggèrent que le vaccin COVID-19 Pfizer peut augmenter le risque d’inflammation cardiaque chez les jeunes hommes.

L’Utah, le Wyoming et le Rhode Island ont chacun enregistré un cas tandis que l’Arizona et l’Illinois en ont chacun deux, a rapporté The Epoch Times. Le Texas est au courant de 10 cas tandis que l’Idaho en a enregistré trois.

La semaine dernière, le Connecticut a signalé 18 cas de myocardite, ou inflammation du muscle cardiaque, survenant chez des adolescents et de jeunes adultes peu de temps après la vaccination. Washington a signalé plus d’une douzaine de cas similaires tandis que l’Oregon a reçu un nombre non divulgué de rapports de cas similaires.

Le nombre total de cas était d’au moins 57, selon The Epoch Times. Mais il y avait des indications que le nombre pourrait être plus élevé. Au 28 mai, 155 rapports de cas ont été soumis au Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), une base de données fédérale qui accepte les rapports d’événements indésirables post-vaccination.

Les critiques disent que VAERS est une base de données passive qui permet à n’importe qui de soumettre un rapport. Mais le nombre réel de rapports de cas est encore probablement plus élevé que le chiffre rapporté, car certains patients ne soumettent pas de rapports ou font soumettre des rapports en leur nom, selon des déclarations précédentes concernant la base de données.

Le VAERS « n’est pas conçu pour déterminer si un vaccin a causé un problème de santé, mais est particulièrement utile pour détecter des schémas inhabituels ou inattendus de rapports d’événements indésirables qui pourraient indiquer un éventuel problème de sécurité avec un vaccin », indique un communiqué publié sur la base de données.

Le CDC a récemment annoncé qu’il enquêtait sur des cas de myocardite chez les receveurs du vaccin Pfizer ou Moderna. Les cas sont survenus principalement chez les adolescents de sexe masculin et les jeunes adultes dans les quatre jours suivant la prise de la deuxième dose.

Le CDC n’a pas précisé le nombre total de cas mais a affirmé qu’ils étaient « relativement peu nombreux » et « légers ». Les responsables de la santé ont déclaré qu’au moins 25 des cas ont nécessité une hospitalisation. Un décès lié à une myocardite au Texas a été signalé au VAERS. Lorsque The Epoch Times a demandé des détails, le Texas Department of State Health Services a déclaré que l’agence ne pouvait pas traiter les rapports individuels du VAERS car ils pourraient contenir des informations incomplètes ou fortuites.

La myocardite est généralement causée par un virus, mais peut également survenir en raison d’une réaction à un médicament. Les symptômes de la maladie comprennent des douleurs thoraciques, un rythme cardiaque rapide ou anormal, un essoufflement, de la fatigue et une rétention d’eau accompagnées d’un gonflement des membres inférieurs. Une myocardite sévère peut entraîner une insuffisance cardiaque, une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou une mort subite d’origine cardiaque.

La maladie fait partie des graves problèmes de sécurité identifiés après la prise du vaccin COVID-19. D’autres événements indésirables post-vaccinaux comprennent l’anaphylaxie (réaction allergique grave) et des caillots sanguins accompagnés d’un faible taux de plaquettes sanguines. (Connexe : Plus de 80 % des enfants qui ont reçu l’injection de Covid de Pfizer ont subi des effets secondaires.)

Israël lie l’inflammation cardiaque au vaccin contre le coronavirus de Pfizer

Le ministère de la Santé d’Israël a déclaré mardi 2 juin que les cas de myocardite qu’il a observés chez les jeunes vaccinés dans le pays étaient probablement liés au vaccin COVID-19 Pfizer.

Une étude commandée par le ministère a trouvé « un lien probable entre la réception de la deuxième dose (du vaccin Pfizer) et l’apparition d’une myocardite chez les hommes âgés de 16 à 30 ans », a indiqué le ministère dans un communiqué. Le lien était plus prononcé chez les hommes de 16 à 19 ans que dans les autres groupes d’âge.

Le ministère a reçu 275 rapports de cas de myocardite entre décembre 2020 et mai 2021 parmi plus de 5 millions de personnes vaccinées. La plupart des patients atteints de la maladie ont été hospitalisés.

Cela est arrivé alors que le ministère réfléchissait à la vaccination des enfants âgés de 12 à 15 ans. Les médias israéliens ont rapporté qu’une décision sur la question pourrait être prise dès dimanche prochain.

Apprenez-en plus sur les dangers des vaccins COVID-19 non éprouvés en lisant des articles sur VaccineInjuryNews.com.

