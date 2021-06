FRAUDE COVID – De grandes poursuites vont commencer dans les prochaines semaines contre l’OMS, le Forum économique mondial, le CDC, le PHE et les dirigeants mondiaux pour « Crimes contre l’humanité »

Depuis le début de 2020, une grande partie du monde occidental a été soumise à l’une des plus grandes fraudes jamais commises contre l’humanité, une prétendue pandémie d’un nouveau coronavirus qui, selon les autorités, se développe en une nouvelle maladie connue sous le nom de Covid-19.

On vous a menti, et grâce à des centaines d’avocats et de professionnels de la santé qui ont travaillé ensemble dans le monde entier pour rassembler des preuves sur le plus grand crime commis contre l’humanité depuis la Seconde Guerre mondiale, de grands procès devraient commencer sur trois continents différents dans le trois prochaines semaines.

Depuis juillet 2020, le comité d’enquête Corona en Allemagne a recueilli les témoignages d’un grand nombre de scientifiques et d’experts internationaux. Le comité a été dirigé par l’avocat Dr Reiner Fuellmich et il a confirmé dans une interview exclusive avec James Delingpole que « Dans les 2 ou 3 prochaines semaines, il y aura un certain nombre de très gros procès, et ensuite nous verrons si le système est complètement sous le contrôle de l’autre côté, ce dont je doute ».

Le Dr Reiner Fuellmich a également déclaré que le véritable programme de l’OMS, du FEM (WEF) et de personnes comme Bill Gates, le Dr Fauci et le professeur Neil Ferguson est « la réduction de la population et le contrôle de la population, qui seront probablement atteints grâce à ces vaccinations, qui ont déjà des effets indésirables extrêmement graves. Une autre partie de l’agenda est la destruction de la classe moyenne ».

Fuellmich a ajouté que vous ne lirez rien à ce sujet dans les médias grand public parce que des gens comme « Klaus Schwab et Bill Gates ont investi beaucoup d’argent dans des sociétés de médias ».

Mais comment le Dr Fuellmich est-il arrivé à cette conclusion ? Eh bien, Fuellmich a déclaré dans l’interview que lorsque les Verrouillages ont été introduits pour la première fois dans le monde occidental, il a essayé de les comprendre et a appelé son ami le Dr Wolfgang Wodarg, un médecin allemand, qui, selon Fuellmich, était « instrumental et probablement la seule personne qui a arrêté le porc. Fraude grippale il y a une dizaine d’années ».

«Je l’ai appelé et lui ai demandé de quoi il s’agissait parce qu’il me semble que ce n’est que la grippe et que quelqu’un essaie de tout jeter hors de proportion.

« Wodarg a dit « vous avez probablement raison, je n’y comprends pas grand-chose pour le moment, mais cela me rappelle beaucoup la grippe porcine. Même les protagonistes semblent être les mêmes ». Il y a ce gars d’Angleterre qui était complètement fou quand il a prédit des millions de morts, c’est bien sûr Neil Ferguson, puis il y a ce gars allemand du nom de professeur Drosten, qui n’est probablement ni professeur ni médecin mais un faux, il était de retour puis prédisant des millions de morts et poussant les vaccins ».

Après cet appel téléphonique, le Dr Fuellmich a mis en place le comité d’enquête Corona à travers lequel il a pu conclure que la prétendue pandémie de Covid-19 est un programme qui est prévu depuis au moins dix ans.

« L’événement 201 était une course sèche, et le FEM (WEF) a joué un rôle important », a-t-il déclaré.

« Le résultat final auquel ils voulaient arriver était de faire vacciner tout le monde. Mais ce n’est même pas un vaccin. C’est une thérapie génique expérimentale qui n’a jamais été testée ».

Fuellmich a décrit comment, pour faire vacciner les gens avec cette thérapie génique expérimentale, ils avaient d’abord besoin de la déclaration d’une urgence de santé publique de portée internationale. Car ce serait la base de l’approbation de ce nouveau médicament en cas d’urgence.

Deux anciens employés de l’OMS ont déclaré à Fuellmich que les sociétés pharmaceutiques avaient exhorté l’OMS en janvier 2020 à déclarer une crise sanitaire internationale. Cela était nécessaire pour que leur thérapie génique expérimentale – le «vaccin corona» – puisse être approuvée pour une utilisation d’urgence.

Ils ont réussi à déclarer cette urgence grâce au test PCR de Drostens qui leur a permis de créer l’illusion de milliers de cas qu’ils pourraient ensuite utiliser pour déclarer l’urgence de santé publique.

« L’Agence de santé publique de Francfort ne considère rien au-delà de 24 cycles d’amplification. Drosten a fixé sa procédure de test à 45 cycles. À 35 cycles, vous vous retrouvez avec 97% de faux positifs. La plupart des pays occidentaux ont emboîté le pas et testé entre 40 et 45 cycles. Nous pouvons être sûrs à 100 % que le test de Drosten n’a créé que des faux positifs ».

Fuellmich a également exhorté tout le monde à éviter d’avoir les vaccins Covid expérimentaux – « Ne le faites pas. Ne vous faites pas vacciner pour pouvoir partir en vacances, même si vous êtes sur le point de perdre votre emploi, ne vous faites pas vacciner. Choisissez la vie, ne vous faites pas vacciner »

« Toutes les personnes qui ont été vaccinées auraient dû être informées à l’avance qu’il ne s’agit pas d’un vaccin mais d’une thérapie génique expérimentale – cela n’a jamais été fait auparavant – et qu’il n’y a pas de recherche médicale à l’appui. Ceci est une expérience. Les personnes qui y participent n’ont pas été informées. Ce sont des cobayes ».

« Dans quelques semaines, de très gros procès vont commencer », a déclaré Fuellmich, qui vise le virologue allemand Christian Drosten, qui a conçu le test PCR pour corona ; Lothar Wieler, le directeur du RIVM allemand ; et d’autres.

Il a également entendu des amis américains dire « qu’ils s’en prennent à Fauci, il pourrait être licencié ».

« Dans deux à trois semaines, de grandes choses vont se produire sur trois continents différents », a souligné Fuellmich, qui travaille avec quelque 200 à 300 autres avocats. « Ensuite, nous verrons si le système juridique existe toujours ou s’il a déjà été complètement pris en charge par l’autre partie, ce que je ne pense pas que ce soit le cas. »

«Tous ceux qui en font partie – y compris les médecins qui font les piqûres, les gens qui dirigent l’endroit, les gens qui en profitent et les gouvernements qui encouragent les gens à se faire vacciner – sont responsables. Ce sont vraiment des crimes contre l’humanité. Je pense que nous avons besoin d’un tribunal international du coroner pour nettoyer ce gâchis.»

« C’est pire que ce qui s’est passé sous le Troisième Reich. Nous devons faire quelque chose, car les personnes responsables de cela ne connaissent aucune empathie et sont extrêmement dangereuses. Ils ne se soucient que de l’argent et du pouvoir. »

Fuellmich a promis que « Nous les aurons! ».

LE DÉVELOPPEUR DU SYSTÈME DE SUIVI DES VACCINS DU CDC EST MORTEL DEUX MOIS APRÈS LA PRISE DU VACCIN

A travaillé pour Oracle. OOPS. Peut-être qu’il aurait dû demander à l’Oracle s’il était prudent de prendre le vaccin. Le karma est réel

Hong Kong : 12 MORTS Quatre fausses couches en une semaine suite à des injections COVID-19

Le Standard, le quotidien anglais à plus gros tirage de Hong Kong, rapporte que 12 personnes sont décédées et 4 femmes ont fait des fausses couches à la suite des injections COVID-19 la semaine dernière.

Au cours de la semaine écoulée, entre le 24 et le 30 mai, 12 autres personnes sont décédées dans les hôpitaux publics après avoir reçu les vaccins Covid, ainsi que quatre femmes qui ont fait des fausses couches, selon l’Autorité hospitalière. L’autorité hospitalière a déclaré que six des 12 cas étaient des patients hospitalisés tandis que les autres sont décédés aux urgences. Avec les cas de fausses couches supplémentaires, Hong Kong a maintenant vu 23 cas de fausses couches après la vaccination. Du 26 février, date du début de la campagne de vaccination de la ville, jusqu’à dimanche dernier, la ville a enregistré 80 décès suite aux vaccinations.

Cela ressemble à une catastrophe nationale ! Alors, comment convainquent-ils les gens de continuer à recevoir ces injections ??

Apparemment, en utilisant la légèreté désormais familière pour contrôler les taux de mortalité du «virus» COVID-19 en comparaison, pour donner l’impression que le vaccin est réellement efficace.

Les données officielles montrent que 0,58 décès a été enregistré pour 10 000 personnes parmi le groupe inoculé, tandis que le chiffre était de 19,06 pour les personnes non vaccinées.

Cela conditionne le public à accepter les morts et les blessures causées par les injections d’armes biologiques.

Parallèlement, dans la population vaccinée, les autorités ont enregistré jusqu’à présent 244 cas d’accidents vasculaires cérébraux, 90 cas de crises cardiaques.

Lisez l’article complet sur The Standard.

L’administration Biden cherche à licencier FAUCI au milieu du scandale des e-mails, déclare un nouveau rapport, les républicains EXIGENT qu’il soit licencié

L’administration Biden cherche à licencier FAUCI au milieu d’un scandale par courrier électronique, selon un nouveau rapport, les républicains EXIGENT qu’il soit licencié. Alors que les démocrates ont longtemps défendu Anthony Fauci jusqu’à l’absurdité, le GOP a fait pression pour son renvoi.

Maintenant, en raison de l’escalade du scandale FauciLeaks, il semble que même des démocrates comme Joe Biden et son administration s’inquiètent des répercussions et pourraient chercher à le retirer de son poste.

De Broke à Multi-Millionaire en seulement 7 ans à vacciné et maintenant mort

Ce serait Peter Spann.

Peter Spann est (était) un célèbre cinéaste, investisseur immobilier et écrivain australien.

Il se vantait d’avoir obtenu son premier vaccin sur Twitter. « Eh bien, pour le meilleur ou pour le pire, j’ai eu mon premier vaccin aujourd’hui! »

Peu de temps après, il se plaignait de problèmes de santé. « Maux de tête et fièvre aujourd’hui – ont empiré cet après-midi. C’est tellement ennuyeux – je n’ai presque jamais de maux de tête. Je ne peux pas penser correctement. » Il dit que les gens se font arnaquer ou réussissent en raison du manque ou de l’acquisition de connaissances. Et maintenant il est mort – la vaccination tue l’égalité des chances. Il y avait un manque apparent de connaissances.

