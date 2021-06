Plus de 10 000 personnes vaccinées attrapent le coronavirus de Wuhan – ce qui amène beaucoup à se demander si les vaccins fonctionnent vraiment

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont déclaré avoir enregistré plus de 10 000 cas d’infections dites « révolutionnaires ». Ces infections concernent des personnes qui contractent le coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Maladie à Coronavirus de 2019 = Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)] au moins 14 jours après leur dernière dose de vaccin COVID-19. L’agence de santé publique a toujours insisté sur le fait que de tels cas sont « relativement rares ».

Selon un article de Russia Today (RT), le CDC a signalé 10 262 cas de personnes entièrement vaccinées infectées par COVID-19. Les chiffres publiés dans l’édition du 28 mai du rapport hebdomadaire du CDC sur la morbidité et la mortalité provenaient de 46 États et territoires américains. Moins de sept pour cent de ceux qui ont souffert d’infections percées ont été hospitalisés avec des symptômes de COVID-19. Pendant ce temps, un total de 1,6% – soit environ 160 personnes – sont décédés des suites de ces infections révolutionnaires.

Le même rapport de RT a déclaré qu’il était « probable » que le nombre d’infections percées soit beaucoup plus élevé que celui signalé. Selon le CDC, cela est dû au fait que la déclaration de tels cas de percée est volontaire. Il n’inclut pas non plus les patients COVID-19 asymptomatiques qui n’ont jamais été testés.

Malgré les plus de 10 000 cas d’infections majeures signalés, le CDC a insisté sur le fait que ces cas sont « relativement rares ». L’agence de santé publique a déclaré: « Le nombre de cas de COVID-19, d’hospitalisations et de décès qui seront évités parmi les personnes vaccinées dépassera de loin le nombre de cas de percée vaccinale. »

Le CDC a annoncé au début du mois qu’il limiterait la surveillance des cas de rupture. L’agence de santé publique a déclaré qu’elle ne signalerait que les patients atteints d’une infection par le vaccin COVID-19 qui ont été hospitalisés ou sont décédés. Il a expliqué que cette décision visait à « aider à maximiser la qualité des données collectées sur les cas de la plus grande importance clinique et de santé publique ».

Le responsable du CDC, le Dr Thomas Clark, a déclaré dans une interview que « peu de schémas inquiétants » dans leurs données collectées ont incité le changement de stratégie de reporting. « Je ne pense pas que nous manquions ces données. C’est juste une sorte de paquet de la façon dont nous examinons ces questions [concernant l’infection révolutionnaire », a-t-il déclaré. Le responsable du CDC a ajouté que d’autres études sur la gravité des infections à la COVID-19 chez les personnes vaccinées et non vaccinées sont en cours de planification.

Les tests COVID-19 ont également un rôle à jouer dans l’augmentation du nombre d’infections percées

Le test de réaction en chaîne par polymérase de transcription inverse (RT-PCR) est l’étalon-or pour les tests COVID-19. Cependant, même son inventeur Kary Mullis a déclaré que le test ne devrait pas être utilisé comme outil de diagnostic. Mais un rapport Off-Guardian du 18 mai a expliqué comment le CDC utilise les données de test RT-PCR pour décrire les vaccins COVID-19 comme efficaces. (Connexe : il apparaît que les tests COVID sont défectueux. La FDA et le CDC l’admettent.)

Selon le rapport, le CDC a utilisé deux facteurs principaux pour justifier l’efficacité présumée des vaccins. Premièrement, il a modifié les valeurs du seuil de cycle (CT) du test PCR pour COVID-19 – qui n’était pas fiable au départ. Ces tests ont ensuite été manipulés pour refléter un nombre élevé de résultats faussement positifs.

Deuxièmement, l’agence a utilisé la définition large des cas de COVID-19. Selon la définition actuelle, toute personne qui présente un résultat de test positif même si elle ne présente aucun symptôme est automatiquement considérée comme un cas de COVID-19.

L’article alléguait également que l’agence de santé publique avait établi deux nouvelles règles pour les cas vaccinés et non vaccinés. Premièrement, elle a supprimé les infections asymptomatiques ou bénignes de la définition d’un cas de COVID-19 – ce que l’agence a annoncé au début du mois. Cela signifie que les personnes vaccinées qui souffrent de COVID-19 avec peu ou pas de symptômes ne seront plus considérées comme des cas de COVID-19.

Deuxièmement, le CDC a abaissé la valeur CT des tests RT-PCR en cas d’infections suspectes. Une mise à jour fin avril 2021 sur le site Web de l’agence a demandé aux autorités sanitaires de l’État de « soumettre uniquement les échantillons avec une valeur CT de [moins de] 28 … pour le séquençage ». Il a poursuivi que le séquençage n’est pas possible avec des échantillons qui ont une valeur CT plus élevée. Cela signifiait essentiellement que le CDC a suggéré aux laboratoires de réduire les valeurs de CT à 28 cycles ou moins pour les infections potentielles. (Connexe: Les personnes vaccinées sont désormais testées à 28 cycles de PCR, ce qui garantit presque un résultat Covid «négatif».)

L’article de Off-Guardian a finalement fait remarquer que les nouvelles politiques du CDC «ont effectivement créé un système de diagnostic à plusieurs niveaux». Il a déclaré: «À partir de maintenant, les personnes non vaccinées auront beaucoup plus de facilité à recevoir un diagnostic de COVID-19 que les personnes vaccinées. Si les nouvelles règles sont appliquées, le seul résultat possible est que les dossiers officiels montreront que COVID-19 est beaucoup plus répandu parmi les non vaccinés. Il s’agit d’une politique conçue pour gonfler continuellement un chiffre et minimiser systématiquement l’autre.

