Preuve que la pandémie a été planifiée dans un but

Des milliers de médecins disent que la pandémie était planifiée

Un groupe de près d’un millier de médecins en Allemagne appelé « Doctors for Information », qui est soutenu par plus de 7 000 professionnels, notamment des avocats, des scientifiques, des enseignants, etc., a fait une déclaration choquante lors d’une conférence de presse nationale : (1 )

«La panique de Corona est une pièce de théâtre. C’est une arnaque. Une escroquerie. Il est grand temps que nous comprenions que nous sommes au milieu d’un crime mondial.

Ce grand groupe d’experts médicaux publie un journal avec un tirage de 500 000 exemplaires chaque semaine, pour alerter le public sur la désinformation dans les médias mainstream (traditionnels) sur le coronavirus. Ils organisent également des manifestations de masse avec des millions de personnes dans toute l’Europe.

(Article republié de StopWorldControl.com)

Des centaines de médecins espagnols disent que la pandémie a été créée

En Espagne, un groupe de 600 médecins appelés « Doctors for Truth », a fait une déclaration similaire lors d’une conférence de presse.

« Covid-19 est une fausse pandémie créée à des fins politiques. C’est une dictature mondiale avec une excuse sanitaire. Nous exhortons les médecins, les médias et les autorités politiques à arrêter cette opération criminelle en répandant la vérité. » (2)

Alliance mondiale des médecins : « Le plus grand crime de l’histoire »

Doctors for Information » et « Doctors for Truth » ont uni leurs forces avec des groupes similaires de praticiens du monde entier, au sein de la « World Doctors Alliance » (2A). Cette alliance historique relie plus de cent mille professionnels de la santé à travers le monde. Ils révèlent comment la pandémie est le plus grand crime de l’histoire et offrent des preuves scientifiques solides pour cette affirmation. Ils engagent également des poursuites judiciaires contre les gouvernements qui jouent avec cette opération criminelle.

https://www.brighteon.com/c39d1dd3-3a52-4659-ab24-92fcde45fcbc

Alliance mondiale pour la liberté : connecter les avocats

De même, la World Freedom Alliance a été formée – un réseau d’avocats, d’experts médicaux, de politiciens, de banquiers et de nombreux autres professionnels qui travaillent ensemble pour dénoncer le « Crime Covid » et qui commencent à construire un nouveau monde de liberté. Ils veulent s’assurer que ce genre d’escroqueries mondiales, qui détruisent des millions de vies, ne se reproduisent plus jamais.

QUE SAVENT-ILS ?

Pourquoi des milliers d’experts médicaux dans le monde disent-ils que la pandémie est un « crime mondial » ? Que savent-ils, que nous ne savons pas ? Voyons quelques faits intéressants…

Des millions de kits de test COVID-19 vendus en 2017 et 2018

La nouvelle maladie COVID-19 est apparue en Chine vers la fin de 2019. C’est pourquoi elle a été nommée COVID-19, qui est l’acronyme de Corona Virus Disease 2019. Les données de la World Integrated Trade Solution montrent cependant quelque chose d’étonnant :

En 2017 et 2018 – deux ans avant COVID-19 – des centaines de millions de kits de test PCR pour COVID-19 ont été distribués dans le monde.

Laissez-le pénétrer une seconde : littéralement des centaines de millions de kits de test COVID-19 ont été exportés et importés, partout dans le monde, en 2017 et 2018.

Des centaines de millions!

‘Rapide! Cache le!!’

Ces données déconcertantes ont été découvertes par quelqu’un le 5 septembre 2020, qui les a publiées sur les réseaux sociaux. Il est devenu viral dans le monde entier. Le lendemain, le 6 septembre, le WITS a soudainement changé l’étiquette d’origine « COVID-19 » en le terme vague « Kits de tests médicaux ». Cependant, ils ont oublié de supprimer un détail : le bas de la page Web montrait toujours le code produit de ces « Kits de test médical » : 300215 qui signifie « Trousses de test COVID-19 ».

Quelques semaines plus tard, le code SH a également été modifié par le WITS en « Kit de test médical ». Mais leur dissimulation est arrivée trop tard : cette information critique a été découverte et est révélée par des millions de personnes dans le monde. Vous pouvez télécharger un PDF qui montre les données originales de ce site Web. Il peut également être vu sur les archives Web.

Deux ans avant l’épidémie de COVID-19, les pays du monde entier ont commencé à exporter des centaines de millions d’instruments de test de diagnostic pour… COVID-19.

L’argument utilisé pour nier cette découverte est que l’étiquette « COVID-19 » n’a été ajoutée qu’en 2020. Cela ne tient toutefois pas, puisque le code produit même de ces kits de test est « Kit de test COVID-19 ».

Cela ne change pas non plus le fait que deux ans avant la pandémie, presque tous les pays du monde ont soudainement commencé à distribuer des centaines de millions de kits de tests médicaux spécifiquement utilisés pour COVID-19.

Même sans l’étiquette COVID-19, il est extrêmement rare et étrange que le monde entier ait soudainement importé et exporté littéralement des centaines de millions de kits de tests médicaux.

Que savaient-ils ? A quoi se préparaient-ils ?

DISTRIBUTION DE MASSE

Pourquoi le monde entier a-t-il explosé dans la distribution massive de centaines de millions de kits de tests médicaux, juste avant que la pandémie mondiale ne frappe ?

En 2017, Fauci a garanti une pandémie dans les deux prochaines années

En 2017, Anthony Fauci a fait une prédiction très étrange, avec une certitude encore plus étrange. En toute confiance, Fauci a garanti que pendant le premier mandat du président Trump, une épidémie surprise d’une maladie infectieuse se produirait sûrement. Voici ce qu’il a dit : (3)

Il n’y a PAS DE QUESTION qu’il y aura un défi pour l’administration à venir dans le domaine des maladies infectieuses.

Il y aura une ÉPIDÉMIE SURPRISE. Il n’y a AUCUN DOUTE dans l’esprit de personne à ce sujet.

Comment Fauci pourrait-il garantir qu’une épidémie surprise se produira pendant le premier mandat de l’administration Trump ? Que savait-il, que nous ne savons pas ?

«Au cours des deux prochaines années, il y aura une ÉPIDÉMIE SURPRISE. Il n’y a AUCUN DOUTE dans l’esprit de personne à ce sujet.» – ANTHONY FAUCI

Bill et Melinda Gates ont garanti une pandémie mondiale imminente

En 2018, Bill Gates a annoncé publiquement qu’une pandémie mondiale était en route, qui pourrait anéantir 30 millions de personnes. Il a dit que cela se produirait probablement au cours de la prochaine décennie. (4)

Melinda Gates a ajouté qu’un virus artificiel est la plus grande menace pour l’humanité, et a également assuré que cela frapperait l’humanité dans les années à venir. (5)

Laissez leur choix de mots résonner dans votre esprit un instant…

« Une pandémie mondiale est en route. Un VIRUS CONÇU est la plus grande menace pour l’humanité. Cela se produira dans la PROCHAINE DÉCENNIE. » – BILL ET MELINDA GATES

S’entraîner pour une pandémie

Bill Gates est le numéro un mondial des distributeurs de vaccins, qui a doublé sa fortune de 50 milliards de dollars à plus de 100 milliards, simplement en vendant des vaccins dans le monde entier. Il a déclaré qu’il s’agissait de son «meilleur investissement commercial» de tous les temps. Quelques mois avant l’épidémie, Bill Gates a organisé un événement à New York, appelé Event 201. Devinez de quoi il s’agissait ? Il s’agissait d’un « exercice de pandémie de coronavirus».

Oui, vous avez bien lu : Bill Gates a organisé un exercice de pandémie de coronavirus, juste avant que la pandémie de coronavirus ne se produise !

Bill Gates a créé un événement pratique pour une pandémie mondiale de coronavirus, juste avant qu’une pandémie mondiale de coronavirus ne se produise.

Enthousiasme à l’idée de vendre des vaccins l’année prochaine

Peu de temps après cet « exercice pour une pandémie de coronavirus », Bill Gates a tweeté :

Je suis particulièrement enthousiasmé par ce que l’année prochaine pourrait signifier pour l’un des meilleurs achats en santé mondiale : les vaccins.

Pensez-y : le n° mondial. 1 revendeur de vaccins garantit qu’une pandémie mondiale se produira dans les prochaines années, et sa femme dit que nous devrions tous craindre un virus artificiel qui est «en route». Ensuite, ils organisent un exercice pour une pandémie mondiale imminente et disent que les vaccins seront la seule solution. Suivant… Bill Gates tweete à quel point il est enthousiaste à l’idée de vendre des vaccins l’année prochaine. Immédiatement après cela, la pandémie annoncée éclate.

Et en effet, d’emblée Bill Gates proclame que la seule solution pour l’humanité est d’acheter ses vaccins…

Pandémie de coronavirus 2020 prévue en 2013

L’information suivante est particulièrement intéressante car elle montre combien d’informations sont disponibles, pour ceux qui osent faire la recherche. En 2013, un artiste musical au nom particulier de Dr. Creep a écrit une chanson de rap intitulée PANDEMIC. Rien de spécial là-dedans, si ce n’était qu’une de ses paroles disait : (6)

« 2020 combiné avec CoronaVirus, les corps s’empilent. »

Comment est-il possible qu’un musicien inconnu puisse prédire avec précision qu’une pandémie de coronavirus se produira sept ans plus tard ?

La chanson a également prédit les émeutes qui ont fait rage dans toute l’Amérique, pendant cette pandémie :

«L’État est en émeute, en utilisant la rue à l’extérieur. Il arrive à vos fenêtres.

Encore une fois : comment un artiste louche pouvait-il savoir, en 2013, qu’en 2020 un coronavirus balayerait la terre, suivi d’émeutes de masse ? Sa réponse est intéressante :

«J’ai fait des recherches en 2012 et j’ai lu les soi-disant« théories du complot ». Vous savez, ces enquêtes que les médias ne veulent pas que nous examinions. Selon ces théories, les pandémies devaient se produire au cours de la décennie 2020-2030. J’ai donc écrit la chanson Pandemic à ce sujet.

Trouver? Cet homme a fait des recherches sur ce que l’on appelle communément les « théories du complot ». Des trucs que nous sommes programmés pour ignorer comme des « non-sens ». Mais apparemment, ces enquêtes ne sont pas toujours si stupides après tout, car certaines d’entre elles ont prédit avec précision qu’exactement en 2020 cette pandémie et les émeutes se produiraient.

Que pouvons-nous découvrir d’autre lorsque nous commençons à faire des recherches ? Continuez à lire pour en savoir plus…

En savoir plus sur : StopWorldControl.com et Truth.news

Virgilio Marin

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News