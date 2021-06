Une femme exprime ses regrets après que le vaccin Covid J&J ait déclenché des caillots sanguins potentiellement mortels dans ses poumons, son estomac et son cerveau

Une femme de l’Oregon serait désolée d’avoir pris le « vaccin » Johnson & Johnson (J&J) contre le coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) = Maladie à Coronavirus de 2019] après que le vaccin lui ait fait développer des caillots sanguins « rares » dans ses poumons, sa gorge, son estomac et son cerveau.

Les « symptômes » ont commencé six jours seulement après que Barbara Buchanan a décidé de « faire sa part » pour « arrêter la propagation » en prenant l’injection d’une dose de J&J pour le virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS], que les « experts » prétendent être parfaitement « sûr et efficace ».

La femme de 63 ans dit qu’elle a d’abord développé une fièvre légère et « se sentait vraiment fatiguée », croyant que ses symptômes étaient le résultat d’allergies saisonnières. Cependant, après avoir commencé à développer de graves crampes dans les jambes et à cracher du sang, Buchanan s’est rendu compte que quelque chose n’allait pas.

Les médecins du centre médical Providence St. Vincent ont effectué une tomodensitométrie et ont observé que Buchanan avait développé une grave coagulation sanguine dans tout son corps, dont elle sait maintenant qu’elle a été causée par le vaccin.

« Il y a eu une association avec un très petit nombre de personnes recevant ce vaccin qui peuvent obtenir ce type spécial de caillot sanguin avec un faible nombre de plaquettes », a admis le Dr Ray Moreno, médecin-chef de St. Vincent.

Ces effets indésirables sont les mêmes que ceux qui ont incité les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et la Food and Drug Administration (FDA) à suspendre temporairement toute nouvelle administration de l’injection de J&J le mois dernier. Les deux agences ont ensuite repris l’administration du médicament après l’avoir déclaré « sûr et efficace ».

Un établissement médical affirme toujours que les caillots de sang provenant de vaccins covid sont «rares»

Malgré des dizaines de milliers de cas similaires survenant dans tout le pays, l’établissement médical insiste toujours sur le fait que les caillots sanguins mortels sont «rares» et que les gens devraient toujours obtenir le vaccin pour «rester en sécurité» contre la grippe de Wuhan.

Buchanan, cependant, regrette extrêmement sa décision d’aider à « arrêter la propagation ». Elle a déclaré aux médias que ce qu’elle vit actuellement est « dévastateur » et qu’elle a « très peur » de ne plus pouvoir bientôt rentrer chez elle ou voir sa famille.

« J’ai un bon système de soutien à la maison, mais j’ai peur. J’ai peur », a-t-elle déploré. « Les gens ne pensent pas quand ils se couchent le soir qu’ils ne vont pas se réveiller le lendemain. Je ne le sais plus. »

Plus tôt dans l’année, un homme qui a reçu l’injection J&J pour le virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] a eu la peau qui pèle, ce que l’établissement médical a déclaré être un meilleur résultat que si l’homme avait développé un cas de virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] sans l’avoir contracté.

Jusqu’à présent, 4 433 rapports officiels d’effets secondaires mortels de l’injection de coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) = Maladie à Coronavirus de 2019] ont été signalés au système de notification des événements indésirables des vaccins (VAERS) du CDC. Plus de 1 000 d’entre eux sont directement attribués à l’injection J&J.

La cause présumée des caillots sanguins est liée aux vecteurs d’adénovirus utilisés dans l’injection de J&J, qui fournissent une charge utile de protéines de pointe qui ont été liées à des dommages vasculaires.

Beaucoup de ces protéines de pointe de vaccin finissent par s’intégrer dans les noyaux des cellules où elles sont connues pour déclencher des troubles mortels des caillots sanguins, que nous voyons maintenant se produire à grande échelle.

Un commentateur de Life Site News a souligné que le site Web NoJabForMe.com contient une mine de rapports similaires sur les injections de [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) = Maladie à Coronavirus de 2019]] provoquant des effets secondaires mortels.

« Je me demande de quelles autres manières le noyau de la cellule peut mal interpréter les informations contenues dans ces « vaccins ? » », a demandé un autre commentateur. « Pensent-ils que nous sommes tous stupides ? »

Plus d’informations sur les injections de virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] peuvent être trouvées sur ChemicalViolence.com.

Au moins 18 jeunes du Connecticut ont développé des problèmes cardiaques après avoir reçu un vaccin contre le coronavirus

Dix-huit adolescents et jeunes adultes du Connecticut ont été hospitalisés pour des symptômes de problèmes cardiaques peu de temps après avoir reçu un vaccin contre le coronavirus de Wuhan (COVID-19), a rapporté le 24 mai le département de la santé publique du Connecticut.

La commissaire à la santé par intérim, la Dre Deirdre Gifford, a déclaré que la grande majorité des jeunes patients ont été hospitalisés pendant quelques jours. Tous sauf un avaient été relâchés.

« Une personne dont nous avons connaissance est toujours hospitalisée. Les 17 autres ont été renvoyés chez eux et ils vont bien », a déclaré Gifford lors de la conférence de presse régulière du gouverneur lundi COVID-19.

New York, l’Oregon et le Colorado ont également reçu des informations faisant état de problèmes cardiaques chez les receveurs des vaccins COVID-19, a rapporté NBC News. En avril dernier, le ministère de la Défense a déclaré qu’il suivait 14 cas d’inflammation cardiaque chez des militaires qui ont commencé à souffrir de la maladie après avoir pris le vaccin Pfizer ou Moderna.

Le CDC reconnaît des problèmes cardiaques liés aux vaccins Pfizer et Moderna

Dans un avis de sécurité publié la semaine dernière, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont mis en garde contre la myocardite, ou inflammation du muscle cardiaque, se développant chez les jeunes vaccinés. Le CDC a déclaré que la maladie survient plus souvent chez les adolescents et les jeunes adultes et commence généralement dans les quatre jours suivant la prise de la deuxième dose du vaccin Pfizer ou Moderna.

Les symptômes de la myocardite légère comprennent des douleurs thoraciques et un essoufflement. Les cas graves provoquent des rythmes cardiaques rapides ou anormaux, un essoufflement au repos ou une activité physique, de la fatigue et une rétention d’eau accompagnées d’un gonflement des membres. Chez les enfants, les symptômes peuvent également inclure de la fièvre et des évanouissements.

Les experts de la santé exhortent les enfants et les adultes qui présentent l’un de ces symptômes à consulter immédiatement un médecin. Selon la Mayo Clinic, la myocardite pourrait être mortelle si elle n’est pas traitée immédiatement. Une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral et une insuffisance cardiaque peuvent survenir dans les cas graves.

Le CDC n’a pas encore déterminé si les vaccins COVID-19 ont causé la maladie cardiaque. Mais certaines parties déclarantes sur le Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), une base de données fédérale qui accepte les rapports d’événements indésirables post-vaccination, ont déclaré qu’une relation de cause à effet ne pouvait pas être exclue.

«Sur la base des informations actuellement disponibles et de l’association temporelle entre [l’administration] du [vaccin] et la date de début de l’événement, une relation de causalité ne peut être exclue», a écrit un déclarant sur le VAERS. Il a classé le cas d’un jeune de 19 ans qui a développé une myocardite après la vaccination comme un «syndrome vaccinal post-COVID-19».

Le président Joe Biden a reçu les informations et son administration continue de conseiller aux jeunes de se faire vacciner, a déclaré lundi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, lors d’un point de presse.

« Nos experts médicaux et de la santé continuent de dire que c’est la bonne étape pour les 12 à 15 ans de se faire vacciner », a déclaré Psaki. (Connexe : la FDA accorde une autorisation d’utilisation d’urgence du vaccin contre le coronavirus Pfizer pour les moins de 16 ans ; les vaccinations de masse des enfants peuvent commencer immédiatement.)

Des Israéliens souffrent d’inflammation cardiaque après avoir reçu le vaccin Pfizer

Un certain nombre de personnes en Israël ont également développé une inflammation cardiaque peu de temps après avoir pris le vaccin COVID-19 Pfizer. Le ministère de la Santé d’Israël a annoncé en avril dernier qu’il enquêtait sur des dizaines de cas de myocardite chez plus de 5 millions de receveurs du vaccin Pfizer. La condition s’est produite principalement après la deuxième dose et a principalement affecté les receveurs masculins de moins de 30 ans.

Des responsables ont déclaré que le ministère enquêtait pour savoir si les cas de myocardite étaient attribuables au vaccin. Jeudi 27 mai, la responsable de la santé publique Sharon Alroy-Preis a annoncé que le ministère publierait ses conclusions et recommandations la semaine prochaine, a rapporté Reuters. Alroy-Preis a ajouté qu’il appartenait aux parents de décider de vacciner ou non leurs enfants.

Dror Mevorach, l’un des experts ayant mené l’enquête, a déclaré que l’étude comprenait des comparaisons de cas de myocardite entre des personnes vaccinées, des personnes non vaccinées et des personnes atteintes de la maladie avant la pandémie.

Apprenez-en plus sur les dangers des vaccins COVID-19 expérimentaux sur VaccineInjuryNews.com.

