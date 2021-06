« C’est terrifiant » : une mère du Connecticut s’exprime après que son fils adolescent a développé une maladie cardiaque après la vaccination contre la COVID-19

Le fils de Rachel Hatton, une résidente du Connecticut, a reçu un diagnostic de maladie cardiaque grave quelques jours après avoir pris le vaccin COVID-19. Dans une récente interview avec NBC Connecticut, Hatton a raconté ce que son fils de 17 ans, Gregory, a vécu après la vaccination.

Elle a dit que Gregory a commencé à se plaindre de douleurs thoraciques sévères trois jours après avoir reçu la deuxième dose. Il s’est senti plus mal le quatrième jour et a également commencé à avoir mal au dos.

Il s’est ensuite rendu dans une clinique sans rendez-vous et a découvert qu’il souffrait d’une péricardite ou d’une inflammation de la muqueuse à l’extérieur du cœur. Il a ensuite été envoyé dans deux hôpitaux différents alors que les travailleurs de la santé se démenaient pour identifier la cause de son état.

« Ils l’ont branché à un moniteur cardiaque, ont fait plus d’ECG (électrocardiogrammes), d’échocardiogrammes », a déclaré Hatton.

Des experts en maladies infectieuses sont également venus déterminer s’il avait une infection qui aurait pu causer sa maladie. Ils l’ont testé pour diverses conditions mais chacun des tests est revenu négatif.

Les experts ne pouvaient toujours pas dire si le vaccin COVID-19 avait causé son état, mais ils l’ont rappelé pour une IRM après que deux autres patients aient présenté des symptômes similaires. Au total, 18 adolescents et jeunes adultes de l’État ont développé des problèmes cardiaques peu de temps après avoir pris le vaccin, a déclaré le département de la santé publique du Connecticut lors d’une conférence de presse le lundi 24 mai dernier.

Hatton a révélé qu’elle n’avait pas pu bien dormir ces derniers temps parce qu’elle s’inquiétait constamment pour son fils, qui est maintenant sans travail, sous médicaments et connecté à un moniteur cardiaque.

« Si j’entends mon fils éternuer ou s’il a l’air d’être à bout de souffle quand je l’appelle pendant ma pause au travail, je deviens nerveux parce que je ne sais tout simplement pas ce qui pourrait arriver d’autre », a-t-elle expliqué. « Il a fondamentalement une maladie cardiaque maintenant et c’est terrifiant. »

Hatton a déclaré qu’elle partageait l’histoire de son fils pour sensibiliser. Elle a noté que bien que les médecins aient dit que la maladie est rare, elle ne semble pas rare pour les parents dont leur propre enfant souffre de la maladie.

« Je veux juste que les gens soient conscients et plus informés parce que maintenant ils veulent administrer ce vaccin à des enfants de plus en plus jeunes et c’est terrifiant », a-t-elle déclaré. « Je ne voudrais pas qu’un autre parent vive ce que nous avons vécu. »

D’autres parents d’adolescents qui ont été vaccinés ont également exprimé leur inquiétude, notant que les enfants sont beaucoup trop jeunes pour être inoculés avec des vaccins essentiellement expérimentaux.

« Avec ce groupe d’âge, nous avons eu un peu d’inquiétude car ils sont toujours en croissance », a déclaré Karn Collard à NBC Connecticut.

« C’est une chose pour moi de recevoir le vaccin, mais pour mon enfant de recevoir le vaccin, c’est un peu effrayant de ne pas savoir ce qui va se passer et de ne pas avoir fait beaucoup de recherches là-dessus », a déclaré Siobhan Cefarelli. (Connexe: Pfizer parie gros sur un flux constant d’adultes et d’enfants recevant des vaccins annuels contre la COVID-19… tout est question de RÉPÉTITION DE BÉNÉFICES.)

Le CDC étudie le lien entre une maladie cardiaque grave et le vaccin contre le coronavirus

Le récit de Hatton est intervenu après que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont déclaré qu’ils enquêtaient sur des cas de myocardite, ou d’inflammation du muscle cardiaque, chez de jeunes vaccinés.

La myocardite est généralement causée par un virus, mais peut également résulter d’une réaction indésirable à un médicament, selon la clinique Mayo. Les symptômes comprennent des douleurs thoraciques, de la fatigue, un essoufflement et un rythme cardiaque irrégulier ou rapide. Une myocardite sévère peut endommager de façon permanente le muscle cardiaque et entraîner une insuffisance cardiaque, une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou une mort subite d’origine cardiaque.

Dans un avis de sécurité la semaine dernière, le CDC a déclaré qu’il y avait des cas de myocardite chez les receveurs du vaccin COVID-19 Pfizer ou Moderna. Ces cas ont généralement commencé dans les quatre jours suivant la deuxième dose et ont principalement touché les adolescents et les jeunes adultes de sexe masculin, a déclaré le CDC selon son comité de sécurité des vaccins.

Suivez VaccineInjuryNews.com pour en savoir plus sur les dangers des vaccins COVID-19 expérimentaux.

Les sources comprennent :

NBCConnecticut.com 1

NBCConnecticut.com 2

10News.com

MayoClinic.org

Virgilio Marin

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News