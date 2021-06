Le vaccin AstraZeneca examiné après la mort de la présentatrice de la BBC Lisa Shaw + La France prévoit d’injecter à des enfants de 12 ans des armes de destruction massive biologiques à protéines de pointe

Le vaccin AstraZeneca examiné après la mort de la présentatrice de la BBC Lisa Shaw

Le vaccin AstraZeneca contre le coronavirus [SRAS-CoV-2 de la Maladie à Coronavirus de 2019 = Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)] a été répertorié dans un certificat provisoire de décès comme l’un des facteurs possibles qui ont conduit à la disparition de la présentatrice de la BBC Lisa Shaw.

La coroner principale de Newcastle, Karen Dilks, a délivré le certificat provisoire de décès, qui confirme qu’une enquête sur le décès de Shaw sera menée et que la «complication de la vaccination AstraZeneca contre le virus de la COVID-19» est considérée comme une cause possible.

Shaw a souffert de caillots sanguins quelques jours après avoir reçu la première dose d’AstraZeneca

La famille de Shaw a déclaré que l’homme de 44 ans avait été traité pour des caillots sanguins quelques jours après avoir reçu la première dose d’AstraZeneca. Elle est décédée le 21 mai. Le présentateur de BBC Radio Newcastle n’était pas connu pour avoir des problèmes de santé sous-jacents.

Le certificat provisoire de décès ne détermine pas la cause du décès. La cause du décès ne sera communiquée qu’une fois l’enquête terminée.

« Lisa a développé de graves maux de tête une semaine après avoir reçu son vaccin AstraZeneca et est tombée gravement malade quelques jours plus tard », a déclaré la famille de Shaw dans un communiqué. « Lisa a développé de graves maux de tête une semaine après avoir reçu son vaccin AstraZeneca et est tombée gravement malade quelques jours plus tard. (Connexe: huit pays européens suspendent les vaccinations AstraZeneca contre le coronavirus après des rapports de caillots sanguins «graves».)

Shaw a été traitée par l’équipe de soins intensifs de l’infirmerie Royal Victoria pour des caillots sanguins et des saignements à la tête. Elle est décédée entourée de sa famille.

«Nous sommes dévastés et il y a un trou en forme de Lisa dans nos vies qui ne pourra jamais être comblé. Nous l’aimerons et elle nous manquera toujours », a déclaré la famille Shaw dans un communiqué. « Cela a été un énorme réconfort de voir à quel point elle était aimée par tous ceux dont elle a touché la vie. »

Un porte-parole de l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé du Royaume-Uni (MHRA) a déclaré: «Nous sommes attristés d’apprendre le décès de Lisa Shaw et nos pensées vont à sa famille. Comme pour tout effet indésirable suspecté grave, les rapports avec une issue fatale sont entièrement évalués par la MHRA, y compris une évaluation des détails post-mortem si disponibles.

Un type particulier de caillot sanguin est un effet secondaire connu du vaccin Oxford-AstraZeneca. C’est ce qu’on appelle la thrombose du sinus veineux cérébral (CVST), qui survient lorsqu’un caillot sanguin se forme dans les sinus veineux du cerveau. Cela empêche le sang de s’écouler du cerveau. En conséquence, les cellules sanguines peuvent se briser et laisser échapper du sang dans les tissus cérébraux, formant une hémorragie.

« Notre examen détaillé et rigoureux des signalements de caillots sanguins associés à une thrombocytopénie est en cours », a déclaré le porte-parole de la MHRA, ajoutant que le nombre de cas restait « extrêmement faible ».

Les dernières données de la MHRA révèlent 332 cas de ces caillots sanguins signalés, dont 58 décès. Ces cas ont entraîné un changement dans la campagne de vaccination. Idéalement, les adultes de moins de 40 ans devraient recevoir un vaccin alternatif, comme ceux développés par Pfizer ou Moderna.

La BBC a perdu « quelqu’un de spécial » qui comptait beaucoup pour beaucoup

Shaw a rejoint BBC Radio Newcastle en 2016 en tant que présentateur de jour. Sa voix était bien connue dans le nord-est de l’Angleterre où elle avait également eu une brillante carrière dans la radio commerciale.

Née et élevée dans le comté de Durham, Shaw a commencé sa carrière à la radio à Newcastle’s Metro Radio – en tant que journaliste avant de présenter pour la station. En 2004, elle a déménagé à Century Radio, où elle a co-présenté à deux reprises «Gary and Lisa at Breakfast» aux côtés de Gary Philipson, d’abord en 2004 et à nouveau entre 2010 et 2014.

Shaw a rejoint BBC Radio Newcastle en 2016, faisant partie de l’équipe de présentation de jour de la station. À partir de 2020, elle a présenté une émission en semaine pour la station dans le cadre d’un programme simplifié introduit par la radio BBC pendant la pandémie de COVID-19.

En 2012, elle a reçu le prix Sony Gold du meilleur petit-déjeuner en Grande-Bretagne pour le spectacle qu’elle a présenté avec Philipson.

Suite à l’annonce de sa mort, il y a eu des hommages des auditeurs et des collègues.

La BBC l’a décrite comme une « brillante présentatrice » qui était « aimée par notre public ». Il disait: « Nous avons perdu quelqu’un de spécial qui comptait beaucoup pour beaucoup de gens. »

« Elle était une collègue de confiance, une brillante présentatrice, une merveilleuse amie, une épouse et une mère aimantes », a déclaré Rik Martin, rédacteur en chef par intérim de BBC Radio Newcastle.

«Elle aimait être à la radio et était aimée de notre public. Nous avons perdu quelqu’un de spécial qui comptait beaucoup pour beaucoup de gens.»

Chris Burns, directeur de BBC Local Radio, a déclaré : « Lisa était une présentatrice talentueuse qui avait déjà accompli beaucoup de choses et aurait accompli beaucoup plus. »

Le présentateur de la BBC, Alfie Joey, qui a annoncé la mort de Shaw à l’antenne, l’a décrite comme gentille, calme et pleine de vie. «Elle était une épouse, une mère, une personne très spéciale. Elle comptait beaucoup pour beaucoup de gens, y compris nous. Tout le monde ici est absolument vidé», a déclaré Joey.

Suivez Immunization.news pour plus d’actualités et d’informations sur les vaccins contre le coronavirus.

AIDEZ MIRASTNEWS A GRANDIR, A MIEUX AFFRONTER LA CENSURE INFERNALE ET A VOUS ASSURER UNE INFORMATION DE MEILLEURE QUALITÉ EN FAISANT UN DON

Les sources comprennent :

BBC.com

TheSun.co.uk

Nolan Barton

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

La France prévoit d’injecter à des enfants de 12 ans des armes biologiques à protéines de pointe

Le président français, Emmanuel Macron, a récemment annoncé le plan du gouvernement de s’attaquer aux parents psychologiquement vulnérables et de vacciner autant d’enfants que possible. Des enfants aussi jeunes que 12 ans seront contraints d’inoculer des protéines de pointe expérimentales de la série de vaccins Pfizer-BioNTech. L’Agence européenne des médicaments a récemment approuvé le vaccin Covid Pfizer-BioNTech pour les jeunes adolescents. Le fabricant de médicaments malhonnête a récemment réglé un jugement de 2,3 milliards de dollars pour marketing frauduleux, le plus grand règlement de fraude en matière de soins de santé de l’histoire du département américain de médecine. Maintenant, Pfizer cherche à obtenir l’approbation pour vacciner des bébés dès l’âge de six mois aux États-Unis, en Europe et en Pologne, car ils fraudent le monde à des niveaux de criminalité déraisonnables.

Les autorités de santé publique ne donnent pas de consentement éclairé sur ces expériences inutiles sur les enfants

Le ministre français de la Santé, Olivier Veran, n’a pas remis en cause le projet de vaccination des enfants et n’a fourni aucune autre information sur les essais cliniques frauduleux de Pfizer-BioNTech. Il a déclaré que les enfants « ne pourraient pas être vaccinés sans le consentement des parents », mais il n’a fourni aux parents ou au public aucune information sur les études frauduleuses de Pfizer. Il n’a pas non plus fourni de contexte sur la question de l’infection naturelle ni expliqué pourquoi les enfants ne devraient pas craindre une infection potentielle par le [SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] Covid. Le ministre de la Santé n’a fait que du bout des lèvres au « consentement parental » sans mentionner le simple fait que les enfants ne présentent pas un risque élevé d’infection potentielle à la Covid en premier lieu ! Les autorités de santé publique laissent le public IGNORANT et refusent de tenir tête à une industrie prédatrice qui nuit à la santé publique.

[Et si elles faisaient elles-mêmes partie de ce plan ? Rien pour l’heure n’est à écarter en l’état actuel de la progression des évènements. – MIRASTNEWS]

Les enfants du monde entier apprennent à vivre dans la TERREUR d’agents pathogènes sélectionnés et annoncés que leur corps peut facilement SURMONTER. Les enfants sont entraînés mentalement, physiquement, émotionnellement, socialement et spirituellement à croire des mensonges sur leur corps et à se soumettre à des figures d’autorité abusives. Ces figures d’autorité abusives ont exploité la psychologie des enfants et ont tenu une main de force sur le visage des enfants pendant plus d’un an, limitant leur souffle et leurs interactions. Maintenant, ces autorités rassemblent les enfants, les forçant à participer à des expériences de vaccins à protéines de pointe, qui transforment leurs cellules en usines d’armes biologiques.

Le communiqué de presse frauduleux de Pfizer dissimule les blessures généralisées causées par les vaccins aux enfants

Dans les études cliniques de Pfizer (qui exploitaient inutilement des enfants aussi jeunes que douze ans), la majorité des enfants ont subi des violences physiques directes à la suite de ces expériences de vaccination destructrices. Après la deuxième dose, la moitié des enfants vaccinés se sont vu prescrire des analgésiques pour faire face à l’inflammation causée par cette expérience de protéine de pointe. Au total, 173 enfants souffraient de douleurs articulaires nouvelles ou aggravées et 353 enfants souffraient de douleurs musculaires nouvelles ou aggravées. Les deux tiers (66,2 %) des enfants vaccinés souffraient de fatigue et un nombre similaire (64,5 %) a signalé des maux de tête. Un autre symptôme que le vaccin était censé prévenir (frissons) a été signalé chez 455 enfants ou (41,5 %) des vaccinés. La fièvre, les vomissements, l’enflure et la diarrhée ont également été signalés en nombre bien supérieur à celui du groupe placebo (non vacciné). Ce ne sont là que les problèmes signalés au cours de la première semaine après l’administration du vaccin. Assez choquant, trente enfants ne se sont pas présentés pour la deuxième dose, et Pfizer n’a pas indiqué les raisons.

Pire encore, après avoir expérimenté environ 2 000 enfants, Pfizer fait le tour du monde, affirmant que son protocole à deux injections est efficace à 100 % pour tous les 12-15 ans. Quelle dangereuse arnaque !

La soi-disant « efficacité » du protocole vaccinal de Pfizer est basée sur la fraude en cours du test PCR covid-19. Dix-huit enfants ont été testés positifs pour COVID-19 dans le groupe placebo, ce qui est le taux normal de faux positifs pour les tests covid-19 faussement calibrés. La plupart des enfants sont testés positifs sans montrer aucun symptôme ; cela ne prouve pas l’efficacité d’un vaccin, en particulier lorsque la Covid est mal diagnostiqué et non spécifique aux symptômes. Pfizer n’a pas précisé si ces dix-huit « cas de Covid » dans le groupe placebo présentaient des symptômes aussi graves que la multitude de symptômes inutiles observés chez les enfants vaccinés.

AIDEZ MIRASTNEWS A GRANDIR, A MIEUX AFFRONTER LA CENSURE INFERNALE ET A VOUS ASSURER UNE INFORMATION DE MEILLEURE QUALITÉ EN FAISANT UN DON

Les sources comprennent :

NewsPunch.com

Justice.gov

Pfizer.com

NaturalNews.com[PDF]

Lance D Johnson

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News