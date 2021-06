VAERS a été conçu dès le départ pour SOUS-COMPTER les blessures et les décès dus au vaccin, mais il sonne déjà l’alarme sur les blessures et les décès dus aux vaccins Covid

Les médias mainstream tentent de minimiser les événements indésirables graves signalés au VAERS (Vaccine Adverse Events Reporting System) en conjonction avec les vaccins contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Maladie à Coronavirus de 2019 = Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)], affirmant que les chiffres sont pâles par rapport au nombre de vies «sauvées» à partir des injections. Ce qui leur manque, cependant, c’est le fait que VAERS ne capture qu’un très petit pourcentage du nombre total de blessures et de décès causés par les vaccins.

Considéré comme un système de surveillance «passif», VAERS n’a jamais été conçu pour suivre chaque cas de décès ou de blessure permanente d’un vaccin. Au lieu de cela, il repose entièrement sur la déclaration volontaire, que certains estiment ne représenter qu’un pour cent [1%] des chiffres réels.

Le site Web CovidVaccineReactions.com fait un bien meilleur travail pour capturer les blessures et les décès associés aux vaccins contre la grippe de Wuhan, mais même cette ressource est probablement inadéquate.

Parce que personne ne connaît vraiment l’étendue des retombées de ce plan de dépeuplement, il est facile pour les médias d’entreprise de prétendre simplement, voyez-vous ? Les vaccins sont sûrs et efficaces !, selon les chiffres officiels du VAERS.

Même ceux-ci sont inacceptablement élevés avec plus de 4 500 décès induits par le vaccin sur une période d’environ cinq mois. Vous vous souvenez quand les démocrates ont dit qu’il était nécessaire de porter un masque pour toujours, car si cela pouvait sauver ne serait-ce qu’une vie, alors tout cela en vaudrait la peine ? Qu’en est-il des milliers de vies perdues à cause des injections ?

La grande majorité des médecins ne signalent jamais les blessures liées au vaccin au VAERS

Tucker Carlson de Fox News est l’un des rares à avoir attiré l’attention sur les blessures et les décès liés au vaccin Covid, avertissant que les chiffres sont plus élevés que pour tout autre vaccin jamais publié. Où sont tous ceux qui, l’année dernière, se sont plaints du fait qu’on n’en faisait pas assez pour sauver des vies ?

Carlson et d’autres tentent de faire exactement cela en avertissant le public des risques associés aux injections de virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS], ainsi que du taux abyssal d’événements indésirables signalés au VAERS. En réponse, ils sont réprimandés par la foule «restez à la maison, restez en sécurité» pour avoir diffusé «la désinformation».

À un moment donné, le ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) a accordé une subvention d’un million de dollars à des chercheurs de la Harvard Medical School pour développer une alternative «active» informatisée au VAERS. Le système viserait un meilleur taux de capture, ainsi que des essais randomisés évaluant les deux systèmes.

L’état de ce système est actuellement inconnu, mais j’espère qu’il démarrera bientôt car les injections de virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] blessent et tuent beaucoup, et la plupart des cas de blessures et de décès ne voient jamais le jour.

Étonnamment, une étude de 2013 a révélé que près de 30 % de tous les professionnels de la santé n’avaient même jamais entendu parler du VAERS. Cela signifie qu’un pourcentage encore plus important de leurs patients n’en a probablement jamais entendu parler non plus.

Parmi ceux qui connaissent VAERS et rencontrent un effet indésirable potentiel, 83% ne le signalent jamais.

« Pourquoi diable le CDC utilise-t-il toujours un système de surveillance passive qui s’est avéré totalement inutile il y a plus d’une décennie et que tout le monde pouvait voir sous-estimer massivement les effets secondaires potentiels, car rien n’a été fait pour assurer la sensibilisation du public à un tel système de signalement dans le premier endroit? » demande le Dr Michael Thau, Ph.D., écrivant pour Revolver.

« Et, malheureusement, la seule réponse semble être que, pour une raison quelconque, c’est exactement ce que veut le CDC … Et pas seulement parce qu’ils n’ont fait aucun effort pour faire connaître VAERS et augmenter le taux de signalement lamentable parmi les professionnels de la santé ni l’avoir remplacé avec quelque chose de mieux.

Vous trouverez plus d’informations sur les dernières nouvelles concernant les injections de virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] sur ChemicalViolence.com.

Le CDC a reçu 1 milliard de dollars pour promouvoir la propagande vaccinale contre la Covid, financée par les mêmes contribuables endommagés par les événements indésirables du vaccin

Le représentant Thomas Massie (R-Ky.) avertit l’Amérique que le Congrès vient d’attribuer 1 milliard de dollars aux Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis pour pousser plus de propagande pro-Covid sur les «vaccins» sur les réseaux sociaux et dans le divertissement.

Dans un tweet, le représentant Massie a posé la question : à qui va cet argent ? La réponse est qu’il s’adresse directement aux « influenceurs » des médias sociaux, aux scénaristes hollywoodiens, aux célébrités et autres subvertisseurs de la société pour produire un endoctrinement sans fin sur la «sécurité» et «l’efficacité» des injections de virus chinois.

Il n’y a, bien sûr, aucune preuve que les vaccins fassent autre chose que provoquer des caillots sanguins, l’infertilité et chez certaines personnes, la mort immédiate. China Joe et sa cohorte, cependant, veulent vous faire croire que ces injections de Big Pharma sont un « médicament qui sauve des vies ».

Vous voyez, la « pandémie » est si grave et mortelle que le gouvernement doit dépenser des quantités d’argent des contribuables pour commercialiser le « remède » que des dizaines de millions d’Américains intelligents réalisent qu’il est faux, d’où leur refus. Pékin Biden pense avec suffisamment de manipulation qu’il peut en quelque sorte changer les esprits.

Pourquoi l’argent n’est-il pas dépensé pour promouvoir les remèdes naturels ?

Soit dit en passant, le CDC est une société privée, ce qui signifie que l’argent de vos impôts est à nouveau acheminé vers des milliardaires d’entreprises qui concevront de nouvelles façons d’essayer de vous inciter à vous empoisonner par injection.

Il n’y a aucune raison légitime pour laquelle le CDC devrait même exister, et encore moins recevoir 1 milliard de dollars des suzerains fédéraux à faire comme ils le souhaitent. Dans les prochains jours, vous pouvez vous attendre à être bombardé de plus de propagande pro-vaccin de la part de personnes « célèbres » qui pensent que leur statut leur donne une sorte de crédibilité.

Pour les adorateurs d’idoles américains qui font tout ce que leurs influenceurs de choix leur disent de faire, ces messages seront probablement convaincants. Pour tous les autres, il sera évident que le gouvernement essaie une fois de plus de tirer un coup rapide sur Nous, le peuple, en utilisant notre argent pour le faire.

Il s’avère que l’ensemble du système médical est complètement pourri au point que plus rien ne dit ou ne fait des « autorités » n’a de poids. Si le CDC dit de le faire, vous ne devriez probablement pas le faire. Et si une personne célèbre répète ce que dit le CDC, elle aussi doit être ignorée.

Il est également important de se rappeler que les influenceurs sont probablement payés pour ne pas mentionner d’alternatives sûres aux injections de virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] comme le zinc et l’hydroxychloroquine (HCQ), qui peuvent facilement contrecarrer une infection à coronavirus sans avoir besoin de médicaments modifiant l’ADN.

« Essayez de trouver une institution américaine qui ne soit pas corrompue », écrit Paul Craig Roberts pour LewRockwell.com.

« Même face à la menace de Covid, le système de santé publique américain ne pouvait pas dépasser la soif de profit. Des remèdes efficaces, tels que l’HCQ et l’ivermectine ont été diabolisés et interdits dans de nombreux États. La plupart des décès de Covid sont le résultat d’un non-traitement. »

Tout au long de la «pandémie», il s’avère que le CDC, la FDA et de nombreuses autres agences et bureaucraties ont œuvré contre les meilleurs intérêts des Américains en ne poussant que des masques et des vaccins, comme s’il s’agissait des seuls remèdes efficaces contre les germes chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS].

« Tout au long des prétendues » pandémies de Covid », les agences de réglementation, les bureaucraties de la santé, les associations médicales, les gouverneurs des États, les médias et les grandes sociétés pharmaceutiques ont agi pour empêcher toute alternative à un vaccin », ajoute Roberts.

« Dès le premier jour, l’accent a été mis sur les bénéfices d’un vaccin. Pour amener les gens à se soumettre à un vaccin expérimental et non testé, il fallait l’absence de remèdes. Pour garder la route ouverte uniquement pour un vaccin, même des suppléments tels que le NAC, qui a montré son efficacité à la fois à titre préventif et thérapeutique de Covid, ont été contestés par la FDA dans son utilisation en tant que supplément. »

Plus d’informations sur le virus chinois peuvent être trouvées sur Pandemic.news.

La pandémie de Covid-19 a-t-elle servi de couverture à une euthanasie sanctionnée par l’État ?

C’EST UN A VOIR ! La journaliste Jacqui Deevoy a une histoire explosive, une histoire d’euthanasie d’Etat qu’elle a portée à 28 rédacteurs en chef, lesquels n’ont pas eu le courage de la publier !! Regardez l’épisode complet GRATUITEMENT où nous discutons avec Jacqui Deevoy, le politicien Michael Elston et 5 lanceurs d’alerte à 19h exclusivement sur Ickonic http://bit.ly/rightnowseries. VEUILLEZ PARTAGER JUSQU’ICI !!! « Les points de vue, commentaires et/ou opinions exprimés dans ce programme sont ceux des invités de l’émission et ne reflètent ni ne représentent nécessairement les points de vue et les opinions d’Ickonic Media Group, de ses employés, filiales, agents ou sociétés affiliées. »

