Un scientifique militaire chinois lié aux États-Unis a déposé un brevet pour le «vaccin» COVID juste après l’apparition de la contagion

Un scientifique militaire du Parti communiste chinois qui a obtenu un financement des National Institutes of Health a déposé un brevet pour un vaccin COVID-19 en février de l’année dernière – ce qui fait craindre que le vaccin ne soit étudié avant même que la pandémie ne soit rendue publique, selon un nouveau rapport.

Zhou Yusen, un scientifique militaire décoré de l’Armée populaire de libération (APL) qui a travaillé aux côtés de l’Institut de virologie de Wuhan ainsi que de scientifiques américains, a déposé un brevet le 24 février 2020, selon des documents obtenus par The Australian.

Le brevet – déposé par «l’Institut de médecine militaire, Académie des sciences militaires de l’APL» – a été déposé cinq semaines seulement après que la Chine ait admis qu’il y avait une transmission interhumaine du virus, et des mois avant la mort de Zhou dans des circonstances mystérieuses, note le rapport.

« C’est quelque chose que nous n’avons jamais vu réaliser auparavant, ce qui soulève la question de savoir si ce travail a peut-être commencé beaucoup plus tôt », a déclaré le professeur Nikolai Petrovsky de l’Université Flinders au journal.

Ajoutant à l’intrigue, Zhou est décédé plus tard dans des circonstances mystérieuses en mai de l’année dernière – quelque chose en cours d’examen dans le cadre de l’enquête internationale ordonnée par le président Biden, a insisté le journal.

[Aucune enquête réellement internationale ne doit être menée que par Les Etats-Unis ou des personnalités choisies par eux, elle ne serait crédible, ce serait de la poudre aux yeux pour camoufler ou étouffer la vérité.

Il faudrait une vraie enquête internationale prenant en compte les interrogations soulevées qui stipulent que les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne et leurs alliés eux feraient parties intégrantes du problème à résoudre. Celle-ci devrait être réellement indépendante et composée d’enquêteurs à expertises multidisciplinaires.

Par exemple le rôle de Anthony Fauci ou de Bill Gates qui faisaient déjà la promotion des vaccins en lieu et place de toutes autres thérapies et l’existence d’autres types de brevets COVID-19 ou sur les vaccins COVID en Europe et aux Etats-Unis ou encore des kits de test COVID circulaient déjà en 2017 et 2018, pour ne citer que cela.

ATTENTION!! LES NANOPARTICULES DANS LES «VACCINS» COVID VOUS RELIERONT À LA TECHNOLOGIE ADN DARPA/GATES

Le CDC, Anthony Fauci et le brevetage du coronavirus

Le CDC, Anthony Fauci et ses sbires sont profondément impliqués dans le brevetage du coronavirus. Ils ont transformé un agent pathogène en profit.

– JDDM – MIRASTNEWS].

Bien qu’il soit un scientifique militaire primé, il n’y a eu aucun rapport ou hommage, il vient d’être répertorié comme «décédé» dans un rapport des médias chinois en juillet et un article scientifique en décembre.

Avant de travailler pour l’APL, Zhou avait des liens étroits avec les États-Unis, effectuant des recherches postdoctorales à la faculté de médecine de l’Université de Pittsburgh et collaborant avec le New York Blood Center, selon le rapport.

Zhou a travaillé en étroite collaboration avec le laboratoire de Wuhan au cœur de l’attention internationale croissante sur ses liens possibles avec la pandémie, ainsi qu’avec son scientifique principal désormais notoire «femme chauve-souris», Shi Zhengli, selon le rapport.

L’étroite relation de travail entre les deux hommes soutient les renseignements américains déclassifiés publiés en janvier, selon lesquels le laboratoire de Wuhan menait une « activité militaire secrète », a déclaré l’Australien.

«Bien que le WIV se présente comme une institution civile, les États-Unis ont déterminé que le WIV a collaboré à des publications et à des projets secrets avec l’armée chinoise», a déclaré le renseignement.

Lire la suite du New York Post

Crédit image d’en-tête (édité) : Twitter

https://www.thelibertybeacon.com/us-linked-chinese-military-scientist-filed-patent-for-cv-jab-just-after-contagion-emerged/

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

